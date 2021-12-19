Что это было или кто реализует хитрый план?

Этот вопрос, «Что это было», все еще задают себе и аудиториям многие аналитики в мире. Действительно, все выглядело очень странно, как некий спектакль комедии положений: США и НАТО грозят России в случае нападения на Украину, Россия утверждает, что нападать не собирается, и все участники устраивают флеш-мобы своими войсками рядом с границами. Россия, Украина, Польша, Румыния – все приняли участие в этом шоу. Ну и естественно, Прибалтика на трибунах.
Собственно, в перемещениях войск ничего такого и не было. Каждая страна просто провела очередные или не очень очередные проверки боеготовности своей армии. Хуже всего получилось у Румынии, но там всегда армия – это печально. Лучше всего получилось у Украины, там армию вообще не нашли. В целом же Что-то такое вразумительное с перемещением войск продемонстрировали Россия и Польша и на этом все. Шоу закончилось.
Некоторые СМИ почти всерьез говорили о том, что мир оказался в шаге от Третьей Мировой, которая не началась только чудом. Но согласитесь, даже полноценная агрессия России в отношении Украины – так себе предлог для того, чтобы снести с карты весь мир. Ладно, Тайвань, там хоть есть из-за чего войну начинать, но Украина…
Украина – это сегодня не слово. Это предлог. Хороший такой предлог для того, чтобы держать Россию если не в узде, то в тонусе. Санкции можно объявлять вне зависимости от того, будет агрессия в отношении Украины, или нет.
То есть, если есть ярко выраженное желание, то повод не особенно и нужен в современной политике. По крайней мере, в отношении России.
Но вернемся к демонстрации силы Россией и НАТО.
Фактически это был закономерный итог событий, которые начались еще летом этого года. Старт был дан на встрече Байдена и Меркель 21 июля. Президент и канцлер обсуждали «Северный поток-2» и варианты игры с трубопроводом.
Однако, обсуждения шли без «группы лиц», кровно заинтересованных. Без Польши и Украины. И это заметили и в Киеве, и в Варшаве. Ситуация начала нагреваться. У союзников США начало складываться впечатление, что Штаты начинают решать их судьбу в переговорах с Россией без прямого участия этих стран.
В принципе, так оно и было, вот только судьба трубопровода и безопасность Польши и Украины – это разные вещи. Однако руководство этих стран забеспокоилось не на шутку.
Ну а когда начались движения военных вблизи границы с Украиной – вот тогда начался вселенский вой. И последовала реакция.
Вообще ничего противозаконного в перемещениях военной силы и техники в пределах своей страны не было никогда и не будет. Это право каждой страны – заниматься такими делами.
Угрозы захвата Украины не было. Смысла в нападении нет ни политического, ни экономического. Остатки украинской экономики сегодня не представляют такой ценности даже для России, чтобы из-за них выставлять себя агрессором перед всем миром.
Тем более, что любая попытка захватить Украину закончится моментальной капитуляцией со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть, кто захватит, тот и будет содержать Украину. Потому и не спешат прибирать Украину к рукам ни в Москве, ни в Вашингтоне или Брюсселе.
Демонстрация сил у границ Украины имеет, тем не менее, политический смысл. Всякий раз украинская власть начинает истошно орать на тему захвата страны, всякий раз Европа и США обязаны если не реагировать, то хотя бы сделать вид, что реагируют.
Впрочем, демонстративные перемещения войск в Крым и последующие крупномасштабные учения на полуострове помогли стронуть с места дипломатические отношения между Россией и США. Это было весной 2021 года, если помните. Тогда новая администрация США во главе с президентом Байденом почему-то начала игнорировать Россию по полной программе. И Байден никак не желал встречаться со своим российским коллегой.
Не уверен на 100%, но вполне возможно, что именно крымские учения весной 2021 года помогли господину Байдену «вспомнить» о России и позвонить Путину. И даже встретиться в ним летом в Женеве.
Согласитесь, есть определенная логика: если сработало один раз, почему не прибегнуть к такому способу еще? Тем более, что для армии России прямая польза в виде учений. Так сказать, политический и военный зайцы одним выстрелом.
Естественно, Украина и страны Балтии не могли не воспользоваться таким подарком и развязали в прессе настоящую истерику в отношении России. К ним присоединились другие страны, началась демонстрация сил со стороны стран на той стороне. Стягивание войск к границе, увеличение количества разведывательных полетов, корабли блока в портах…
Понятно, что маловероятно, а вдруг? А вдруг возьмет Россия и нападет?
Потому и получился недавно ну откровенно дурацкий диалог:
США: Россия, мы тебя, в случае нападения на Украину… Ух!!!
Россия: Да мы и не собираемся!
США: Ну да, но если решишь – накажем!
Россия: Понятно, но мы не будем! У нас просто маневры!
