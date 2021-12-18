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В США видят в гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп

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На фоне создания Россией новейших систем вооружения американские авианосцы больше не кажутся такими же несокрушимыми как раньше. В частности, в США видят в российских гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп, которые иногда называют «ковчегами демократии».


Об этом пишет обозреватель Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом The National Interest. Причём такого мнения придерживается не только этот американский журналист, но и многие другие эксперты, включая кадровых военных США.

Он обращает внимание на принципиальную разницу между ВМС Соединенных Штатов и Военно-морским флотом Российской Федерации. Эпископос отмечает, что у США флот является средством нанесения ударов в любой точке Земного шара, в то время как Россия всегда позиционировала себя как мощная сухопутная держава, использующая флот для защиты своих морских рубежей.

Поэтому РФ никогда не имела собственных авианосных ударных групп, которые являются средством вторжения в другие страны. Да и создавать их в ближайшее время не собирается. А благодаря наличию гиперзвукового оружия Москва может при минимальных вложениях поддерживать паритет с потенциальными противниками и удерживать их от необдуманных поступков.

И в этом эксперт из США не ошибается: Россия действительно обладает системами вооружения, способные эффективно противодействовать американской военной мощи, в том числе и авианосным ударным группам. Среди таких вооружений - тот самый «Циркон», который способен в кратчайшее время достигать намеченной цели без возможности перехвата со стороны противника. Ни у одной АУГ США или Британии нет средств, которые могли бы поразить российскую гиперзвуковую ракету, не дав ей достичь головного корабля группы.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/, U.S. Navi
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90 комментариев
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  1. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 17:26
    +3
    Чего они вдруг стали опасаться, с их же утверждений в СМИ, "мультиков Путина"?
    1. Anarchist
      Anarchist Вчера, 18:10
      +1
      А тем временем в США опять не смогли испытать свою "гиперзвуковую" ракету. Та не отделилась от подвески бомбардировщика B-52.

      (Буду читать новости на других порталах, пока не исправят глюги на сайте)
    2. spirit
      spirit Вчера, 18:28
      +5

      Чего они вдруг стали опасаться, с их же утверждений в СМИ, "мультиков Путина"?

      Кто они? У этого журнала главный редактор всеми нами знакомый товарищ с наших Фед политических программ!Во очень любит постить здесь их бред выдавая видение журнала за реальное мнение военных аналитиков в самих США.Я думаю в самой Америке аналитика военных экспертов ЧУТОЧКУ разница! hi
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 18:49
      +5
      Да нет никакой проблемы или серьёзной опасности. Просто США должны создать больше авианосных групп, чем мы "Цирконов". Чё тут непонятного?
    4. А Нас Рать
      А Нас Рать Вчера, 19:59
      +6
      В США видят в гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу

      Кто видит? Имя, фамилия, должность?
      Там многие и многое что видят.


      Об этом пишет обозреватель Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

      То есть, опубликованной откровенно пророссийским агентом влияния в США.
      А почему мы не слышим подобных реляций из других источников? CNN, BBC, SKY, NYT и сотни других.
      Где их опасения перед российским вундерваффе? Почему они публикуют "страхи западных властей", если те их озвучивают (по утверждениям пророссийских СМИ) публично.

      такого мнения придерживается не только этот американский журналист, но и многие другие эксперты, включая кадровых военных США.

      А почему не озвучено имя хотья бы одного такого "эксперта" или "кадрового военного", я уже не говорю про ссылки на цитаты.
      Где автор предлогает проверить достоверность этой информации?

      обозреватель Марк Эпископос

      эксперт из США

      Как плавно журналист обозреватель, превратился в эксперта по геостратегии. wassat Человек, не то что не имеющий военного образования, но вообще не служивший в армии и даже не бывший журналистом в горячих точках.
      Он историк, не имеющий даже элементарного аналитического образования.

      Я думаю выводы очевидны. request
      1. Mole
        Mole Вчера, 21:07
        -1
        Цитата: А Нас Рать
        Кто видит? Имя, фамилия, должность?

        Должность точно закрытая тема, имя и фамилия могут быть оригинальными, хотя не факт.
    5. venik
      venik Вчера, 22:51
      -2
      Цитата: Владимир61
      Чего они вдруг стали опасаться, с их же утверждений в СМИ, "мультиков Путина"?

