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«Некоторые уговаривали нас не перевооружаться»: в польских медиа реагируют на слова МИД РБ о возможности разместить ЯО России на своей территории

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В Польше реагируют на заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о том, углубление партнёрства с Россией может быть доведено до такого уровня, при котором российское ядерное оружие будет размещено на белорусской территории. При этом Макей подчеркнул, что пока с таким предложение к Москве Минск официально не обращался. Фактически Владимир Макей повторил более раннее заявление президента страны Александра Лукашенко, отметившего, что ЯО может быть размещено на территории РБ в качестве ответа на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше.


Разговоры о возможности размещение ЯО США на польской территории начались после того, как в Германии активнее заговорили о необходимости соответствия безъядерному статусу. Те люди, которые сегодня оказались в немецком правительстве, заявляли, что поднимут вопрос о вывозе авиационных бомб B61 с немецких аэродромов. Тогда и начали появляться заявления от представитель Польши о том, что такие бомбы Польша может принять на своей территории.

Теперь в польских медиа, предпочитая не указывать на то, что власти РБ говорят о возможности размещения на своей территории ядерного оружия в ответ на возможное размещения ЯО США в Польше, высказывают слова критики в адрес Минска. В польских СМИ заявили, что Беларусь «продолжает отдаляться от норм демократии, ведёт свою политику исключительно в российском русле, угрожая Европе». Как будто сама Европе Белоруссии никогда не угрожала и как будто Польша - оплот демократии.

Обращают на себя внимание комментарии польских читателей. Приведём несколько опубликованных на польском портале WP.

Кто вообще хочет вторгаться в бедную Беларусь и потревожить этих людей, которым и так неспокойно? А теперь сумасшедшие власти хотят, чтобы там разместилось ядерное оружие. Это опасно.

А ведь белорусские власти ничего не говорили о том, что они «хотят» разместить в РБ ядерное оружие. Они заявляют, что могли бы его разместить при соответствующем запросе со стороны России.

И некоторые люди уговаривали нас не перевооружаться, уговаривают не размещать комплексы Patriot, потому что так мы подвергнемся большему гневу со стороны медведя. Но даже если мы не перевооружимся, нет никакой гарантии того, что медведь будет спать, как раньше. Кто знает, как развивалась бы история, если бы в 1939 году была лучше вооружена и укомплектована наша армия.

Так чтобы использовать ядерное оружие, белорусскому руководству нужна воля, а не то, чтобы числиться в батраках у Владимира.

Да пусть ставят что хотят.

А кто им ядерное оружие даст? Думаю, точно не Путин.
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15 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 07:53
    +8
    Польские комментаторы, такие польские! Я тут, во время игр европейского чемпионата, одного польского фаната немного заставил понервничать. Он, как и положено, был в футболке национальной сборной, с гербом... Levandovsky, все дела! А я его возьми и спроси:"Польша? Я знаю что это за страна! Это же в Европе?" Он чуть пивом не захлебнулся! Глаза выпучил, да как заверещит на всю Малую Конюшенную, маловразумительное: "Матка боска пшиска една - пся крев! "laughing
    1. dimy44
      dimy44 Сегодня, 08:29
      +3
      Комментаторы в основной массе везде одинаковые, в том плане, что топят за свою страну. И пропаганда у каждой страны своя. Ничего удивительного.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 08:39
        +2
        В данном случае поляки топят не за свою страну, судя по репликам про Patriot, а немного за другую...! laughing
        1. Bradley
          Bradley Сегодня, 09:27
          0
          В данном случае поляки топят не за свою страну, судя по репликам про Patriot, а немного за другую...! laughing

          А какие там "рпелики" по Пэтриоту?
          1. Зяблицев
            Зяблицев Сегодня, 10:02
            0
            Вернитесь к статье и прочитайте цитируемые в ней комментарии поляков!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:16
    +2
    Польша пусть немного подождёт,у батьки в руках рупор польской,европейской,натовской демократии!!! drinks
  3. V1er
    V1er Сегодня, 08:17
    +4
    Крылатая фраза всегда актуальна: "А нас та за шо?"
  4. kosicina-1mail.ru
    kosicina-1mail.ru Сегодня, 08:23
    +7
    "Кто знает, как развивалась бы история, если бы в 1939 году была лучше вооружена и укомплектована наша армия."...Гиене, вообще, оружие не положено.
  5. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 08:54
    +2
    Америкосы собрались размещать ПРО в Польше. Нужно соответствовать, разместить в РБ ракеты с ядерной начинкой.
    Интересны польские выверты. Как только речь заходит о размещении американской ПРО в Польше, польское руководство демонстрирует редкую бескомпромиссность и тут же забывают о демократии, как о «базовой ценности» европейских государств: никто не спрашивал и не собирается спрашивать у рядовых польских граждан, согласны ли они с размещением потенциально опасного объекта иностранных вооруженных сил на своей территории.
    Но стоило Лукашенко только сказать, не сделать а сказать о размещении ЯО на своей территории. Мгновенно заявили, что Беларусь «продолжает отдаляться от норм демократии, ведёт свою политику исключительно в российском русле, угрожая Европе».
    Т.е. размещение на их территории ракет это норально, размещение ракет на территории РБ угроза.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 09:26
      0
      Насколько я знаю, американцы не собираются, а уже заканчивают монтаж противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore на базе в Польше. Речь идет о базе в поселке Редзиково. В марте там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 10:10
        +1
        Т..е. не нужно их без работы оставлять.
      2. ugol2
        ugol2 Сегодня, 13:21
        +1
        Цитата: Fachmann
        В марте там уже завершили и протестировали работу радара SPY-1D(V)

        Тю, так то ж против Ирана. Так нам говорили...
        Или нет?!
        am
        1. BABAY22
          BABAY22 Сегодня, 13:25
          0
          Не, это против сомалийских пиратов. yes
  6. riwas
    riwas Сегодня, 10:01
    +3
    Пусковые ПРО в Польше вполне подходят КР с ядерным БЧ. США их разместит и Польшу спрашивать не будет. На этот случай в Белоруссии надо иметь солидный запас тактического ЯО.
  7. Кот ученый
    Кот ученый Сегодня, 11:29
    +2
    Бздят-с, пшеки, бздят-с..! А что можно взять с вечной шлюхи Европы? Да ничего, кроме заразы. А заразу лечат радикальными методами!