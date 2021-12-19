На «Северной верфи» рассказали о последствиях пожара на корвете «Проворный»

Прошедший пожар на судостроительном заводе "Северная верфь" нанес значительные повреждения строящемуся корвету "Проворный" проекта 20385. Согласно сообщению пресс-службы предприятия, повреждения получила надстройка корабля.
Вспыхнувший в пятницу на "Северной верфи" пожар площадью 400 кв. метров нанес ущерб верхней палубе корвета, сильней всего пострадала надстройка корабля. В сообщении предприятия отсутствует подробная информация о повреждениях, говорится о создании специальной комиссии, которая и займется оценкой причиненного ущерба. В нее войдут представители ОСК и "Северной верфи".
Судя по фотографиям, попавшим в соцсети, ущерб будет значительным, кроме самой надстройки пожар затронул и универсальные пусковые установки. На размещенных в Twitter фото видны выгоревшие УКСК 3С14 (универсальный корабельный стрельбовой комплекс), проваленная палуба корабля. Ранее сообщалось, что корвет "Проворный" проекта 20385 должен был войти в состав ВМФ в конце 2022 года, теперь срок сдачи будет сдвинут значительно вправо, на сколько - определит комиссия после оценки ущерба.
Последствия пожара на Северной верфи. © «Петербургский дневник» pic.twitter.com/eY7z7ygUOd— GodnotA (@mahmud_aheli) December 19, 2021
Напомним, что пожар на строящемся корвете вспыхнул в пятницу в 18:22. К 22:49 огонь удалось локализовать на площади 400 кв. метров, тушение и проливка велись до 9:00 утра субботы. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, доставленные в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. Среди работников "Северной верфи" пострадавших нет.
По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело, точные причины будут установлены комиссией.