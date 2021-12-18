В польских СМИ: Если Ту-22М3 в небе Беларуси были вооружены гиперзвуковыми «Кинжалами», до Варшавы эти ракеты при ударе долетели бы за 40-50 секунд

В Польше реагируют на очередное совместное патрулирования воздушного пространства у западных границ Белоруссии самолётами. ВКС РФ и ВВС РБ. Как уже сообщало «Военное обозрение» со ссылкой на белорусское министерство обороны, патрулирование проводится стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС России, сопровождаемыми смешанными истребительными силами в составе многоцелевых Су-30СМ (российских и белорусских).
В польской прессе выходят материалы, в которых говорится, что российские стратегические бомбардировщики «осуществляли полёт в 200 км от Варшавы и в 50 км от Белостока». Польские репортёры указывают на то, что появление российских «стратегов» в небе над западной частью Беларуси было «во многом неожиданным», поэтому «возникли проблемы с оперативностью систем ПВО».
Расстояние от белорусского посёлка Пограничный до польского города Белосток по автомобильной дороге
Дополнительно отмечается, что если Ту-22М3 в небе Беларуси были вооружены гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», то они (эти ракеты) могли бы при нанесении удара «долететь до Варшавы за 40-50 секунд». В этой связи акцент делается на том, что даже если бы системы ПВО на территории Польши среагировали своевременно должным образом, то в любом случае практически никаких шансов на перехват гиперзвуковых ракет не было бы.
Напомним, что сегодня глава министерства иностранных дел РБ Владимир Макей заявил о готовности Беларуси к такому углублению военного партнёрства с Москвой, при котором на территории республики может быть размещено ядерное оружие. Это, по словам главы белорусского МИД, может произойти в том случае, если соседние страны, включая Польшу, разместят на своей территории аналогичные американские вооружения.