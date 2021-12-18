Военное обозрение
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В польских СМИ: Если Ту-22М3 в небе Беларуси были вооружены гиперзвуковыми «Кинжалами», до Варшавы эти ракеты при ударе долетели бы за 40-50 секунд

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В Польше реагируют на очередное совместное патрулирования воздушного пространства у западных границ Белоруссии самолётами. ВКС РФ и ВВС РБ. Как уже сообщало «Военное обозрение» со ссылкой на белорусское министерство обороны, патрулирование проводится стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России, сопровождаемыми смешанными истребительными силами в составе многоцелевых Су-30СМ (российских и белорусских).


В польской прессе выходят материалы, в которых говорится, что российские стратегические бомбардировщики «осуществляли полёт в 200 км от Варшавы и в 50 км от Белостока». Польские репортёры указывают на то, что появление российских «стратегов» в небе над западной частью Беларуси было «во многом неожиданным», поэтому «возникли проблемы с оперативностью систем ПВО».


Расстояние от белорусского посёлка Пограничный до польского города Белосток по автомобильной дороге


Дополнительно отмечается, что если Ту-22М3 в небе Беларуси были вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», то они (эти ракеты) могли бы при нанесении удара «долететь до Варшавы за 40-50 секунд». В этой связи акцент делается на том, что даже если бы системы ПВО на территории Польши среагировали своевременно должным образом, то в любом случае практически никаких шансов на перехват гиперзвуковых ракет не было бы.



Напомним, что сегодня глава министерства иностранных дел РБ Владимир Макей заявил о готовности Беларуси к такому углублению военного партнёрства с Москвой, при котором на территории республики может быть размещено ядерное оружие. Это, по словам главы белорусского МИД, может произойти в том случае, если соседние страны, включая Польшу, разместят на своей территории аналогичные американские вооружения.
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101 комментарий
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 18:50
    +44
    Оказывается, дубинкой не только на западе могут угрожать, но и на востоке! Каков привет, таков ответ...
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Вчера, 18:59
      +42
      вы не понимаете,это другое!.Только истинным демократам можно угрожать другим ракетами и бомбами,а вот другим-низя,не положено по статусу..Забавно будет что поляки например будут дальше кричать что нельзя подписывать пакт о безопасности между США и Россией,а получив через год после этого ракетную бригаду с Цирконами под боком будут орать о неправомочности
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 19:31
        +20
        Вопрос : почему они(поляки) молчали во время полётов нати над Украиной? Что будет, если российские стратеги захотят "позагорать" над Мексиканским заливом?
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 19:36
          +29
          потому что мы с вами мыслим критериями равности людей т.е. они могут/мы можем,а они же мыслят фашисткими мерками-мы для них варвары и нам ничего нельзя
        2. Shurik70
          Shurik70 Вчера, 19:45
          +11
          Да кому эта Варшава нужна?
          Ядерные ракеты полетят в первую очередь по пусковым установкам, во вторую по военным базам НАТО.
          Вот если после первых минут останется кому (с обоих сторон) воевать. Тогда да. Электростанции, мосты, заводы. Только ведь не дойдёт до этого. Первый удар, он последним будет. С обоих сторон захотят мир подписать.
          1. Zoldat_A
            Zoldat_A Вчера, 20:33
            +9
            Цитата: Shurik70
            Да кому эта Варшава нужна?

            Гонор со счетов не списывайте. Они же считают, что Варшава - центр мира. А вот американские пусковые установки в Польше - это да. Ненароком можно и Варшаву зацепить. Чего ей, много надо, что ли, если с килотоннами "немного" просчитаться.
            1. Подрезчик
              Подрезчик Сегодня, 01:25
              +2
              [quote][Дополнительно отмечается, что если Ту-22М3 в небе Беларуси были вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», то они (эти ракеты) могли бы при нанесении удара «долететь до Варшавы за 40-50 секунд». В этой связи акцент делается на том, что даже если бы системы ПВО на территории Польши среагировали своевременно должным образом, то в любом случае практически никаких шансов на перехват гиперзвуковых ракет не было бы.
              /quote]
              Вот с этого и надо было начинать!Бзд....пукаете, господа поляки, пукаете! Ох, а какая же армия на днях Белоруссию собиралась за 6-9 часов захватить и поставить на колени? Да, поляки, а вы еще мечтаете о Ржечи Посполитой? Ну-ну... tongue ЗАБЫТЬ, ДАМА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ЗАБЫТЬ! Выполняйте свои ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ! good
              1. 1976AG
                1976AG Сегодня, 02:34
                +1
                Начать наверно надо с того, что могут ли Ту-22М3 нести ракеты "Кинжал". Вроде эти ракеты могут нести Ту-22М3М, коих у нас по официальным данным не более одного экземпляра. Стоит ли из-за этого поднимать шумиху ? Ну это если шумиха действительно была, ведь никакого официального подтверждения этому не было. Ведь я надеюсь, что никто из здесь присутствующих не будет принимать каждый высер иноСМИ за истину в последней инстанции. А если так, то стоит ли обсуждать больные фантазии недалеких людей ? Или сайт ВО реально превратился в курилку ?
          2. isv000
            isv000 Вчера, 21:21
            +11
            Цитата: Zoldat_A
            Первый удар, он последним будет. С обоих сторон захотят мир подписать.

