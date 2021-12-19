Минобороны показало уничтожение воздушной цели ударным беспилотником «Орион»

Российское Минобороны показало видео применения ударным беспилотником "Орион" ракеты противотанкового комплекса по воздушной цели. Ролик был выложен на YouTube-канале "Студия Александра Рогаткина".
В описании к видео сообщается, что съемки происходили в Крыму на одном их военных полигонов. Беспилотный летательный аппарат "Орион" применил ракету ПТРК по беспилотнику вертолетного типа и сбил его. Как утверждается, поражение цели произошло на дальности в 4 км. Подчеркивается, что российское военное ведомство впервые продемонстрировало возможности ударных беспилотников по поражению воздушных целей, в том числе беспилотников противника.
Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники "Орион" (для российской армии - "Иноходец") получат единый с БПЛА "Альтиус" и "Форпост" комплекс вооружения.
Как уже сообщалось, для "Ориона" созданы следующие боеприпасы: авиационная малогабаритная управляемая ракета Х-50, корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-20, управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град", корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град", неуправляемая авиационная бомба ФАБ-50 с боевой частью РСЗО "Град".
В середине ноября этого года стало известно, что в комплекс вооружения ударного беспилотника "Орион" ввели противотанковую авиационную ракету "Вихрь-М", наземный этап испытаний завершен, в ближайшее время начнутся летные испытания БПЛА с новым вооружением, а также практические стрельбы. В середине сентября сообщалось о планах вооружить ударные беспилотники, в том числе "Орион" легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) "изделие 305Э".