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Министр обороны Украины заявил о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение

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Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное вооружение, а западные страны должны помочь украинской армии вооружится. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.


Глава украинского военного ведомства провел встречу с министром обороны Дании Трине Брамсен. По итогам встречи министры организовали совместный брифинг, где Резников в очередной раз рассказал о "коварной" России, якобы готовящейся напасть, и об Украине, которой совсем нечем защищаться. Он призвал западные страны, включая Данию, оказать украинской армии "реальную помощь", в том числе вооружением и технологиями. При этом Резников подчеркнул, что Киеву требуется не только оборонительное, но и наступательное оружие. Правда, куда собрались наступать ВСУ, он не пояснил.

Перечислил украинский министр и то, в чем нуждается Киев. По его словам, ВСУ "срочно необходимы" средства радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы (зенитные), киберзащита и новые корабли для ВМС Украины.

А вот находящийся в Киеве секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что США и Европа должны снабжать Украину вооружением в качестве компенсации за выведенное с территории страны ядерное оружие. По его словам, Украина не нуждается в оружии для наступления, ей необходимо оружие для защиты, а предоставить его обязан Запад, уговоривший Киев в 1994 году отказаться от ядерного статуса.

В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки (...) Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию (...) мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты

- заявил он.

Между тем в Киеве продолжают утверждать, что Россия может напасть "в любое время", но признают, что сейчас никакой опасности нет.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Алексей Резников
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70 комментариев
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  1. shoroh
    shoroh Сегодня, 09:30
    +21
    Обманули в 1994 )) конечно обманули, зачем то отдали вам на время Крым, Донецк, Харьков, Киев, и прочие подарки генсеков СССР. Сидели бы в границах Днепра и спокойно счас бы жили.
    1. den3080
      den3080 Сегодня, 09:44
      +13
      Резников - штымп такой… чистый клоун. Министр обороны lol
      Но там все друг друга стоят.
      В НАТЕ тож, понасобирали тёток геникологов и бывших учителей… во главе с давно выжившим из ума Столтенбергом.
      И норм.
      Американцам выгодно - эти ничего и никогда против точно не скажут, и ничего разумного не смогут предложить в силу своей полной некомпетентности и профнепригодности. Лафа!
      И постебаться можно иногда, над союзничками
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:36
        +2
        .....В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки (...) - А.Данилов.

        Зато на плечах остались головки, а не головы. Профессиональные нищеброды просят с запада, все что можно выпросить.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 12:26
          +4
          Украина НИКОГОДА не была ядерной державой. Её территория использовалась, как место базирования, в основном шахтоного. "Забрали ЯДЕРНЫЕ боеголовки"? Та же те ЯБГ, которые остались на ТЕРРИТОРИИ Украины, имели ЕДИННЫЙ Центр Управления из Москвы - местечковая власть на уровне правительства даже доступа к запуску не имела -"КНОПКА В МОСКВЕ"! А 94-м просто договорились, что Россия заберёт ЯБГ с территории Украины, которая станет БЕЗЯДЕРНОЙ зоной - вот всё...Кто, кого обманул?
          1. ugol2
            ugol2 Сегодня, 16:25
            +2
            Вы когда-нибудь зайцу геометрию объясняли? Так вот, Резников - это заяц.
      2. prior
        prior Сегодня, 11:00
        +1
        Резников - штымп такой… чистый клоун.

        Причём, такой страшный.....
        Смотришь на него и реально страшно, страшно за Украину.....
      3. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 11:38
        +2
        Хочу добавить к теме "тёток-гинекологов...".
        Новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт хочет улучшить возможности продвижения женщин в бундесвере. «Мы должны уделять больше внимания женщинам. «Пока женщины достигают стеклянного потолка в своей карьере, а мужчины работают между собой на высших должностях, это является сдерживающим фактором», - заявила тётенька-министр обороны.
        В Бундесвере будет первая фрау генерал вне медицинской службы, «надеюсь, в течение моего срока полномочий. Моя задача, сделать так, чтобы все женщины, которые уже добрались до полковника, могли продвинуться дальше», - пообещала Ламбрехт.
        Ламбрехт занял этот пост у Аннегрет Крамп-Карренбауэр в начале декабря.
        1. Вл-р Ал-в
          Вл-р Ал-в Сегодня, 13:10
          +3
          Может, им бордель открыть, чтобы побольше тёток делом занять?))
    2. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 09:56
      +8
      Алексей Данилов:
      В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки (...) Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. Мы должны за это получить компенсацию (...) мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты

      А на фото Алексей Данилов как раз где-то в 1994 году. Источник: блогер и журналист Анатолий Шарий.
      Так чем ты занимался Данилов в 1994 году, когда "коварная" Россия увозила к себе ЯО?
      laughing
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 10:04
        +6
        Наперсточник... вот жулье неистребимое. smile
      2. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 10:24
        +7
        развадил и убивал людей
      3. Перейра
        Перейра Сегодня, 10:53
        0
        Тогда это была не менее уважаемая профессия.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 13:56
          +1
          Цитата: Перейра
          Тогда это была не менее уважаемая профессия.

