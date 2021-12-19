".....Министр обороны Украины заявил о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение......"

В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки (...) Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию (...) мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты

Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное вооружение, а западные страны должны помочь украинской армии вооружится. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.Глава украинского военного ведомства провел встречу с министром обороны Дании Трине Брамсен. По итогам встречи министры организовали совместный брифинг, где Резников в очередной раз рассказал о "коварной" России, якобы готовящейся напасть, и об Украине, которой совсем нечем защищаться. Он призвал западные страны, включая Данию, оказать украинской армии "реальную помощь", в том числе вооружением и технологиями. При этом Резников подчеркнул, что Киеву требуется не только оборонительное, но и наступательное оружие . Правда, куда собрались наступать ВСУ, он не пояснил.Перечислил украинский министр и то, в чем нуждается Киев. По его словам, ВСУ "срочно необходимы" средства радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы (зенитные), киберзащита и новые корабли для ВМС Украины.А вот находящийся в Киеве секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что США и Европа должны снабжать Украину вооружением в качестве компенсации за выведенное с территории страны ядерное оружие. По его словам, Украина не нуждается в оружии для наступления, ей необходимо оружие для защиты, а предоставить его обязан Запад, уговоривший Киев в 1994 году отказаться от ядерного статуса.- заявил он.Между тем в Киеве продолжают утверждать, что Россия может напасть "в любое время", но признают, что сейчас никакой опасности нет.