В России начались испытания нового беспилотника радиолокационной и радиотехнической разведки

Новая модификация российского разведывательного беспилотника "Орион" вышла на этап летных испытаний. Новый БПЛА разработан на базе разведывательно-ударной версии беспилотника.
Новый беспилотник радиолокационной и радиотехнической разведки оборудован бортовой подфюзеляжной РЛС, позволяющей вести разведку наземных целей, в том числе и по источникам излучения, например засекать комплексы ПВО. Кроме того, он может выполнять функции целеуказания и наводить на цель боевую авиацию или ракеты. Разработчики предусмотрели введение нового дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена.
Как сообщил источник в ОПК, на который ссылается РИА Новости, беспилотник разработан на основе разведывательно-ударной версии БПЛА "Орион". Характеристики нового комплекса не раскрываются, но не должны сильно отличаться от базовой версии. Как ранее сообщалось, "Орион" был создан компанией "Кронштадт" в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны. БПЛА способен оставаться в воздухе с максимальной нагрузкой до 24 часов. Высота полета - 7,5 тысяч метров. Максимальная полезная нагрузка дрона составляет 200 кг, крейсерская скорость - 200 км/ч.
В настоящее время новый беспилотник вышел на этап летных испытаний, другие подробности пока отсутствуют.
Напомним, что в настоящее время компания достраивает завод по производству беспилотников в подмосковной Дубне. Изначально открытие производства планировалось в ноябре 2021 года, но затем было перенесено на конец года. Планируется, что после открытия производства компания начнет серийный выпуск всей линейки беспилотников, включая ударные.