          Таки поменяли название профессии , а суть осталась одна . Кидалы и шулера ... В этом вся суть украинской низалежной влады .
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 10:05
      +5
      Данилов и Резников, два дебила это сила! Вот в чем Украина точно не нуждается, так это в количестве иди.отов во власти! laughing
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 10:07
      +2
      Цитата: shoroh
      Обманули в 1994 )) конечно обманули

      Конечно, просто кто то этот "обман" умело тогда на Украине превратил в звонкую монету, что ж об этом молчат?
      1. fif21
        fif21 Сегодня, 14:52
        0
        Цитата: svp67
        просто кто то этот "обман" умело тогда на Украине превратил в звонкую монету,

        Распродав вооружения , доставшиеся Украине от СССР , министр обороны просит от новых хозяев еще халявного вооружения , для превращения его в звонкую монету. wassat
    5. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:54
      +3
      «Украине нечем обороняться», дайте наступательное вооружение))
      Чисто маланский вариант постановки вопроса) сразу видно, какая власть в стране))
      1. Baloo
        Baloo Сегодня, 12:09
        +3
        Цитата: Анахорет
        дайте наступательное вооружение))

        Дайте это, дайте то... Дайте таблеток от жадности, да побольше - побольше!! ))
    6. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: shoroh
      Обманули в 1994 )) конечно обманули, зачем то отдали вам на время Крым, Донецк, Харьков, Киев, и прочие подарки генсеков СССР. Сидели бы в границах Днепра и спокойно счас бы жили.
      Всё равно они пытались бы гадить из под поребрика. Натуру не изменишь. no
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 09:33
    +4
    Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное вооружение, а западные страны должны помочь украинской армии вооружится
    Западные страны должны - и это главное! Раньше должна была Россия давать задешево кредиты, нефть, газ и т.п. Интересно, а восточные страны (Китай, например) не должны? Или обув Китай на 4.5 млрд. долларов Украина считает, что больше он им не должен? А еще есть южные страны - Турция. Как с ними сальдо? А может быть, цель получения наступательного вооружения, желательно, забесплатно, в том, чтобы потом продать его с выгодой?
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 10:11
      +3
      Цитата: pyagomail.ru
      Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное вооружение, а западные страны должны помочь украинской армии вооружится
      Западные страны должны - и это главное! Раньше должна была Россия давать задешево кредиты, нефть, газ и т.п. Интересно, а восточные страны (Китай, например) не должны? Или обув Китай на 4.5 млрд. долларов Украина считает, что больше он им не должен? А еще есть южные страны - Турция. Как с ними сальдо? А может быть, цель получения наступательного вооружения, желательно, забесплатно, в том, чтобы потом продать его с выгодой?

      И самое интересное то, что сама Украина точно должна уже практически ВСЕМ, набрав кредитов, обманув покупателей, обманув поставщиков. Но эти долги она уже всем простила. На данный момент просила везде и всё, правда ещё пока не просит авианосцев.
      1. Вл-р Ал-в
        Вл-р Ал-в Сегодня, 13:13
        0
        Не просит авианосцев, потому что их трудно распилить на металлолом. Вот когда свой металлолом распродадут, тогда и начнут просить дать им авианосцы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:34
    +7
    Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное вооружение, а западные страны должны помочь украинской армии вооружится
    . Да, да, " запад нам поможет", потомки детей "лейтенанта Шмидта" ... сами, сами такое выбрали, балаганных шутов и потомков ...с праздником, который будет длится, длится .... пока кастрюли с голов не снимут.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:16
      +5
      "коварной" России, якобы готовящейся напасть
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:41
        +3
        Для кастрюлеголовых и так сойдёт!
        "праздник" каждый день ... не приходя в сознание.
  4. одинокий
    одинокий Сегодня, 09:38
    +4
    Противоракетные комплексы(зенитные) каким то образом преобразились в наступательное вооружение what
    п.с. Ну если министр обороны до сих пор не понял какое оружие наступательное ,а какое оборонительное, то с такими министрами "далеко" пойдут
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 11:35
      +2
      Цитата: одинокий
      Противоракетные комплексы(зенитные) каким то образом преобразились в наступательное вооружение

      фразу оружие нападения или защиты придумали политики! А у военных нет такого понятия, так как можно любым оружием как нападать так и защищаться
  5. dimy44
    dimy44 Сегодня, 09:44
    +4
    Да шож такое, "дайте, дайте!". Та дайте им уже селёдку!
    1. venik
      venik Сегодня, 11:29
      +3
      Цитата: dimy44
      Да шож такое, "дайте, дайте!". Та дайте им уже селёдку!

