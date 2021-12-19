Военное обозрение
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Что это было или кто реализует хитрый план?

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Этот вопрос, «Что это было», все еще задают себе и аудиториям многие аналитики в мире. Действительно, все выглядело очень странно, как некий спектакль комедии положений: США и НАТО грозят России в случае нападения на Украину, Россия утверждает, что нападать не собирается, и все участники устраивают флеш-мобы своими войсками рядом с границами. Россия, Украина, Польша, Румыния – все приняли участие в этом шоу. Ну и естественно, Прибалтика на трибунах.


Собственно, в перемещениях войск ничего такого и не было. Каждая страна просто провела очередные или не очень очередные проверки боеготовности своей армии. Хуже всего получилось у Румынии, но там всегда армия – это печально. Лучше всего получилось у Украины, там армию вообще не нашли. В целом же Что-то такое вразумительное с перемещением войск продемонстрировали Россия и Польша и на этом все. Шоу закончилось.

Некоторые СМИ почти всерьез говорили о том, что мир оказался в шаге от Третьей Мировой, которая не началась только чудом. Но согласитесь, даже полноценная агрессия России в отношении Украины – так себе предлог для того, чтобы снести с карты весь мир. Ладно, Тайвань, там хоть есть из-за чего войну начинать, но Украина…

Украина – это сегодня не слово. Это предлог. Хороший такой предлог для того, чтобы держать Россию если не в узде, то в тонусе. Санкции можно объявлять вне зависимости от того, будет агрессия в отношении Украины, или нет.

То есть, если есть ярко выраженное желание, то повод не особенно и нужен в современной политике. По крайней мере, в отношении России.

Но вернемся к демонстрации силы Россией и НАТО.

Фактически это был закономерный итог событий, которые начались еще летом этого года. Старт был дан на встрече Байдена и Меркель 21 июля. Президент и канцлер обсуждали «Северный поток-2» и варианты игры с трубопроводом.

Однако, обсуждения шли без «группы лиц», кровно заинтересованных. Без Польши и Украины. И это заметили и в Киеве, и в Варшаве. Ситуация начала нагреваться. У союзников США начало складываться впечатление, что Штаты начинают решать их судьбу в переговорах с Россией без прямого участия этих стран.

В принципе, так оно и было, вот только судьба трубопровода и безопасность Польши и Украины – это разные вещи. Однако руководство этих стран забеспокоилось не на шутку.

Ну а когда начались движения военных вблизи границы с Украиной – вот тогда начался вселенский вой. И последовала реакция.

Вообще ничего противозаконного в перемещениях военной силы и техники в пределах своей страны не было никогда и не будет. Это право каждой страны – заниматься такими делами.

Угрозы захвата Украины не было. Смысла в нападении нет ни политического, ни экономического. Остатки украинской экономики сегодня не представляют такой ценности даже для России, чтобы из-за них выставлять себя агрессором перед всем миром.

Тем более, что любая попытка захватить Украину закончится моментальной капитуляцией со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть, кто захватит, тот и будет содержать Украину. Потому и не спешат прибирать Украину к рукам ни в Москве, ни в Вашингтоне или Брюсселе.

Демонстрация сил у границ Украины имеет, тем не менее, политический смысл. Всякий раз украинская власть начинает истошно орать на тему захвата страны, всякий раз Европа и США обязаны если не реагировать, то хотя бы сделать вид, что реагируют.

Впрочем, демонстративные перемещения войск в Крым и последующие крупномасштабные учения на полуострове помогли стронуть с места дипломатические отношения между Россией и США. Это было весной 2021 года, если помните. Тогда новая администрация США во главе с президентом Байденом почему-то начала игнорировать Россию по полной программе. И Байден никак не желал встречаться со своим российским коллегой.

Не уверен на 100%, но вполне возможно, что именно крымские учения весной 2021 года помогли господину Байдену «вспомнить» о России и позвонить Путину. И даже встретиться в ним летом в Женеве.

Согласитесь, есть определенная логика: если сработало один раз, почему не прибегнуть к такому способу еще? Тем более, что для армии России прямая польза в виде учений. Так сказать, политический и военный зайцы одним выстрелом.

Естественно, Украина и страны Балтии не могли не воспользоваться таким подарком и развязали в прессе настоящую истерику в отношении России. К ним присоединились другие страны, началась демонстрация сил со стороны стран на той стороне. Стягивание войск к границе, увеличение количества разведывательных полетов, корабли блока в портах…

Понятно, что маловероятно, а вдруг? А вдруг возьмет Россия и нападет?

