СМИ США: Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot, которые Киев очень хотел бы иметь у себя на вооружении. Там заявляют, что Вашингтону следует наращивать военную помощь ВСУ, чтобы они могла защитить страну от якобы готовящегося нападения российских войск.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом Доме.
СМИ США отмечает, что хотя ВСУ очень хотели бы получить из-за океана системы противовоздушной обороны, американский президент Джо Байден пока не определился, отправлять ли на Украину ЗРК Patriot и другую продукцию военного назначения.
Ведь за последние месяцы американцы отправили Киеву противотанковые комплексы Javelin, патрульные катера Island, аптечки, радиостанции, электронное оборудование, двигатели, генераторы, медицинское оборудование, запчасти, стрелковое оружие и боеприпасы. В связи с этим, как предполагает советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Кремль может расценить дополнительные поставки оружия украинским военным как провокацию, организованную в ответ на ультиматум Путина.
Несмотря на это, в Белом доме не исключают, что новая партия военных грузов все же будет отправлена Украине.
Американские эксперты считают, что поставлять на Украину ЗРК Patriot США не станут. Одна из причин состоит в том, что за такую поставку Штаты вряд ли получат деньги из украинского бюджета, а передать такого рода системы безвозмездно не в американских правилах. Размещение ЗРК Patriot с американским контингентом, как отмечается, может явно спровоцировать Москву на решительные ответные действия.