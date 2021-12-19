На «Северной верфи» рассказали о последствиях пожара на корвете «Проворный»

Последствия пожара на Северной верфи. © «Петербургский дневник» pic.twitter.com/eY7z7ygUOd — GodnotA (@mahmud_aheli) December 19, 2021

Прошедший пожар на судостроительном заводе "Северная верфь" нанес значительные повреждения строящемуся корвету "Проворный" проекта 20385. Согласно сообщению пресс-службы предприятия, повреждения получила надстройка корабля.Вспыхнувший в пятницу на "Северной верфи" пожар площадью 400 кв. метров нанес ущерб верхней палубе корвета, сильней всего пострадала надстройка корабля. В сообщении предприятия отсутствует подробная информация о повреждениях, говорится о создании специальной комиссии, которая и займется оценкой причиненного ущерба. В нее войдут представители ОСК и "Северной верфи".Судя по фотографиям, попавшим в соцсети, ущерб будет значительным, кроме самой надстройки пожар затронул и универсальные пусковые установки. На размещенных в Twitter фото видны выгоревшие УКСК 3С14 (универсальный корабельный стрельбовой комплекс), проваленная палуба корабля. Ранее сообщалось, что корвет "Проворный" проекта 20385 должен был войти в состав ВМФ в конце 2022 года, теперь срок сдачи будет сдвинут значительно вправо, на сколько - определит комиссия после оценки ущерба.Напомним, что пожар на строящемся корвете вспыхнул в пятницу в 18:22. К 22:49 огонь удалось локализовать на площади 400 кв. метров, тушение и проливка велись до 9:00 утра субботы. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, доставленные в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. Среди работников "Северной верфи" пострадавших нет.По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело, точные причины будут установлены комиссией.