Противотанковые ракеты Javelin усилят боевую мощь эстонских БМП CV90

БМП CV90 эстонской армии

Мы гордимся тем, что расширяем наше присутствие, вступая в партнёрство с Эстонией как очередной страной, выбирающей Protector от Kongsberg. Это зрелый и проверенный продукт, основанный на обширном опыте эксплуатации в зонах боевых действий