Потому и получился недавно ну откровенно дурацкий диалог:

США: Россия, мы тебя, в случае нападения на Украину… Ух!!!
Россия: Да мы и не собираемся!
США: Ну да, но если решишь – накажем!
Россия: Понятно, но мы не будем! У нас просто маневры!
США: Знаем мы ваши маневры…

И в таком стиле две недели. То ли все реально поверили, что Россия собралась что-то еще прирезать к своей территории, то ли всей незалежной гаплык настанет, но – шум был изрядный.

А что последовало за шумом? Правильно, «декабристы разбудили Герцена». Байден опять проснулся и поговорил с Путиным. Значит, звонок снова нормально сработал.

Что было в том разговоре, мы знаем весьма и весьма приблизительно. Но он был. Реакция, конечно, не очень быстрая, но тут есть один нюанс.

Байден и не мог отреагировать моментально, поскольку Белый дом и администрация его хозяина не монополисты в выработке внешней политики. Есть еще Конгресс США, представители которого также осуществляют контроль за внешней политикой страны и регулирует внешнюю торговлю. То есть – санкции в том числе.

Видимо, в Конгрессе тоже не сразу пришли к выводу о том, как надо отреагировать на действия России.
Однако, когда американцы раскачались, то начались совсем уж странные вещи. Президент Байден внезапно предлагает президенту Путину озвучить предложения по урегулированию вопросов, связанных как с Украиной в частности, так и с НАТО в целом.

Вообще некоторые знающие эксперты говорят о том, что эта тема была поднята еще во время визита главы ЦРУ Бернса в Москву в ноябре месяце этого года. Кстати, визит совпал с маневрами и накаливанием ситуации, но все не так просто, как кажется.

Да, санкции вводятся, Россия вовсю громыхает оружием, испытывает новые ракеты, посольство США практически прекращает выдачу виз, страны обмениваются обвинениями в адрес друг друга (России тоже есть в чем упрекнуть США, факт), но: происходит встреча Путина и Байдена в Женеве.

Встреча была так себе в плане результатов, президенты чисто познакомились.

А вот визит Уильяма Бернса здесь выглядит более закономерно, ибо глава ЦРУ четыре года отработал в Москве в качестве посла США в России. И, соответственно, знает много условных стуков в дверь и «хитрых» телефонных номеров.

Обязан знать, ибо какой он тогда посол?

Уверен, что кроме Патрушева Бернс имел еще не одну встречу. Хотя и Патрушев – достаточно высокая фигура в российской иерархии. Но дипломат-разведчик мог встретиться еще с кем-то из коллег. И обговорить в тихой обстановке многие вопросы.

Помните, какой был шум в США, когда в конце января 2018 года обычным рейсом «Аэрофлота» в Вашингтон прибыли директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и глава военной разведки Игорь Коробов?

Конгресс тогда буквально взорвался. Шутка ли, вот так, запросто, в США прилетают «по своим делам» находящиеся в санкционных списках российские силовики. Сенаторы тогда очень хотели узнать у директора ЦРУ Майкла Помпео, за каким дьяволом к нему прилетала столь высокая делегация. Но Помпео отмычался в стиле профессионала высочайшего класса, и никто ничего не узнал. По крайней мере, выбить хоть сколько-нибудь вразумительный ответ из директора ЦРУ не получилось.

Вот и ответный визит нового директора ЦРУ тоже был из этой же оперы.

И вот после этих событий Путин неожиданно для многих, на камеры, дает Лаврову задание сформулировать российские претензии и предложения по так называемым гарантиям безопасности России на ее западных границах.

Неожиданностью это стало только для массового зрителя, который смотрит за событиями подобного плана. Лавров за валидол не схватился, удивленное лицо не сделал, так что становится ясно и понятно, что все было обговорено и утверждено заранее.

Такое впечатление, что это был один (и весьма неплохо придуманный) сценарий.

Правда, сразу в нем отыскалась «дыра» размером с Украину, а то и больше. На Западе не сразу, но поняли, что под «западными границами» надо понимать не физические западные границы России, а западные границы сферы влияния России. Несколько большие по размерам, чем Западу хотелось бы, а потому этот момент тоже вызвал кипучую реакцию.

И вот что это было? Очередной ХПП?

Скажем честно – не очень похоже. Хотя бы потому, что разведки двух стран явно работают сообща. И на таком уровне говорить о дезинформации язык не поворачивается.

