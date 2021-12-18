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МИД РБ: Беларусь готова расширять оборонное сотрудничество с РФ вплоть до размещения у себя ядерного оружия

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В случае угрозы со стороны Североатлантического альянса Белоруссия готова расширять оборонное сотрудничество с РФ вплоть до размещения у себя ядерного оружия. Это может произойти, если в Польше появится аналогичное вооружение, принадлежащее Соединенным Штатам.


Об этом в интервью агентству RT Arabic рассказал сегодня глава МИД Республики Беларусь Владимир Макей.

Он напомнил, что ранее о такой возможности говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер заявлял, что в случае размещения в Польше ядерного вооружения, он обратится к Путину с предложением поставить Минску такое оружие.

На этом фоне прошедшее сегодня совместное патрулирование границ Союзного государства авиацией РФ и РБ, о котором сообщили в Минобороны Российской Федерации, наполняется особым смыслом. Тем более, что в нем участвовали два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-22М3. Их сопровождала смешенная российско-белорусская тактическая группа, состоящая из истребителей Су-30СМ.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу лидеров России и Белоруссии – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Точной даты он не называл, но сообщил, что она состоится еще до конца года.
Использованы фотографии:
Туполев
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47 комментариев
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  1. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Вчера, 18:32
    -11
    пока им еще этого никто не предлагал, а уже всех пытаются испугать нами.. на самом деле отчасти - представляют нас какими то злодеями- такими заявлениями- типа спим и видим оружия ядерного на границе ЕС/Беларуси наставить.. что на самом деле нам пользы никакой не приносит- скорее вредит... нам что надо - уже в Калининграде...
    1. Хагалаз
      Хагалаз Вчера, 21:15
      +10
      Откуда вам известно, что ему предлагали и что обговаривали? Через СМИ такое не решается.
      Ну и это ваше "как бы чего не вышло", тоже так себе вариант. Поведение слабого. Неужели не видите, что когда западникам нужно обвинить нас, они и так, не ждут повода, а просто изобретают его?
      А тут предупреждение, что б в свою очередь не вздумали они разместить ЯО где нибудь в Польше. Кстати поляки даже не выражали готовность, а прямо предлагали свою территорию вместо Германии. И что то не боятся показаться агрессивными.
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Вчера, 22:31
        -8
        Вам известно больше? поделитесь...самое главное.. Вы не забыли что Беларусь- не Россия? НЕ РОССИЯ! пока это иностранное государство нами грозит кому то... это нормально? Вот станет Россией - тогда поговорим.. а пока это на АГЛ держится.. не согласны? а давайте в Приднестровье, Абхазии и Армении ядерные силы разместим.. это что будет значить? главное зачем? обоснуйте? ЗАЧЕМ? рассказывайте.. я слушаю УМНОЕ и логичное обоснование необходимости этого.. а не "всех в труху" и еще одно.. Вы в курсе - Польша с Калининградом и без Беларуси граничит? или Вы просто адепт "бахнем" а мозги- это потом? если Вам продолжат ставить плюсы- лично я- в людях и их разуме сомневаться начну..
        1. Хагалаз
          Хагалаз Сегодня, 10:34
          +1
          Остапа понесло? Вы всё свалили в кучу, приписали мне с свои собственные измышления. Да ещё предлагаете мне их обосновывать. Индейское жилище вам! 99% того, что вы тут наплели, это ваш поток сознания, не надо его мне приписывать. Следовательно и комментировать мне нечего.
          1. советник 2 уровня
            советник 2 уровня Сегодня, 11:27
            0
            а Вы не приписали мне "кабы чего не вышло" и "поведение слабого" - или Вам можно приписывать другим? я если Вы не поняли (изложу иначе)- посчитал заявление это - нам невыгодным.. и позиция эта исключительно для запугивания ЕС которое и так нас боится.. а они нам так то для взаимовыгодного сотрудничества нужны еще.. а самое главное- при наличии Калининграда- нам Беларусь против "Польши" абсолютно неинтересна.. и что хорошего получит РФ с этим заявлением? что? а вот страх от части ЕС еще увеличится.. а это на руку позиции США- введем войска еще.. оружие продадим и т.д. это хорошо?
            1. Хагалаз
              Хагалаз Сегодня, 12:01
              +2
              И всё же, во второй раз, я предлагаю вам унять фантазию и не говорить того, что сказано не было. Во первых ваше выражение как бы эти заявления нас злодеями не выставили и выглядит как некое "как бы чего не вышло", я тут ничего не выдумал. Во вторых, пугают не нами, вчитайтесь, а возможностью, своим одобрением ВОЗМОЖНОСТИ размещения. Как вы сами отметили, Беларусь это самостоятельное государство и ЛАГ выступает от своего имени. Мы не причём. В третьих, вы не забыли, что Калининград и область это анклав, а Польша член НАТО и легко блокируется с моря? Не понимаете, что сил балтфлота не хватит для деблакации?
              И опять выдумываете пустое. О какой продаже оружия говорите? Ядерного? Какие войска введём? Законное военное сотрудничество и торговля меж нами и так идут.
        2. Voletsky
          Voletsky Сегодня, 13:35
          0
          закусывать надо молодой человек,
      2. Secutor
        Secutor Сегодня, 00:30
        -2
        Пример изобретенного повода?
        1. Хагалаз
          Хагалаз Сегодня, 10:41
          +1
          Все события были описаны и обсуждены в том числе и в интернете, вы не могли их не услышать. И если вы их не восприняли как примеры, то озвученные мной вы так же не воспримете. Так есть ли смысл в нашей беседе?
  2. mitrich
    mitrich Вчера, 18:37
    +1
    Как прижало, так уже на всё готовы. Хотя это всё слова. Сколько от бацьки их уже было, когда под пуканом горело.
    Лучше бы союзное государство строили ускоренно, а не нам палки в колёса ставили.
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 18:39
    +1
    МИД РБ: Беларусь готова расширять оборонное сотрудничество с РФ вплоть до размещения у себя ядерного оружия
    . Что сказать ... свершилось чудо?
    Сидеть более, чем на одном стуле, теперь не получится, началось деление на своих и чужих, третьего не дано.
  4. ugol2
    ugol2 Вчера, 18:40
    +17
    Белорусский лидер заявлял, что в случае размещения в Польше ядерного вооружения, он обратится к Путину с предложением поставить Минску такое оружие.