      ========

      "...Вот оно - альпийское нищенство!..." (О.Бендер)
  6. riwas
    riwas Сегодня, 09:45
    +5
    Украине необходимо не только оборонительное, но и наступательное вооружение, а западные страны должны помочь украинской армии вооружится. С таким заявлением выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

    Зачем и так понятно. Для наступления на Донбасс. Кроме того у Украины большие территориальные претензии к России. При вступлении в НАТО Украины, та вполне может под прикрытием НАТО проводить вооруженные провокации против России.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 10:44
      +1
      Вступив в нато она будет только платить а вооруженные провокации страны нато это уже война называется с последующим застеклением.
    2. venik
      venik Сегодня, 11:32
      +3
      Цитата: riwas
      Кроме того у Украины большие территориальные претензии к России.

      =======
      Вы лучше скажите: к КОМУ у нее НЕТ территориальных претензий?
      drinks
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:02
        +4
        Цитата: venik
        Вы лучше скажите: к КОМУ у нее НЕТ территориальных претензий?

        Эх, великая сила жадности "не зьем, дак надкушу, лишь бы было мое".
      2. sabakina
        sabakina Сегодня, 12:12
        +1
        Цитата: venik
        Цитата: riwas
        Кроме того у Украины большие территориальные претензии к России.

        =======
        Вы лучше скажите: к КОМУ у нее НЕТ территориальных претензий?
        drinks

        К государству Израиль. Теперь попробуйте опровергнуть. wink
        1. Вл-р Ал-в
          Вл-р Ал-в Сегодня, 13:18
          0
          Зачем им Израиль, когда у них президент - из "богоизбГанных"... Дурит головы кастрюлег*ловым, а они и рады. А ведь было время, когда возмущались, что в Раде много не украинцев. Зато сейчас о составе своего высшего руководства молчат...
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 15:04
      0
      Цитата: riwas
      Кроме того у Украины большие территориальные претензии к России.

      Территориальные претензии к Украине есть у Польши , Румынии , Венгрии . Может поделим на четверых ? laughing
  7. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 09:46
    +3
    На Кубань наверное нацелились небратья.
    1. venik
      venik Сегодня, 12:21
      +2
      Цитата: Пессимист22
      На Кубань наверное нацелились небратья.

      =======
      Шурину где-то с год назад позвонил старинный друг из Киева. Разговор начал фразой: "Привет, хахол!!".
      - Серега опешил: "Какой я тебе хахол?"
      - "Так ты ж на Украине живешь!"
      - Серега: "Ты, че, с утречка уже "на грудь" принял? Всю жизнь на Кубани живу!"
      - А тот - ржет: "У нас тут в Киеве улицу недавно переименовали - теперь называется - улица Кубанской Украины!!!"
      P.S. Проверил в И-нете: Точно! Есть там такая улица! Раньше называлась: Маршала Жукова!
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 09:50
    +1
    Глава украинского военного ведомства провел встречу с министром обороны Дании ...

    Следующая - с министром обороны Эстонии.
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:52
    +6
    Министр обороны Украины заявил о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение
    ***
    Дэдушка хатэл иметь козу,
    а коза нэ хатэл...

    ***
  10. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 09:52
    +7
    Где-то я такое слышал. А - у Гудвина украинская делегация просила мозги из отрубей, шёлковое сердце, чтоб хоть кого-то полюбить и полное блюдце жидкой храбрости. А потом чтоб в Канзас бесплатно переехать.
  11. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 09:54
    +4
    Основная концепция существования недошумерии, заключенная в призыве к окружающему миру :
    " Мы требуем компенсацию!"
    Думаю скоро и в свою конституцию впишут
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:32
      +3
      "Компенсацию в Конституцию"...А что, звучит! wink
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:57
    +3
    Украина превращается в Сомали.
    Украина занимается шантажом Эуропы, а если они им дадут и наступательное вооружение, то на Россиию то они нападать не станут - непозубам, а вот соседним странам может и не поздоровится, будут заниматься государственным рэкетом.
  13. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 10:00
    +3
    "Мы должны за это получить компенсацию"
    Так вы 30 лет тырили газ и сидели на трубе, иначе вся ваша сегодняшняя перемога была бы уже году в 95-м. И долги ваши погасили, и ещё денег неоднократно давали ( которые вы отдать не в состоянии до сих пор ). Это и есть ваша компенсация.
  14. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 10:03
    +1
    В 1994 году, когда нас обманули и забрали ядерные боеголовки (...) Россия их забрала
    Незалежная сама отдала взвмен за самостийность...
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 10:06
    +4
    По его словам, ВСУ "срочно необходимы" средства радиоэлектронной борьбы и разведки, противоракетные комплексы (зенитные), киберзащита и новые корабли для ВМС Украины.
    Удивлен отсутствием в списке ракетных комплексов "земля-земля", а главное боевых самолетов...
  16. фа2998
    фа2998 Сегодня, 10:14
    +3
    Цитата: shoroh
    Обманули в 1994 )) конечно обманули,