Скорее, это все больше похоже на тихое торжище за кулисами театра. Предложение, торг, уступки, контрпредложения. Какая-то такая не совсем понятная игра, которая, признаемся, не всегда смотрится логично. Как маленький камень, от которого вдруг начинаются цунами.

Одно из украинских изданий назвало все это действо «Мюнхен-2021», намекая на события 1938 года, когда Германия и Великобритания фактически устроили передел Европы, не особенно спрашивая у остальных. Чехословакию, у которой оттяпали Судеты, точно никто не спросил, хотят ли они отдавать эти территории.

Интересное сравнение, имеющее право на жизнь. Кстати, для России это прямо комплимент.

Однако, для того, чтобы оценить, насколько происходящее можно назвать Мюнхеном, Ялтой или Потсдамом, надо хорошенько оценить документ, который подготовило ведомство Лаврова.

Однако это мы сделаем в следующей части.
Автор:
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45 комментариев
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  1. Radikal
    Radikal Сегодня, 05:37
    +6
    Давненько было пора обсудить, и проанализировать изложенную автором информацию... . Выводы, в силу имеющихся у читателей фантазий можно сделать разные... . Допустим вот какие - в стране давно зародилась измена, со времён Горбачева-Ельцина, о чём хотя бы говорит наличие в правительстве РФ установленных разведчиков спецслужб США , которые вероятно не только питались тарталетками с икрой, и рюмахами с Рашен уодка, но и занимались прямыми обязанностями - вербовкой агентуры... . Кстати гарант об этом "деликатно", или стыдливо умолчал, хотя для профессионалов это очевидные обстоятельства. Коль скоро ребята из США нормально отработали своё жалование, мы вероятно имеем в стране - органах власти, и управления вполне устойчивую, разветвлённую сеть агентуры влияния, и не только... . И поэтому, "наши " "избранники" народа любят заграничную недвижимость, счета в их банках, учебу деток там же. Таким образом рычаги влияния, кнопки находятся в руках тех самых, которых каждый день разоблачают во всех СМИ РФ, в эфире, и с телеэкранов те, кто вероятно на самом деле давно уже, как сказал Бжезинский не наши, а ихние... . Кроме того, с учётом итогов, и результатов деятельности ряда определённых лиц по управлению территорией под названием РФ складывается вполне определённое впечатление, что эти лица ...здесь многоточие, надеюсь это понятно. sad
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:24
      +7
      Моя версия происходящего такая. Все события крутятся вокруг того, что США готовят Украину напасть на Донбасс.

      Поэтому США и Европа превентивно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину (читай на Донбасс). На встрече с Байденом Путин говорил о красных линиях и продвижении НАТО. Байден предложил хитрый размен. Украине - Донбасс, России бумажку (гарантии) о том, что Украину не возьмут в НАТО.
      Интрига все еще завязывается, конфигурации вырисовываются. Думаю, что Зеленский не хочет и боится нападать на Донбасс, но его мнение особенно никого не интересует.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:37
        -1
        Не сдаст Россия Донбасс назад. Нет этого варианта.
        А вот экономическое присоединение, прописанное в
        Указе ВВП, пока не началось. И это немного печалит.
        Чтобы эти уккры смогли напасть надо, чтобы Россия
        отвела войска, постоянно размещенные на границе с
        Украиной. Но этого тоже не будет. Если не признают
        влияние, Россия признает республики ЛДНР. ИМХО. hi
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:33
      +11
      Люди во всем Мире должны меньше и реже думать о том, что их систематически и беспринципно грабят. Причем эксплуатируют всё изощреннее, а грабят все жестче. А поэтому все мировые СМИ так и будут "орать" о "вторжении", "третье мировой" и тд. Капиталисты уникально сговорчивы, когда дело касается общего дела - заработка. И можно долго слушать о "серьезном противостоянии" и "санкциях", но когда нужно, то все просто едут к друг другу и договариваются...
    3. vervolk
      vervolk Сегодня, 12:48
      -1
      то есть вы беспробудно проспали заявление гаранта о штатных агентах иностранных спецслужб которых он "вычистил" в нулевые?
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:40
        +1
        Такие коллеги на том и стоят, что подгоняют реалии под теорию.
  2. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 05:39
    -6
    Спасибо автору, хоть и тема Украины надоела. Если не слушать разных военных или около того экспертов, то в последнее время видна сквозь туман политической болтовни цель явная и на сегодня основная. Да, Залежалую будут делить. И Польша здесь явно не при делах, хоть ей Львов хочется. Ручонки коротковаты и ножки переломают, если дёрнется. Будут Украина Малороссийская и нейтральная. Нациков придётся обнулить. Это видно по арестам бандеровского подполья в России, раньше так серьёзно к мутантам не относились.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:43
      +5
      Цитата: Борисыч
      Залежалую будут делить. И Польша здесь явно не при делах, хоть ей Львов хочется. Ручонки коротковаты и ножки переломают, если дёрнется.