      =======
      Да видать эти самые "мультики Путина" для их неокрепшей психики - уж больно жутковастенькими оказались! lol bully
    6. БедМакс
      БедМакс Сегодня, 00:32
      -1
      Трибалтийский пук выветрился, болше кислорода в мозг стало поступать
  2. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 17:30
    0
    С какого перепугу? Их СМИ, уж который год смакуют, "мультики Путина".
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Вчера, 19:17
      +2
      Цитата: Владимир61
      Их СМИ, уж который год смакуют, "мультики Путина".

      Так над ними и в РФ смеются. Другой вопрос, что "Циркона" никогда в мультиках не было.
      1. Mole
        Mole Вчера, 21:09
        +1
        Андрей из Челябинска сто лет на сайте не встречал Вас! Рад, очень рад!
        1. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 10:18
          +1
          Взаимно, Леонид! hi
      2. Грица
        Грица Сегодня, 02:54
        +1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Так над ними и в РФ смеются. Другой вопрос, что "Циркона" никогда в мультиках не было.

        Хотя, если память мне изменяет, во время демонстрации "мультиков", разговоры вокруг "Циркона" уже ходили. Но, он, действительно, не упоминался.
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 17:30
    +1
    Понятно, ракета Циркон не отвечает американским требованиям демократии.
    1. fif21
      fif21 Вчера, 18:12
      -4
      Цитата: Пессимист22
      ракета Циркон не отвечает американским требованиям демократии.

      Хорошая реклама ! Так за какую цену ее хотят приобрести страны , которые матрасники хотят демократизировать? Иран , Венесуэла , Северная Корея , Куба ....... wassat
      1. Хироо Онода
        Хироо Онода Вчера, 18:19
        -8
        Цитата: fif21
        хотят приобрести

        Чтобы ее приобрести, ее бы желательно сначала хоть себе на вооружение поставить, а не бесконечные "вот-вот-вот уже" wassat
        1. kventinasd
          kventinasd Вчера, 19:44
          0
          Не переживай, наштампуют, а пока и калибров хватит, чтобы всю японию утопить в марианской впадине. laughing
          1. Хироо Онода
            Хироо Онода Вчера, 19:49
            +2
            Цитата: kventinasd
            Не переживай, наштампуют, а пока и калибров хватит, что всю японию утопить в марианской впадине. laughing

            Да если честно я не переживаю ) Су-57 уже наштамповали, и этих "вот-вот-вот-вот" наштампуют bully
            1. kventinasd
              kventinasd Вчера, 19:53
              +1
              Цитата: Хироо Онода
              Су-57 уже наштамповали, и этих "вот-вот-вот-вот" наштампуют

              Зачем торопиться и делать недосамолёты типа Ф35, когда и Су-35 хватает, чтобы суппостатов только от одного его вида уже колбасило.
              1. Хироо Онода
                Хироо Онода Вчера, 19:59
                -4
                Цитата: kventinasd
                Цитата: Хироо Онода
                Су-57 уже наштамповали, и этих "вот-вот-вот-вот" наштампуют

                Зачем торопиться и делать недосамолёты типа Ф35, когда и Су-35 хватает, чтобы суппостатов только от одного его вида уже колбасило.

                Я бы тоже не торопился. Аккурат к 2100-му летающую тарелку сразу сделаем и всем хана. Все равно вундервафель хватает неимеющиханалогов request
                1. kventinasd
                  kventinasd Вчера, 20:05
                  -3
                  Цитата: Хироо Онода
                  Аккурат к 2100-му летающую тарелку сразу сделаем

                  Но ты этого не увидишь, а там либо падишах помрет, либо ишак сдохнет.
                  1. Хироо Онода
                    Хироо Онода Вчера, 20:07
                    0
                    Цитата: kventinasd
                    Цитата: Хироо Онода
                    Аккурат к 2100-му летающую тарелку сразу сделаем

                    Но ты этого не увидишь, а там либо падишах помрет, либо ишак сдохнет.

