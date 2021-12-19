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Минобороны показало уничтожение воздушной цели ударным беспилотником «Орион»

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Российское Минобороны показало видео применения ударным беспилотником "Орион" ракеты противотанкового комплекса по воздушной цели. Ролик был выложен на YouTube-канале "Студия Александра Рогаткина".


В описании к видео сообщается, что съемки происходили в Крыму на одном их военных полигонов. Беспилотный летательный аппарат "Орион" применил ракету ПТРК по беспилотнику вертолетного типа и сбил его. Как утверждается, поражение цели произошло на дальности в 4 км. Подчеркивается, что российское военное ведомство впервые продемонстрировало возможности ударных беспилотников по поражению воздушных целей, в том числе беспилотников противника.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники "Орион" (для российской армии - "Иноходец") получат единый с БПЛА "Альтиус" и "Форпост" комплекс вооружения.


Как уже сообщалось, для "Ориона" созданы следующие боеприпасы: авиационная малогабаритная управляемая ракета Х-50, корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-20, управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град", корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град", неуправляемая авиационная бомба ФАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град".

В середине ноября этого года стало известно, что в комплекс вооружения ударного беспилотника "Орион" ввели противотанковую авиационную ракету "Вихрь-М", наземный этап испытаний завершен, в ближайшее время начнутся летные испытания БПЛА с новым вооружением, а также практические стрельбы. В середине сентября сообщалось о планах вооружить ударные беспилотники, в том числе "Орион" легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) "изделие 305Э".
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94 комментария
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  1. Басарев
    Басарев Сегодня, 10:35
    -1
    А могли бы просто Вербу или Иглу прицепить.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 10:45
      +18
      Цитата: Басарев
      А могли бы просто Вербу или Иглу прицепить.

      а пзрк по бронетехнике смогут?
      зачем ударно-разведывательный бпла оснащать вооружением, не предназначенным для выполнения свойственных ему задач?
      1. venik
        venik Сегодня, 11:57
        0
        Цитата: Наводлом
        а пзрк по бронетехнике смогут?

        ========
        Да смочь то они -смогут.... Да только эффект от этого будет 0-ой! hi
      2. lucul
        lucul Сегодня, 14:28
        +6
        " зачем ударно-разведывательный бпла оснащать вооружением, не предназначенным для выполнения свойственных ему задач?"

        В данном случае - показана возможность уничтожения Орионом американских вертолётов Апач , стоимостью в 50 млн$ )))
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 15:17
          0
          Цитата: lucul
          В данном случае - показана возможность уничтожения Орионом американских вертолётов Апач , стоимостью в 50 млн$ )))

          я про комментарий камрада "почему не поставили Вербу?"

          если пртк решает и по земле и по воздуху - что ещё надо?
      3. Yarhann
        Yarhann Сегодня, 19:01
        0
        БПЛА Орлан это ударно-разведовательный комплекс - разведать он может любые цели в процессе патрулирования - потом и оружие для поражения должно быть универсальное .
        Ракетой с ГСН как те же ПЗРК или ракеты типа AGM-114L Longbow Hellfire(та самая любимая у школьников ракета выстрелил и забыл) невозможно поразить цели с большого расстояния(особенно в условиях помех) либо цели которые не может захватить ГСН . К примеру группу людей , пулеметный расчет , укрепление и тп . Потому основное средство поражение на тех же америкнских БПЛА или вертолетах Апач это AGM-114R (Hellfire Romeo) - то есть обычная ракета с лазерным наведением , да для попадания в цель надо держать на ней метку (либо автоматом удержания) но цель может быть любой . Потому на БПЛА да и на другой российкой авиатехнике технике будут так же применяют ракеты с управлением по лазеру . Единственное что сложно для подобных систем наведения это попасть в высокоскоростной объект как тот же вертолет - но думаю и наши разработчики да и американские как раз и решили эту проблему . Потому сейчас везде используются ракеты с лазерным наведением - дешево и сердито .
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 10:48
      +10
      Цитата: Басарев
      А могли бы просто Вербу или Иглу прицепить.

      Могли, мало того, если надо то и прицепят, но в данном случае с помощью этого ПТРК может быть поражен и наземный, и надводный объект... "Иглой" или "Вербой" это сделать сложнее
      1. venik
        venik Сегодня, 12:02
        +1
        Цитата: svp67
        с помощью этого ПТРК может быть поражен и наземный, и надводный объект...

