МИД РБ: Беларусь готова расширять оборонное сотрудничество с РФ вплоть до размещения у себя ядерного оружия

В случае угрозы со стороны Североатлантического альянса Белоруссия готова расширять оборонное сотрудничество с РФ вплоть до размещения у себя ядерного оружия. Это может произойти, если в Польше появится аналогичное вооружение, принадлежащее Соединенным Штатам.
Об этом в интервью агентству RT Arabic рассказал сегодня глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей.
Он напомнил, что ранее о такой возможности говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер заявлял, что в случае размещения в Польше ядерного вооружения, он обратится к Путину с предложением поставить Минску такое оружие.
На этом фоне прошедшее сегодня совместное патрулирование границ Союзного государства авиацией РФ и РБ, о котором сообщили в Минобороны Российской Федерации, наполняется особым смыслом. Тем более, что в нем участвовали два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-22М3. Их сопровождала смешенная российско-белорусская тактическая группа, состоящая из истребителей Су-30СМ.
Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу лидеров России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Точной даты он не называл, но сообщил, что она состоится еще до конца года.