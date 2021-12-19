Военное обозрение
Войти Регистрация

На «Северной верфи» рассказали о последствиях пожара на корвете «Проворный»

161

Прошедший пожар на судостроительном заводе "Северная верфь" нанес значительные повреждения строящемуся корвету "Проворный" проекта 20385. Согласно сообщению пресс-службы предприятия, повреждения получила надстройка корабля.


Вспыхнувший в пятницу на "Северной верфи" пожар площадью 400 кв. метров нанес ущерб верхней палубе корвета, сильней всего пострадала надстройка корабля. В сообщении предприятия отсутствует подробная информация о повреждениях, говорится о создании специальной комиссии, которая и займется оценкой причиненного ущерба. В нее войдут представители ОСК и "Северной верфи".

Судя по фотографиям, попавшим в соцсети, ущерб будет значительным, кроме самой надстройки пожар затронул и универсальные пусковые установки. На размещенных в Twitter фото видны выгоревшие УКСК 3С14 (универсальный корабельный стрельбовой комплекс), проваленная палуба корабля. Ранее сообщалось, что корвет "Проворный" проекта 20385 должен был войти в состав ВМФ в конце 2022 года, теперь срок сдачи будет сдвинут значительно вправо, на сколько - определит комиссия после оценки ущерба.


Напомним, что пожар на строящемся корвете вспыхнул в пятницу в 18:22. К 22:49 огонь удалось локализовать на площади 400 кв. метров, тушение и проливка велись до 9:00 утра субботы. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, доставленные в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. Среди работников "Северной верфи" пострадавших нет.

По предварительной информации причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности. Именно по этой статье возбуждено уголовное дело, точные причины будут установлены комиссией.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
161 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 11:59
    +21
    Эт полная ж..... no Одна искра и всё насмарку..........
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 12:24
      +24
      Что будет если в корабли этой серии попадёт нечто крупнее искры? Это вопрос живучести самого корабля и жизней экипажа?
      1. krot
        krot Сегодня, 12:29
        +23
        По моему восстановлению подлежит он вряд ли.. Да и металл после такой "термической обработки" хорошо не прослужит. Будет гнить, если не провести какие-то модификации с ним, но подозреваю это дорого.
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 13:58
          -8
          Цитата: krot
          По моему восстановлению подлежит он вряд ли.. Да и металл после такой "термической обработки" хорошо не прослужит. Будет гнить, если не провести какие-то модификации с ним, но подозреваю это дорого.

          Судя по сообщениям корпус не пострадал, внутренности не горели. Так что, начинать нужно сначала, со спуска корпуса на воду
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 15:35
            -2
            А УВП разве не в корпусе находится? Надстройку можно поменять. Кусок палубы, который горел тоже прийдется менять.
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 14:04
          +4
          Вы правы. Жаль что пофигизм и раздолбайство уничтожили многие труды и средства.
        3. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 15:02
          +5
          Да там весь корпус от такого пожара деформирован - тут с момента пожара вернее озвученной его площади было понятно что корпусу хана Северная верфь попала на большие бабки.
      2. shonsu
        shonsu Сегодня, 12:49
        -2
        Хотел минус поставить а ткнулся плюс.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 15:49
          +1
          Цитата: shonsu
          Хотел минус поставить а ткнулся плюс.

          Так ткните наоборот.
      3. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 12:57
        +2
        Цитата: 210окв
        Что будет если в корабли этой серии попадёт нечто крупнее искры? Это вопрос живучести самого корабля и жизней экипажа?

        Полагаю, там запасы лакокрасочных на палубе помогли. Вряд ли они там будут храниться и при эксплуатации.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 13:24
          +7
          Есть хорошие новости и есть плохие...
          Из плохих: корабль красили, на нем было много краски, если не диверсия, то скорее всего искра от тепловой пушки или что-то подобное. Сварки там не должно было быть. Композиты.
          Из хороших: ни пуху, ни РЛК не смонтировали еще. РЭБ тоже. Повезло.
          По предварительным оценкам палуба сильно пострадала, остальной корпус, скорее всего уцелел.
        2. 210окв
          210окв Сегодня, 14:07
          +3
          Вообще на любом корабле есть чему гореть. А так, да-наверняка "помогли" запасы краски и всего что к ней прилагается.
        3. владимир1155
          владимир1155 Сегодня, 17:17
          +3
          Цитата: Горный стрелок
          запасы лакокрасочных на палубе помогли.

          это фейк = попытка скрыть диверсию.... никто там ничего не красил и раньше апреля это бессмысленно на улице под мокрым снегом в СПБ.... кто мог там разместить краски, но не для окраски, а для поджога? заметьте на заводе могут воровать поэтому никто в здравом уме не начнет выносить довольно дорогие подотчётные краски из кладовых за несколько месяцев до фактического использования .... к апрелю там все бы уже переместилось на дачи сотрудникам.. очевидно что краски специально переместили на корабль для поджога, в темный месяц .... Весной светло, поджигателей бы заметил кто-нибудь обязательно, там были бы маляры да и просто проходящие рабочие из других цехов всеб увидели... отопления в корвете наверняка не было, ..

          вот данные на саму распространённую и дешевую краску , а ведь морские эмали это гораздо более требовательные к условиям нанесения и требовательные к эксплуатации (не ворота в садоводстве) , то есть опять же технологиям нанесения

          Минимальная температура воздуха при нанесении эмали ПФ-115 + 5 градусов Цельсия. Эмаль должна быть такой же температуры, что и окрашиваемая поверхность, иначе образуется конденсат. После окраски при низких температурах эмаль сохнет долго, до 10 дней....

