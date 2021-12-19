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В России начались испытания нового беспилотника радиолокационной и радиотехнической разведки

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Новая модификация российского разведывательного беспилотника "Орион" вышла на этап летных испытаний. Новый БПЛА разработан на базе разведывательно-ударной версии беспилотника.


Новый беспилотник радиолокационной и радиотехнической разведки оборудован бортовой подфюзеляжной РЛС, позволяющей вести разведку наземных целей, в том числе и по источникам излучения, например засекать комплексы ПВО. Кроме того, он может выполнять функции целеуказания и наводить на цель боевую авиацию или ракеты. Разработчики предусмотрели введение нового дрона в разведывательно-ударный контур единой системы управления тактического звена.

Как сообщил источник в ОПК, на который ссылается РИА Новости, беспилотник разработан на основе разведывательно-ударной версии БПЛА "Орион". Характеристики нового комплекса не раскрываются, но не должны сильно отличаться от базовой версии. Как ранее сообщалось, "Орион" был создан компанией "Кронштадт" в рамках ОКР "Иноходец" по контракту с Министерством обороны. БПЛА способен оставаться в воздухе с максимальной нагрузкой до 24 часов. Высота полета - 7,5 тысяч метров. Максимальная полезная нагрузка дрона составляет 200 кг, крейсерская скорость - 200 км/ч.

В настоящее время новый беспилотник вышел на этап летных испытаний, другие подробности пока отсутствуют.

Напомним, что в настоящее время компания достраивает завод по производству беспилотников в подмосковной Дубне. Изначально открытие производства планировалось в ноябре 2021 года, но затем было перенесено на конец года. Планируется, что после открытия производства компания начнет серийный выпуск всей линейки беспилотников, включая ударные.
Использованы фотографии:
https://vk.com/kronshtadtcompany
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24 комментария
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 07:31
    +10
    Просто отличная новость! Не так уж и много у нас средств РЛО в тактическом звене. Дай Бог побыстрее пройти испытания и запустить серию. Такие "птички", также как и ретрансляторы каналов связи систем боевого управления и передачи данных, очень важны. Надеемся, что вскоре подтянется и "старший брат" "Гелиос" - значимая поддержка для ДРЛО.
    1. Комментарий был удален.
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 07:46
      +5
      Да, в последнее время много хороших новостей о развитии БЛА в России. Быстрее бы новый завод достроили. Сколько там линий? Сколько и какие типы будут производить?
      1. KCA
        KCA Сегодня, 08:01
        +5
        Сколько линий не знаю, вот фото сараюшки весна или лето
        1. Эррр
          Эррр Сегодня, 08:55
          +5
          Цитата: KCA
          Сколько линий не знаю, вот фото сараюшки весна или лето
          Это фото сделано в сентябре.
          https://vpk.name/images/i550423.html?p=4
          С начала стройки на тот момент прошло около 8-ми месяцев.
          https://vpk.name/news/550422_stroitelstvo_ao_kronshtadt_zavoda_po_proizvodstvu_bespilotnyh_letatelnyh_apparatov_v_dubne.html
          Не хило так за это время "сараюшку" ( lol ) подняли. good
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 09:49
          +2
          На следующий год в плане с завода в Дубне 45 штук,кстати головной офис из "Ониксого Замка" переехал поближе к производству .
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:07
        +1
        Кому интересно это фото из инстограма Кронштадта.На фото присутствует часть крыла второго БПЛА.Есть еще одно фото ,там есть часть обтекателя второго БПЛА,с продукцией кронштадта сходства не нашёл,а вот турецкое? wassat bully
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 08:43
          +3
          Цитата: tralflot1832
          На фото присутствует часть крыла второго БПЛА.

