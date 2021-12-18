Военное обозрение
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Американские генералы дают советы властям, как не допустить гражданской войны в 2024 году

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Американские военнослужащие сильно обеспокоены внутриполитической ситуацией в Соединённых Штатах и опасаются, что следующие выборы на пост президента США в 2024 году будут сопровождаться кровопролитными столкновениями между несогласными с их результатами или даже гражданской войной. К такому выводу пришли генерал-майоры Антонио Тагуба и Пол Итон, а также Стивен Андерсон, бригадный генерал армии США, на фоне штурма Капитолия в январе 2021 года. Они опубликовали своё отношение к внутренним проблемам в Америке в колонке издания The Washington Post.


Напомним, что 6 января этого года граждане Америки, несогласные с результатами проведённых президентских выборов, вместе с отдельными представителями армии напали на здание Капитолия в Вашингтоне. Тогда каждый десятый обвиняемый в штурме имел отношение к армии США, пишут генералы в The Washington Post.

Они отмечают, что более ста ветеранов вооружённых сил написали и опубликовали письмо, выражавшее поддержку экс-президента США Дональда Трампа, который по сей день утверждает, что у него была украдена победа в выборах.

Тагуба, Итон и Андерсон полагают, что, если действующая администрация президента США ничего не поменяет в своей политике, то в расколотом обществе офицеры и солдаты могут напрямую отказаться подчиняться Джо Байдену. По мнению генералов, тогда и возможна гражданская война, влекущая за собой нападение других государств на Соединённые Штаты.

Американские военные уверены в том, что несмотря на принесении клятвы всех военнослужащих защищать конституцию США в условиях оспариваемых выборов они могут разделиться на согласных с результатами и тех, кто считают их сфальсифицированными.

Генералы не забывают упомянуть тот факт, что и.о. министра обороны при Трампе Кристофер Миллер сознательно отказался организовать оборону Капитолия в день событий 6 января. Помимо этого, они подчёркивают обеспечение обороны страны силами Марка Милли, который ограничил Дональду Трампу доступ к ядерному оружию на фоне внутренних потрясений в стране. По словам авторов статьи, американские военнослужащие были застигнуты врасплох и такого более допускать нельзя.

Генералы США, давая советы властям, призывают компетентные органы обратить внимание на «потенциальных мятежников» или даже организовать «фейковый» переворот, чтобы выявить уязвимые места Белого Дома и чтобы в 2024 не стать свидетелями гражданской войны в стране.
Автор:
Использованы фотографии:
Фейсбук/U.S.Army
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28 комментариев
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 15:27
    +6
    Может "опыт" майдана, который же они организовали, им же поможет?
    1. Mole
      Mole Вчера, 15:38
      +2
      Майдан направлен против России. Отвлечь ресурсы на Украину, из союзников сделать врагов.
      Штурм Капитолия направлен против "зарвавшегося бизнесмена", чтобы другим повадно не было, а заодно и собственные СМИ не отвлекать фейками направленными против России. Что то не слышно про фейк ньюз против Спящего Джо!
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Вчера, 15:42
        +1
        Цитата: Mole
        Что то не слышно про фейк ньюз против Спящего Джо!

        Нет необходимости. Он косячит так, как никакой фейк-автор не придумает. Один пердёж в Англии чего стоит.
    2. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 16:13
      0
      Цитата: aleks neym_2
      Может "опыт" майдана, который же они организовали, им же поможет?

      Как у других организовать майдан они впереди планеты всей, а как у себя так нет, не хотят. А чё так?
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:30
      +2
      Армия по протоколу, в большинстве случаев, не может быть задействована во внутреннем конфликте))
      Иначе она уже будет не армией США, а вооруженными головорезами одной из сторон конфликта))
  2. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 15:31
    +1
    Генералы США, давая советы властям, призывают компетентные органы обратить внимание на «потенциальных мятежников» или даже организовать «фейковый» переворот,

    Ага. Хватать, не пущать и провокаторствовать.
    Светлые эльфы, чо уж там... request
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:17
      +1
      Цитата: Васян1971
      Ага. Хватать, не пущать и провокаторствовать.

      Да пусть хоть каждый день организуют, - может и до реальной бузы дойдёт. hi
  3. ВАШ
    ВАШ Вчера, 15:35
    +3
    Генералы не забывают упомянуть тот факт, что и.о. министра обороны при Трампе Кристофер Миллер сознательно отказался организовать оборону Капитолия в день событий 6 января.

    Для этого есть полиция, служба охраны Президента и прочие спецслужбы, есть нац.гвардия. В общем-то правильно.
    Касаемо гражданской войны в США в 2024 году. Тут как в той поговорке либо осел сдохнет либо падишах умрет. Пока до 2024 г доживем все об этой статье забудут.
    Другие проведения появятся.
    1. антивирус
      антивирус Вчера, 16:52
      0
      Или осел или слон, кто то сдохнет.

      Или сало протухнет.
    2. poquello
      poquello Вчера, 22:18
      0
      Цитата: ВАШ
      Касаемо гражданской войны в США в 2024 году. Тут как в той поговорке либо осел сдохнет либо падишах умрет. Пока до 2024 г доживем все об этой статье забудут.

      это не отменит подтасовок прошлых выборов, фактически США потеряли свободу и так кривеньких выборов и это вряд ли устраивает большинство граждан США
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 03:27
        0
        Вас это беспокоит? Да и флаг им в руки. Пусть тасуют сколько влезет.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 12:07
          0
          Цитата: ВАШ
          Вас это беспокоит? Да и флаг им в руки. Пусть тасуют сколько влезет.