            Придётся подождать с подписанием мира до тех пор, пока на Земле возникнет письменность...
            1. Alex777
              Alex777 Вчера, 23:18
              -3
              Живут же люди в Хиросиме, в Нагасаки.
              Были потом проблемы генетические, но
              ЭО больше проблем во Вьетнам принес.
              1. Shurik70
                Shurik70 Сегодня, 14:09
                +2
                Цитата: Alex777
                Живут же люди в Хиросиме

                Понаехали извне.
                А кто в Хиросиме жил - от них тень осталась. Кто в пригороде - не долго жил.
                Это одна бомба.
                Будет глобальная война - везде будет либо эпицентр, либо "зона заражения".
                Это не учитывая высокую вероятность ядерной зимы, когда и на экваторе океан замёрзнет.
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 15:01
                  +1
                  Цитата: Shurik70
                  Это не учитывая высокую вероятность ядерной зимы, когда и на экваторе океан замёрзнет.

                  "Зеленым" это должно не понравится...
                  Выросли поколения, которые не верят. request
          3. неспич
            неспич Сегодня, 00:31
            +5
            Варшава -- крупнейший транспортный узел между Германией и Белоруссией. С мостами, ж/д вокзалами, аэропортом,..., электростанциями, штабами... Обязателен к "исполнению"...
        3. poquello
          poquello Вчера, 21:22
          0
          Цитата: aleks neym_2
          Вопрос : почему они(поляки) молчали во время полётов нати над Украиной? Что будет, если российские стратеги захотят "позагорать" над Мексиканским заливом?

          по ходу пьесы - скоро узнаем
      2. Праща Давида
        Праща Давида Вчера, 23:07
        -7
        Насколько я понимаю, поляки собираются закупить ракеты Stunner для Патриотв, а они должны перехватывать Кинжал
        1. poquello
          poquello Сегодня, 12:34
          +2
          Цитата: Праща Давида
          Насколько я понимаю, поляки собираются закупить ракеты Stunner для Патриотв, а они должны перехватывать Кинжал

          пращи и рогатки тоже надо купить, они тоже должны перехватывать
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Вчера, 18:52
    +27
    Странная у Польши ПВО. Предупреждать её надо.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 20:38
      +8
      Цитата: Андрей Москвин
      Странная у Польши ПВО. Предупреждать её надо.

      Удивительная, я бы сказал. Самолёты "зевнули", а что у них в бомболюках - точно знают.

      Меня первый мой тренер по самбо учил, что схватку нужно вести вопреки логике, чтобы противник не мог просчитать твои действия, чтобы не знал, что ты сделаешь в следующий момент, чтобы твои действия всегда были неожиданными.
      Что ж, по части логики и здравого смысла - полякам меня удивить удалось... belay
  3. paul3390
    paul3390 Вчера, 18:57
    +22
    было «во многом неожиданным», поэтому «возникли проблемы с оперативностью систем ПВО»

    Это вообще подло и не спортивно - летать не предупреждая минимум за сутки демократические ПВО! Вопиющее нарушение общечеловеческих ценностей и очередное русское варварство.. А так же гнусная попытка расшатать европейские основы..
    1. БедМакс
      БедМакс Вчера, 19:07
      +10
      На эстонских транзисторах наверно)
      1. 210окв
        210окв Вчера, 19:55
        +1
        К слову говоря, в Эстонии пару сотен предприятий электронной промышленности.
        1. sifgame
          sifgame Вчера, 21:01
          +9
          Не слишком ли дофига для маленькой, мелкой даже Эстонии 200 предприятий электронной промышленности? Прям силиконовая долина какая то. Или посчитано за все время существования этого государства или посчитано электронной и электротехнической вместе?
          1. 210окв
            210окв Вчера, 21:24
            +2
            Я сам удивился. Порылся в нете. Филиалы серьёзных компаний-Эриссон итд. Компьютеры, медицинская техника, транспорт(комплектующая электроника). Надо же иной раз покопаться самому в той горе информации(часто ангажированной) что на нас сбрасывают. Численность и объем выпуска вызывают вопросы-это да. Кстати, Эстония - самая успешная по сравнению с Литвой и Латвией. Но дело в том, что туда больше всего вкладывают скандинавы
            1. poquello
              poquello Вчера, 21:46
              +1
              Цитата: 210окв
              Филиалы серьёзных компаний-Эриссон итд.