      А я так не думаю. Получит Венгрия Закарпатье, Румыния свой бывший кусочек, и Польша дотянется. В данном случае Польше и разбираться с бандеровцами. Тем лучше, там граждане друг друга стоят. Остальная часть Украины отойдет под руку РФ. И ни одна собака в Европе не посмеет гавкнуть, что поделили неправильно.
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:41
        +1
        Цитата: Егоза
        В данном случае Польше и разбираться с бандеровцами. Тем лучше, там граждане друг друга стоят.

        good
      2. stankow
        stankow Сегодня, 18:07
        +1
        Почему бьi Польша не поживиться Львовом. Зсли отдасть Сувалки ?
  3. сибиряк54
    сибиряк54 Сегодня, 05:42
    +1
    Борьба волкодавов под ковром.О"марлезонском балете" стало понятно когда о "третьей мировой" заговорила первой не Псаки,а какой то журнашлюха из проправительственного CNN,.А СБУ ещё три дня по инерции не видело угрозы от 20 армии РФ
    1. dorz
      dorz Сегодня, 12:30
      -2
      Движуха на Востоке — это спланированное отвлечение внимания коронобесов от переформатирования не Украины и Европы, в всего Мира. Мы наблюдаем исполнение приказов "Вашингтонского обкома". Главная цель - нагнуть Китай и других неугодных. sad
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 06:21
    -4
    Возможно на США есть какой то компромат,если наши в такой ультимативной форме выдвигают требования.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:48
      -3
      Цитата: Пессимист22
      Возможно на США есть какой то компромат,если наши в такой ультимативной форме выдвигают требования.

      На США в целом или на какие-то семьи? Если в целом, то, возможно, есть доказательства их разработки и вброса короновируса в мир. Если обнародовать, то тут весь мир поднимется и против них, и против НАТО.
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 07:21
        -3
        Думаю что речь не о вирусе.
      2. Alex777
        Alex777 Сегодня, 13:45
        +4
        Цитата: Егоза
        Если обнародовать

        Вы вообще о чем? Кто это обнародует?
        Фразу Наполеона из анекдота:
        .. если бы у меня были такие газеты, то никто не узнал бы о моем поражении при Ватерлоо...

        Штаты буквально воплотили в жизнь.
        Информационное пространство зачищено 100% и надежно. hi
    2. сибиряк54
      сибиряк54 Сегодня, 19:10
      0
      Никакого компромата,просто МИД РФ пожалуй впервые после СССР идёт с сформированными по принципу ,проси два получишь один, требованиями к коллективному западу и они похоже от этого подвисли..
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:57
    0
    Интересно кто и кого за сколько продал?
    Какие расценки на европейский товар выставленные американцами?
    Почем нынче Германия и Украина в смете США?
    Цирк сплошной наблюдается в Европе...
    Одни говорят Россия дорого заплатит... другие говорят она уже заплатила... мы что на базаре что ли торгуемся?
    1. сибиряк54
      сибиряк54 Сегодня, 19:13
      0
      оккупированная Германия и раздавленная окраина -по пятачку пучок
      Цитата: Леха с Андроида.
      Интересно кто и кого за сколько продал?
      Какие расценки на европейский товар выставленные американцами?
      Почем нынче Германия и Украина в смете США?
      Цирк сплошной наблюдается в Европе...
      Одни говорят Россия дорого заплатит... другие говорят она уже заплатила... мы что на базаре что ли торгуемся?
  6. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 07:09
    +6
    Простая завеса профессионалов капиталистов. Спорят хозяйственные субъекты...
  7. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 08:01
    -6
    Чем больше женщин участвуют в политике,тем больше шума.Нагрев конечно был. С их стороны-политики и журналисты.С нашей-наши любимые ведущие ТВ. Такая штука опасна тем,что напишут 3-4 газеты с воинственными призывами,а руководство страны посчитает за общественное мнение.Информация приобрела неожиданную силу. Мне,например,кажется,что украинцы в своих недостижимых порывах просто троллят наших политиков.Конечно,125 тысяч у стен Донбасса это не шутка. Но пусть вспомнят об армии Паулюса.
  8. Eug
    Eug Сегодня, 08:48
    +2
    Как по мне, происходит следующее - экономику Украины, принадлежащую олигархам, уничтожают для уничтожения влияния этих олигархов. Далее будет "заход" заинтересованных сторон на освобожденную от старой экономики территорию с новыми правами собственности - между этими сторонами и идет борьба. Активов много - транспортно-логистические, сельскозозяйственные, горно- добывающие,
    металлургические. Как-то так..
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:10
    +2
    таки давно известно.
    тихое, или не очень, торжище за кулисами театра.