        ========
        Вот интересно, что за ракету применили? Вроде,как не "Вихрь".... Да и в статье написано, что испытания "Вихря-М" еще только готовятся.... Может Х-50?
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 12:23
          0
          Цитата: venik
          Вроде,как не "Вихрь".... Да и в статье написано, что испытания "Вихря-М" еще только готовятся.... Может Х-50?

          Нет тут явно ПТРК, так есть же еще и "Атака", "Штурм"...но в данном случае возможно, что "Атака"
          1. venik
            venik Сегодня, 13:25
            +2
            Цитата: svp67
            Нет тут явно ПТРК, так есть же еще и "Атака", "Штурм"...но в данном случае возможно, что "Атака"

            =======
            Сергей! Все дело в том, что "Штурм-В" и "Атака-В" - это по сути ОДНО И ТО ЖЕ! Просто "Атака" - это усовершенствованный "Штурм", с модернизированными ракетами повышенной мощности и дальности. Но оба эти комплекса очень плохо подходят для беспилотноков: тар радиокомандное управление ракетой (получается радиокомандное управление с радиокомандно-управляемого носителя). Кроме того, возникает необходимость установки дополнительной радиокомандной станции (минус 1 подвеска + дополнительный вес.
            А вот с ракетами с лазерными ГСН - все гораздо проще: там можно использовать лазер уже установленный в "шарик" ОЭС!
            Так что это почти точно - не "Атака" и не "Штурм"!
            hi
        2. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 13:06
          +2
          птур от Корнет-Д
        3. sen
          sen Сегодня, 13:09
          +1
          Вот интересно, что за ракету применили?

          "Корнет".
          https://tass.ru/armiya-i-opk/13238123
    3. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:50
      0
      Верба и Игла комплексы земля воздух...а х50 воздух воздух
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 11:35
        +5
        Цитата: Попуас
        х50 воздух воздух

        Х-50 >ракета "воздух-поверхность"...но могли и попробовать стрельнуть по воздушной цели !
        1. Световит
          Световит Сегодня, 12:31
          0
          А почему не ЛМУР? Она скоростная и многоцелевая, для поражения и наземных, и воздушных целей.
          1. Барбарис25
            Барбарис25 Сегодня, 13:09
            +2
            ну может потому что БПЛА берет 200 кило нагрузки,а ЛМУР весит больше центера?смысл вешать 1 ракету,когда можно повесить 6 ракет ?
            1. Световит
              Световит Сегодня, 13:26
              +3
              Посмотрел стоп кадры, похоже на ПТУР.



              Смысл есть под разные задачи использовать соответствующее вооружение. Допустим, если у цели серьёзное прикрытие ПВО, то дальнобойная и по принципу выстрелил ЛМУР, будет предпочтительнее.
              1. Барбарис25
                Барбарис25 Сегодня, 13:30
                0
                именно,это корнетовская ракета
                1. Световит
                  Световит Сегодня, 14:55
                  0
                  Интересно, как попали. 2 варианта: либо вертолётная мишень зависла в воздухе, либо какая-то специализированная корнетовская ракета с тепловизионной ГСН.
                  1. OgnennyiKotik
                    OgnennyiKotik Сегодня, 15:06
                    +1
                    Вертолетная мишень зависла в воздухе, наведение по лазеру на полуактивную ГСН Корнета.
                    1. Световит
                      Световит Сегодня, 15:23
                      +1
                      Спасибо, хорошее видео!
                    2. Барбарис25
                      Барбарис25 Сегодня, 16:18
                      +1
                      интересно,скоро ли решатся поставить оптическую гсн с обратной передачей данных..
                    3. Nikolaevich I
                      Nikolaevich I Сегодня, 18:37
                      0
                      Цитата: OgnennyiKotik
                      Вертолетная мишень зависла в воздухе, наведение по лазеру на полуактивную ГСН Корнета.