              кхм, бренд ERISSON является одной из российских торговых марок электронной бытовой техники
            2. Горный стрелок
              Горный стрелок Вчера, 22:24
              0
              Цитата: 210окв
              Я сам удивился. Порылся в нете. Филиалы серьёзных компаний-Эриссон итд. Компьютеры, медицинская техника, транспорт(комплектующая электроника)

              Объяснение может быть в особенностях налогообложения. Им выгодно открывать филиалы, и реализовывать свою продукцию через филиалы. Без выгоды не делали бы такое.
          2. Степан S
            Степан S Сегодня, 01:21
            +3
            Или посчитано

            Да все салоны сотовой связи сосчитаны, как раз 200 их и будет
        2. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 21:24
          +10
          Цитата: 210окв
          К слову говоря, в Эстонии пару сотен предприятий электронной промышленности.

          Трибалты кричат, что они были и есть мощная промышленная держава. Приводят огромные цифры количества промышленных предприятий (несколько тысяч), существовавших "до советской оккупации". При этом в Латвии, например, "промышленным предприятием" считалось хозяйство, в котором имелся лодочный мотор и не менее трёх наёмных рабочих.

          Теперь о сегодняшнем.
          Сборка уличных LED-светильников, датчиков движения, программируемые выключатели - это "высокие технологии завтрашнего дня"? Крупнейшее предприятие, "продукция которого известна в каждом доме Европы" Incap Electronics Estonia (филиал британской компании) - 100 (!) человек сотрудников?
          Купить паяльную станцию не так дорого. Даже самую хорошую. Закупить в Китае пару контейнеров микросхем-светодиодов - тоже не проблема. Посадить пару "самоделкиных" за эту станцию плюс десяток с обычными паяльниками - вот и готов "эстонский лидер электронной промышленности". Остальные - сторожа, уборщицы, водители, кладовщики, менеджеры, директора. Умножить это на 200 - вот и крупнейший производитель электроники.

          Как-то мне сомнительно про "эстонское радиоэлектронное чудо" кажется.
          1. Vitaly Gusin
            Vitaly Gusin Вчера, 22:27
            -4
            Цитата: Zoldat_A
            Теперь о сегодняшнем.

            Вы же понимаете, что сегодня каждая строчку можно проверить.
            А проверив, вдруг видишь, что все не так как хочется.
            Согласно первому рейтингу эстонских технологических компаний, составленному Prudentia Advisory, Siena Secondary Fund и Эстонским обществом учредителей, общая стоимость 25 самых ценных технологических компаний Эстонии составляет почти 21 миллиард евро
            На сегодняшний день в базе данных стартапов Эстонии зарегистрировано 1290 стартапов, из них в 2021 году было создано 86 новых стартапов.
            Wise - гигант финансовых технологий - был оценен в рекордные 11 миллиардов долларов .
            В Эстонии, на конец третьего квартала 2021 года в стартапах было занято 7659 человек.
            Что касается стартапов, созданных на 1 млн жителей, то на первом месте в мире вышла Эстония с 1048 стартапами, за ней следуют Израиль (904 стартапа) и США (724 стартапа).
            Как то вот так, может приведете данные своей страны?
            1. poquello
              poquello Вчера, 22:42
              +2
              Цитата: Vitaly Gusin
              Как то вот так, может приведете данные своей страны?

