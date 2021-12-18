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СМИ США: Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot

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Президент США Джо Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot, которые Киев очень хотел бы иметь у себя на вооружении. Там заявляют, что Вашингтону следует наращивать военную помощь ВСУ, чтобы они могла защитить страну от якобы готовящегося нападения российских войск.


Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом Доме.

СМИ США отмечает, что хотя ВСУ очень хотели бы получить из-за океана системы противовоздушной обороны, американский президент Джо Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot и другую продукцию военного назначения.

Ведь за последние месяцы американцы отправили Киеву противотанковые комплексы Javelin, патрульные катера Island, аптечки, радиостанции, электронное оборудование, двигатели, генераторы, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие и боеприпасы. В связи с этим, как предполагает советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Кремль может расценить дополнительные поставки оружия украинским военным как провокацию, организованную в ответ на ультиматум Путина.

Несмотря на это, в Белом доме не исключают, что новая партия военных грузов все же будет отправлена Украине.

Американские эксперты считают, что поставлять на Украину ЗРК Patriot США не станут. Одна из причин состоит в том, что за такую поставку Штаты вряд ли получат деньги из украинского бюджета, а передать такого рода системы безвозмездно не в американских правилах. Размещение ЗРК Patriot с американским контингентом, как отмечается, может явно спровоцировать Москву на решительные ответные действия.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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30 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 16:08
    +3
    Продадут как пить дать, на этом стояла и стоит Украина. Почтут за честь продать, и похвастаться.
    1. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:24
      +1
      Пусть матрасы оправляют все самое новое и самое засекреченное))) через Украину их секреты «никуда» не вытекут)))
    2. andrewkor
      andrewkor Вчера, 16:24
      +3
      А пана атамана на патриоты гроши есть?
      1. Васян1971
        Васян1971 Вчера, 16:42
        +3
        Цитата: andrewkor
        А пана атамана на патриоты гроши есть?

        Пан атаман электорат растрясёт на это святое дело.
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 16:30
      +4
      Весь список "хотелок" Украины огласите пожалуйста!!!
      1. Ныробский
        Ныробский Вчера, 20:10
        +3
        Цитата: aleks neym_2
        Весь список "хотелок" Украины огласите пожалуйста!!!

        Боюсь бумаги не хватит.
        Им надо "усё шо е", шо "трэба и нэ треба" и "нехай полэжить"...
    4. Tusv
      Tusv Вчера, 17:20
      +3
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Продадут как пить дать, на этом стояла и стоит Украина.

      Ценник знаете на батарею Пэтриота? Около гигабакса. Поляки так ваще приобрели за 1,2 лярда.И обслуживание спутниковой группировки то же не малых денег стоит. Вот Поляки и хвастаются
    5. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Вчера, 18:22
      0
      у америкосов безвозмездно ничего не бывает (и это правильно) - у ВСУ грошей таких и близко немаэ, а под свой же кредит Украине давать? Ладно еще шейхам, но Украине? полосатики кто угодно, но не "наивные чукотские юноши" - комплексы с такой ценой "за лояльность"? хватит с них и Джавелинов... они им и ф-16 списанных не дают, а Вы - ЗРК..
  2. Uran53
    Uran53 Вчера, 16:08
    -1
    Да уж ответные действия наверняка будут. am
  3. ugol2
    ugol2 Вчера, 16:09
    +2
    Зачем им Патриот?
    Аптечки, черные пластиковые мешки, инструкция как вести себя в плену...
    А вы как хотели.
    1. bayard
      bayard Вчера, 19:47
      0
      Очень хочется Россию на войну дождаться .
      1. Osipov9391
        Osipov9391 Вчера, 23:59
        +1
        Вот вчера Россия предложила Западу условия , новые договора и др. Мол не лезьте на Украину, не ставьте БРСД в Европе и так далее так далее.
        А уже сегодня Запад в ответ - отдайте Крым, сдайте Донбасс , уйдите с Абхазии и Южной Осетии. Тогда мол подумаем над этими вашими планами.
        Получается новая Ялта на которую до сих пор надеяться многие уже невозможна даже теоретически ?
        Как и требования Запада невозможны даже теоретически. Просто из-за того что везде в упомянутых ими местах давно живут граждане РФ.
        И да, еще про Приднестровье они попросили. Мол молдавская земля оккупирована.
        1. bayard
          bayard Сегодня, 05:43
          +2
          Новая Ялта невозможна и эти публичные заявления - жирная точка . В прежней Ялте участвовали равные стороны , современную РФ таковой не считают .
          Значит - война .
          И "предложения РФ" были сделаны публично ... максимально публично , дабы для истории было ясно , что были предприняты все меры и возможности , чтоб свести дело к миру .
          Мира не будет .
          И это - хорошо . Это - ясность и определённость .
          И то , что российский офшорный капитал срочно выводит свои активы в российскую юрисдикцию(офшоры в Калининграде и на о. Русский) , говорит о том , что и западные ультиматумы отвергнуты .
          Значит "украинскому вопросу" осталось существовать недолго . Как и самой "украине" .
          Вот тогда и посмотрим , будут ли эти герои воевать за неё .
          И то , что диверсии участились и усилились - тоже знак , что развязка близка .
          Всё случится в будущем году .
          1. Osipov9391
            Osipov9391 Сегодня, 14:35
            0
            Уже НАТО даже не скрывает что Россия его главный враг и все что делает альянс направляется именно против России. Говорят прямо в глаза. Переговоры и договора отвергают все наотрез.
            А такого еще не было!
            Или они на такой шаг пошли из-за того что более не считают Россию адекватным соперником по экономике , производство , численности населения и устойчивости власти в свете последних событий?
            Протесты будут разжигать. В том числе ... сами власти. В регионах. Там же тоже не все так гладко, кто в чьих интересах работает. И делать они могут все наоборот против интересов государства. Хотя выглядеть патриотами и честными людьми.
            А из-под полы делать все чтобы развалить державу.