    Как пример - первое что сделал батька после выборов с 81% и выступления белоносочников - повел войска к западной границы и устроил стрельбы.
    Потом маневры
    Потом еще маневры.
    Потом совместные маневры.
    Потом Мигрантов.
    потом заяву о ЯБ на РБ.

    успешный или нет, но торг в этом же стилн
  10. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 09:38
    +7

    И вот что это было? Очередной ХПП?


    Выскажу и я тогда свою версию, то что сейчас происходит это попытка договориться с Западными элитами и разграничить зоны влияния, и это не цирк, не попытка набить какие то очки.... просто сейчас появилось такое окно возможностей, которого не было с момента распада СССР и в Кремле решили этим воспользоваться, что изменилось ? Однополярный мир Запада начал рушиться, их доля в мировой торговли сокращается + растут новые центры влияния в мире (в Азии), и потоки капиталов начали отток с Запада на Восток, вначале туда перевели промышленность, сейчас инвестиции перемещают и т.д. т.е. балансы сил меняются, и мы решили этим воспользоваться... чтобы сохранить свою зону влияния.

    А вот на Западе, их элита, похоже не понимает всей ситуации.... стараться принудить Россию выполнять то что им нужно, посредством санкции, давления и тезисом:"Вы должны!" , с такими плохими картами, как то не камильфо. Вот если бы Европа пошла на встречу, сняла санкции и давление с Российского бизнеса и мы смогли бы выйти на их рынок (Сбер, VK, Яндекс, Газпром, Роснефть и т.д.) тогда бы баланс был найден и стороны бы пришли к соглашению, а если нет, есть резервный план по которому Россия переключается на Азию и там плотно работает с их центрами.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:34
      +4
      А что в самой России изменилось что запад на переговоры с ней пошел ?
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 12:10
        0
        Цитата: Кронос
        А что в самой России изменилось что запад на переговоры с ней пошел ?


        Пока ещё не пошел, а думает... идти ли на уступки и признавать за Россией право на ее сферу влияния, или продолжить прежнюю политику, когда одно давление/санкции/принуждение и т.п. с целью изменить политику России и перестроить ее под себя, по типу Украины (когда вся элита завязана на Запад) а интересы государства должны совпадать с политикой Запада.

        А в том, что они уже думают о пересмотре своей стратегии... тут заслуга нескольких факторов, прежде всего это конечно фактор Китая, элита которой готова поддержать ВВП и его команду (конечно со своими эгоистическими целями) но тут интересы у КНР и России совпали, по ряду позиции. Далее это фактор, баланса сил в Кремле (его группировок и кланов)... т.е. с 2014 года, прозападные силы не смогли переломить ситуацию, и у руля так и остается силовой блок с ястребами во главе, были попытки подорвать экономику/ и раскачать ситуацию изнутри, но результат не тот который, они ожидали... и видно, есть ещё один фактор: неоднородность Западной элиты, если с англосаксами (Великобритания и ее бывшие колонии) всё понятно, то с ЕС и ее элитами не все так просто, так как многие из них повязаны с Россией - энергетикой, + в США тоже нет согласия, республиканцы с демократами (и кланы которые за ними стоят) подают разные сигналы, одни готовы отступиться и пойти на переговоры, другие же готовы давить Россию до конца, и без всяких переговоров.... так что кто перетянет канат, пока неизвестно. (по крайней мере мне так видится ситуация).
  11. Design Ovragov
    Design Ovragov Сегодня, 10:00
    -1
    После грандиозного провала и позора 2014 года совершенно очевидно, что любой ХПП кремлевского деятеля быстро превращается в ЖПП.
  12. BAI
    BAI Сегодня, 10:41
    +1
    "Оценить документ"
    А что оценивать? Пересмотр итогов холодной войны. США и НАТО на это не пойдут никогда.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:35
      +5
      Для того чтобы был пересмотр надо победить, а без этого просто мольбы ну, пожалуйста.
  13. депрессант
    депрессант Сегодня, 11:16
    0
    Просто кое-какие рассуждения по поводу, без навязывания мнения.
    ОДИН из аспектов происходящего, о котором почему-то никто не говорит.