              да куда уж нам тягаться с такими супергигантами как Эстония и Израиль, зато хорошо показывает что реально стоят США )
            2. Alex777
              Alex777 Вчера, 23:26
              +7
              Я тут конкурировал и конкурирую с одной крупной ИТ компанией из Прибалтики. При этом даже не задумывался, как же образом им удалось достичь весьма приличного уровня в технологиях.
              На выставке в начале года сами проговорились - все программисты в Москве. У прибалтийского международного "гиганта". hi
            3. Дмитрий Кузнецов ekb220kuznetsov
              Дмитрий Кузнецов ekb220kuznetsov Сегодня, 11:02
              +1
              Меня вот ну так умиляет эта Эстония ну просто ужас.Общался сдесь с одним (заторможенным) . Долго пытался меня уверить что они пуп земли. Я ему предложил посмотреть на фирму России на которой работал я .как же быстро спесь спадает. ВСМПО Ависма. Продукция . кол во . качество . обьем реализации. потребители .финансовые показатели. Посмотрел и здулся так быстро а еще (заторможенные).
              1. Vitaly Gusin
                Vitaly Gusin Сегодня, 18:00
                0
                Цитата: Дмитрий Кузнецов ekb220kuznetsov
                Я ему предложил посмотреть на фирму России на которой работал я .как же быстро спесь спадает. ВСМПО Ависма.

                Вы наверное не понимаете, что такое СТАРТАП.
                Наберите в Google и ознакомитесь. Тогда вы не будете писать про фирму ВСМПО Ависма. Которая производит титан и продает его во все ведущие авиастроительные предприятия в мире.
                И это предприятие построено в период индустриализации в СССР в 1929 году.
                Стартап, это предприятие которое состоит из не большого количества работников и претворяет свои разработки в жизнь, а потом продаёт его тем кто хочет внедрять в производство и это стоит очень дорого. Израильскую фирму Мобилайн купили за 16 миллиардов долларов (С-400 Турция купила за 2,4 миллиона)
                Т.е. с минимальными затратами, большие прибыли.
                По этому и ВВП надушу населения Эстония 35638 USD
                Россия 26456 USD
                И минусами, этого не исправить hi
            4. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 11:52
              +1
              Стартап - это ещё не налаженный, проверенный годами бизнес. Это начало. В России огромное количество народа каждый день пытается что-то придумать, до получения гранта доходит 1 из 30, до 5-летнего юбилея доживает одby проект из 50-70. И что? Ээстоония захотела меня удивить количеством стартапов? Так сила экономики измеряется не количеством стартапов, а наличием и мощностью промышленности. Не слишком ли рано Ээстоония заболела гигантоманией? Чо вы хвалитесь количеством стартапов? 7659:86=89,05 - человек в среднем занято на каждом из "промышленных гигантов" Ээстоонии, каждый из которых существует несколько месяцев? У нас на рынке семьи помидорами торгуют - там цепочка "огород-рынок" больше, чем 90 человек, если всех членов семьи считать (а они, как правило, всей семьёй работают на этих "помидорах").

              Нельзя мелкую еврозамухрышку сравнивать с огромной страной - масштабы разные. Область, где я живу и, в основном, работаю, в полтора раза больше Ээстоонии - и это ДАЛЕКО не самый большой регион России. У нас полтора десятка городов, где в областном центре народу столько же, как в Ээстоонии или больше. То, что разместил уже выше - больше спорить с "промышленными гигантами" смысла нет.
              1. poquello
                poquello Сегодня, 12:31
                +1
                Цитата: Zoldat_A
                Стартап - это ещё не налаженный, проверенный годами бизнес. Это начало. В России огромное количество народа каждый день пытается что-то придумать,

                че правда пытаются придумать? я один, если из интереса напрячься, могу за год выдать 724 идеи, ну и нафиг они нужны? это надо оформлять продвигать итп с неизвестным результатом
                Цитата: Zoldat_A
                сила экономики измеряется не количеством стартапов, а наличием и мощностью промышленности

                ИМХО количеством того, что можно продавать, а в продажах есть воздух (права, идеи, бумаги, итп) и реальный товар (нефть, газ, тнп, оборудование, продукты)
                1. Zoldat_A
                  Zoldat_A Сегодня, 14:59
                  +2
                  Цитата: poquello
                  я один, если из интереса напрячься, могу за год выдать 724 идеи, ну и нафиг они нужны?

