Конструкция прототипа утверждена, уже выдан металл, его осталось только порезать и собрать

Через несколько месяцев должна появиться первая боевая машина «Казак-7» разработки украинского предприятия НПО «Практика». Уже завершено ее проектирование.Об этом украинским СМИ рассказал начальник развития компании Сергей Вилков.После сдачи ВСУ заказанной партии броневиков «Казак-2М1» на Украине приступили к созданию опытного образца бронемашины «Казак-7» на базе автомобиля Ford. Ее прототип должен быть готов уже в сентябре.- сказал Сергей Вилков.Эта новая разработка НПО «Практика» предназначена как для тактических заданий малой интенсивности, так и для использования подразделений полиции или сил специальных операций.В качестве шасси для нее выбран американский пикап Ford-550, популярный среди производителей бронированных машин. Кроме прочего, это позволило оснастить автомобиль центральной системой накачивания шин. Машина обладает превосходными внедорожными характеристиками.На нее может быть установлен миномет, ПТРК, радиолокационная станция или другая полезная нагрузка.Вилков заявил, что уровень защиты авто соответствует натовскому стандарту STANAG 4569.