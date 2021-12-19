«Некоторые уговаривали нас не перевооружаться»: в польских медиа реагируют на слова МИД РБ о возможности разместить ЯО России на своей территории

Кто вообще хочет вторгаться в бедную Беларусь и потревожить этих людей, которым и так неспокойно? А теперь сумасшедшие власти хотят, чтобы там разместилось ядерное оружие. Это опасно.

А ведь белорусские власти ничего не говорили о том, что они «хотят» разместить в РБ ядерное оружие. Они заявляют, что могли бы его разместить при соответствующем запросе со стороны России.

И некоторые люди уговаривали нас не перевооружаться, уговаривают не размещать комплексы Patriot, потому что так мы подвергнемся большему гневу со стороны медведя. Но даже если мы не перевооружимся, нет никакой гарантии того, что медведь будет спать, как раньше. Кто знает, как развивалась бы история , если бы в 1939 году была лучше вооружена и укомплектована наша армия.

Так чтобы использовать ядерное оружие, белорусскому руководству нужна воля, а не то, чтобы числиться в батраках у Владимира.

Да пусть ставят что хотят.

А кто им ядерное оружие даст? Думаю, точно не Путин.