                      Откуда у "традиционного" "Корнета" лазерная ГСН ? Почему не знаю ? belay
                      1. Yarhann
                        Yarhann Сегодня, 19:13
                        0
                        да это они нафантазировали там скорее всего ракета 9М133ФМ-3 с неконтактным взрывателем . прелесть использования зарядов от Корнета это в достаточно широкой номенклатуре боеприпасов как против двуногих так и против бронетехники и сооружений . А с использованием даной ракеты есть возможность поражать и ЛА .
                      2. OgnennyiKotik
                        OgnennyiKotik Сегодня, 19:18
                        0
                        Ищите ракету 9М133ФМ-3 для комплекса Корнет Д/ЭМ.
                        https://www.npovk.ru/produktsiya/protivotankovye-raketnye-kompleksy-i-kompleksy-shturmovogo-vooruzheniya/kornet-em-apu/
          2. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 13:49
            0
            Цитата: Световит
            А почему не ЛМУР?

            Не исключено...всё ж "лучше" "Вихря-М" ! Но ракету в 105 кг весом вешать на "Орион",чтобы гоняться за "байрактароми" ? Не напоминает ли это старинную поговорку :"Из пушки по воробьям?"... Кстати, когда-то создавалась противотанковая модификация Су-25 (Су-25Т,Су-25ТМ,Су-39), вооружённая 9М127 (Вихрь)... "Лавировала система...лавировала;да не вылавировала !" Опытнейшие лётчики-испытатели ,"дрессированные на ,,ять", с трудом могли попадать в мишени-"танки" ! Основная причина в "вихрях", а точнее в лазерно-лучевой системе наведения ! "Медленно" летящему БПЛА(как и боевому вертолёту) легче попасть в наземную(!) цель типа "танк", чем Су-25... можно попасть и в малоскоростной дрон, и тем более "зависший" мультикоптер ; но это,пожалуй, и всё ! А как дальше? Кроме того, БПЛА наряду с "Вихрем" необходимо нести оптико-прицельную станцию с лазерным каналом наведения!
            1. Световит
              Световит Сегодня, 13:57
              0
              По байрактарам ЛМУР конечно перебор, но как противовертолётная было бы отлично, работает по принципу выстрелил и забыл.
      2. venik
        venik Сегодня, 13:00
        +1
        Цитата: Попуас
        Верба и Игла комплексы земля воздух...

        =======
        Вы в Этом уверены? А вот так (справа на фото):

        Тоже - "земля-воздух"?
        -----------
        А вы в этом уверены? Вообще-то Х-50 (малогабаритная) изначально создавалась, для поражения наземных целей!
        P.S. Аккуратнее нужно с формулировочками! Аккуратнее!
        hi
    4. mark1
      mark1 Сегодня, 11:15
      +7
      Это не совсем "Корнет", у боеприпаса три канала наведения - лазерный, тепловой и ТВ, в характеристиках данного б.п. указана возможность поражать вц с скоростью до 250 м/с н высотах до 9 кМ
      1. venik
        venik Сегодня, 13:49
        0
        Цитата: mark1
        Это не совсем "Корнет", у боеприпаса три канала наведения - лазерный, тепловой и ТВ, в характеристиках данного б.п. указана возможность поражать вц с скоростью до 250 м/с н высотах до 9 кМ

        =======
        Простие, но не совсем Вас понял - это о КАКОМ боеприпасе речь? О "Корнете"?
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 16:14
          0
          Цитата: venik
          это о КАКОМ боеприпасе речь?

          Х-БПЛА - развитие "Корнета"
      2. Вадим237
        Вадим237 Сегодня, 14:53
        +1
        Там лазерное наведение было беспилотник подсвечивал цель а головная часть у Корнета принимала отражённое излучение.
    5. lucul
      lucul Сегодня, 12:08
      +1
      А могли бы просто Вербу или Иглу прицепить.

      На Орион - Гермес так и просится )))
      Дальнось -20км будет .
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 13:10
        +1
        вряд ли..90 кило в ТПК-это центер с направляющей,а с учетом аппаратуры наведения Орион сможет нести только 1 ракету
        1. lucul
          lucul Сегодня, 14:23
          +2
          вряд ли..90 кило в ТПК-это центер с направляющей,а с учетом аппаратуры наведения Орион сможет нести только 1 ракету

