«Мы не должны никого обманывать»: глава Минобороны Британии назвал маловероятной отправку британских солдат «на помощь» Украине

Мы не должны никого обманывать. Украина не является членом НАТО. И бросать вызов России из-за Украины вряд ли кто-то станет.

Вслед за представителями властей и командования Соединённых Штатов Америки о «проблемах» с отправкой военнослужащих «для оказания помощи Украине» заговорили и в Британии. В частности, поднимается тема о том, готов ли Лондон отправить своих солдат на Украину «в случае вторжения в эту страну российских войск». Ответ на такого рода вопрос дал министр обороны Британии Бен Уоллес, высказавшись для издания Spectator.По словам Уоллеса, отправка британских военнослужащих на Украину в случае «вторжения России» является «маловероятной». Министр обороны Соединённого королевства назвал конкретную причину, повторив, по большому счёту, всё то, что заявляли в Вашингтоне и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Бен Уоллес напомнил о том, что Украина не является членом НАТО, а потому отправки контингента Британии в эту страну «не ожидается». При этом британский министр отметил, что и вообще никто из членов Североатлантического альянса не готов отправлять свои войска на Украину, «чтобы бросить вызов России».Уоллес:Такие заявления британского министра обороны комментируют на Украине. Украинскими политологами отмечено, что НАТО уже откровенно демонстрирует Киеву своё нежелание того, чтобы Украина вошла в НАТО. Дополнительно отмечается, что НАТО всерьёз опасается последствий со стороны России за активность на Украине, иначе бы «натовские войска давно стояли в районе Донецка и Харькова.Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО тоже заявлял о необходимости не забывать важный факт: войска НАТО по уставу не обязаны вступать в боевые действия по «защите» государства, не входящего в состав альянса.