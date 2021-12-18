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На Украине приступили к созданию опытного образца бронемашины «Казак-7» на базе автомобиля Ford

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Через несколько месяцев должна появиться первая боевая машина «Казак-7» разработки украинского предприятия НПО «Практика». Уже завершено ее проектирование.


Об этом украинским СМИ рассказал начальник развития компании Сергей Вилков.

После сдачи ВСУ заказанной партии броневиков «Казак-2М1» на Украине приступили к созданию опытного образца бронемашины «Казак-7» на базе автомобиля Ford. Ее прототип должен быть готов уже в сентябре.

Конструкция прототипа утверждена, уже выдан металл, его осталось только порезать и собрать

- сказал Сергей Вилков.

Эта новая разработка НПО «Практика» предназначена как для тактических заданий малой интенсивности, так и для использования подразделений полиции или сил специальных операций.

В качестве шасси для нее выбран американский пикап Ford-550, популярный среди производителей бронированных машин. Кроме прочего, это позволило оснастить автомобиль центральной системой накачивания шин. Машина обладает превосходными внедорожными характеристиками.

На нее может быть установлен миномет, ПТРК, радиолокационная станция или другая полезная нагрузка.

Вилков заявил, что уровень защиты авто соответствует натовскому стандарту STANAG 4569.

Использованы фотографии:
НПО "Практика"
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32 комментария
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  1. Анахорет
    Анахорет Вчера, 16:38
    0
    Уже и натренирован украинский евроспецназ, который будет на таких Казаках кататься)
    1. poquello
      poquello Вчера, 17:13
      +2
      Цитата: Анахорет
      Уже и натренирован украинский евроспецназ, который будет на таких Казаках кататься)

      понимают толк в извращениях, а могли бы автодом купить
  2. businessv
    businessv Вчера, 16:39
    +1
    На Украине приступили к созданию опытного образца бронемашины «Казак-7» на базе автомобиля Ford
    Продолжить должны образцом "Гетьман - 2" на базе автомобиля Dodge, и далее по списку амеро- автопроизводителей smile
    1. Ил-18
      Ил-18 Вчера, 21:42
      +1
      Цитата: businessv
      Продолжить

      Тут несколько иначе. ФАИ - приличный броневик на фоне дыренковских поделок. Эти потом станут, скорее всего, ФАУ-1, ФАУ-2.wassat
  3. Комментарий был удален.
  4. svp67
    svp67 Вчера, 16:43
    +1
    В качестве шасси для нее выбран американский пикап Ford-550, популярный среди производителей бронированных машин.
    Почему бы тогда не выбрать один из уже имеющихся таких броневиков и не запустить их в производство?
    1. Silver bullet
      Silver bullet Вчера, 17:03
      +4
      Потому, что "Казак-6" всрался на заводе, "Казак-5 " родил прям на передовой, "Казак-4" до передовой не доехал. На "Казаке-8" будут чухать в Польшу, роняя кал. laughing
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
    2. venik
      venik Вчера, 23:35
      0
      Цитата: svp67
      Почему бы тогда не выбрать один из уже имеющихся таких броневиков и не запустить их в производство?

      ======
      А национальная гидность? Это ж не просто там какой-то москальский "Тигр" или "Тайфун" - Цэ же украинський "КОЗАК"!!!! Это ж не хухры-мухры это ж - "made in Ukrania" - это ж УКРАИНСКАЯ ( lol ) разработка!!!
      А в целом - грустно конечно: такая деградация когда-то цветущей республики....и всего за каких-то 30 лет!!!
  5. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 16:45
    -3
    Вилков заявил, что уровень защиты авто соответствует натовскому стандарту STANAG 4569.

    Ну, если "натовскому стандарту", значит, оно, канешна! wassat
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 16:57
    0
    Они что, забыли, что Россия вот-вот нападёт? О каких нескольких месяцах до производства идёт речь?
  7. Арон Заави
    Арон Заави Вчера, 16:58
    +4
    Почему нет? Вот наши создают на фордовском шасси вполне нормальные платформы и для минометов.