                    Вот тут согласен на все сто )
              2. Грица
                Грица Сегодня, 02:58
                +3
                Кстати, этих "недосамолетов", которые "дюже плохие, недоработанные и совсем не летают", американцы наштамповали уже несколько сотен. И благополучно продают всему миру эти "недосамолеты", ложа себе в карман очень жирные деньги.
                А мы все продолжаем их хаять и смеяться над 800 недостатками в то время, когда самим то похвастать нечем.
  4. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 17:32
    -1
    И правильно, пусть боятся и не только Цирконов. angry
  5. Барбарис25
    Барбарис25 Вчера, 17:32
    +4
    пусть спросит экспертов из России,они дружно расскажут что Циркона нет,он не летает,а если летает то не гиперзвуковой,А если гиперзвуковой,то наводить нечем,а если есть,то ой все..
  6. Borik
    Borik Вчера, 17:32
    0
    Бойся супостат,бойся. Наши учёные ещё что-нибудь придумают от чего вы ещё сильнее будите бояться.
  7. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 17:34
    +5
    Что за бред? В анонсе уже 6 комментариев. Открываешь, пусто...
    1. BABAY22
      BABAY22 Вчера, 17:43
      0
      Поставил Вам +.
      Перегрузил страницу - нету плюса.
      request
      1. Slavenin82
        Slavenin82 Вчера, 18:09
        +1
        Сегодня что-то глючит, видемо супостаты работают, меня на страницы некоторых новостей не пускают, пишут что не имею права доступа)))
    2. mark1
      mark1 Вчера, 17:44
      +1
      Цитата: Владимир61
      Что за бред? В анонсе уже 6 комментариев. Открываешь, пусто...

      Пусто-пусто, или пусто в информативном смысле ( я согласен с последним)?
      1. Владимир61
        Владимир61 Вчера, 18:44
        0
        Цитата: mark1
        Пусто-пусто, или пусто в информативном смысле ( я согласен с последним)?

        Была пустая страница. Отсутствовали комментарии. Два раза пытался, а в ответ "белый лист". Подозреваю, что в это время решили подредактировать новость, оттого и глюки.
        1. mark1
          mark1 Вчера, 18:50
          +2
          Сайт давно уже глючит (недели 3 точно). Злодеи наверное осадили.
        2. Комментарий был удален.
    3. lis-ik
      lis-ik Вчера, 19:34
      -1
      Цитата: Владимир61
      Что за бред? В анонсе уже 6 комментариев. Открываешь, пусто...

      Уже больше недели и с оценками полная ерунда выходит, то вообще не даёт оценить, то сразу несколько едениц выскакивает.
      1. kventinasd
        kventinasd Вчера, 19:58
        -3
        Сайт глючит второй день. Проделки укроамерохаккеров.
    4. Комментарий был удален.
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 17:35
    0
    Ой да ладно, все эти Цирконы, Посейдоны и прочие это же "мультики" России так американская власть заявляла, или они мультиков испугались??? Сарказм.
  9. rocket757
    rocket757 Вчера, 17:36
    +4
    В США видят в гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп
    . Так то у них концепция военно-политическая другая ... "пришел/прилетел, всех разгромил, разбомбили и ....", демократия, у них, с кулаками. Вот только самые серьезные их противники, кулаки заимели не меньше.
    Теперь, даже если пришёл/приплыл/прилетел, не факт, что назад возвращается будет кому, да и на счёт, куда возвращаться, не все так просто может быть.
  10. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Вчера, 17:38
    -3
    Если боятся, тогда начнут и уважать.
  11. Bez 310
    Bez 310 Вчера, 17:40
    +4
    Опять в комментах только восторженный бред, а надо рассматривать возможные действия врага. Если пока у врага нет средств противодействия "Цирконам", то надо смотреть на то, какое противодействие АМГ может оказать носителям "Цирконов" на максимальной дальности пуска.
    1. BABAY22
      BABAY22 Вчера, 17:53
      -1
      А какая у Цирконов max дальность?
      1. Хироо Онода
        Хироо Онода Вчера, 18:21
        -1
        Цитата: BABAY22
        А какая у Цирконов max дальность?

        А хрен его знает, товарищ майор ))) он же еще испытания проходит.
      2. Bez 310
        Bez 310 Вчера, 19:12
        +2
        Цитата: BABAY22
        А какая у Цирконов max дальность?

        По сведениям из открытых источников, практически пускали с дальности около 500 км.
        1. А Нас Рать
          А Нас Рать Вчера, 20:09
          +3
          Цитата: Bez 310
          По сведениям из открытых источников, практически пускали с дальности около 500 км.