    Насколько я понял, "поставлять Минску" ЯО и следовательно передавать контроль за ним никто не собирался. Речь идет о размещении на территории РБ российского ЯО.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 18:57
      +8
      Верно. Не "поставить Минску такое оружие" , а разместить в Белоруссии.
    2. Подрезчик
      Подрезчик Сегодня, 01:47
      0
      Белорусский лидер заявлял, что в случае размещения в Польше ядерного вооружения, он обратится к Путину с предложением поставить Минску такое оружие.

      Ну чего спорить? Он ОБРАТИТСЯ К ПУТИНУ....поставить Минску такое же оружие. Не УПРАВЛЯТЬ, НЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ, а только обратится. Посчитает ВВП необходимым--прошу парни-россияне, в нашу добрую страну!
  5. www3
    www3 Вчера, 18:48
    0
    Конституция РБ .Статья 18.
    "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным."
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 19:29
      -2
      Цитата: www3
      Конституция РБ .Статья 18.
      "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным."

      Ну, как можно поступать с Конституцией - известно)
      Забавно - в тот же день (30 ноября), когда Лукашенко впервые запустил идею "возвращения" ЯО в Белоруссию, было подписано совместное обращение стран-членов ОДКБ с призывом к Ядерному клубу не размещать ЯО за рубежом.
      )
    2. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 19:51
      +6
      Цитата: www3
      Конституция РБ .Статья 18.
      "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным."


