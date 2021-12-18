Военное обозрение
Войти Регистрация

Официальный представитель Пентагона: Не происходит никаких передвижений войск, требующих нашей немедленной реакции в Восточной Европе

21

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о том, что «военное ведомство обеспокоено ситуацией с безопасностью в Восточной Европе». По словам Джона Кирби, сегодня министерство обороны США не исключает переброски дополнительного американского контингента «на восточные рубежи НАТО для помощи союзникам по укреплению позиций».


Кирби при этом добавил, что контингент США могут отправить в Восточную Европу «в случае российского военного вторжения на Украину, причём в том случае, если кто-то из союзников по НАТО попросит об этом». Официальный представитель Госдепа особо подчеркнул, что речь идёт именно о «союзниках по НАТО». Другими словами, если запрос поступит, например, от самой Украины, то рассматривать его США не станут. Сообщая об этом, Кирби сослался на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана.

Кирби:

Пока нет никаких запросов со стороны союзников. Также не происходит никаких передвижений войск, о котором я бы мог сказать, и которые требовали бы нашей немедленной реакции в Восточной Европе.

По словам представителя американского Минобороны, США «наблюдают за ситуацией на границе России и Украины». Когда его попросили конкретизировать, он заявил, что «не может раскрывать детали из сводок спецслужб».

Комментируя заявление Джона Кирби, военные эксперты на Украине высказали разные мнения. Одни уверены в том, что США «в сложной ситуации обязательно помогут». Другие призвали внимательно послушать то, о чём Кирби сказал – если и помогут, то только членам НАТО». Есть и те, кто напомнил об исторической составляющей: если речь шла о большой войне, то Штаты решительно вступали в дело обычно под конец, чтобы тоже примерить на себя лавры победителя:

А потому если вдруг начнётся большая война в Европе, США дождутся, когда стороны друг друга измотают, а потом вступят в войну на той стороне, которая ближе к победе.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BABAY22
    BABAY22 Вчера, 15:59
    +6
    ...если кто-то из союзников по НАТО попросит об этом

    И тут все почему-то посмотрели на Польшу
    1. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:34
      +2
      Армия США, как Труффальдино из Бергамо)) всегда за тех, кто побеждает)
      1. isv000
        isv000 Вчера, 22:58
        0
        Цитата: Анахорет
        Армия США, как Труффальдино из Бергамо)) всегда за тех, кто побеждает)

        До той поры, пока эта сторона не начнёт проигрывать...
    2. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 16:39
      +3
      Цитата: BABAY22
      И тут все почему-то посмотрели на Польшу

      Да. Потому, что легче рассмотреть на карте, чем Трибалтику.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Вчера, 20:12
        +1
        Ну вот поляки и пойдут за украину воевать, а американцы будут их сзади пинками подгонять, а нежелающим пулю в лоб.
        1. Васян1971
          Васян1971 Вчера, 20:38
          0
          Цитата: Rusticolus
          а американцы будут их сзади пинками подгонять, а нежелающим пулю в лоб.

          Тогда уж - в затылок. wassat
          А то получается, типа: "Вывел в чистое поле, поставил лицом к стене и пулю в лоб".© belay
          1. Rusticolus
            Rusticolus Вчера, 21:34
            0
            В лоб, это если будут не в перед идти на пинках, а обратно решат побежать. Сами то американцы воевать не собираются, а как заградотряд для поляков - вполне себе можно.
        2. isv000
          isv000 Вчера, 22:59
          0
          Цитата: ugol2
          Ну вот поляки и пойдут за украину воевать, а американцы будут их сзади пинками подгонять, а нежелающим пулю в лоб.

          В затылок...
  2. ugol2
    ugol2 Вчера, 16:04
    -1
    Есть и те, кто напомнил об исторической составляющей: если речь шла о большой войне

    О какой "большой войне" они говорят?
    Китай высадит десант на пляжах Нормандии?
    1. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 16:38
      0
      Цитата: ugol2
      О какой "большой войне" они говорят?

      Наверное о 1-й и 2-й Мировых. request
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 17:44
      +1
      ...а потом вступят в войну на той стороне, которая ближе к победе.
      США будут на нашей стороне? laughing
      1. isv000
        isv000 Вчера, 23:01
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        ...а потом вступят в войну на той стороне, которая ближе к победе.
        США будут на нашей стороне?

        Да, терпеливо выждав кто же возьмёт или защитит Сталининград...
  3. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 16:19
    -3
    А хорошо устроились-мы никуда не двигали и не собирались войска, они сами раздули в пресс и далее истереку, санкций подкинули на халяву и отрапортуют что этим напугали нулевого и угроза миновала, ну а попозже признаются что и угрозы то небыло но дело то сделано, войска их стоят и прибавились, оброк навязан, пу нагнут. Профит.
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 16:35
    0
    Много, много слов ... вот кому в уши они это льют?
    1. Ныробский
      Ныробский Вчера, 20:02
      +2
      Цитата: rocket757
      Много, много слов ... вот кому в уши они это льют?

      Льют в уши тем "страждущим", которые уверовали в свою безнаказанность и в то, что в случае зарубы с Россией матрасы ринутся погибать пачками за то, что эти самые "страждущие" в инициативном порядке напросились на бронебойную клизму.
      Причём льют уже в открытую и без намёков - мол нет причины, передвижений войск не видим. yes
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 20:50
        +1
        Так то страждущим лить уже никак ... у них за обвисшей лапшой, не то что б ушей, голов уже не видно ....
      2. Secutor
        Secutor Сегодня, 00:38
        -2
        Весело что с России все "ринутся погибать пачками". Война так же классно. Ммм...
        А главное приятно ее комментировать на сайтиках, а не самим в окопе сидеть. Настоящий боевой квасной патриотизм.
  5. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 16:36
    +3
    Также не происходит никаких передвижений войск, о котором я бы мог сказать, и которые требовали бы нашей немедленной реакции в Восточной Европе.

    Да? А как же 100 тыщ+ на границе Незалежной, изнемогающей от многолетней неравной войны с Россией? belay
  6. businessv
    businessv Вчера, 16:44
    0
    Официальный представитель Пентагона: Не происходит никаких передвижений войск, требующих нашей немедленной реакции в Восточной Европе
    Это ему Бидон глаза после видеоконференции с ВВП приподоткрыл, чтобы они насчёт наших войск свой рот приподзакрыли! lol
  7. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:16
    0
    Очередная блажь отдела пропаганды Пентагона.
  8. andr327
    andr327 Сегодня, 08:10
    0
    уще одна мысль просматривается: амерам кажется совсем надоела эта краина и они сильно предлагают России : "Ну возьмите её, возьмите!" А американцы и этот чемодан без ручки сбросят и еще раз укажут миру на агрессивную Россию-"злейшего врага демократии".