          Правильнее сказать - По сведениям из открытых источников, заявлено о пусках с дальности около 500 км.
        2. BABAY22
          BABAY22 Вчера, 21:58
          0
          А какой смысл делать супер противокорабельную ракету с дальностью 500 км, если ордер выжигает всё начиная именно с такой дальности? Тут надо 2000 км, потому что ближе подобраться незамеченными не получиться, а вступать в открытый бой с АУГ, то есть попасть минимум 70-100 раз, да еще в открытом океане, да с учетом, что таких АУГ не одна, сил не хватит.
    2. Bradley
      Bradley Вчера, 18:02
      +1
      К логичному мышлению взывать бесполезно.
    3. Fachmann
      Fachmann Вчера, 18:15
      +2
      "Восторженного бреда" вроде нет...
      Подколки, ирония и шутки.
    4. Lykases1
      Lykases1 Вчера, 18:22
      +4
      Согласен. На ВО были статьи про обнаружение ауг. Даже если не всё так печально, то во всяком случае уничтожить их не легко.
    5. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Вчера, 18:57
      -2
      Цитата: Bez 310
      Опять в комментах только восторженный бред, а надо рассматривать возможные действия врага. Если пока у врага нет средств противодействия "Цирконам", то надо смотреть на то, какое противодействие АМГ может оказать носителям "Цирконов" на максимальной дальности пуска.

      Кому надо-то, комментаторам что-ли?
      1. Bez 310
        Bez 310 Вчера, 19:13
        +1
        Цитата: Эль Чувачино
        Кому надо-то

        Вам можно не беспокоиться.
        1. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Вчера, 19:59
          -4
          Так я и не беспокоюсь. От ответа-то чего бегаете?
    6. lis-ik
      lis-ik Вчера, 19:37
      +3
      Цитата: Bez 310
      Опять в комментах только восторженный бред, а надо рассматривать возможные действия врага. Если пока у врага нет средств противодействия "Цирконам", то надо смотреть на то, какое противодействие АМГ может оказать носителям "Цирконов" на максимальной дальности пуска.

      Вот данный комментарий не удалось оценить, это я к глюкам сайта. Он за последние недели не единственный и как правило, те которые не содержат лозунгов. Минус пожалуйста, плюс фигушки.
  12. Tusv
    Tusv Вчера, 17:41
    -3
    Догадались империалисты. Вскрыли таки секрет Полишинеля. Качественно инопланетная разведка сработала. А для чего все это затевалось то? Балбесы вы буржуйские fool
    1. Silver bullet
      Silver bullet Вчера, 18:13
      +1
      Когда дворовой боксёр увидел, что в ринг вышел мужик с ломом, то понял, что надо бы с тренером посоветоваться, обычная драка не прокатит.
      1. Юрий В.А
        Юрий В.А Сегодня, 02:44
        -1
        Конечно не прокатит, даже если у боксёра будут инновационные перчатки, а когда опоясанных ломом будет трое-пятеро, возможно придётся даже извиниться.
  13. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 18:06
    +1
    Об этом пишет обозреватель Марк Эпископос в статье, опубликованной американским журналом The National Interest.

    Эх Марк из National Interest , если б ты только знал как мы все тебя ценим за то что ты нам даёшь ощущение, что ты кагбэ пишешь от имени США. Мы когда видим на ВО заголовок "В США боятся/заявили/пришли в ужас" нам так сразу тепло и уютно становится.
    Ты для нас США, твоё мнение и статьи являются новостями.
    Спасибо Марк! Всегда твои, патриоты сайта Военное Обозрение!
  14. Fachmann
    Fachmann Вчера, 18:07
    0
    "В США видят в гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп..."
    Так для этого эти аппараты и разрабатывались! Так что, ребятки-американцы, горячо становится?
  15. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 18:11
    +4
    Цитата: Барбарис25
    пусть спросит экспертов из России,они дружно расскажут что Циркона нет,он не летает,а если летает то не гиперзвуковой,А если гиперзвуковой,то наводить нечем,а если есть,то ой все..

    Это каких ещё экспертов из России? Пусть спросит экспертов с ВО, мы ему не только расскажем о смертоносности Циркона, но ещё и покажем!! На анимации, разумеется. Мы ж не предатели, чтоб им реальный Циркон показывать. Нам - можно его видеть, им - дулю!
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 18:15
    +2
    В США видят в гиперзвуковых ракетах «Циркон» угрозу для своих авианосных ударных групп

    Вероятно, количество «Цирконов» стало перерастать в качество. Теперь станет небезопасно трясти амуницией в поисках недемократичных стран. Это хорошо, что у России нашёлся незатейливый способ охладить пыл...
    В свете просочившейся информации о искусственном происхождении (подтвердили несколько учёных мужей в разных странах) источника пандемии следует найти способ противодействия (уничтожения) американским биологическим лабораториям возле российских границ. Не оказалось бы, что запрещённое бактериологическое оружие США уничтожено также, как химическое...
    Хотя, есть же термобарические боеприпасы и средства их доставки. Сойдёт при первой необходимости.
  17. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 18:33
    +2
    Цитата: ROSS 42
    Вероятно, количество «Цирконов» стало перерастать в качество.

