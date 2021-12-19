Индийская баллистическая ракета нового поколения, способная нести ядерный заряд, успешно поразила цель

(...) летное испытание подтвердило надежность всех передовых технологий, интегрированных в систему

Командование стратегических войск Индии провело успешное испытание баллистической ракеты нового поколения Agni P средней дальности. Новейшая ракета способна нести ядерный заряд.Испытания традиционно проходили на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе. Отмечается, что запущенная ракета проследовала по заданной траектории и поразила цель, что подтверждают средства объективного контроля. Как заявили в Минобороны Индии, все задачи испытаний выполнены с "высокой точностью". Отдельное поздравление разработчикам поступило от министра обороны Индии Раджнатха Сингха.- говорится в сообщении Минобороны Индии.Отмечается, что это второе летное испытание ракеты Agni P, первое было проведено в конце июня этого года и тоже успешно, хотя подробностей первого испытания вообще не приводилось.Agni P представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с двойной дублирующей системой навигации и наведения. Является ракетой нового поколения, входящей в одноименное семейство индийских МБР. Ракета массой 24 тонны изготовлена полностью из композитов и способна доставить ядерный боезаряд на дальность от 1 до 2 тысяч километров. Заявляется, что ракету можно запускать не только с автомобильных, но и с железнодорожных платформ. Других деталей нет.Баллистические ракеты серии Agni получили свое название в честь древнеиндийского бога огня. Они создавались в рамках программы разработки управляемых снарядов Минобороны Индии. В настоящий момент на вооружении индийской армии стоят четыре типа данных ракет: Agni-1, Agni-2, Agni-3 и Agni-4. Ожидается поступление на вооружение баллистической ракеты Agni-5 с дальностью полета до 5,5 тыс. км. Все ракеты могут нести ядерную боеголовку.