      С учётом того что США НАТО адаптируют самолёты F16 и F35 к возможности нанесения не только высокоточных ударов, конвенционных оружием но и ядерным. Большое количество самолётов НАТО в ЕС принадлежащих самим этим странам, возможность в соответствии с внутренними договорённостям перемешать эти самолёты в плотную к границам России (например из Британии в Прибалтику, в планах на Украину, подготовка ВВП под стандарты НАТО проведена и проводится, возможность делать пролёты вдоль наших границ используя воздушное пространство ЕС, переброска в ЕС на постоянной основе самолётов F35 из США. Размещение ПРО имеющих пусковые установки под крылатые ракеты с ЯО, уже размещённое ЯО оружие в ЕС в Германии....

      Получается интересная ситуация, вроде как ракет РСМД в явном виде нет, но возможности по нанесению ядерного удара с территории ЕС использую их инфраструктуру резко возросли и продолжают наращиваться.

      Логично что должен быть какой то ответ, если не полностью симетричный то аналогичный по наполнению.

      Чисто симетричный ответ для нас затруднителен, нет такого количества новых истребителей и бомбардировщиков. И симетричный ответ не имел бы смысла. НАТО (США) постоянно держат в голове как опцию нанесение обезоруживающего первого внезапного удара.

      Если будем иметь большое количество самолётов на границе, то их уничтожат до того как взлетят с ЯО.

      Адекватный ответ с существующими тенденциями наращивания ударного потенциала это только размещение ракет РСМД нацеленных на страны ЕС.

      Но этого недостаточно, т.к. в случаи заварухи нам прилетит из ЕС, нужно увеличивать ударный потенциал нацеленный на зачинщика США.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 20:31
        -5
        Цитата: Pandiurin
        Но этого недостаточно, т.к. в случаи заварухи нам прилетит из ЕС, нужно увеличивать ударный потенциал нацеленный на зачинщика США.

        и какое касательство Ваш спич имеет к Конституции РБ, статью из которой процитировали?
        1. Pandiurin
          Pandiurin Вчера, 21:14
          +3
          Цитата: Пепел Клааса
          Цитата: Pandiurin
          Но этого недостаточно, т.к. в случаи заварухи нам прилетит из ЕС, нужно увеличивать ударный потенциал нацеленный на зачинщика США.

          и какое касательство Ваш спич имеет к Конституции РБ, статью из которой процитировали?

          Очевидно что конституция не соответствует реалиям.
          Либо случатся договорённости с западом, что маловероятно...
          Значит придётся менять конституцию.
          1. Пепел Клааса
            Пепел Клааса Вчера, 22:39
            -7
            Цитата: Pandiurin
            Очевидно что конституция не соответствует реалиям. Значит придётся менять конституцию.

            Шикарно. А может, это Лукашенко не соответствует Конституции? Может, поменять его? Ах да, есть же фокус с обнулением - Старший Брат фигни не посоветует. действительно - ну что такое Конституция? Дышло. Кстати, права гражданина оттуда лучше вообще вычеркнуть.
            И вообще - этот ритуал клятвы на Конституции при вступлении в должность Пр-та - дремучий атавизм, не так ли? laughing
      2. www3
        www3 Вчера, 21:37
        -8
        а можно,хотя бы тезисно, для чего западу нападать на россиию в настоящее время?????
        1. Pandiurin
          Pandiurin Вчера, 22:12
          +2
          Цитата: www3
          а можно,хотя бы тезисно, для чего западу нападать на россиию в настоящее время?????

          У вас столько вопросов, что наверное полностью в непонятках )

          Военное доминирование можно конвертировать в экономические и дипломатические уступки со стороны аппонента. Может произойти на фоне общей конфронтации, а может по итогам какого то локального конфликта, инцидента.

          Инциденты происходят, например проход британского эсминца defender.
          США (НАТО) называют Россию врагом, наращивают свой потенциал, наверное какие то мысли есть в их дурных головах, для чего им это нужно, есть повод задуматься и отреагировать.

          НАТО объясняет нам что Россия слишком сильно приближалась к границам НАТО и чуть ли их не окружила )
          1. www3
            www3 Вчера, 22:22
            -5
            а по конкретнее,зачем нато нападать на россию????
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Вчера, 22:47
              -7
              Цитата: www3
              а по конкретнее,зачем нато нападать на россию????