    Абсолютно верно.
    Если на ВО написали заголовок "В США видят...", а имелось ввиду, что это какая-то заметка Марка Эпископоса из нами любимого NI, то никаких вероятно... 100% количество Цирконов стало перерастать в качество.
    Марк и Цирконы имеют прямую связь. Это ж очевидно для каждого толкового эксперта, коим вы несомненно являетесь.

    Гордость берёт за столь высокий аналитический уровень юзеров ВО.
    Знай Наших, тупые америкосы!!
  18. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 18:35
    -3
    Это же всё мультики, какая угроза? Ракет нет, моста нет!
  19. AML
    AML Вчера, 18:38
    -3
    Цитата: Lykases1
    Согласен. На ВО были статьи про обнаружение ауг. Даже если не всё так печально, то во всяком случае уничтожить их не легко.


    И с какого места водной поверхности АУГ представляет угрозу РФ чтобы остаться безнаказанными? Зачем эту самую АУГ искать? То что поиск затруднен в индийском океане или атлантическом? Да и тьху на них.
    1. Хироо Онода
      Хироо Онода Вчера, 19:46
      +2
      Цитата: AML
      представляет угрозу РФ

      Так мы не претендуем на статус мировой державы? Наших интересов в мировом океане нет?
      Чисто региональная страна и только отбиваться от атак у своих берегов?
      Ну ладно.
  20. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 18:39
    +2
    Цитата: spirit
    Кто они? У этого журнала главный редактор всеми нами знакомый товарищ с наших Фед политических программ!Во очень любит постить здесь их бред выдавая видение журнала за реальное мнение военных аналитиков в самих США.Я думаю в самой Америке аналитика военных экспертов ЧУТОЧКУ разница!

    Ну зачем вы так.
    Пусть он наш, пусть всем плевать на этот жёлтый NI, пусть заголовок как обычно дешёвый, но разве не имеем мы право верить в наше вундерваффе и хотеть чтоб его все в мире боялись? Разве не имеем? Имеем.
    Так вот не опошляйте нашу веру вашими этими фактами.
  21. Комментарий был удален.
  22. егерь650
    егерь650 Вчера, 19:02
    +2
    Ее уже приняли на вооружение?
  23. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Вчера, 19:33
    +5
    Обычная чушь, хотя некоторое здравое зерно имеет место быть.
    Даже если Циркон - не гиперзвуковая ракета, и не дотянула до 5М (а это еще доказать надо), то все равно она является чрезвычайно грозным оружием, которое оставляет противнику минимум времени на реакцию. Перехват даже одиночной цели на 4,5М - та еще задачка, залповый пуск огневыми средствами, думаю, сегодня отразить вообще нереально. Если "Циркон" способен выдавать 6-8М то это превосходный прорыв в технологиях, такие ракеты чрезвычайно опасны для любой цели, включая АУГ и серьезно ограничат возможности американцев.
    Тем не менее, "Циркон", конечно, не дает никакого паритета с США на море - во-первых, потому что он не неуязвим (все "эксперты" все время забывают, что основным средством противодействия ракетам являются не огневые, а иные - РЭБ, ловушки, и т.д. То есть поразить "циркон", если он способен идти на 8М практически нереально, но вот обмануть его ГСН реально вполне. А во-вторых, таки да, проблема выдачи ЦУ и выхода на рубеж атаки никуда не делась.
    Вывод: Циркон - превосходное оружие, серьезный сдерживающий фактор и я счастлив, что он у нас есть. Но он - не вундерваффе, как бы многим того не хотелось.
    Кстати, авторы таких вот "аналитик" обычно забывают, что подобная ситуация уже была - американцы не располагали средствами сколько-то надежного огневого поражения сверхзвуковых низколетящих ракет с 80-х годов (когда они появились) и до начала 2000-х. И ничего, контроля над морем не потеряли
    1. malyvalv
      malyvalv Вчера, 20:16
      -5
      Если Циркон хотя бы на секунду захватит цель и расчитает траекторию до постановки помех то с его скоростью потом пытаться обмануть его с помощью РЭБ и всяких там ловушек равносильно как пытаться обмануть пулю.
      1. Хироо Онода
        Хироо Онода Вчера, 20:34
        0
        Цитата: malyvalv
        Если Циркон хотя бы на секунду захватит цель и расчитает траекторию до постановки помех то с его скоростью потом пытаться обмануть его с помощью РЭБ и всяких там ловушек равносильно как пытаться обмануть пулю.