          забавненько, флаг им в руки и ядерную кнопку, пусть нажимают сколько успеют )
          1. ВАШ
            ВАШ Сегодня, 12:22
            0
            Считаете что там самоубийцы сидят?
            1. poquello
              poquello Сегодня, 12:51
              0
              Цитата: ВАШ
              Считаете что там самоубийцы сидят?

              считаю что напряги в обществе страны с ядерным оружием очень очень опасны, особенно когда колбасит не "по" а "против шерсти", те с вектором на сокращение свобод и справедливости
              1. ВАШ
                ВАШ Сегодня, 13:01
                0
                Господи!!!! Понять бы что он написал.
  4. askort154
    askort154 Вчера, 15:47
    +2
    Американские военнослужащие сильно обеспокоены внутриполитической ситуацией в Соединённых Штатах

    Как показала практика, если военные генералы открыто заявляют о недоверии к действующей власти, то это уже тревожный сигнал для неё. А что, в АФрике можно, а в США незя ?! Корни министра обороны США, по внешнему виду, тоже от туда. Он более загорелый, чем "копчёный обамка". yes
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Вчера, 17:22
      0
      Цитата: askort154
      Он более загорелый, чем "копчёный обамка".

      Если его предки поедали сородичей, то может и в нём гены сработают. laughing
  5. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 15:48
    +1
    Дожились! В одном стойле, ОСЛУ и СЛОНУ, стало совсем в невмоготу.
  6. Pandiurin
    Pandiurin Вчера, 15:55
    +1
    В США нет прямых выборов, голосуют "выборщики" от штатов. Конгрес либо утверждает это голосование либо нет.

    Выборы на уровне штатов выборщиков проходят по процедурам разработанных в этих штатах под надзором местных властей.

    Поэтому оспаривать выборы могут только штаты, причём только ту часть которая проходила в самом штате.
    То что в других штатах дело тех штатов. Оспаривание результатов выборов дело бесперспективное.

    Что не отменяет возникновение массовых беспорядков с недовольством правительством, какими то законами и т.п. ну и в качестве паровозика могут прицепить выборы. Особенно если будут нарушения, например одному из кандидатов отрубят возможность выступать в СМИ и соцсетях и т.п.

    А такое действительно вероятно.
  7. aslan balayev
    aslan balayev Вчера, 15:57
    +2
    В случае хаоса и тем более гражданской войны в штатах было бы разумно переправить из Белого Дома в Кремль известный чемоданчик с достуком к амерскому ядерному оружии
    1. ugol2
      ugol2 Вчера, 16:13
      +1
      И назад он уже не вернется ...
    2. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 17:10
      0
      Ну, это мы вам поручим! Чтобы знали, инициатива наказуема её исполнением! negative
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 16:15
    +1
    Фейковый переворот - это здорово придумано! А если вдруг случайно по-настоящему получится - ещё здоровее! Долой политрутину, да здравствует движуха!
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:34
    +2
    Когда генералы начинают лезть в политику, вынужденно или от "широты душевной", значит в стране большой бардак уже есть или начнется непременно.
  10. Шкипер
    Шкипер Вчера, 16:41
    -4
    2024 год будет очень..ОЧЕНЬ интересным. Это сколько же надо попкорна закупать...тонну наверное...потому что
    1 выборы президента России
    2 выборы президента США
    3 выборы президента Территории без признаков государства
    Вы представляете что будет!?
    А будет то что диванные армии всех трех сторон столкнутся на полях интернета и будет мясорубка насмерть. Одно из сражений (под Прохоровкой) будет на полях этого сайта ..так что добровольцы записывайтесь заранее на фронт и готовьтесь вести боевые действия. А какую сторону принять каждый сам решает.
  11. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:08
    +1
    Так надо помочь полосатым устроить междусобойчик, не им же одним устраивать заварухи по всему миру. Я, ЗА всеми конечностями. wassat
  12. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 17:16
    -3
    Цитата: Ros 56
    Так надо помочь полосатым устроить междусобойчик, не им же одним устраивать заварухи по всему миру. Я, ЗА всеми конечностями. wassat

    Собирайте чемодан. Точнее, собирайтесь в чемодан. Как дипломатическую почту вас зашлём в тыл к тупым америкосам.

    Я б сам полетел, но слишком ненавижу эту вашу америку, иногда аж трясёт. Никогда их не прощу! Единственное за что им спасибо, это за интернет, а то б они и не узнали как я их ненавижу!!
  13. Кушка
    Кушка Вчера, 19:38
    0
    "а то б они и не узнали как я их ненавижу!!"
    Как то э......иррационально, скажем, ненавидеть что-то,
    что, как бы было, и есть, и видимо, будет. Ну, как Атлантический
    океан (с его Бермудами), Арктику (с ее -60, айсбергами), саванну,
    (с ее пираниями, анакондами) Солнце (которое до пепла сжигает
    всякие Австралии и Калифорнии), Небо, с его тайфунами, ураганами,
    молниями и громами. Россию, к примеру, которая была
    до Лже-Дмитрия и после, до Н ІІ и после него, до 1991 и после...
    Да и до здоровья не полезно - дядя один в Америках взял такое
    в голову, ну и в окошко сиганул.......