                  Если силу экономики измерять количеством стартапов, то даже не Россия целиком, а только мы, на ВО, легко выведем Россию на первое место не только в мире, но и в галактике.
                  Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь в землю картошку. Ждёшь. Осенью откапываешь - картошки стало больше
            5. Zoldat_A
              Zoldat_A Сегодня, 12:08
              +1
              И отдельно про
              Цитата: Vitaly Gusin
              Wise - гигант финансовых технологий - был оценен в рекордные 11 миллиардов долларов

              Компания, основанная эстонцами в Лондоне для лёгкой отправки денежных переводов эстонцами-гастарбайтерами из Европы домой, в Ээстоонию, для прокорма семей, теряющихся в выборе - на какой бы из "промышленных гигантов" пойти работать дома? Или поехать горничной-автослесарем в Европу?
              Цитата: Vitaly Gusin
              был оценен в рекордные 11 миллиардов долларов

              Это много для продовольственной франшизы, отвёрточного производства светильников и для любого бизнеса по эстонским меркам. Для "финансового гиганта мирового уровня" - не смешите мой картофельный суп, по эстонскому рецепту приготовленный.

              Да, и ещё.
              Цитата: Vitaly Gusin
              Вы же понимаете, что сегодня каждая строчку можно проверить.
              Я и не собирался никого обманывать.
              Согласно первому рейтингу эстонских технологических компаний, составленному Prudentia Advisory, Siena Secondary Fund и Эстонским обществом учредителей
              Всё сплошняком почти Блумберг. Правда маленький, эстонского розлива. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Правильной дорогой идёте, товарищи. laughing
          2. 210окв
            210окв Сегодня, 06:36
            -1
            Все верно. Это касается и наших предприятий радио электроники и приборостроения. Да и не только их.
    2. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 19:43
      +4
      Цитата: paul3390
      Вопиющее нарушение общечеловеческих ценностей и очередное русское варварство..

      Да! Не то, что реальные израильские бомбардировки с сопредельной территории!
    3. isv000
      isv000 Вчера, 21:50
      +4
      Цитата: paul3390
      Вопиющее нарушение общечеловеческих ценностей и очередное русское варварство.. А так же гнусная попытка расшатать европейские основы..

      Когда немцев загоняли в жёсткие котлы на Волге, под Ельней и т. п. то они возмущённо кричали про славянское варварство, что русские воюют не по правилам... belay negative
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 18:58
    +6
    Скорбные умом эти поляки. Но с амбициями и гонором. Такую хорошую вещь на них тратить. Это сделано для далёких стран. А Варшавка и обычной старой доброй ядрёнкой обойдётся.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:53
      0
      Цитата: Кот Александрович
      А Варшавка и обычной старой доброй ядрёнкой обойдётся.

      Варшаве присно памятны совместные действа с бошами. Полагаю, надо помочь - обойти Варшаву стороной, обнести кордонами и пусть себе живёт варшавское гетто...
  5. Fachmann
    Fachmann Вчера, 19:00
    +5
    Ну что, дорогие польские друзья, это вам не мигрантов у границы гонять.
    1. isv000
      isv000 Вчера, 21:56
      +1
      Цитата: Fachmann
      Ну что, дорогие польские друзья, это вам не мигрантов у границы гонять.

      Ну что же, дорогие польские друзья, прослушайте нашу краткую радиопередачу: красную о б л у п л е н н у ю культяпку вам на ваш накрахмаленный воротничок. Радиопередача окончена... tongue
      1. Fachmann
        Fachmann Вчера, 22:07
        +1
        Не знаю Ваш возраст, уважаемый isv000, но есть ощущение, что мы с Вами на одной улице выросли. hi
        1. isv000
          isv000 Вчера, 22:16
          +2
          Цитата: Fachmann
          Не знаю Ваш возраст, уважаемый isv000, но есть ощущение, что мы с Вами на одной улице выросли.

          У меня на аватарке шеврон с моего кителя... hi
          1. Fachmann
            Fachmann Вчера, 22:41
            +1
            Как я понял, выслуга 20 лет?
            Значит я постарше буду. Но улица одна. drinks
            1. isv000
              isv000 Вчера, 22:47
              +6
              Цитата: Fachmann
              Как я понял, выслуга 20 лет?
              Значит я постарше буду. Но улица одна.

              Срочник. 1985 - 1987 гг.. Праздник у меня - вчера пришел мой младший, отслужил, сержант. drinks hi
  6. ugol2
    ugol2 Вчера, 19:08
    +4
    патрулирование проводится стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России

    Насколько я понимаю, стратегическим называют бомбер с межконтинентальной дальностью. Ту-22М3 - дальний бомбардировщик, а не стратегический.
    1. Bez 310
      Bez 310 Вчера, 19:10
      +3
      Цитата: ugol2
      Ту-22М3 - дальний бомбардировщик

      И не вооружен "Кинжалами"...
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 20:55
        +1
        Михаил! Не ломайте кайф маршалам диванным! Они уже Варшаву снесли и далее по Европе скачут!
      2. dauria
        dauria Вчера, 22:14
        +2
        И не вооружен "Кинжалами"...