        Какое отношение имеет "его скорость" к РЭБ или ловушкам?? fool
        в РЭБ скорость распространения электромагнитных волн насколько больше скорости ракеты? Может школьный курс физики повторить? lol
        Что значит "всяких там"? Ловушкам какая разница скорость ракеты, еси они на ГСН действуют, а не на кинетическую часть?? Вы вообще понимаете, о чем говорите? ))
    2. voyaka uh
      voyaka uh Вчера, 20:24
      +2
      "Перехват даже одиночной цели на 4,5М"////
      ---
      4,5 МАХ - это средняя скорость.
      Максимальная - после разгона бустером на высоте 30 км - 7-8 МАХ.
      А скорость на терминальном участке , предположительно -
      2-2.5 МАХ.
      Перехватить трудно. Но Барак-8 с Брамосом справлялся на практических
      испытаниях в Индийском флоте.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:20
        0
        Цитата: voyaka uh
        А скорость на терминальном участке , предположительно -
        2-2.5 МАХ.

        Это Вы так думаете. А может быть совершенно не так - что ГСН с нескольких десятков км (или может больше) ловит цель, наводится и врубает форсаж.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:40
          0
          "наводится и врубает форсаж."///
          ---
          В прямоточном реактивном двигателе невозможно "врубить форсаж".
          Этот тип движка весьма капризен и любит стабильные условия работы.
          Если же у Циркона нет прямоточного движка, то - да - возможны рывки.
          1. kbosh
            kbosh Сегодня, 12:38
            0
            Все гораздо проще. На терминальном участке двигатель не работает. Совсем, вообще.
            Так устроена жизнь. Вундервафля пикирует на цель и тормозится о воздух. Цифра в 2.5М выглядит оптимистично. Такой результат у брамоса/оникса, но, там моторчик работает и компенсирует торможение. Более реальная цифра 1-2М.
            1. Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска Сегодня, 13:43
              0
              Цитата: kbosh
              На терминальном участке двигатель не работает. Совсем, вообще.
              Так устроена жизнь.

              Ваша - возможно. Но вот "жизнь" ПКР - нет. Двигатели ПКР сплошь и рядом работают и на терминальном участке.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Сегодня, 13:51
                +1
                Турбо-реактивные двигатели ПКР работают и на терминальном участке. До самого попадания в цель.
                Но речь идет о Цирконе, у которого для получения гиперзвуковой скорости должен быть прямоточный реактивный двигатель.
                А он при резкой смене высот: с 30 км до уровня моря - "захлебнется" кислородом и отключится.
                1. Андрей из Челябинска
                  Андрей из Челябинска Сегодня, 13:58
                  0
                  Цитата: voyaka uh
                  Но речь идет о Цирконе, у которого для получения гиперзвуковой скорости должен быть прямоточный реактивный двигатель.

                  Вполне возможно.
                  Цитата: voyaka uh
                  А он при резкой смене высот: с 30 км до уровня моря - "захлебнется" кислородом и отключится.

                  Или не захлебнется, а, отключившись, после падения скорости до определенного уровня перейдет на другой режим работы (скажем, с иным топливом). Или там второй движок, способный доразогнать ракету на терминальном участке, хотя бы даже и не до гиперзвука. Или ракете вообще не нужно тормозить, она способна атаковать на маршевой. Или...
                  Смысл в том, что для создания гиперзвукового оружия надо было решить ряд сложных проблем, и мы не знаем, как именно они были решены. А говорить "этого не может быть, потому что в моем школьном/университетском курсе физики этого не было" - скажем так, не вполне корректно. Теоретически гиперзвуковая ракета возможна, работы по той же ГСН, способной корректировать полет через плазменный кокон начались еще в прошлом веке, например. Макеевцы не считали это физически невозможным
      2. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:52
        0
        Цитата: voyaka uh
        Перехватить трудно. Но Барак-8 с Брамосом справлялся на практических
        испытаниях в Индийском флоте.