    Представьте такую картину: тётя Валя, предпенсионерка, продавщица в маленьком заштатном магазинчике, её обидно по причине ненужности уволили, профсоюза нет, по бумагам все правильно, защитить тетю Валю некому. И вот она мечется в поисках работы, находит какое-то жалкое совмещение через два дня на третий и, отплакавшись, в конце концов смиряется с ситуацией...

    А теперь представьте другую картину.
    Президент, помощники президента, администрация президента, министры в сопровождении своих огромных кадровых штатов, губернаторы, их кадровики, мэры, штатные сотрудники мэрий, поселковые администраци... И всё это в сопровождении избранных органов, вырабатывающих законы. Таких, как парламенты, конгрессы, сенаты, думы, рады, сеймы -- что там ещё есть сейчас в наличии? Все это вместе называется демократия, ну или подобие её. В любом из случаев -- это сотни миллионов людей по всему миру. Это гигантская армия чиновников, которая не умеет ничего, кроме как руками водить и кое-как с переменным успехом изображать свою нужность, поглощая гигантские средства на свою небедную, а часто очень даже некисло обеспеченную жизнь.
    Но вот заканчивается эра индустриализации мировой экономики, наступает постиндустриализация, которой пытается рулить клан таких богатых, что их богатства и вообразить трудно. Им уже не нужны деньги, им нужна абсолютная власть над миром. Ради этой власти они готовы временно -- временно! -- поступиться прибылью. Им достаточно, чтобы любой страной управлял просто безликий администратор-менеджер, контролируемый компьютером, -- так, просто, для изображения людской массе, что за ней присматривает и заботится о ней человек. И чем мельче страна, тем роль такого менеджера необременительнее для клана богатых.
    А что же армия чиновников, состоящая из сотен миллионов людей разной степени амбициозности? А им политологи-футурологи говорят: ребята, вы сыграли свою роль, вы помогли клану наиболее пройдошливых и хитрых накопить достаточно, чтобы они уже не нуждались в ваших услугах в условиях цифровизации, ширма демократии отменяется. Раньше богатые осуществляли свою власть над населеним тайно, с вашей помощью, выставляя вас вперед и тем самым уступая вам изрядную долю своей известности, которую вы иногда умудрялись обращать в собственную славу. Теперь же клан богатых хочет обозначиться, управлять напрямую с помощью цифровой техники, чтоб, значит, вы у него, клана, не отнимали долю власти, отнимаемую вами ранее. Так что, никаких демократий, уволены! Вещи в коробки и на выход!
    И вот эти сотни миллионов по всему миру возьмут под козырек и строем пойдут на выход? Конечно, нет. Вспомните, кто взял власть в России и бывших союзных республиках, повалив СССР! Они и взяли -- партноменклатура. Если клан богатых, а данные есть, сколько их, кто они, -- вот этот клан спаян крепкими родственными, личными и деловыми связями (в отношении предприятий они все акционеры друг друга), то за период индустриализации класс чиновников, а это именно класс, -- он же тоже не дремал! И не только высшее чиновничество, включая президентов, но даже мелкое. Там огромная спайка! Спайка и по вертикали, и по горизонтали. Им не нужен профсоюз, как тете Вале, продавщице, -- они сами и есть профсоюз и намерены насмерть биться с мировым кланом богатых за право своего существования. Мол, мы вам не нужны? Вы хотите заменить нас цифровой техникой? Ну, так бойтесь нас! Потому что мы, якобы ваши марионетки, -- мы уже набрали такую силу, что в одночасье можем своим решением испепелить тот самый мир, над которым вы хотите властвовать единолично. По принципу "Так не доставайся же ты никому!"
    И отсюда по праву, данному высшим чиновникам в период индустриализации, -- постоянное бряцание оружием и создание ситуаций-намеков, мол, от бряцания можем перейти к применению. Заодно запугивая население собственных стран, чтоб под ногами не путалось, когда свои проблемы решают крупные дяди.
    И такое впечатление, что вся эта "политика напряженности" -- она по взаимной договоренности между высшими чиновниками стран, якобы противников.