        Испытательный пуск "Кинжала" был года полтора назад , модификацию обозвали Ту-22М3М. Сообщение ТАСС , можно верить.
        Сколько бортов переделали, не нашёл . Одно написали - дальность без дозаправки повысили до 8 000 км . Без подробностей загрузки и заправки.
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 08:45
          +3
          Цитата: dauria
          Сколько бортов переделали, не нашёл . Одно написали - дальность без дозаправки повысили до 8 000 км .

          Пока только 2 (два) борта для испытаний, и дальнейшее будущее этого самолета в тумане, так как есть проблемы с отбором бортов для модернизации. Так увеличить дальность полета невозможно.
    2. сергей забелин
      сергей забелин Вчера, 19:12
      -3
      почему тогда американцы внесли его в договор СНВ?
      1. ugol2
        ugol2 Вчера, 19:28
        +4
        В СНВ-3 нет упоминания Ту-22М3. Только Ту-160 и Ту-95МС.
        Погуглите.
        1. сергей забелин
          сергей забелин Вчера, 19:39
          +1
          а с Ту-22М3 демонтировали систему дозаправки в воздухе
          не подскажите почему?
          1. Kapany3
            Kapany3 Вчера, 20:17
            +3
            Это было давно и уже (на сколько я знаю) системы дозаправки вернули на место
            1. сергей забелин
              сергей забелин Вчера, 20:32
              0
              то есть ТУ 22М3 опят стратег?
              1. Sergej1972
                Sergej1972 Вчера, 23:02
                +2
                Он никогда стратегом не считался.
        2. Комментарий был удален.
      2. Timon2155
        Timon2155 Вчера, 19:31
        +4
        Мало ли что они внесли. В 90 наши полоумные политики легли под американцев-хотели им понравиться. Оку тоже порезали по этой же причине, а с Ту-22М3 демонтировали систему дозаправки в воздухе.
      3. isv000
        isv000 Вчера, 21:58
        +1
        Цитата: сергей забелин
        почему тогда американцы внесли его в договор СНВ?

        В ставке Гитлера все - малохольные... yes
    3. Комментарий был удален.
    4. Вл-р Ал-в
      Вл-р Ал-в Вчера, 19:22
      +1
      Ту-22 М3 – стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец - бомбардировщик, предназначенный для поражения цели на территории противника, являющейся глубоко модернизированным вариантом ТУ-22М2 со значительно расширенными боевыми и оборонительными возможностями.
      Ту-22 М3 по ряду показателей значительно превосходит своего предшественника Ту-22 М2.
      1. ugol2
        ugol2 Вчера, 19:46
        +2
        avia.pro ?
        Тот еще сайт. lol
  7. Павел episkop
    Павел episkop Вчера, 19:34
    +7
    За "польский" Белосток еще не ответили! В родную гавань вернуть надо)) в братскую Белоруссию
    1. S.P.Q.R.
      S.P.Q.R. Вчера, 19:40
      +4
      Да, весьма спорное решение руководства СССР в 1944 году и не в пользу БССР.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 23:03
        +1
        Исходили из нацсостава территории.
  8. S.P.Q.R.
    S.P.Q.R. Вчера, 19:36
    +13
    Как же приятно слушать истерики «партнёров»…
    Бальзам на сердце!
    Прилетайте почаще братья! Белорусское небо Вам не чужое!
  9. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 19:39
    +4
    появление российских «стратегов» в небе над западной частью Беларуси было «во многом неожиданным»

    Естественно! "А нас то за шо?" wassat
  10. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 19:47
    +3
    Ну, поляки, же, вынуждают нас вести с ними так, а не иначе. Вступили в НАТО. Кто им угрожал? Тащат на себя иностранных бычков, видимо, свои уже не удовлетворяют. Так как нам поступать? Понять и не заметить? Думаю, правильней будет понять и показать, что может быть с ними, уже через минуту, как..... Как там в арии- "От Севильи до Гренады..." Фауст. Такой, понимаешь, герой. Про людей, которые за металл гибнут.
    1. Mole
      Mole Вчера, 21:43
      +1
      Только их пропаганда вряд ли до поляков эту информацию озвучит.
      Будут агатировать в бой с граблями бежать против русского Вани на Т-90, потому что, это картонный танк, т.е. муляж, тыкается лопатой.
      Единственный вопрос, сколько поляков готовы в эту пропаганду поверить???
  11. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:53
    +3
    Приходится напоминать, некоторым, что палка всегда о двух концах.
    Сказать, что простой люд прям таки рвётся сложить голову за чьи то хотелки ... вроде нет.
    Но, они ж выбирают оголтелых деб/Б/ Илов, раз за разом. Спрашивается почему, зачем???
  12. dmmyak40
    dmmyak40 Вчера, 20:18
    +4
    С каких пор Ту-22 стал стратегическим бомбером? Всегда был дальним бомбардировщиком-ракетоносцем, а тут ранг подняли? Или так страшнее?
  13. фа2998
    фа2998 Вчера, 20:27
    -2
    Цитата: aleks neym_2
    российские стратеги захотят "позагорать" над Мексиканским заливом?

