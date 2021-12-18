Американские генералы дают советы властям, как не допустить гражданской войны в 2024 году

Американские военнослужащие сильно обеспокоены внутриполитической ситуацией в Соединённых Штатах и опасаются, что следующие выборы на пост президента США в 2024 году будут сопровождаться кровопролитными столкновениями между несогласными с их результатами или даже гражданской войной. К такому выводу пришли генерал-майоры Антонио Тагуба и Пол Итон, а также Стивен Андерсон, бригадный генерал армии США, на фоне штурма Капитолия в январе 2021 года. Они опубликовали своё отношение к внутренним проблемам в Америке в колонке издания The Washington Post.
Напомним, что 6 января этого года граждане Америки, несогласные с результатами проведённых президентских выборов, вместе с отдельными представителями армии напали на здание Капитолия в Вашингтоне. Тогда каждый десятый обвиняемый в штурме имел отношение к армии США, пишут генералы в The Washington Post.
Они отмечают, что более ста ветеранов вооружённых сил написали и опубликовали письмо, выражавшее поддержку экс-президента США Дональда Трампа, который по сей день утверждает, что у него была украдена победа в выборах.
Тагуба, Итон и Андерсон полагают, что, если действующая администрация президента США ничего не поменяет в своей политике, то в расколотом обществе офицеры и солдаты могут напрямую отказаться подчиняться Джо Байдену. По мнению генералов, тогда и возможна гражданская война, влекущая за собой нападение других государств на Соединённые Штаты.
Американские военные уверены в том, что несмотря на принесении клятвы всех военнослужащих защищать конституцию США в условиях оспариваемых выборов они могут разделиться на согласных с результатами и тех, кто считают их сфальсифицированными.
Генералы не забывают упомянуть тот факт, что и.о. министра обороны при Трампе Кристофер Миллер сознательно отказался организовать оборону Капитолия в день событий 6 января. Помимо этого, они подчёркивают обеспечение обороны страны силами Марка Милли, который ограничил Дональду Трампу доступ к ядерному оружию на фоне внутренних потрясений в стране. По словам авторов статьи, американские военнослужащие были застигнуты врасплох и такого более допускать нельзя.
Генералы США, давая советы властям, призывают компетентные органы обратить внимание на «потенциальных мятежников» или даже организовать «фейковый» переворот, чтобы выявить уязвимые места Белого Дома и чтобы в 2024 не стать свидетелями гражданской войны в стране.