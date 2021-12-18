"В США видят в гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп..."

На фоне создания Россией новейших систем вооружения американские авианосцы больше не кажутся такими же несокрушимыми как раньше. В частности, в США видят в российских гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп, которые иногда называют «ковчегами демократии».
Об этом пишет обозреватель Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом The National Interest. Причём такого мнения придерживается не только этот американский журналист, но и многие другие эксперты, включая кадровых военных США.
Он обращает внимание на принципиальную разницу между ВМС Соединенных Штатов и Военно-морским флотом Российской Федерации. Эпископос отмечает, что у США флот является средством нанесения ударов в любой точке Земного шара, в то время как Россия всегда позиционировала себя как мощная сухопутная держава, использующая флот для защиты своих морских рубежей.
Поэтому РФ никогда не имела собственных авианосных ударных групп, которые являются средством вторжения в другие страны. Да и создавать их в ближайшее время не собирается. А благодаря наличию гиперзвукового оружия Москва может при минимальных вложениях поддерживать паритет с потенциальными противниками и удерживать их от необдуманных поступков.
И в этом эксперт из США не ошибается: Россия действительно обладает системами вооружения, способные эффективно противодействовать американской военной мощи, в том числе и авианосным ударным группам. Среди таких вооружений - тот самый «Циркон», который способен в кратчайшее время достигать намеченной цели без возможности перехвата со стороны противника. Ни у одной АУГ США или Британии нет средств, которые могли бы поразить российскую гиперзвуковую ракету, не дав ей достичь головного корабля группы.