    Спасли от раннего дефолта и разрухи.Содержать ядерное оружие в работоспособном состоянии-это БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ.Бюджету страны это большая обуза,посильно не всем. hi
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 11:31
      0
      Простите, вы это для кого написали? fellow
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 12:28
        +3
        Написал,что украинские ядерные хотелки им не по карману.То ,что ядерное оружие вывезли,украинцев не обманули,а спасли от непомерных расходов hi
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 10:18
    +2
    Цитата: Лена Петрова
    "Мы должны за это получить компенсацию"

    Просите "Огайо" с "Трайдентами",там сейчас списывают ,надо успеть! lol hi
  18. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 10:22
    +6
    После развала СССР, в/на Украине осталось столько вооружений, не на одну войну хватит. И куда все делось? Где флот? Где авиация? Где бронетехника?
    Все с радостным повизгиванием продали.
    Деньги в мешках, мешки в Швейцарии дяденьки дайте нам ещё что-нибудь на продажу.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:58
      +3
      Цитата: ВАШ
      После развала СССР, в/на Украине осталось столько вооружений, не на одну войну хватит. И куда все делось?

      Через специализированный порт Октябрьск ( при СССР построен для перевозки оружия) все вывезли, круглые сутки грузили все что можно и по дешовке, лишь бы денег карамны набить.
      1. Baloo
        Baloo Сегодня, 12:13
        +2
        Цитата: tihonmarine
        круглые сутки грузили все что можно и по дешёвке

        Пока берут - всё погрузим мы не жадные. А теперь им оказывается больше всех надо и больше остальных...
  19. COJIDAT
    COJIDAT Сегодня, 10:34
    +3
    Судя по фото - я думал он сейчас шансон петь будет)))
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:17
      +2
      Цитата: COJIDAT
      Судя по фото - я думал он сейчас шансон петь будет

      Про шансон не скажу, но "Хава нагилу" петь и плясать будет точно.
  20. awg75
    awg75 Сегодня, 10:44
    +2
    даже для укропов такой министр обороны это перебор
  21. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 10:55
    +3
    Жаль мозги нельзя поставить.
  22. граф Замазкин
    граф Замазкин Сегодня, 10:57
    +2
    Глава украинского военного ведомства очень похож на Гимлера, его когда выгонят, можно актёром устроиться, без заработка не останется.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 11:30
      +3
      Только в тюремном театре. negative
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:52
      +2
      Цитата: граф Замазкин
      Глава украинского военного ведомства очень похож на Гимлера

      Так же как и еврей Броневой игравший в "17 мгновений весны" Мюллера.
  23. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:59
    0
    Покупай, в чем вопрос...
    "- Мои - и ваши хозяева хотят вас уничтожить!
    - За что?
    - Вы уже всех достали - вот за что!"
    "Догма"
  24. venik
    venik Сегодня, 11:18
    +3
    ".....Министр обороны Украины заявил о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение......"
    =========
    "Мой дед гоаорил:
    - Я имэю жэлание купить корову, но не имэю возможности;
    -Я имэю возможность купить козу, но нэ имэю желания!
    Так выпьем же за то,чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями!    "

    А резнику остается посоветовать (как в старом анекдоте): Купи козу! bully
  25. sabakina
    sabakina Сегодня, 11:24
    +2
    Министр обороны Украины заявил о желании Киева получить от Запада наступательное вооружение

  26. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 11:29
    +3
    Во дожили гейропейцы, бандеростан им указывает, какое оружие они должны им поставлять и по какой причине должны. Я шалею от этих аборигенов. wassat
  27. kosicina-1mail.ru
    kosicina-1mail.ru Сегодня, 11:44
    +2
    Банан вам зелёный,а не вооружение.
  28. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:48
    +2
    Мы должны за это получить компенсацию (...) мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для заиты
    Для защиты, но оружие дайте наступательное. Вот и весь сказ.
  29. Егорыч811
    Егорыч811 Сегодня, 12:26
    +2
    Почему им всегда все должны!!! Сами ничего не хотят создавать-привыкли за счёт других жить!
  30. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:28
    0
    Он брат-близнец- Яценюка. Очень похожи. Жаль, что без пейсов-настоящий укГаиниц был бы.)
  31. ugol2
    ugol2 Сегодня, 16:30
    0
    Не понимаю.
    Никто ничего у них не брал.
    Но все им должны.
    what