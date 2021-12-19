Противотанковые ракеты Javelin усилят боевую мощь эстонских БМП CV90

БМП CV90 эстонской армии
Эстонская армия решила увеличить боевой потенциал БМП CV90, закупленных в 2016 году у Нидерландов.
17 декабря норвежская оборонная компания Kongsberg Defence Aerospace сообщила о заключении контракта с Эстонией, предусматривающего поставки дистанционной боевой системы Protector. Таким образом, она стала 28-м по счёту пользователем данного изделия.
Боевой модуль будет устанавливаться на эстонские БМП CV90 в ходе их ремонта с модернизацией. Реализация программы рассчитана на два года. О количестве машин, на которые предстоит установить Protector, не сообщается. Всего армией было закуплено 79 БМП у Нидерландов.
Эстония приобрела модуль Protector в варианте RS4, который позволяет вести дистанционно управляемый огонь не только оружием малого и среднего калибра, но и противотанковой ракетой Javelin. Таким образом, Таллин намерен дополнительно оснастить свои БМП американскими ПТУР, намереваясь значительно усилить их боевую мощь за счёт возможности поражения тяжёлой бронетехники.
Мы гордимся тем, что расширяем наше присутствие, вступая в партнёрство с Эстонией как очередной страной, выбирающей Protector от Kongsberg. Это зрелый и проверенный продукт, основанный на обширном опыте эксплуатации в зонах боевых действий
- заявили один из менеджеров норвежской компании.
Всего, как утверждают в указанной фирме, к настоящему времени было выпущено свыше 20 000 систем Protector.
Выстрел ПТУР из Protector RS4: