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«Мы не должны никого обманывать»: глава Минобороны Британии назвал маловероятной отправку британских солдат «на помощь» Украине

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Вслед за представителями властей и командования Соединённых Штатов Америки о «проблемах» с отправкой военнослужащих «для оказания помощи Украине» заговорили и в Британии. В частности, поднимается тема о том, готов ли Лондон отправить своих солдат на Украину «в случае вторжения в эту страну российских войск». Ответ на такого рода вопрос дал министр обороны Британии Бен Уоллес, высказавшись для издания Spectator.


По словам Уоллеса, отправка британских военнослужащих на Украину в случае «вторжения России» является «маловероятной». Министр обороны Соединённого королевства назвал конкретную причину, повторив, по большому счёту, всё то, что заявляли в Вашингтоне и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Бен Уоллес напомнил о том, что Украина не является членом НАТО, а потому отправки контингента Британии в эту страну «не ожидается». При этом британский министр отметил, что и вообще никто из членов Североатлантического альянса не готов отправлять свои войска на Украину, «чтобы бросить вызов России».

Уоллес:

Мы не должны никого обманывать. Украина не является членом НАТО. И бросать вызов России из-за Украины вряд ли кто-то станет.

Такие заявления британского министра обороны комментируют на Украине. Украинскими политологами отмечено, что НАТО уже откровенно демонстрирует Киеву своё нежелание того, чтобы Украина вошла в НАТО. Дополнительно отмечается, что НАТО всерьёз опасается последствий со стороны России за активность на Украине, иначе бы «натовские войска давно стояли в районе Донецка и Харькова.

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО тоже заявлял о необходимости не забывать важный факт: войска НАТО по уставу не обязаны вступать в боевые действия по «защите» государства, не входящего в состав альянса.
Использованы фотографии:
Фейсбук/армия Великобритании
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22 комментария
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  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 07:00
    +1
    Во заклинило.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:27
      +2
      Мы не должны никого обманывать.

      laughing Британцы??? Не обманывать??!! lol
  2. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 07:05
    +9
    Есть еще одна маленькая проблема - численность вооруженных сил Великобритании порядка 75000 (хотя, наскребая по сусекам всяких поломоев, англичане декларируют, что армия в 180 000 штыков, но это они выдают желаемое за действительное, для лохов, типа украинцев) из них чуть более 12 000 вояк прозябают по всяким европейским Мухас.кам, типа Прибалтика...Как верно подметил один из английских комментаторов про новость о возможной отправке военнослужащих на Украину:"Зачем? Рассмешить Путина? Какая Украина! Вся наша армия помещается на Уэмбли, да еще места остаются!" (емкость стадиона 90 000 чел.) laughing
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:05
      +1
      75000 в самой англии, а если вспомнить что главком вс у канады, новой зеландии, австралии и чутка еще где по мелочи всёже её величество королева великобритании то не так и мало получится пригнать. 2МВ вспомните,австралия, зеландия по своей ли воле вписались за англию? Сидели бы да купоны стригли на торговле.
  3. Нормальный
    Нормальный Сегодня, 07:12
    +9
    Не бином Ньютона.
    Запад не посылает войска, запад обещает "всестороннюю поддержку". А воевать, реально воевать с потерями и вечными компенсациями покалеченным военнослужащим это вы как нибудь сами.
    Беда укрАинцев в том, что они наивны как дети - все надеются на запад.
    Истинно про укров сказано - "....хитрее черта, но глупее вороны".
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:23
      +4
      Цитата: Нормальный
      Запад не посылает войска, запад обещает "всестороннюю поддержку". А воевать, реально воевать с потерями и вечными компенсациями покалеченным военнослужащим это вы как нибудь сами.

      "Зрада зрадницкая!" Для чего инглиш учили?!)))
    2. demo
      demo Сегодня, 08:16
      +1
      Беда укрАинцев в том, что они наивны как дети - все надеются на запад.
      Это вы о тех, кто по Донецку боевыми снарядами шарашит?
      Наивные "дети"?
      Ну-ну....
      Глупые, твареподобные негодяи.
      И это мягкое определение.
      Мог бы и покруче.
      Но администратор не пропустит.
      1. Нормальный
        Нормальный Сегодня, 08:48
        +1
        Цитата: demo
        Наивные "дети"?


        Цитата: Нормальный
        как дети


        Быть как кто-либо и быть кем-либо не одно и тоже.
        Даже как-то странно это объяснять взрослым людям.

        Цитата: demo
        Глупые, твареподобные негодяи.

        Да я бы даже жестче выразился, но Вы правы:
        Цитата: demo
        администратор не пропустит.
        1. demo
          demo Сегодня, 13:55
          0
          Даже как-то странно это объяснять взрослым людям.
          Слово дети ассоциируется с невинностью, лаской, добротой, беззащитностью и т.п.
          Хотя - бывают исключения.
          Нельзя же употреблять в одном ряду слова - Освенцим, нацизм со словами любовь, сострадание,человеколюбие и т.п.
          Это мое мнение.
          Мнение ОЧЕНЬ взрослого человека. hi
  4. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 07:25
    +9
    Если бы даже и была, то речи этого Уоллеса звучали бы так:
    "Мы не должны никого обманывать. Хоть Украина и является членом НАТО, но бросать вызов ядерной державе из-за неё вряд ли кто-то станет."
    1. Geofiz
      Geofiz Сегодня, 07:37
      +6
      В точку... даже не учитывая ОМП, никто не будет подставлять свою опу вместо украинцев, воевать за них точно никто не будет, могут только подтолкнуть их на войну, да списанное оружие подогнать, хотя у англичан нет даже списанного, будут у амеров просить
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 07:59
        +2
        Цитата: Geofiz
        даже не учитывая ОМП, никто не будет подставлять свою опу вместо

        поляков, прибалтов и т.д.
        Так что они тоже пусть не обольщаются.
  5. Маки Авелльевич
    Маки Авелльевич Сегодня, 07:34
    +6
    не важно что кто и что заявляет.