        Ну, Сивулф на испытаниях успешно справлялся со 114-мм снарядом. В реальных боевых условиях, гадство, часто не справлялся с атакующим свободнопадающими бомбами "Скайхоком"
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:43
          0
          На испытаниях и атакующие сверх/гипер звуковые ракеты замечательно попадают в неподвижные цели laughing
          А в боевых, гадство...
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 13:34
            0
            Цитата: voyaka uh
            А в боевых, гадство...

            А в боевых они не применялись, так что не стоит транслировать Ваши желания за реальность
    3. AML
      AML Вчера, 20:40
      -3
      Идёт на 8м и обмануть головку самонаведения - вам не кажется что эти 2 пункта из параллельной вселенной, в которой через плазму распространяется ИК и радиоизоучение?
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: AML
        Идёт на 8м и обмануть головку самонаведения - вам не кажется что эти 2 пункта из параллельной вселенной, в которой через плазму распространяется ИК и радиоизоучение?

        Совершенно не кажется. Попросту говоря ракета может на 8М выходить в район атаки, сбрасывать скорость, определять параметры цели и - атаковать, если не на 8М, то на очень высокой скорости. Попросту говоря, 100 км ракета на 6М пролетит за минуту. Донаведение там не так, чтобы сильно нужно.
        А как все это реализовано в реальности - узнаем лет через 20.... может быть:)
        1. kbosh
          kbosh Сегодня, 12:43
          -1
          Ну и бред... Бандеровцы вырывающие руками люк арматы отдыхают... laughing
          1. Андрей из Челябинска
            Андрей из Челябинска Сегодня, 13:51
            0
            Цитата: kbosh
            Ну и бред...

            Если для Вас единственной реальной формой применения Циркона является неуправляемый полет в некую точку до выработки топлива, а затем - включение ГСН по мере падения скорости ракеты и донаведение на остатках кинетической энергии - то да.
            Но это Ваши проблемы, а не проблемы Циркона. И уж тем более, не мои
            1. kbosh
              kbosh Сегодня, 15:09
              0
              Еще раз. ГПРВД не работает на терминальном участке. Не потому, что я Россию не люблю, а потому, что так мир устроен. Более того, для стабильной работы двигателей данного типа, даже траектория(высота завязана на скорость) должна быть определенной, что бы давление в двигателе было постоянным. Условия(плотность воздуха, скорость), в которых двигатель может работать тоже сильно ограничены. Как раз по этому циркон, с помощью бустера, разгоняют и закидывают на определенную высоту, где уже включается ГПРВД(если он там есть) и ракета начинает двигаться по определенной траектории увеличивая высоту и скорость.
              Конструкция воздухозаборника для полета на сверхзвуке и гиперзвуке тоже совершенно разные и не совместимые.
              Это вещи фундаментальные. И никакие изыскания в области аналогавнетики сложившееся положение вещей не изменит, увы...
              И да, ракета снижает скорость до сверхзвуковой(пусть будет, как у Оникс(оптимистично)). И дело не только в системе наведения. Рули, при давлении, возникающем на гиперзвуке, с определенной высоты, просто не работают... Опять же, эта вещь фундаментальная.
              Ну, а про дополнительные движки, разные типы топлива, танковые гусеницы и, встроенную в ракету эшелонированную ПВО. Я рассуждать не готов. Не вмещаю столько патриотизьма-с
              1. Андрей из Челябинска
                Андрей из Челябинска Сегодня, 15:19
                0
                Цитата: kbosh
                Это вещи фундаментальные. И никакие изыскания в области аналогавнетики сложившееся положение вещей не изменит, увы...

                Увы, но вот сотрудники ГРКЦ Макеева, давшие стране ряд первоклассных баллистических ракет межконтинентальной дальности с Вашими представлениями о фундаментальности не согласны, и занимались, к примеру, разработкой ГСН, способной работать из плазменного "кокона" еще в прошлом веке. НИОКР по данной теме с развалом Союза были закрыты, но наработки по ним имели место быть - задача отнюдь не считалась неразрешимой.
                Цитата: kbosh
                ГПРВД не работает на терминальном участке. Не потому, что я Россию не люблю, а потому, что так мир устроен.