              По-моему, Ваш
              Цитата: Pandiurin
              аппонент

              предпочитает не замечать прямо поставленный вопрос))
              1. www3
                www3 Вчера, 23:51
                -4
                жаль...что так и не получилось услышать начальника транспортного цеха)
    3. Лара Крофт
      Лара Крофт Вчера, 21:28
      +1
      Цитата: www3
      Конституция РБ .Статья 18.
      "Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство – нейтральным."


      Ставить целью и не являться нейтральным ни одно и тоже...РБ является членом военно-политического блока ОДКБ и союзником ядерной державы...
      1. www3
        www3 Вчера, 21:40
        -6
        быть союзником и членом, ни есть участвовать в каких то конфликтах))
    4. www3
      www3 Сегодня, 13:17
      -2
      вот интересно ,минусующие против того что написано в конституции рб,или против того что я здесь разместил на цитату из конституции,что не совместимо с уря-патриотизмом??))
  6. ViacheslavS
    ViacheslavS Вчера, 19:19
    -3
    С учетом возможности Лукашенко менять вектор (что было в прошлом не один раз), размещение ЯО на территории Белоруссии принесет России только проблемы, без какой-либо дополнительной выгоды. Ну а Лукашенко понятно дело запросит денежку за размещение на своей территории.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 20:12
      0
      Цитата: ViacheslavS
      С учетом возможности Лукашенко менять вектор (что было в прошлом не один раз), размещение ЯО на территории Белоруссии принесет России только проблемы, без какой-либо дополнительной выгоды. Ну а Лукашенко понятно дело запросит денежку за размещение на своей территории.


      Неужели думаете что Лукашенко сменит вектор на запад, уже очевидно что не срастётся никогда.

      Размещение ЯО в Белоруссии вопрос не экономический, а военный. Необходимо парирование нарастающей угрозы со стороны НАТО с территории ЕС.

      Ранее все вопросы решались с РБ только через одного человека, через Лукашенко и ни через кого другого. Сейчас ситуация несколько изменилась, после того как наметили интеграцию в рамках СГ. Саму интеграцию не идеализирую как мега прорыв, но там чисто по объёму работы решаемых вопросов необходимо что бы работало кучу народу, с двух сторон команды из разных министерств. Фактически сейчас идёт взаимодействие между Россией и РБ на уровне министров, во многом без Лукашенко.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 20:41
        -10
        Цитата: Pandiurin
        Размещение ЯО в Белоруссии вопрос не экономический, а военный. Необходимо парирование нарастающей угрозы со стороны НАТО с территории ЕС.

        Наличие ЯО в Белоруссии переводит гипотетический конфликт, о котором истерит Лукашенко в своей манере деревенской завалинки, совсем в иную категорию. В качестве агрессора выставляется Польша, насколько понимаю, так вот, в случае, если армия ПР перейдёт Буг, никакая пресловутая 5-я статья Устава НАТО не включится. И никакое НАТО угрожать картофельным полям Гродненщины не будет. Будет исключительно Польша - да, член НАТО, но без 5-ой статьи. Никакой коалиционной агрессии не ожидается. И проводиться БД будут с обычным вооружением. Колхозник хочет круговой поруки. И чтобы гарантированно включились протоколы ОДКБ.
        1. Keer
          Keer Сегодня, 01:02
          +2
          Колхозник хочет круговой поруки. И чтобы гарантированно включились протоколы ОДКБ.
          ну да, и чего в этом плохого? ПР будет понимать, что в случае пересечения Буга в любом составе, есть возможность получить ядерное прижигание.
      2. ViacheslavS
        ViacheslavS Вчера, 23:33
        -2
        Неужели думаете что Лукашенко сменит вектор на запад, уже очевидно что не срастётся никогда.


