Официальный представитель Пентагона: Не происходит никаких передвижений войск, требующих нашей немедленной реакции в Восточной Европе

Пока нет никаких запросов со стороны союзников. Также не происходит никаких передвижений войск, о котором я бы мог сказать, и которые требовали бы нашей немедленной реакции в Восточной Европе.

А потому если вдруг начнётся большая война в Европе, США дождутся, когда стороны друг друга измотают, а потом вступят в войну на той стороне, которая ближе к победе.