          А больше и не надо - с 20 км это будет идеальный убийца вертолётов Апач ,т.к будет находится вне досягаемости пределов его ракет .)))
          1. Барбарис25
            Барбарис25 Сегодня, 16:16
            0
            а обнаружение чем?10 км-это предел для оптической станции и да,если уж тогда вешать,то нужно вешать что-то уровня Р-73
            1. lucul
              lucul Сегодня, 17:25
              0
              а обнаружение чем?10 км-это предел для оптической станции

              У Ориона хватает чем обнаруживать ,там многоканальная система стоит.
              1. Барбарис25
                Барбарис25 Сегодня, 18:15
                0
                а дальность работы её какая?что-то есть сомнения в эффективности системы на 20 км..
    6. Ilya_Nsk
      Ilya_Nsk Сегодня, 12:31
      0
      А Вы видели инструкцию, как из нее стрелять? Там сто-пицот действий руками/мозгом, начиная с криоохлаждения термовизора ракеты. Другое дело сколько стоит такой выстрел и можно ли его делать с земли?
      Анти-дрон показали, ждем анти-анти-дрона
    7. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:03
      +2
      ПЗРК просто не захватит такую маленькую цель как БПЛА, так как они наводятся на тепло, а ПТУР скорее всего наводится через телевизионный канал управления по лазеру поэтому может поразить любую цель, и на земле и в воздухе летящую со скоростью не более 800 км/час.
    8. mitrich
      mitrich Сегодня, 13:13
      -6
      И не одного слова, неимеющиеаналоговвмире, нет в статье.
      Даже удивительно.
      Пытаемся сделать и пустить в серию, что американцы, евреи, да даже уже и турки, паки и китайцы, давно прошли и ушли дальше.
    9. loki565
      loki565 Сегодня, 14:19
      +3
      А могли бы просто Вербу или Иглу прицепить.

      Вообще ПЗРК не особо хорошо работает по БПЛА, особенно по небольшим.
      1. Yarhann
        Yarhann Сегодня, 19:18
        0
        ПЗРК , а точнее матрице ГСН абсолютно пофиг какого размера цель , ее задача захватить теплоконтрастный объект . Выхлоп самолета на расстоянии 6-7км будет выдавать точно такой же тепловой след как и поршневой ДВС БПЛА на 2-3км .
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:36
    +5
    Чёт Х 50 поисковик дает ракетку ,крупнее самого Ориона. lolИзвиняюсь,если сделать запрос малогабаритная ракета Х 50,то тогда всё нормально.А то не мологабаритная Х50 будет прилетать на цель с остатками Ориона.Даёшь день новостей о российских БПЛА. drinks
    1. Pechkin
      Pechkin Сегодня, 10:47
      +5
      Чёт Х 50 поисковик дает ракетку ,крупнее самого Ориона.
      Вот она.
    2. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:49
      +4
      Имеено малогабаритную ищите...масса 50кг длинна 1.8 м
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 10:51
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Чёт Х 50 поисковик дает ракетку ,крупнее самого Орион

      Что то Вы не то смотрите...
      Вот она "беленькая" рядом с "Орионом" лежит

  3. Комментарий был удален.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 10:41
    -12
    Ну и правильно. Бей своих, чтобы чужие боялись...
  5. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 10:43
    -10
    Одна ракета не мало ли,а если второй беспилитник?
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 14:56
      +1
      Ну новый Корнет весить примерно 33 кг в ТПК если Орион может брать до 200 килограмм боевой нагрузки то от 4 до 6 таких ракет под крыло потянет.
  6. А Нас Рать
    А Нас Рать Сегодня, 10:44
    +1
    ПТУРом по дрону?
    У тапочников дроны дешёвые и кустарные, без защиты канала связи, их дешевле глушить РЭБ с того же "Ориона"
    А "взрослые" дроны обвешаны системами защиты и находятся под перекрестным наблюде6ием, к ним на 5-6 км незаметно не подкрадешься.
    По моему, лучше бы УРВВ малой дальности на подобные сценарии использования на него установили, или ПЗРК.
    1. Попуас
      Попуас Сегодня, 10:53
      +4
      Тут скорее всего сбивать беспилотники типа байрактара и покрупнее! Хотя стреляли по вертолетному типу,думаю и по самолетным доработают!
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 11:56
        +1
        Цитата: Попуас
        Хотя стреляли по вертолетному типу,думаю и по самолетным доработают!

