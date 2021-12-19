Военное обозрение
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В Киеве заявили об отсутствии планов по размещению на территории страны иностранных войск

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Украина не намерена размещать на своей территории военные контингенты других стран, включая США и Великобританию, таких планов у Киева нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.


Глава СНБО ответил на несколько вопросов украинских журналистов, в том числе и о возможном размещении на территории страны военных контингентов стран НАТО. По словам Данилова, Киев не планирует размещать иностранные войска на своей территории, таких планов нет, по крайней мере на сегодняшний день.

Отвечая на вопрос об уже находящихся на Украине иностранных военных, Данилов пояснил, что это военные инструкторы из США, Великобритании, Польши и других стран, которые занимаются исключительно обучением военнослужащих ВСУ "как правильно защищать страну". Они находятся на Украине на постоянной основе. В то же время, по его словам, иностранные государства "сами определяют", какой военный контингент размещать на украинской территории при условии полученного разрешения от Киева. Однако, как подчеркнул Данилов, никто из стран-членов НАТО не стремится защищать Украину, поэтому ждать иностранных войск не стоит.

На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность

- заявил он.

Напомним, что буквально несколько дней назад Зеленский внес в Верховную Раду "неотложный" указ, разрешающий допуск на территорию Украины иностранных военнослужащих в 2022 году. Соответственно указ был тут же принят почти единогласно.

Как ранее сообщалось, США предлагают усилить военное присутствие НАТО в Восточной Европе, но только в Румынии и Болгарии, речи об Украине не идет. А в Лондоне вообще прямым текстом сказали, что в случае войны с Россией британских солдат на Украине не будет.
Использованы фотографии:
https://armyinform.com.ua/
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20 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 08:18
    +7
    После того, как хозяева заявили, что размещать в/на Украине свои войска не намерены, то Украина тут же подтвердила свою "независимую" и "принципиальную" позицию в этом вопросе! Данилов, небось еще и добавил, закатив зенки и положа руку на сердце, что США, наоборот, умоляло Киев разместить украинских киборгов, где нибудь во Флориде, так как ВСУ самая сильная армия во Вселенной! laughing
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:41
      +3
      Вот только что после этого делать с канадскими, американскими и английскими военными инструкторами, коих на роту уже наберётся, они ещё не знают
      1. dimy44
        dimy44 Сегодня, 09:11
        +3
        Полагаю, инструктора останутся. У Украины другого выхода нет - советская школа канула в Лету, а украинская... ну, понятно))). Украсть, продать, поджечь склады, списать.
    2. dimy44
      dimy44 Сегодня, 08:50
      +3
      Именно так! Еще они могут заявить, что не намерены увеличивать объем транзита газа, после 24 года сами не хотят транзита)
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 09:13
      +2
      Цитата: Зяблицев
      После того, как хозяева заявили, что размещать в/на Украине свои войска не намерены, то Украина тут же подтвердила свою "независимую" и "принципиальную" позицию в этом вопросе! Данилов, небось еще и добавил, закатив зенки и положа руку на сердце, что США, наоборот, умоляло Киев разместить украинских киборгов, где нибудь во Флориде, так как ВСУ самая сильная армия во Вселенной! laughing

      Теперь и принятый закон, разрешающий размещение иностранных войск на территории Украины, назовут фейком.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 09:15
        +1
        Данилов, в следствии наличия интеллекта на уровне орангутанга, пока еще не осилил инфу про то, что ВРУ (хорошая все таки аббревиатура у украинского парламента, правильная) приняло такой закон! laughing
      2. dimy44
        dimy44 Сегодня, 09:32
        +2
        назовут фейком
        Или скажут, что это тогда, а теперь нам помощь не нужна, сами кого хошь разгромим.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 10:03
          +1
          Цитата: dimy44
          назовут фейком
          Или скажут, что это тогда, а теперь нам помощь не нужна, сами кого хошь разгромим.

          Попали в точку. Теперь они уже просят наступательное вооружение.
  2. andr327
    andr327 Сегодня, 08:21
    +1
    Ну а украинцам так хочется! "Пусть придут не шестеро - хотя б один пришёл!"
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 08:35
      +1
      В Кремле так не считают и выкатили "ультиматум", хотя еще недавно Медведев глава Единой России между прочим писал Тогда встает извечный и главный вопрос: что делать в этой ситуации? А ничего. Дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных «Крымских платформ», созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые.
      Но что-то пошло не так.
  3. одинокий
    одинокий Сегодня, 08:24
    +3
    Враждуя с соседом глупо рассчитывать на тех,у которых слова несовпадают с поступками..
    П.С.есть такая мудрость- хороший сосед лучше дальнего родственника.. Тот кто враждует с соседьями никогда счастья не найдет hi
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 08:42
    +3
    Напомним, что буквально несколько дней назад Зеленский внес в Верховную Раду "неотложный" указ, разрешающий допуск на территорию Украины иностранных военнослужащих в 2022 году. Соответственно указ был тут же принят почти единогласно.

    Но неуспело чернило высохнуть, и тут на тебе :

    Однако, как подчеркнул Данилов, никто из стран-членов НАТО не стремится защищать Украину, поэтому ждать иностранных войск не стоит.

    Мы очень хитрые, но нас всё же кинули.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 09:20
      0
      Вообще-то это ежегодная практика и касается она военных учений . Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях.
  5. vervolk
    vervolk Сегодня, 08:43
    +2
    подобделались шаромыжники! тока поздняк уже, все равно Донбасс вернется в родную гавань!
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:19
    +1
    После бегства ВСУ из Крыма, пригласили военных инструкторов, чтобы они научили "как правильно защищать". Заодно, привезли всякие фишчки, зеркальца и другие "необходимые предметы".
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:36
    +1
    В Киеве заявили об отсутствии планов по размещению на территории страны иностранных войск
    . Кто в лес, кто по дрова ... похоже "балаган" угнездился там .... на долго.
  8. riwas
    riwas Сегодня, 09:53
    +1
    Отвечая на вопрос об уже находящихся на Украине иностранных военных, Данилов пояснил, что это военные инструкторы из США, Великобритании, Польши и других стран, которые занимаются исключительно обучением военнослужащих ВСУ "как правильно защищать страну".

    А как же иначе, воевать только чужими руками и наускивать на Россию.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:59
    0
    Чей-то?! Брехня очередная, она же проститутка, а также обязана давать.
  10. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:00
    0
    Создается впечатление, что у вна правая рука не знает что делает левая.. А зачем тогда стремятся в НАТО???
  11. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 10:15
    0
    Американцы то врут постоянно, а слушать заявления украинских властей вообще бессмысленно. Принимать во внимание нужно только фактические действия.