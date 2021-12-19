В Киеве заявили об отсутствии планов по размещению на территории страны иностранных войск

На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность

Украина не намерена размещать на своей территории военные контингенты других стран, включая США и Великобританию, таких планов у Киева нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Глава СНБО ответил на несколько вопросов украинских журналистов, в том числе и о возможном размещении на территории страны военных контингентов стран НАТО. По словам Данилова, Киев не планирует размещать иностранные войска на своей территории, таких планов нет, по крайней мере на сегодняшний день.Отвечая на вопрос об уже находящихся на Украине иностранных военных, Данилов пояснил, что это военные инструкторы из США, Великобритании, Польши и других стран, которые занимаются исключительно обучением военнослужащих ВСУ "как правильно защищать страну". Они находятся на Украине на постоянной основе. В то же время, по его словам, иностранные государства "сами определяют", какой военный контингент размещать на украинской территории при условии полученного разрешения от Киева. Однако, как подчеркнул Данилов, никто из стран-членов НАТО не стремится защищать Украину, поэтому ждать иностранных войск не стоит.- заявил он.Напомним, что буквально несколько дней назад Зеленский внес в Верховную Раду "неотложный" указ, разрешающий допуск на территорию Украины иностранных военнослужащих в 2022 году. Соответственно указ был тут же принят почти единогласно.Как ранее сообщалось, США предлагают усилить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, но только в Румынии и Болгарии, речи об Украине не идет. А в Лондоне вообще прямым текстом сказали, что в случае войны с Россией британских солдат на Украине не будет.