        БПЛА-вертолёты(мультикоптеры) зачастую обладают меньшей скоростью по сравнению с многими БПЛА самолётного типа...имеют способность зависать в воздухе! Не по "зависшему" ли в воздухе дрону-вертолёту стрельнули ракетой,тем самым облегчив себе задачу ?
      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 17:30
        0
        Цитата: Попуас
        Тут скорее всего сбивать беспилотники типа байрактара и покрупнее! Хотя стреляли по вертолетному типу,думаю и по самолетным доработают!

        БПЛА самолетного типа, слишком быстрая цель для ПТУР. Шанс попасть крайне низок, особенно если цель начнет активно маневрировать. Зачем "носить воду решетом", если есть УРВВ для воздушных целей.
        Кроме того, в грамотных руках, БПЛА это не сферический конь в вакууме, его окружение мониторит штаб управления полётами, и на дистанцию запуска ПТУР к нему просто так не подберешься. Уведут или прикроют. Тут нужно что то на 12-15 км, и без надобности подсвечивать цель.
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 12:15
      +1
      Цитата: А Нас Рать
      ПТУРом по дрону?
      Вообщем-то на видео типовая мишень для ПТРК. Несколько вертолетов так было сбито в реальных конфликтах. А вот более скоростные БПЛА самолетного типа, под большим вопросом.
      Цитата: А Нас Рать
      без защиты канала связи, их дешевле глушить РЭБ с того же "Ориона"

      Слишком ненадежно, зависит от множества факторов.
      Цитата: А Нас Рать
      По моему, лучше бы УРВВ малой дальности на подобные сценарии использования на него установили, или ПЗРК.

      США так и делают. Имитаторы КР сбивали стингерами с MQ-9. С тем что это лучше согласен, у ПТРК ограничения по скорости цели хуже.
    3. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 13:12
      +1
      пзрк дальность в 6 км,Корнет-дальность в 10 км..
  7. Alex Justice
    Alex Justice Сегодня, 10:44
    +7
    Жалко вертолетик
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:01
      +6
      Кронштадт в этом году купил ООО Стрела разработчиков БПЛА вертолётного типа.Так что с мишенями все нормально.Кстати мастырят БПЛА вертолёт для ледовой разведки(проводки) для Ледоколов.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 11:10
        +5
        Цитата: tralflot1832
        Кронштадт в этом году купил ООО Стрела разработчиков БПЛА вертолётного типа.Так что с мишенями все нормально.Кстати мастырят БПЛА вертолёт для ледовой разведки(проводки) для Ледоколов.

        собственно мишенью и служил бпла К-2 разработки "Стрелы"
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 11:15
          0
          С инпортными комплектующими? lol
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 11:30
            +6
            Цитата: tralflot1832
            С инпортными комплектующими? lol

            так ведь импортозамещение
            отечественными ракетами по импортным агрегатам good
  8. профессор
    профессор Сегодня, 10:55
    0
    Российское Минобороны показало видео применения ударным беспилотником "Орион" ракеты противотанкового комплекса по воздушной цели.

    Ни "цели", а "мишени".
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:09
      +4
      Цитата: профессор
      Ни "цели", а "мишени".

      Чувствуется, сборы пошли на пользу... laughing
      1. профессор
        профессор Сегодня, 13:00
        -1
        В бане я был, в бане. wassat
        Троллинг, провокация: А когда власть врала про зеленых человечиков, про ихтамнет или про то как грузины напали на "миротворцев" это всех устраивало? БАН на МЕСЯЦ
        1. askort154
          askort154 Сегодня, 13:25
          0
          профессор...В бане я был, в бане.

          Понятно. Месяц в бане на ВО, это хуже чем под контрастным душем без горячей воды. crying
          1. профессор
            профессор Сегодня, 15:56
            0
            Цитата: askort154
            профессор...В бане я был, в бане.

            Понятно. Месяц в бане на ВО, это хуже чем под контрастным душем без горячей воды. crying

            Давайте без преувеличений. Моя жизнь полна и без ВО.
        2. А Нас Рать
          А Нас Рать Сегодня, 17:37
          0
          Я не понял, а в чем троллинг то? В том, что ты высказал свое мнение, которое не соответствует официальной позиции?
          Иметь собственное мнение это провокация? belay
          1. профессор
            профессор Сегодня, 17:42
            -1
            Цитата: А Нас Рать
            Я не понял, а в чем троллинг то? В том, что ты высказал свое мнение, которое не соответствует официальной позиции?

