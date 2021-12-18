Официальный представитель Пентагона: Не происходит никаких передвижений войск, требующих нашей немедленной реакции в Восточной Европе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что «военное ведомство обеспокоено ситуацией с безопасностью в Восточной Европе». По словам Джона Кирби, сегодня министерство обороны США не исключает переброски дополнительного американского контингента «на восточные рубежи НАТО для помощи союзникам по укреплению позиций».
Кирби при этом добавил, что контингент США могут отправить в Восточную Европу «в случае российского военного вторжения на Украину, причём в том случае, если кто-то из союзников по НАТО попросит об этом». Официальный представитель Госдепа особо подчеркнул, что речь идёт именно о «союзниках по НАТО». Другими словами, если запрос поступит, например, от самой Украины, то рассматривать его США не станут. Сообщая об этом, Кирби сослался на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана.
Кирби:
Пока нет никаких запросов со стороны союзников. Также не происходит никаких передвижений войск, о котором я бы мог сказать, и которые требовали бы нашей немедленной реакции в Восточной Европе.
По словам представителя американского Минобороны, США «наблюдают за ситуацией на границе России и Украины». Когда его попросили конкретизировать, он заявил, что «не может раскрывать детали из сводок спецслужб».
Комментируя заявление Джона Кирби, военные эксперты на Украине высказали разные мнения. Одни уверены в том, что США «в сложной ситуации обязательно помогут». Другие призвали внимательно послушать то, о чём Кирби сказал – если и помогут, то только членам НАТО». Есть и те, кто напомнил об исторической составляющей: если речь шла о большой войне, то Штаты решительно вступали в дело обычно под конец, чтобы тоже примерить на себя лавры победителя:
А потому если вдруг начнётся большая война в Европе, США дождутся, когда стороны друг друга измотают, а потом вступят в войну на той стороне, которая ближе к победе.