«Некоторые уговаривали нас не перевооружаться»: в польских медиа реагируют на слова МИД РБ о возможности разместить ЯО России на своей территории

В Польше реагируют на заявление министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о том, углубление партнёрства с Россией может быть доведено до такого уровня, при котором российское ядерное оружие будет размещено на белорусской территории. При этом Макей подчеркнул, что пока с таким предложение к Москве Минск официально не обращался. Фактически Владимир Макей повторил более раннее заявление президента страны Александра Лукашенко, отметившего, что ЯО может быть размещено на территории РБ в качестве ответа на возможное размещение американского ядерного оружия в Польше.
Разговоры о возможности размещение ЯО США на польской территории начались после того, как в Германии активнее заговорили о необходимости соответствия безъядерному статусу. Те люди, которые сегодня оказались в немецком правительстве, заявляли, что поднимут вопрос о вывозе авиационных бомб B61 с немецких аэродромов. Тогда и начали появляться заявления от представитель Польши о том, что такие бомбы Польша может принять на своей территории.
Теперь в польских медиа, предпочитая не указывать на то, что власти РБ говорят о возможности размещения на своей территории ядерного оружия в ответ на возможное размещения ЯО США в Польше, высказывают слова критики в адрес Минска. В польских СМИ заявили, что Беларусь «продолжает отдаляться от норм демократии, ведёт свою политику исключительно в российском русле, угрожая Европе». Как будто сама Европе Белоруссии никогда не угрожала и как будто Польша - оплот демократии.
Обращают на себя внимание комментарии польских читателей. Приведём несколько опубликованных на польском портале WP.
Кто вообще хочет вторгаться в бедную Беларусь и потревожить этих людей, которым и так неспокойно? А теперь сумасшедшие власти хотят, чтобы там разместилось ядерное оружие. Это опасно.
А ведь белорусские власти ничего не говорили о том, что они «хотят» разместить в РБ ядерное оружие. Они заявляют, что могли бы его разместить при соответствующем запросе со стороны России.
И некоторые люди уговаривали нас не перевооружаться, уговаривают не размещать комплексы Patriot, потому что так мы подвергнемся большему гневу со стороны медведя. Но даже если мы не перевооружимся, нет никакой гарантии того, что медведь будет спать, как раньше. Кто знает, как развивалась бы история, если бы в 1939 году была лучше вооружена и укомплектована наша армия.
Так чтобы использовать ядерное оружие, белорусскому руководству нужна воля, а не то, чтобы числиться в батраках у Владимира.
Да пусть ставят что хотят.
А кто им ядерное оружие даст? Думаю, точно не Путин.