            А еще наши сказали сегодня Западу мол подумайте о наших предложениях серьезно. Больше их не будет. И это по Украине в том числе.
  4. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 16:14
    -7
    Что за бред желтой прессы собирает сайт. Ну а спейс шатлл х-67, глобол хоук и далее по списку всего хайтека не хотят, а дедушка думает. Ну не смешно же уде и давно.
  5. Троль
    Троль Вчера, 16:34
    0
    Рано или поздно отправят. Украина уже отрезанный ломоть. Отрезанный и принадлежащий англосаксам. Поэтому дабы этот ломоть не ушел взад, туда поставится практически всё из конвенциального и современного.
    1. opuonmed
      opuonmed Вчера, 17:58
      +2
      Цитата: Троль
      Рано или поздно отправят. Украина уже отрезанный ломоть. Отрезанный и принадлежащий англосаксам. Поэтому дабы этот ломоть не ушел взад, туда поставится практически всё из конвенциального и современного.

      украинская власть да но не народ ! не путайте с народом ! власть да принадлежит англосаксам! так что надо освобождать этот народ от геноцида англосаксов !
      1. Троль
        Троль Вчера, 22:15
        +1
        В 91-ом, воинствующее меньшинство, развалило Союз. В 14-м такое же меньшинство повело Украину в отрыв от братских народов. К чему это я? Да к тому, что лозунги лозунгами, а вы говорите лозунгами, а жизнь жизнью.
    2. Rusticolus
      Rusticolus Вчера, 18:44
      -1
      Постпвлять туда что то современное, это если что либо обделаться как у саудов, либо реально пропьют все секреты.
    3. Fachmann
      Fachmann Вчера, 18:52
      +1
      Уверен, что к сожалению, рано или поздно разместят штатники Patriot и много чего другого, оооочень для России неприятного, на Украине.
    4. Secutor
      Secutor Сегодня, 00:28
      -1
      Ну как принадлежащий. Суть же в том что Россия вытолкнула Украину сама в руки Запада. Потому что Россия сильнее Украины и Украине нужно искать союзников и защитников...а кто может пойти на такую роль?
      С Россией на самом деле вести дела проблематично, у Запада более лояльные пакеты и экономические преимущества. Будь у России ВВП как у Китая, все бывшие республики сами бы на перебой стояли бы в очереди в Таможенный союз. А так приходится только силой всех запугивать, без пряника.
  6. Троль
    Троль Вчера, 16:36
    +1
    Цитата: andrewkor
    А пана атамана на патриоты гроши есть?

    Разговор не о покупке, а о поставке. И это две большие разницы
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:37
    -1
    Американские эксперты считают, что поставлять на Украину ЗРК Patriot США не станут.
    . Самим не хватает, наверное ....
  8. Рэкс
    Рэкс Вчера, 16:55
    +2

    Как-то у них всего по чуть, но амбиции. Межгалактического масштаба.
  9. Dr_Chimer
    Dr_Chimer Вчера, 17:08
    0
    Пусть посылают. Купим у них, изучим и найдем оптимальный вариант защиты.
  10. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:17
    +2
    Если отправит, тогда встреча с Путиным будет только в будущей жизни.
  11. poquello
    poquello Вчера, 17:20
    +3
    пусть отправляют, укропы будут отстреливаться - так менее страшно
  12. opuonmed
    opuonmed Вчера, 17:55
    +2
    украинцы скажите спасибо сша и ес что будет большой бада бум где они живут иза власти украинской а ну да я забыл они наместники а власть сидит сша и ес
  13. Voletsky
    Voletsky Вчера, 22:10
    0
    если арабам не дали за деньги, то войнам света за бесплатно точно не дадут
  14. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 22:53
    0
    Неужели все подлежащие утилизации комплексы отвезли в Польшу? Ну нашли бы парочку, пусть не работающие, можно со свалки.