                Вы, видимо считаете себя Господом, если знаете, как устроен мир.
                Цитата: kbosh
                Как раз по этому циркон, с помощью бустера, разгоняют и закидывают на определенную высоту, где уже включается ГПРВД(если он там есть)

                То есть Вы даже не знаете, есть ли он там. Возможно, на Цирконе ГПРВД, но точно, что на терминальном он летит на своей кинетической, потому что ГПРВД иначе не умеет.
                Вы хоть понимаете, к чему в итоге свелся Ваш спич?:)
              2. Андрей из Челябинска
                Андрей из Челябинска Сегодня, 15:21
                0
                Цитата: kbosh
                Ну, а про дополнительные движки, разные типы топлива, танковые гусеницы и, встроенную в ракету эшелонированную ПВО. Я рассуждать не готов. Не вмещаю столько патриотизьма-с

                Судя по тому, как Вы к патриотизму апеллируете, для Вас это больная тема. По факту же технология реализована на "Калибре" и нет никакой принципиальной невозможности реализовать ее на Цирконе.
  24. AML
    AML Вчера, 20:37
    -2
    Цитата: Хироо Онода
    Цитата: AML
    представляет угрозу РФ

    Так мы не претендуем на статус мировой державы? Наших интересов в мировом океане нет?
    Чисто региональная страна и только отбиваться от атак у своих берегов?
    Ну ладно.

    Ну ладно - это когда есть понимание между необходимым и достаточным. Вот то что надо начинать давать сдачи это однозначно.
  25. ss-n-22
    ss-n-22 Вчера, 22:16
    +2
    Вот знаете ли вся эта пафосная фигня, что несется с телевизора и забивает умы пеленой оголтелого патриотизма, разбивается о чугунную задницу реальности. А именно, об сгоревший в утиль с таким пафосом преподносимый корабль.


    "Носитель "Цирконов" корвет "Проворный"», «…будет передан в состав 114-й бригады кораблей охраны водного района (бухта Ильичева) Камчатской флотилии Тихоокеанского флота ВМФ России.», «Поэтому на данный момент мы можем говорить, что ракета "Циркон" — это идеальное оружие. Российский ВМФ получает очень серьезный кулак."
  26. cap830
    cap830 Вчера, 22:30
    +1
    С какого перепугу то им надо опасаться, если дальность "Цирконов" не более 600 км, практически 400, а у АУГ 2000 и более. Кто же подпустит носителя "Циркона" на "пистолетный выстрел"? Да и вообще непонятно о чем это журнальные стратеги беспокоятся. Государства с ядерным оружием, способным уничтожить всю планету, официально возгласившие, что любое нападение приведет к ответному ядерному удару и тут какие-то опасения о пистолетных ракетах. Это ж даже какие-то договора об ограничениях ракет малой дальности заключать не потребуется.
  27. Борисыч
    Борисыч Вчера, 22:34
    -2
    Что, уже увидели? Поздновато что-то. И что теперь делать? Предлагается ноу-хау - распилить большие авианосцы на десять - двадцать маленьких, замаскировать под рифы и сидеть тихо-тихо, не высовываться.
  28. AML
    AML Вчера, 22:39
    -1
    Цитата: BABAY22
    А какой смысл делать супер противокорабельную ракету с дальностью 500 км, если ордер выжигает всё начиная именно с такой дальности? Тут надо 2000 км, потому что ближе подобраться незамеченными не получиться, а вступать в открытый бой с АУГ, то есть попасть минимум 70-100 раз, да еще в открытом океане, да с учетом, что таких АУГ не одна, сил не хватит.


    И чем же это он выжигает на 2000км? И если он такой несокрушимый, то чего корытца, то от СК развернули? Так поплевались издалека, ножкой потопали и утерлись. А может потому, что все не так гладко как рисуют. Когда по Сирию пуляли, сколько томагавков не смогло выйти из шахт? А сколько потерялось по дороге? Подозрительно напоминает басню - Лиса и виноград.
    1. Хироо Онода
      Хироо Онода Сегодня, 15:33
      0
      Цитата: AML
      И чем же это он выжигает на 2000км?

      Авиакрылом. Это так сложно?
      Как вы носителя гипотетического Циркона подгоните на рубеж атаки по АУГ до обнаружение его авиацией ДРЛО АУГ и уничтожением авиакрылом? Вот конкретно этот момент можете описать?
  29. tolmachiev51
    tolmachiev51 Сегодня, 04:10
    -1
    Статья из разряда "ОБС" - в отношении "Цирконов" все верно. На "ковчеги дерьмократии" одели ошейник с веревочкой.