    И для противотанковых расчетов.
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 17:28
      0
      У "Практики" обширная линейка бронеавтомобилей. Правда, я из статьи не понял в чем отличие будущей машины от принятой на вооружение ранее. Визуально - одинаковые.
      1. venik
        venik Вчера, 23:54
        +1
        Цитата: Вождь краснокожих
        Правда, я из статьи не понял в чем отличие будущей машины от принятой на вооружение ранее. Визуально - одинаковые.

        =======
        Комплектующие - разные: в предыдущей версии: мотор, и трансмиссия и прочая требуха - от IVECO, а в этой - от Ford!!! wink Это - понимать надо! Это - серьезно! wink
        drinks
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 17:39
      0
      Так ваши то их потом закупают, наверное? А на Украине важен процесс, по моему.
    3. svp67
      svp67 Вчера, 18:02
      +1
      Да у канадцев есть подобный броневик..."Gurkha"
    4. poquello
      poquello Вчера, 22:10
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Почему нет?

      а кто-то говорил "нет"?
      Цитата: Арон Заави
      И для противотанковых расчетов.


      создавать можно много чего
  8. Alien From
    Alien From Вчера, 17:05
    +1
    НА Украине.....вот так небратья и обижаются..... laughing
  9. К-50
    К-50 Вчера, 17:21
    +3
    Дурдом!
    Нафига?
    "Форд" и так не дешёвая машинка, а с переделками очумелыми ручками цена ещё взлетит.
    Я так понимаю, что на ур ка ине денег, куры не клюют, видимо из-за отсутствия или одного или другого. Либо просто решили снова в госкормушку залезть в очередной раз.
    Потом стоит ли удивляться, что со времён развала Союза, страна, бывшая одной из богатейших стран европы, скатилась на уровень банановых республик, и то ближе к концу их списка. lol
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:51
      +1
      Для селюков Форд по их понятиям это очень очень круто.
  10. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:22
    +2
    Если я правильно понял, из украинского там будет только краска. А бандерлоги что, кроме желтой и синей еще другие цвета выпускают? fellow
  11. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 17:33
    0
    Очередной, тупой распил бюджета - желаю творческих узбеков)))
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 17:48
      -1
      Просто Ростику Абрамову наконец-то картон подвезли, вот и продолжилось
  12. Suomynona
    Suomynona Вчера, 17:38
    0
    ......Кизяк-7.......
  13. Егорыч811
    Егорыч811 Вчера, 18:11
    +1
    а чё укропатриоты не на базе, какого нибудь ЛУАЗа или ЗАЗа, а на базе ФОРДа бронивичёк делают?
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 10:48
      0
      Потому что Запорожский и Луцкий заводы, давно умерли)))
  14. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 18:21
    +1
    ".....выдан металл, его осталось только порезать..." и сдать...
  15. ugol2
    ugol2 Вчера, 18:34
    +1
    Конструкция прототипа утверждена, уже выдан металл, его осталось только порезать и собрать

    Не думал, что создать автомобиль так просто. Металл порезал и готово!
  16. singless
    singless Вчера, 19:03
    0
    мирных жителей разгонять
  17. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 19:09
    -1
    Кизяк - 0.7л laughing
  18. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:33
    0
    Казак-8, Казак-9 … И так до бесконечности. Главное- деньги выделять. А на ,, Казак-32,, и Украина перестанет существовать. Им бы нашего Чубайса. Он бы им ,, насоздавал,, ,, казаков,,)
  19. Романенко
    Романенко Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: "На украине приступили к созданию опытного образца бронемашины «Казак-7» на базе автомобиля Ford"
    Пусть тогда назовут как-то по фордовски КАВБОЕЦ хотя-бы laughing