США: Знаем мы ваши маневры…
И в таком стиле две недели. То ли все реально поверили, что Россия собралась что-то еще прирезать к своей территории, то ли всей незалежной гаплык настанет, но – шум был изрядный.
А что последовало за шумом? Правильно, «декабристы разбудили Герцена». Байден опять проснулся и поговорил с Путиным. Значит, звонок снова нормально сработал.
Что было в том разговоре, мы знаем весьма и весьма приблизительно. Но он был. Реакция, конечно, не очень быстрая, но тут есть один нюанс.
Байден и не мог отреагировать моментально, поскольку Белый дом и администрация его хозяина не монополисты в выработке внешней политики. Есть еще Конгресс США, представители которого также осуществляют контроль за внешней политикой страны и регулирует внешнюю торговлю. То есть – санкции в том числе.
Видимо, в Конгрессе тоже не сразу пришли к выводу о том, как надо отреагировать на действия России.
Однако, когда американцы раскачались, то начались совсем уж странные вещи. Президент Байден внезапно предлагает президенту Путину озвучить предложения по урегулированию вопросов, связанных как с Украиной в частности, так и с НАТО в целом.
Вообще некоторые знающие эксперты говорят о том, что эта тема была поднята еще во время визита главы ЦРУ Бернса в Москву в ноябре месяце этого года. Кстати, визит совпал с маневрами и накаливанием ситуации, но все не так просто, как кажется.
Да, санкции вводятся, Россия вовсю громыхает оружием, испытывает новые ракеты, посольство США практически прекращает выдачу виз, страны обмениваются обвинениями в адрес друг друга (России тоже есть в чем упрекнуть США, факт), но: происходит встреча Путина и Байдена в Женеве.
Встреча была так себе в плане результатов, президенты чисто познакомились.
А вот визит Уильяма Бернса здесь выглядит более закономерно, ибо глава ЦРУ четыре года отработал в Москве в качестве посла США в России. И, соответственно, знает много условных стуков в дверь и «хитрых» телефонных номеров.
Обязан знать, ибо какой он тогда посол?
Уверен, что кроме Патрушева Бернс имел еще не одну встречу. Хотя и Патрушев – достаточно высокая фигура в российской иерархии. Но дипломат-разведчик мог встретиться еще с кем-то из коллег. И обговорить в тихой обстановке многие вопросы.
Помните, какой был шум в США, когда в конце января 2018 года обычным рейсом «Аэрофлота» в Вашингтон прибыли директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и глава военной разведки Игорь Коробов?
Конгресс тогда буквально взорвался. Шутка ли, вот так, запросто, в США прилетают «по своим делам» находящиеся в санкционных списках российские силовики. Сенаторы тогда очень хотели узнать у директора ЦРУ Майкла Помпео, за каким дьяволом к нему прилетала столь высокая делегация. Но Помпео отмычался в стиле профессионала высочайшего класса, и никто ничего не узнал. По крайней мере, выбить хоть сколько-нибудь вразумительный ответ из директора ЦРУ не получилось.
Вот и ответный визит нового директора ЦРУ тоже был из этой же оперы.
И вот после этих событий Путин неожиданно для многих, на камеры, дает Лаврову задание сформулировать российские претензии и предложения по так называемым гарантиям безопасности России на ее западных границах.
Неожиданностью это стало только для массового зрителя, который смотрит за событиями подобного плана. Лавров за валидол не схватился, удивленное лицо не сделал, так что становится ясно и понятно, что все было обговорено и утверждено заранее.
Такое впечатление, что это был один (и весьма неплохо придуманный) сценарий.
Правда, сразу в нем отыскалась «дыра» размером с Украину, а то и больше. На Западе не сразу, но поняли, что под «западными границами» надо понимать не физические западные границы России, а западные границы сферы влияния России. Несколько большие по размерам, чем Западу хотелось бы, а потому этот момент тоже вызвал кипучую реакцию.
И вот что это было? Очередной ХПП?
Скажем честно – не очень похоже. Хотя бы потому, что разведки двух стран явно работают сообща. И на таком уровне говорить о дезинформации язык не поворачивается.
Скорее, это все больше похоже на тихое торжище за кулисами театра. Предложение, торг, уступки, контрпредложения. Какая-то такая не совсем понятная игра, которая, признаемся, не всегда смотрится логично. Как маленький камень, от которого вдруг начинаются цунами.
Одно из украинских изданий назвало все это действо «Мюнхен-2021», намекая на события 1938 года, когда Германия и Великобритания фактически устроили передел Европы, не особенно спрашивая у остальных. Чехословакию, у которой оттяпали Судеты, точно никто не спросил, хотят ли они отдавать эти территории.
Интересное сравнение, имеющее право на жизнь. Кстати, для России это прямо комплимент.
Однако, для того, чтобы оценить, насколько происходящее можно назвать Мюнхеном, Ялтой или Потсдамом, надо хорошенько оценить документ, который подготовило ведомство Лаврова.
Однако это мы сделаем в следующей части.