    Увы,российские базы очень далеко(Куба уже не в счет).А заправочная авиация очень малочисленная.
    Ну если на рекорд пойти,все средства мобилизовать-но это будет целая операция,крайне сложно! hi
  14. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 20:30
    -2
    Кажется, поляки начинают, умнеть. Много времени прошло. Но им нужно не Ту22 бояться, а арабских мигрантов.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 22:30
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Кажется, поляки начинают, умнеть. Много времени прошло. Но им нужно не Ту22 бояться, а арабских мигрантов.


      Не умнеть а верещать они начали. Какие выводы и действия последуют от поляков, скорее разместить американское ПРО, ПВО патриот, купить F35, ввести санкции против Белорусии и России, запретить СП2, прекратить транзит через Польшу газа.

      Неизвестно что должно произойти с Польшей что бы у поляков началось просветление.
  15. Ingvar7401
    Ingvar7401 Вчера, 20:45
    +1
    Интересно, давно ли ту -22м3 стал стратегом?
  16. mag nit
    mag nit Вчера, 20:51
    0
    Сливайте воду, паны пшеки.
  17. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Вчера, 20:53
    +3
    Очередные размышления на тему "Если бы у бабушки были бы яйца"
    Угомонитесь laughing
  18. ykyc74
    ykyc74 Вчера, 20:57
    +1
    Мнение гиены Европы Россию не интересует.
  19. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 21:15
    +1
    Колониальные притязания Польши надо останавливать ,хоть угрозой ядерной дубины.
  20. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 21:16
    +1
    Цитата: Ingvar7401
    Интересно, давно ли ту -22м3 стал стратегом?

    Он был стратегом. Поэтому Штаты заставили СССР снять с него систему дозаправки в воздухе.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 23:07
      +2
      Даже в 80-х годах его именовали дальним бомбардировщиком-ракетоносцем.
  21. zwlad
    zwlad Вчера, 21:30
    0
    Слишком высокого о себе поляки мнения. Надо больно на их гадюшник гиперзвуковые ракеты тратить. ОТРК будет вполне достаточно, а потом фабами поверху присыпать.
  22. Серж-667
    Серж-667 Вчера, 22:10
    +3
    Ну а чего пшеки хотели?
    Их и без "Кинжалов" давно поделить надо. Как в старые недобрые времена. Ибо, не страна, а политическая женщина с низкой социальной ответственностью.
  23. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 22:52
    0
    А представляете если бы там лазеры и плазменные пушки стояли? Сразу бы спалили.
  24. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 22:56
    +2
    Цитата: Mole
    Только их пропаганда вряд ли до поляков эту информацию озвучит.
    Будут агатировать в бой с граблями бежать против русского Вани на Т-90, потому что, это картонный танк, т.е. муляж, тыкается лопатой.
    Единственный вопрос, сколько поляков готовы в эту пропаганду поверить???

    Думаю, что не так уж, много. Хотя нация препротивная, поверьте мне, я сам на четверть оттуда. Когда бабушкина кровь взыграет.....
  25. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 22:58
    +1
    Цитата: Серж-667
    Ну а чего пшеки хотели?
    Их и без "Кинжалов" давно поделить надо. Как в старые недобрые времена. Ибо, не страна, а политическая женщина с низкой социальной ответственностью.

    Делить не надо. Опять строить им витрину социализма. Увольте. Пожалуй, умножить надо . На 0. Допрыгаются, пся крев.
  26. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 23:00
    0
    Цитата: Pavel57
    Колониальные притязания Польши надо останавливать ,хоть угрозой ядерной дубины.