    А пока... А пока происходит расстановка сил, вырабатываются договоренности между совокупным классом мирового чиновничества и кланом богатых. И это -- помимо всех иных крупных и мелких заморочек мировой политики, помимо трудностей от уже наступающих климатических изменений. Ну, а мы -- рядовые граждане всех стран? А мы просто заложники ситуации. Противопоставить нечего -- кроме нашего дикого солидарного возмущения. Оно, кстати, тоже кое-чего стоит...
    Повторяю, изложенное выше -- это лишь один из аспектов того, что видим.
  14. pytar
    pytar Сегодня, 11:40
    +2
    Классический цирк, наканун базара. Поднятие ставок на переговорах. Конечно никто на никого нападать не собирается, человечество пока что не готово покончит с себе. Но суицида не тянет. С другой стороне забавно возбуждение уря-патриотов на форума... wassat
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 12:46
      +2
      Ну ваша страна вообще не может создать подобного события , в силу того , что пустое место в мировой политике , поэтому тоже можете возбудиться, пусть и за сша .. вам ведь не безразлично, если комментируете ..
      1. pytar
        pytar Сегодня, 13:27
        +1
        Ну ваша страна вообще не может создать подобного события , в силу того , что пустое место в мировой политике , поэтому тоже можете возбудиться, пусть и за сша .. вам ведь не безразлично, если комментируете ..

        Вы явно ничего сказать не можете по тему! У вас по ней видимо пустое место! laughing
        1. vitvit123
          vitvit123 Сегодня, 18:42
          0
          У вас то я тоже не увидел какие то рассуждения .., беру пример ...
          1. pytar
            pytar Сегодня, 19:07
            0
            У вас то я тоже не увидел какие то рассуждения .., беру пример ...