            Ага. У меня коллекция таких предупреждений. good

            Цитата: А Нас Рать
            Иметь собственное мнение это провокация?

            Не только "провокация", но и наглость и даже преступление. Нашим кактусным деткам этого не понять. hi
    2. askort154
      askort154 Сегодня, 11:33
      +7
      "Професор", с возвращением вас с учений по нападению на Иран! А то ваши студенты не призванные на эти учения, без вас на ВО - сачкуют. Срочно восстановите график их дежурства . wink hi
  9. vervolk
    vervolk Сегодня, 11:16
    +3
    "не может быть, у РФ нет своей электроники, в войска когда поступят и сколько их, путин и компания ничегонесделали и все разворовали. не бывает рф бпла это во впервых мосфильмофские мультки а во вторых из иностранных комплектующих" предвижу методички
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 11:44
    -2
    Интересно-то как, может пора такие штуки на Донбасс поставить для пользы дела. Кстати будут, ведь полосатые обещали бандерлогам Ми-8/17 поставить, вот и поохотятся на них.
  11. DiViZ
    DiViZ Сегодня, 11:50
    +1
    Вертолет мишень не жалко сбивать
  12. farm2009
    farm2009 Сегодня, 11:51
    -6
    Не понравилось, прогнал покадрово в видеоредакторе, похоже на фейк. Это не ракета.
    1. Яро Полк
      Яро Полк Сегодня, 12:35
      +5
      Ясно-понятно, опять Путин мультики показал....расходимся
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 13:12
        +4
        Цитата: Яро Полк
        Ясно-понятно, опять Путин мультики показал....расходимся

        Хорошо , что только мультики ! А ведь мог и другое что показать ... lol экий бесссовестный русский Путин ... laughing Так и норовит показать Кузькину Мать "партнёрам" и их прихвостям ... !
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 13:05
      +2
      Цитата: farm2009
      Это не ракета.

      Да. Это - покрашеный в целях конспирации лом.
    3. Комментарий был удален.
    4. Avior
      Avior Сегодня, 14:18
      +1
      с другого ракурса
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:23
      +2
      Цитата: farm2009
      Не понравилось, прогнал покадрово в видеоредакторе, похоже на фейк. Это не ракета.

      А так:
      1. farm2009
        farm2009 Сегодня, 14:32
        -3
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: farm2009
        Не понравилось, прогнал покадрово в видеоредакторе, похоже на фейк. Это не ракета.

        А так:

        Что так? Ракета была выпущена, но в цель попала не она.
    6. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 14:37
      +1
      Цитата: farm2009
      Не понравилось, прогнал покадрово в видеоредакторе, похоже на фейк. Это не ракета.


      Почему фейк?
      В России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА, ее планируется задействовать в составе комплекса вооружения вертолетов и беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости».

      По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, речь идет о развитии линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д».

      «Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов, например, таких как «Форпост» и «Иноходец», а также вертолета Ка-52М», — пояснил собеседник.

      До этого с опытного образца Ка-52М осуществили десятки успешных запусков нового изделия. Помимо того, велись тестовые запуски новых ракет с беспилотника «Альтиус».

      У ракеты Х-БПЛА будет дальность действия до 10 км., она сможет поразить тяжелобронированную технику, а также низколетящие малоскоростные цели.


      https://m.gazeta.ru/army/news/2021/12/18/17030137.shtml
      1. farm2009
        farm2009 Сегодня, 14:57
        -3
        Почему фейк?

        Потому что видео называется воздушный бой дронов, а это не так. На видео показан пуск ракеты, но в цель попадает не она. Это манипуляция с целью обмана.
        1. Yarhann
          Yarhann Сегодня, 19:23
          0
          школьники не ссорьтесь - какие кадры дали журналистам те они и использовали . думаю видео попадания вообще не было - его просто нарисовали вот и все . вы в 21м веке живете сейчас картинки в новостях рисовать и дорисовывать это норма .
    7. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 15:25
      +1
      Если вы владеете хотя бы минимальным видеоредактором, то должны понимать, что даже при покадровой прогонке материала невозможно идентифицировать многие скоростные объекты из-за искажений и графических артефактов, возникающих по множеству причин: от скорости построчного считывания с матрицы до сжатия.
      1. farm2009
        farm2009 Сегодня, 15:57
        -1
        Цитата: Эль Чувачино
        Если вы владеете хотя бы минимальным видеоредактором, то должны понимать, что даже при покадровой прогонке материала невозможно идентифицировать многие скоростные объекты из-за искажений и графических артефактов, возникающих по множеству причин: от скорости построчного считывания с матрицы до сжатия.