    Минус поставили,а объяснить за что не удосужились. На самом деле за любыми идеологическими разногласиями и историческими обидами стоят экономичемкие интересы к ресурсам и рынкам сбыта. Вспомним, как после Первой мировой Польша умоляла Англию передать ей колонии в Африке.
  27. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 23:04
    0
    Цитата: Shurik70
    С обоих сторон захотят мир подписать.

    Да только подписывать будет некому . Это вроде бы Эйнштейну приписывалась фраза:
    " Если в третью мировую войну будут воевать атомными бомбами , то в четвёртую мировую-
    дубинками " ?
  28. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 23:08
    0
    Цитата: S.P.Q.R.
    Прилетайте почаще братья! Белорусское небо Вам не чужое!

    Особенно после истории с воздушным шаром в 1995-м году . Но правильно , нефига
    в чужое небо лезть . И в чужие территориальные воды .
  29. Алексей Гусев_4
    Алексей Гусев_4 Вчера, 23:27
    0
    Клин, клином выбивают. Желаете получите. Батька сказал, Батька сделает.
  30. Рядовой СА
    Рядовой СА Вчера, 23:50
    0
    Цитата: Горный стрелок
    Я сам удивился. Порылся в нете. Филиалы серьёзных компаний-Эриссон итд. Компьютеры, медицинская техника, транспорт(комплектующая электроника)

    Объяснение может быть в особенностях налогообложения. Им выгодно открывать филиалы, и реализовывать свою продукцию через филиалы. Без выгоды не делали бы такое.

    Наследие Советского Союза . Центры обучения станкостроительной фирмы " Мано" , на станки
    "Opticut ", и на копировальные аппараты " Rank Хеrox"- были в Прибалтике . Завод "Прецизика"
    по производству оптических линеек ВЕ-163 С , бывавших у меня в обслуживании на станках ноне -
    " Brown and Sharpe-Precizika". Да только толку от этого теперь ноль . И Прибалтике .
    И станкам и установкам . И наверное , "Brown and Sharpe ".
  31. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 23:53
    -1
    Цитата: Sergej1972
    Даже в 80-х годах его именовали дальним бомбардировщиком-ракетоносцем.

    Ага, в СССР и авианосцев не было. Были авианесущие крейсера.
  32. usr01
    usr01 Сегодня, 00:08
    0
    А вы не размещайте базы НАТО. И бояться не придется.... lol
  33. неспич
    неспич Сегодня, 00:36
    0
    lol ну поляки такие романтики... Они что полагают, что если это будет какой-нибудь ТР "Искандер" с временем подлёта к Варшаве 5 минут то у них был какой то шанс на перехват? -- Это они много американских фильмов смотрели наверно...
  34. 197
    197 Сегодня, 00:42
    +1
    Конечно ТУ-шки долетят, но за чем? ведь и 122мм плюнет залпом не хуже, да и дешевле будет). Ну как бы и без ВКС есть чем). Мда.
    .
  35. Protos
    Protos Сегодня, 01:18
    +1
    Цитата: Alex777
    Живут же люди в Хиросиме, в Нагасаки.
    Были потом проблемы генетические, но
    ЭО больше проблем во Вьетнам принес.

    Только там ТЯО было 10-15Ктн
  36. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 04:27
    +1
    Ржач Посполлитрова это стильная страна, от моря до моря и от горя до горя. Всё время её делят, кому кусочек Польши? Пархатые гусары никак не могут отстоять свое право называться не совсем ЛГБТ в европейском борделе. Да и гусар меньше становится, вот один такой вместе с аэропланом на берёзе оказался. Эх, русские берёзки, кого вы только не видели.
  37. antrop
    antrop Сегодня, 13:38
    0
    По Варшаве? "Кинжалами"? Да, что они там о себе думают? Совсем паны от гонора голову потеряли!
  38. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:04
    0
    Если Ту-22М3 в небе Беларуси были вооружены гиперзвуковыми «Кинжалами», до Варшавы эти ракеты при ударе долетели бы за 40-50 секунд

    Соображалка у некоторых панов еще работает.
  39. Алексей Ламонов
    Алексей Ламонов Сегодня, 14:14
    0
    Ну чего взъелись. "Кинжалы", как и натовские бомбы очень даже демократические. Взрываясь роняют розовые лепестки.
  40. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:54
    0
    Я не вполне понимаю, зачем для барражирования нужны Ту-22? Достаточно беспилотных кукурузников...
    Их может быть много, они могут прятаться в рельефе местности и базироваться они могут по одному на полевых аэродромах.
    Ту-22: это же для ударов из глубины территории, не так ли?