        Оно и раньше никогда не срасталось, что не мешало Батьке заявлять о российском вмешательстве в дела Белоруссии, демонстративно закупать американскую нефть, арестовывать российских граждан как например Владислава Баумгертнера в 2013, не помните что ли "нетленку" от Лукашенко "в связи с неприличными действиями этих российских негодяев у нас сложились определённые проблемы с реализацией калийных удобрений".
  7. ximkim
    ximkim Вчера, 20:08
    -1
    Ядерное оружие применяется по факту, в тихой обстановке, и подальше от себя , плюс экономия времени войны(пример Япония).
    Да и необязательно размещать на территории РБ ядерное оружие РФ.
    Достаточно усилить границу , создать оборонительно-ударную линию (болото) вдоль границы.
  8. фа2998
    фа2998 Вчера, 20:18
    0
    Цитата: советник 2 уровня
    пока им еще этого никто не предлагал,

    Пока им доверили российский трубопровод и природный газ-так они уже начали грозить что перекроют транзитный российский газ!Так давай им еще ядерное оружие доверим,то же будут угрожать Европе! hi
    1. General Failure
      General Failure Вчера, 21:05
      +4
      Таки в своем праве.
      Хотя труба и в собственности Газпрома, но во власти правительства разрешить/запретить работу данной системы.
      Я просто про законность данной возможности.

      ...А вот последствия... Это другое. Но, похоже Лука синхронизирует свои хотелки с РФ.
      И похоже, что они в фазе. "Жесточайшие" заявления Луки работают как тестер на прогиб ЕС для РФ.
    2. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 22:57
      -4
      Цитата: фа2998
      Пока им доверили российский трубопровод и природный газ-так они уже начали грозить что перекроют транзитный российский газ

      Ага, при этом никакого отношения к газпромовской трубе не имея.
      Цитата: фа2998
      Так давай им еще ядерное оружие доверим,то же будут угрожать Европе!

      Да ясен перец, что будут, хотя к российскому ЯО, пусть и размещённому на территории РБ, тоже никакого отношения не имея. Этот маразматик и без ЯО устраивает свои стендапы, а тут такой козырь. Что, хвост вертит собакой?
  9. Комментарий был удален.
  10. Световит
    Световит Вчера, 21:20
    +1
    Просто ответочка белорусской стороны на заявления о перемещении американских ядерных бомб из Германии в Польшу. С той стороны решили прощупать почву и реакцию, реакцию им продемонстрировали.
    1. Викторио
      Викторио Вчера, 21:52
      0
      Цитата: Световит
      Просто ответочка белорусской стороны на заявления о перемещении американских ядерных бомб из Германии в Польшу. С той стороны решили прощупать почву и реакцию, реакцию им продемонстрировали.

      ===
      ) вот ядерное на кубе было бы ответочкой
      1. zwlad
        zwlad Вчера, 22:19
        +1
        Зачем?
        Наши ракеты и с территории РФ гарантированно долетят.
        1. Световит
          Световит Сегодня, 11:58
          0
          Это понятно, но вот Батьке не хочется иметь враждебно настроенного соседа с тактическим ядерным оружием. В этом случае тактическое ядерное оружие появится у белорусов, - намекает он. Информация полякам к размышлению.
      2. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 22:58
        -2
        Цитата: Викторио
        ) вот ядерное на кубе было бы ответочкой

        да, 60 лет прошло, "можем повторить". laughing
      3. Световит
        Световит Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: Викторио
        ) вот ядерное на кубе было бы ответочкой

        В данном случае речь не об ответе имено белорусов полякам, а не нашем американцам. Американцам, понятно, будет другой.
        1. Викторио
          Викторио Сегодня, 14:02
          0
          Цитата: Световит
          Цитата: Викторио
          ) вот ядерное на кубе было бы ответочкой

          В данном случае речь не об ответе имено белорусов полякам, а не нашем американцам. Американцам, понятно, будет другой.

          ===
          ну поляки нынче верный вассал заокеанского сэма
  11. alexmach
    alexmach Вчера, 22:52
    +2
    Да базу ВВС для начала у себя разместите.
  12. Олежек
    Олежек Сегодня, 10:50
    -1
    Спасибо за базу ВКС. am
    готовы они...