          Похоже, что это крыло учебно-тренировочного Diamond DA42, которые собирали на Уральском заводе гражданской авиации. yes
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 10:18
            0
            Скорее всего вы правы,на 6 фотке в стограмме у обьекта присутствует фонарь кабины.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 10:25
              0
              Австрийский двигатель АЕ 300 168 л/с должен быть заменён к 2024 г на российский АПД 200,который сечас разрабатывается.
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:45
          +1
          Звиняюсь в ВКонтакте там 6 фото.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:39
    +4
    Вчера показали видео.В Крыму БПЛА Орион уничтожил вертолётный БПЛА с расстояния 4 км.Бздынь выглядит класно,наверно по просьбам читателей ВО.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:46
      +3
      Цитата: tralflot1832
      В Крыму БПЛА Орион уничтожил вертолётный БПЛА

      Ну да, ПТУРом его бахнул! yes
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:34
        +1
        Х БПЛА ,НА основе Корнета дальность до10 км? hi
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk Сегодня, 10:46
          +2
          Цитата: tralflot1832
          НА основе Корнета

          Ну, если уж точным быть до конца, то на основе Корнета-Д! yes
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:50
    +2
    Нашёл где сделаны фото.Кронштадт под Рязанью построил ЛИК,состоящий из двух ангаров 30 × 30 м.Так что образец летающий.Стройка началась в мае месяце аэродром в наличии.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 08:59
    +4
    С 2019 г. 3 шт. проходили испытания в Сирии.
  5. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 09:59
    +1
    Хорошая новость.Беспилотники дешевле обходятся чем дорогие Илы гонять на поиск целей.
  6. riwas
    riwas Сегодня, 10:13
    +4
    Об этом раньше писали:
    Работы по созданию беспилотника ДРЛО велись в ОКБ имени Яковлева под руководством Николая Долженкова велись еще в начале 1990-х годов.
    Беспилотный комплекс имеет возможность обеспечить радиолокационное покрытие в заданном районе и обнаружить любые воздушные цели, в том числе низколетящие. К преимуществам беспилотника ДРЛО относится тот факт, что отследить аппарат радарам противника будет затруднительно из-за сравнительно небольших размеров дрона, а также благодаря использованию стелс-технологий.

    https://rg.ru/2021/10/11/bespilotnik-dalnego-radiolokacionnogo-obnaruzheniia-razrabotali-v-rossii.html
  7. Dikson
    Dikson Сегодня, 10:44
    +1
    Очень нужная тема.. просто архинеобходимая, особенно для отдаленных участков границы.. страна огромная наша.., да и для север такая машина весьма расширила бы возможности контроля за обстановкой.. и наведения средств уничтожения ..
  8. sen
    sen Сегодня, 11:49
    +2
    Последняя фотография

    https://tass.ru/armiya-i-opk/13239829
  9. sen
    sen Сегодня, 11:58
    +1
    Наши постепенно по БПЛА в кое в чем вперед выходят.
    На видеоролике ударный БПЛА "Орион" поднимается в воздух, а затем выстрелом из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" уничтожает мишень-иммитатор БПЛА вертолетного типа (ВМ-В)
    1. mitrich
      mitrich Сегодня, 18:05
      +1
      И в чем же мы здесь опередили амеров и евреев? По моему, так отстали лет на 20-ть +.
  10. gregor6549
    gregor6549 Сегодня, 16:00
    +1
    В том , что касается возможностей нового БПЛА обнаруживать излучающие системы противника особых сомнений нет. Обнаружение таких систем и передача данных о них потребителям (наземным и воздушным КП и ПУ) вполне возможно осуществлять в автоматическом режиме. Необходимо только чтобы передача таких данных осуществлялась с использованием методов их засекречивания. В противном случае передаваемыми данными может воспользоваться и противник.
    Вот в части эффективности данного пепелаца обеспечивать автоматическое обнаружение неизлучающих систем (особенно маневрирующих) есть определенные сомнения, т.к. без использования человека-оператора в тракте РЛ обнаружение, захват на сопровождение, сопровождение и выдача данных внешним КП и ПУ есть большая вероятность перегрузки данного тракта большим количеством т.н. "ложных тревог".
  11. businessv
    businessv Сегодня, 18:01
    +1
    Планируется, что после открытия производства компания начнет серийный выпуск всей линейки беспилотников, включая ударные.
    Что не может не радовать! Припоздали лет на 10, но надеюсь, догоним.