        Смотрите видео после 23 секунды, с такой скоростью ракеты не летают, это точно трассер от снаряда.
        1. abc_alex
          abc_alex Сегодня, 17:05
          +2
          Цитата: farm2009
          Смотрите видео после 23 секунды, с такой скоростью ракеты не летают, это точно трассер от снаряда.


          С какой "такой"? Скорость полёта снаряда длинноствольной пушки порядка 1000-1200 м\с на срезе ствола.
          Скорость Р-73 2500 м\с. Вы не знали, что современные ракеты быстрее снаряда?
          Так я больше скажу, снаряд при подлёте к цели заметно замедляется. А ракета на финальном участке как правило врубает двигатель "на полную".

          И кстати, если вы знаете с какого воздушного носителя можно стабильно попадать одним снарядом в такую цель -- расскажите...
          1. farm2009
            farm2009 Сегодня, 17:29
            0
            Цитата: abc_alex
            Цитата: farm2009
            Смотрите видео после 23 секунды, с такой скоростью ракеты не летают, это точно трассер от снаряда.


            С какой "такой"? Скорость полёта снаряда длинноствольной пушки порядка 1000-1200 м\с на срезе ствола.
            Скорость Р-73 2500 м\с. Вы не знали, что современные ракеты быстрее снаряда?
            Так я больше скажу, снаряд при подлёте к цели заметно замедляется. А ракета на финальном участке как правило врубает двигатель "на полную".

            И кстати, если вы знаете с какого воздушного носителя можно стабильно попадать одним снарядом в такую цель -- расскажите...

            Это ракета Р 73?

            Если что сейчас разговор идет о конкретно этом видео. И оно сомнительное. Там кстати еще 1 видео выложено черно-белое, и черно-белый эффект был наложен специально. Зачем они это сделали? Здесь что-то не так. Пусть покажут более внятные кадры, а пока что я не верю.
        2. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Сегодня, 19:04
          0
          Смотрел я видео. Как вы оценили скорость на видео, где не получается визуально идентифицировать объект? Не зная перспективы?
  13. Adimius38
    Adimius38 Сегодня, 12:53
    -4
    ПТРК по воздушной цели это что то новое laughing очевидно удалось поразить только малоподвижную или вовсе неподвижную цель. Это совсем не сгодится против скоростных и маневренных воздушных целей
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 13:13
      +2
      какие например..особенно маневренные бпла..это какие?
    2. dauria
      dauria Сегодня, 13:54
      +1
      ПТРК по воздушной цели это что то новое

      Это очень старое . Из опыта редких воздушных боёв между вертолётами. В подавляющем большинстве стрельба строилась на факторе неожиданности по проспавшему всё на свете противнику. .
      1. Adimius38
        Adimius38 Сегодня, 18:09
        0
        laughing точно противник должен проспать все на свете laughing к примеру Китай уже имеет гиперзвуковые беспилотники интересно из птрк его можно сбить laughing
  14. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 13:03
    -3
    Всё испытывают и испытывают, модернизируют и модернизируют... А супостаты клепают и клепают.
    "Пока ты спишь, враг касается." ©
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 15:13
      0
      У РФ нет необходимости клепать массово обычные вооружения. Для предотвращения трубы через Сирию в гейропу того,что есть, достаточно. Мы демократию по всему миру не экспортируем,отказались от какого- либо экспорта ,кроме углеводородов, давным-давно. Так,что не стоит переживать. Попытаются отобрать у борцунов трубу, стрельнут по местам обитания ядреным батоном и в рай Всего и делов. wassat
  15. kriten
    kriten Сегодня, 15:23
    0
    А на укрофашистах показать не пробовали? Они обстреляли ,а в ответ ....Это было бы показательно, а эти мультики мало о чем говорят.