    с увереностью в 99.99% можно полагать что ни один солдат европейской армии не будет воевать на територии Украины.
    диверсии, провокации, подталкивание к военным действиям Россию и Украину - этого будет ( и есть) курам не клевать.
    1. синдикалист
      синдикалист Сегодня, 07:42
      +5
      С той же степенью уверенности, можно заявлять, что ни один натовский солдат не будет воевать даже в случае нападения на его страну. Ну, разве что, Польша побрыкается чуть-чуть. А остальная Европа стала абсолютно импотентной.
  6. одинокий
    одинокий Сегодня, 08:17
    0
    Итак было ясно,что если начнётся кипиш, никто из США или из Европы не шевелнется. Языком молоть они мастера,а на деле кишка тонка..максимум на что они способны- глупые и никому не нужные санкции
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:19
    0
    Как жаль. Как жаль.)) Бедные украинцы, они этого не переживут. Все их союзники, вытерли ноги.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:41
    0
    «Мы не должны никого обманывать»: глава Минобороны Британии назвал маловероятной отправку британских солдат «на помощь» Украине
    . Большие ребятки уже высказались .... предположить, что всякая мелочь рвется "помочь" самостийным .... не, не, только после вас, а вот тех "вас" не предвидится, остаётся только " не, не ...".
  9. Егорыч811
    Егорыч811 Сегодня, 10:18
    +2
    После того, как натовцы отказались вступаться за украину на этом сайте превалируют шапкозакидательские настроения. Но случись чего (не дай Бог) у нас тоже будут потери и не малые! За последние 7 лет их натовцы поднатаскали, да и школа Советской армии для тех, кто встанет под ружьё из старшего поколения не пустой звук. В плане стойкости и умения воевать... ИМХО...
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 12:39
      0
      а кто-то собирается устраивать штыковые атаки и закрывать амбразуры пулеметов своими телами?начнем с того,что "школа советской армии" уже не котируется по причине того,что те,кто её проходил имеют возраст 50+.Про стойкость и умения воевать...Много можно навоевать без своей авиации и пво?Как раз военные конфликты последних 30ти лет показали,что как бы не был мотивирован солдат,без четко работающей военной машины его мотивация ничего не стоит-даже украинские генералы между победными реляциями про "если маскали нападут,то мы закончим войну парадом на Красной площади" признаются,что ВСУ на долго не хватит...Авиации нет,а то что есть не переживет и пары вылетов в зону БД,с учетом перевеса в бпла и разведке артиллерия аналогично долго не протянет..банально будут давить любые выявленные огневые точки с больших расстояний вкупе с ударами по складам и линиям снабжения..а для особо упорных есть Солнецепек..Конечно вполне реальны единичные случаи "украинского хероизма" в виде засад...но это никак не скажется на результате
  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 10:54
    0
    Это что - то новенькое))) обычно гейропейские (матрасные) сахибы обещают своим папуасам все, что угодно, лишь бы получить желаемый результат. А потом, объясняют лохам, что они тупые, просто не правильно поняли))))
  11. anatoly.korpolev
    anatoly.korpolev Сегодня, 13:31
    0
    США и все члены НАТО прекрасно понимают СВОЮ 5-ю статью; вот только Киевская хунта эту статью (похоже) даже не читала. А там ясно сказано, что - "Если любая третья страна нападёт на любого члена НАТО (страну) то, она объявляется Агрессором по отношению ВСЕХ членов НАТО."
    Так вот, отсюда следует что, - "Если любая страна, член НАТО, нападёт на любую третью страну то, Все! страны входящие в Болк НАТО, объявляются Агрессорами!"
    Вот почему США и НАТО толкают на военный конфликт Украину с Россией; но это не спасёт НАТО от возмездия со стороны РФ.
    Отсюда, США и НАТО ни при каких обстоятельствах не в вяжутся в военный конфликт между Украиной и Россией; разве что лишь помощью оружием и только!
    Ну, а в случае ввязывания хоть одного члена НАТО, то, Россией будут приняты меры по уничтожению Всех Баз НАТО где бы они не располагались. А жителям, мирным жителям проживающих в близи этих баз это надо?! Вы спросите у них! - "Кто желает умереть за Украину?" - ответ: - НИКТО!
  12. ERsytype
    ERsytype Сегодня, 15:37
    0
    Если Россия поставит цель завоевать русскоязычную часть Украины, то при должной мобилизации, это конечно решаемая задача.
    Но что будет потом? Однозначно, запад введет санкции по примеру крымских, никакой торговли с этой частью Украины основные экономики мира производить не будут.
    И как выйти из данной ситуации?