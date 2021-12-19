Военное обозрение
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Американский генерал предложил нарастить силы НАТО в Восточной Европе в ответ на усиление России

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НАТО необходимо расширить свой военный контингент на территории стран Восточной Европы, в частности Болгарии и Румынии. С таким предложением выступил глава Объединенных вооруженных сил альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.


По информации немецкого издания Spiegel, ссылающегося на собственные источники, предложение американского генерала прозвучало на недавней конфиденциальной встрече министров обороны стран НАТО. Уолтерс предложил расширить военное присутствие альянса на территории Болгарии и Румынии. Причиной расширения генерал назвал якобы сосредоточение российских войск на границе с Украиной.

По его словам ничего нового придумывать не надо, соответствующая миссия НАТО под названием "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence) уже существует, в рамках этой миссии военные контингенты альянса размещаются в Польше и странах Прибалтики. Такие же контингенты количеством по 1,5 тысячи человек необходимо разместить и в Болгарии и Румынии.

Уолтерс подчеркнул, что такое расширение военного присутствия не будет являться провокацией в отношении России, это всего лишь "гарантия безопасности" для стран, входящих в НАТО и их партнеров. А вообще, по словам генерала, в НАТО не намерены наращивать военные силы в Европе, и делают это только в ответ на действия России.

В самом Брюсселе никак не комментируют предложение американского генерала, но по информации источника немецкого издания, эта тема актуальна и будет поднята на ближайшей встрече министров обороны стран альянса.

Между тем Великобритания отказалась отправлять свои войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Москвой. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, вариант с отправкой британских войск на помощь ВСУ "маловероятен" и в Киеве "это знают". Уоллес прямо сказал, что Украина не в НАТО, а значит помощь ей никто из стран альянса направлять не будет.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/PacificMarines
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12 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 07:11
    +3
    Где тут на ВО гордые болгары, которые что то невразумительное мычат про свою независимость! Скоро хозяева нарастят свой воинский контингент! Понятно, что американцы спрашивать правительство Болгарии не будет, мнение правительства Болгарии никому не интересно, а уж народа подавно, но хотя бы в известность то поставят? laughing Впрочем, появятся дополнительные рабочие места для свободолюбивых "братушек": посудомоев американской посуды, чистильщиков американской обуви и прачек для стирки американского обмундирования!
    1. lwxx
      lwxx Сегодня, 07:52
      +1
      Просто еще один источник дохода wassat В понедельник 13 декабря Пентагон заявил, что на его авиабазе в Румынии «Михаил Когэлничану» крадут топливо. Эта база служит отправной точкой для самолётов-разведчиков, которые следят за Россией. Кражи продолжались в течение четырёх лет, по подсчётам НАТО нанесённый ущерб составил около $2 млн. Министр обороны Румынии Василе Дынку не растерялся от такого заявления и ответил, что США сами виноваты, в том что не предусмотрели такой вариант развития событий. «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой»‎, — сказал Дынку.

      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 07:55
        +1
        Цыгане, красавцы! laughing
    2. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:47
      +2
      Цитата: Зяблицев
      Где тут на ВО гордые болгары, которые что то невразумительное мычат про свою независимость!

      Они будут утверждать ,что это не против России laughing а их независимая политика lol
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 10:14
        +2
        Цитата: Mitroha
        Они будут утверждать ,что это не против России а их независимая политика

        Да. Типа: "Мы не за Гитлера, мы против Сталина!". Было уже...
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 10:17
          +2
          Кстати, вчера было день рождение Иосифа Виссарионовича!
    3. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 10:16
      -3
      которые что то невразумительное мычат про свою независимость!


      Зяблицев, вам что, нечего делать с утра?
      Долбоящерный амер что то вякнул и вы ищете болгара, рано утром? laughing

      Для размещении амерской базы у нас необходимо решение - 1. Правительства, 2.Парламента и 3. Чтоб народ не вышел на улицу и не напинал власть.

      Хочу напомнить что у нас народ пинает власть и у нас не бывает царьков, как в России. Так что размещение амеровских войск и база в Болгарии имеют вероятность в 1% и не больше. Чужая база поднимет такой вой и срач в стране, что власть поедет к чертям и кому ето надо?
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 12:46
        -2
        Цитата: Keyser Soze
        3. Чтоб народ не вышел на улицу и не напинал власть.

        Ха ха! Три раза.
        Цитата: Keyser Soze
        Хочу напомнить что у нас народ пинает власть и у нас не бывает царьков, как в России.

        Ха ха три раза ещё раз. wassat
        "А если я сказал: "К маме. Значит к маме!"" ©
    4. pytar
      pytar Сегодня, 16:56
      0
      Где тут на ВО гордые болгары...

      Зяблицев, вы и ваша "группа поддержи", явно по ночам не спите, даже в выходные! laughing Ах как вас по утрам бодрят новизны! lol Скажу пару слов в ответа:
      1.Вероятность размещения 1,5 тысь. американского контингента в Болгарии маловероятен. Что сказал Тод Уолтерс, не так важно. Решает Парламент, Правительство и Общественость. У нас народ спокойны, но если с чем том не согласен, выходит на улицу и заставляет властей соображатся.
      2.Новое болгарское правительство с первые свои действия, показывает весьма прагматичны подход! Оно выступает за активизации мирного переговорного процесса. Кстати, думаю вам будет интересно - новы Парламент в понедельник вовел мораторий на повышения ценах на элэктричество, отопление и ВиК услуг для населения. Это несмотря на требованиях лобистов соответствующих компании.
      3.Я лично категорически против предложения Уолтерса. negative Уверен, так считают многие мои сонародники. У нас никто всериоз не воспринимает Россию как враг, хоть многие не одобряют ее действия на Украине.
      4.Скоро Новы год, пусть 2022 г. будет мирным и созидательным! drinks
  2. Shiva83483
    Shiva83483 Сегодня, 07:58
    0
    Ага...разместить панимаешь...а потом кто будет выплачивать компенсации обмороженным замудонцам бургерного рейха....я? тётя Мотя? дядя Петя?
  3. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 08:14
    +2
    Я смотрю ещё немало "дурканов непуганых" которые собираются испугать Россию бряцаньем оружия !
    Да вы даже бабаёв в Афганестане напугать не смогли, куда вы на Россию рыпаетесь. fool
  4. knotsmaster
    knotsmaster Сегодня, 08:32
    0
    Россия вероломно приблизилась вплотную к границам НАТО.