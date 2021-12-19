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Противотанковые ракеты Javelin усилят боевую мощь эстонских БМП CV90

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БМП CV90 эстонской армии



Эстонская армия решила увеличить боевой потенциал БМП CV90, закупленных в 2016 году у Нидерландов.

17 декабря норвежская оборонная компания Kongsberg Defence Aerospace сообщила о заключении контракта с Эстонией, предусматривающего поставки дистанционной боевой системы Protector. Таким образом, она стала 28-м по счёту пользователем данного изделия.

Боевой модуль будет устанавливаться на эстонские БМП CV90 в ходе их ремонта с модернизацией. Реализация программы рассчитана на два года. О количестве машин, на которые предстоит установить Protector, не сообщается. Всего армией было закуплено 79 БМП у Нидерландов.

Эстония приобрела модуль Protector в варианте RS4, который позволяет вести дистанционно управляемый огонь не только оружием малого и среднего калибра, но и противотанковой ракетой Javelin. Таким образом, Таллин намерен дополнительно оснастить свои БМП американскими ПТУР, намереваясь значительно усилить их боевую мощь за счёт возможности поражения тяжёлой бронетехники.

Мы гордимся тем, что расширяем наше присутствие, вступая в партнёрство с Эстонией как очередной страной, выбирающей Protector от Kongsberg. Это зрелый и проверенный продукт, основанный на обширном опыте эксплуатации в зонах боевых действий

- заявили один из менеджеров норвежской компании.

Всего, как утверждают в указанной фирме, к настоящему времени было выпущено свыше 20 000 систем Protector.

Выстрел ПТУР из Protector RS4:

Использованы фотографии:
Сайт компании Kongsberg
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11 комментариев
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  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 11:23
    +4
    для установки этих модулей необходимо демонтировать башню.
    недешёвая модернизация
    P.S.
    оказывается, эстонцы купили шасси без оружия
    https://bmpd.livejournal.com/1662972.html
    тогда вполне логично

    демилитаризованное шасси норвежской боевой машины пехоты CV9030N на хранении
    P.P.S.
    Противотанковые ракеты Javelin усилят боевую мощь эстонских БМП CV90

    получается, что боевой мощи до сих пор у эстонских БМП и не было
    они её приобретут с установкой боевых модулей
    P.P.P.S.
    вооружённые же БМП CV90 Эстония получила от Нидерландов по контракту 2014 года.
    так на какие же из них (демилитаризованные норвежские или вооружённые голландские) предполагается установка новых боевых модулей?
    норвежские изначально приобретались для переоборудования во вспомогательные машины
    https://anna-news.info/estoniya-vosstanavlivaet-korpusa-ot-cv-90/
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:08
      +2
      Цитата: Наводлом
      оказывается, эстонцы купили шасси без оружия

      Да продать то продали, да практически всю электронику сначала сняли.
  2. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 11:47
    +1
    Они у них сгниют на хранении, пока чухонцы с кем-нибудь воевать затеят.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Ros 56
      Они у них сгниют на хранении, пока чухонцы с кем-нибудь воевать затеят.

      Так их не для войны покупали, а чтоб всяким местным и заезжим тёткам было, с чем
      фотографироваться.
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 11:56
    +1
    БМП должен остановиться и 30 секунд стоять на виду у танка, на расстоянии удара его оружия? Про иное оружие, типа управляемых ракет, Корнетов и артиллерии лучше не вспоминать.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:15
    +1
    На джавелины гляжу чуть не молятся, аж как культ!Хотя,реально эффективность в боях их против танков неизвестна, возможно, что нейтрализовать их будет много проще, чем мы думаем.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 12:17
    0
    Противотанковые ракеты Javelin усилят боевую мощь эстонских БМП CV90


    "Задумчивые" эстонцы, напрягитесь - вас тупо разводят ваши кураторы. Зачем российским танкам идти в Эстонию. Если ваши "паханы-демократы" не угомонятся, и вновь полезут на Россию, то российским танкам нечего делать в Эстонии, они пойдут прямиком до Атлантического океана. Что и хотел сделать Жуков, но Сталин его остановил. Как показала жизнь - это была ошибка Сталина.
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:21
    +1
    - Скажите товарищ а у вас есть..
    - Есть!
    - Я же не сказал ещё...
    - Джавелины? Есть!
    - А скока?
    - А скока вам надо?
    Ну, дальше по тексту, кто помнит Карцева и Ильченко....
  7. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 12:55
    +1
    М-дя... БМП-шки всё более смещаются из "средства доставки личного состава" к "средству огневой поддержки." recourse Скоро, глядишь, танки догонят...
  8. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 13:02
    +1
    Как я понял из статьи, норги продают всего лишь модуль, на который можно установить джавелины. Сами джавелины видимо придется докупать отдельно, и то это если еще конгресс одобрит.
  9. Shaman
    Shaman Сегодня, 13:19
    +2
    Викинги гордятся что развели чухонцев на бабки? Хаха.