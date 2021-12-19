Американский генерал предложил нарастить силы НАТО в Восточной Европе в ответ на усиление России

НАТО необходимо расширить свой военный контингент на территории стран Восточной Европы, в частности Болгарии и Румынии. С таким предложением выступил глава Объединенных вооруженных сил альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.По информации немецкого издания Spiegel, ссылающегося на собственные источники, предложение американского генерала прозвучало на недавней конфиденциальной встрече министров обороны стран НАТО. Уолтерс предложил расширить военное присутствие альянса на территории Болгарии и Румынии. Причиной расширения генерал назвал якобы сосредоточение российских войск на границе с Украиной.По его словам ничего нового придумывать не надо, соответствующая миссия НАТО под названием "Расширенное передовое присутствие" (Enhanced Forward Presence) уже существует, в рамках этой миссии военные контингенты альянса размещаются в Польше и странах Прибалтики. Такие же контингенты количеством по 1,5 тысячи человек необходимо разместить и в Болгарии и Румынии.Уолтерс подчеркнул, что такое расширение военного присутствия не будет являться провокацией в отношении России, это всего лишь "гарантия безопасности" для стран, входящих в НАТО и их партнеров. А вообще, по словам генерала, в НАТО не намерены наращивать военные силы в Европе, и делают это только в ответ на действия России.В самом Брюсселе никак не комментируют предложение американского генерала, но по информации источника немецкого издания, эта тема актуальна и будет поднята на ближайшей встрече министров обороны стран альянса.Между тем Великобритания отказалась отправлять свои войска на Украину в случае военного конфликта Киева с Москвой. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, вариант с отправкой британских войск на помощь ВСУ "маловероятен" и в Киеве "это знают". Уоллес прямо сказал, что Украина не в НАТО, а значит помощь ей никто из стран альянса направлять не будет.