            Нам явно нечего сказать друг-другу. yes Не я начал диалог с вами, и шас попрощаюсь. hi
  15. sevtrash
    sevtrash Сегодня, 11:56
    0
    С Украиной все ясно - ее посадили на финансовую иглу МВФ (то есть США), без нее никакое правительство Украины не выживет, поэтому будут править в пределах разрешенного от США. А США нужно, чтобы Украина от дружественного к России государства превратилось во враждебное, что успешно и провернули. При провальной работе руководства, правительства, всяческих спецслужб. Что и понятно - распилы, откаты, дележка активов, дворцы - это их всех интересует в первую очередь. Сейчас во враждебные государства превращают Белоруссию, Казахстан. Медведя обложили и успешно травят. Будущее понятно, США хотят развалить Россию, как СССР, к чему успешно продвигаются. Когда нивелируют угрозу ядерного оружия - а сомнению, что это сделают нет, они технологические лидеры - на территорию России войдут войска бывших "братских" народов, к тому времени окончательно выпестованные в духе ненависти к России. Впрочем, к тому, времени власть имущие продадут Россию в обмен на свою безпечную жизнь на Западе на наворованные миилионы и миллиарды. А Россия развалится на анклавы, воюющие между собой, но так, чтобы это не мешало Западу выкачивать из них ресурсы. Не хотелось бы этого всего, но это то, что нужно просвещенному Западу.
    Что-то надо делать, что - понятно, ведь пассивная оборона - это поражение. Есть еще Китай, которому светит то же самое.Естесственный союзник, до поры до времени. А время уходит, часы тикают. Но оно уходит для России, для власть имущих это все ничто и ничего, они свое нахапали и нахапают, а Россию продадут.
    1. vitvit123
      vitvit123 Сегодня, 12:49
      -2
      Если власть имущие хотят продать Россию , то чего ждут то ? 30 лет назад начали продавать , в 90-х чуть не сторговались , а сейчас что то не похоже на продажу ( оружия штампуем все больше и лучше ).. нет ? Если б хотели продать , то зачем ввели материнский капитал ? Да и много ещё чего ..
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 14:29
        -1
        Ну ввели и что ? Как это мешает росту цен и низким зарплатам,среднему классу по Путину с 17 тысячами рублей дохода и самому большому неравенству доходов.
        1. vitvit123
          vitvit123 Сегодня, 18:49
          0
          Тому что вы перечислили , это не мешает .., но если бы хотели сдать страну , то подобные бы шаги не сделали . И много других шагов ..
          Просто отсутствует логика в поведении руководства страны , если бы она хотела сдать - продать страну ...
          А с экономикой в стране , согласен , не особо .., но тут можно много говорить ..., так то никогда люди не жили ( большинство) хорошо в России , да и не смогут жить , по многим причинам ... я вот не верю ( может я и глупый ) что в России когда нибудь основная масса людей будет считать что живёт хорошо ..
          Кстати, с моей зар.платой вы угадали ...
  16. синоби
    синоби Сегодня, 13:05
    -1
    США,кровь из носа,любым способом нужно выключить Россию из будущей войны с Китаем.Лучший способ,это связать её конфликтом непосредственно на границе с европой.Вот и всё собственно.Нет тут никаких особых хитростей.Хитрость,это не про янки.Подлость-да.Вероломство-да.Прямой обман-само собой.Но не хитрость.Дуболомы.
    1. zenion
      zenion Сегодня, 16:36
      -1
      Не переживайте за китайцев. Они уже в Штатах такие рвы выкопали, а остальных сожжёт и похоронит под пеплом, как в Италии, остальных американцев их могучий вулкан. Прям, как мечта одного знакомого который имеет зуб против американцев. Сижу на берегу реки Миссяпися и стволом автомата пишу нецензурные слова. А мимо проплавают гробы и в них американцы. Так среди них есть хорошие люди. Знакомый - уговорил. Значит проплывают по реке американцы. Хорошие американцы в хороших гробах, плохие американцы в плохих гробах. Что же случилось? Друг мой из Чикаго прислал мне билет и пригласил в гости. Полетел я туда, он меня встретил и поехали к нему домой. Привёз з собой выпить, сало не пропустили, пусть они им подавятся. Решил он мне показать окрестности и места, где гангстеры поживали. Кругом разруха. Так, как будто на них немцы напали. Приехали под вечер в городок и решили закусить. Друг говорит есть будем в машине и спать, если не найдём гостиницу где можно оставить машину и поспать. Стало темно и дороги, как у нас с выбоинами. Друг говорит: сил нет, что попадётся, там заночуем. Приехали в город, спать там нельзя, нашли лесок и решили там заночуем. Утром просыпаемся багажник раскрытый, и даже домкрат украли. Друг говорит - наверное за нами следили. Проклятые американцы, что бы все пропали. Вот сижу, выпиваю и мечтаю.
  17. zenion
    zenion Сегодня, 16:19
    0
    Ей бо, присий бо! Это издевательство над Украиной! Если её не хотят захватывать, то зачем она нужна, ей бо! Она напоминает одну страницу Второй мировой войны. Немцы на Украине. Повально ходят слухи, что они всех женщин насилуют. Село. Хата. В хате мама и дочка. Дочка страшная, как неразорвавшаяся бомба. Спрашивает у мамы - цэ правда, що нимци насилуют? Ой правда доця, мэнэ уже декилька раз знасилувалы. Мамо, чого воны у видношени до мэнэ тягнуть. Вот такие дела. Если не хотят на Украине женится, то пусть хоть изнасилуют. А то и не так и не этак! Повни скрыни прыданного, а хлопця, хай уже буде дид - нема!
  18. Казимир Прутиков
    Казимир Прутиков Сегодня, 17:52
    0
    Рано или поздно войны с Украиной не избежать. Не зря же штаты стимулировали путч в Киеве в 2014 году. Украина так же как и Грузия являются территориями хаоса, которые управляется из-вне и откуда этот хаос должен экспортироваться к нам в страну. Лучше нам начать войну под тем или иным предлогом, чем ждать когда подготовленные американцами и англичанами диверсанты начнут устраивать диверсии на нашей территории. Вера в то, что с американцами можно о чем-то договориться, порочна. Американцы, если они вдруг конечно захотят вести переговоры, первым и главным условем выдвинут возвращение украине Крыма. Посмотрю я на тех политиков, которые пойдут на это!
  19. Змеевик
    Змеевик Сегодня, 17:52
    0
    Где-то на просторах интернета попалось совершенно замечательное предложение Газпрому вставить в свои контракты пункт о русофобии, как только появляется у "партнера" русофобия, то в соответствии с пунктом договора поставка газа прекращается!
  20. Lanista
    Lanista Сегодня, 18:58
    0
    Самую забавную версия того, "что это было", я видел здесь - https://t.me/Analitic_dep_HQ_sofa_forces
    Если в двух словах, то не исключено, что Байден ПРОСИЛ Путина напасть на Украину для коррекции цен на газ, чтобы возродить "сланцевый проект". Типа, схема сработала в Ираке в 2002 - сработает и сейчас на Украине.
    Хотя, кажется, это просто юмор такой.