          Сам производитель выпускающий краску марки ПФ заявляет что наиболее оптимальными условиями применения краски являются – сухая поверхность, безветренная атмосфера и температура окружающего воздуха и поверхностей от +15 до +22 градусов по Цельсию. Именно в этих пределах лежит рекомендуемая температура, при которой растворитель этой краски ведет себя должным образом – не густеет и не испаряется слишком быстро, потому и покрытие застывает равномерно, без подтеков и разводов.
      4. Stas157
        Stas157 Сегодня, 13:00
        0
        Все горит, падает, а под землей - взрывается... Виною все человеческий фактор, несоблюдение ТБ, а если точнее - качество управления и ответственность руководителей.
        Я не верю, что ситуацию можно исправить при нынешней власти. Потому как власть эта ответственностью не отличалась никогда.
        1. Степан S
          Степан S Сегодня, 13:22
          -7
          Я не верю, что ситуацию можно исправить при нынешней власти.

          Ну да, как обычно- Путин виноват, что условный сварщик Стас, Вася, Петя решил что то приварить при покрасочных работах.
          1. mihai_md2003
            mihai_md2003 Сегодня, 14:08
            +7
            Так платить надо больше и Вася будет больше дорожить своей работой, а если не будет то на хорошую зп придёт правильный Вася.
            1. Александр Попов_1963
              Александр Попов_1963 Сегодня, 14:21
              -2
              Вы управляли когда-либо коллективом из хотя бы 10 условных Вась?
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 14:34
                +4
                Цитата: Александр Попов_1963
                Вы управляли когда-либо коллективом из хотя бы 10 условных Вась?

                А вы тут к чему опрос затеяли? Я вам тоже могу задать подобный вопрос, чем отличается управление страной от управления коллективом?
                Дело не в количестве управляемых, а в качестве управления - в умении понимать суть поставленной задачи и знать способы её выполнения. Сегодня всякий норовит владеть...Почитайте, откуда гниль вылезает:
                "20 лет он шагал через людей". Что известно об арестованном владельце "Листвяжной"
                https://www.sibreal.org/a/chto-izvestno-ob-arestovannom-vladeltse-listvyazhnoy/31612286.html
                1. свой1970
                  свой1970 Сегодня, 15:20
                  0
                  Цитата: ROSS 42
                  Дело не в количестве управляемых, а в качестве управления - в умении понимать суть поставленной задачи и знать способы её выполнения.

                  Была такая страна- СССР, в ней была армия, которая качествено, с пониманием сути, задачи и способов ее выполнения управлялась...

                  Наверное....

                  А потом...... бдышь - и Руст на Красной площади сидит....
                  И это здорово что это он на самолете прилетел - а не сотня другая крылатых ракет.Или он - но с боеголовкой ядерной...
                  Всего-навсего публично на весь мир опозорились после лозунгов про "Наше ПВО - самомсамое безаналогов в мире!!!(мне кстати отчего то это нынешние времена напоминает,не?)
                  1. ROSS 42
                    ROSS 42 Сегодня, 15:58
                    +5
                    Цитата: свой1970
                    А потом...... бдышь - и Руст на Красной площади сидит....

                    Этот «бдыщь» не просто так случился. Имел разговор с начальником ПВО соединения. Вы думаете, что оператор не может отличить малогабаритную воздушную цель от бомбардировщика? Нарушение было зафиксировано, но команды на уничтожение никто не дал. Кроме того, как вы представляете себе ситуацию, когда обломки самолёта (всё равно какого) упали бы в густонаселённой местности. У нас же была перестройка...А тут появился повод перетрясти коммунистическое руководство ВС и войск ПВО в частности...
                    Судя по заявленным характеристикам - средства ПВО достаточной надёжности. Об этом говорят и те специалисты, кто продолжает служить. Суть в самой работе ВПК под руководством миллионеров. О чём может переживать г-н Чемезов? Только о суммах подписанных контрактов.
                    По моим прогнозам затевается какая-то внутренняя заварушка - этакая «междоусобица». А все эти аварии - результат халатности и разгильдяйства. в буржуазном государстве простые трудяги никому не нужны.
                    1. свой1970
                      свой1970 Сегодня, 16:28
                      -3
                      Цитата: ROSS 42
                      Нарушение было зафиксировано, но команды на уничтожение никто не дал.

                      А если у него ядерная боеголовка?
                      Прэлесть картинку - летит неизвестный самолет, везет неизвестно что и все ссат отдать приказ на сбитие....
                      Чем это отличается от данного пожара? Да ничем!!!
                      Всем все по барабану было - " Пущщай Масква решает- а то вдруг мы ошибемся!!!"

                      В нормальной ситуации его должны были еще ДО границы опознать как чужака, и километрах в 50 ( чтоб не отбрехались что случайно!!)от границы завалить - как вражеский неопознаный.Из пушки или просто сделав вокруг оборот с газовкой- он бы сам об землю убился бы..
                      Не смогли? Должна была уже валить без вопросов ПВО Москвы.
                      Никто ж не знал - что он везет...
                      Системы ПВО может и хорошие были а вот эксплуатанты.....
                      Итог - на весь мир конфуз,

                      Цитата: ROSS 42
                      А все эти аварии - результат халатности и разгильдяйства.

                      Здесь соглашусь - все крупные аварии пожары и катасрофы в СССР тоже были в основной массе от пофигизма
                      Люди по большому счету не меняются....
                      1. vovochkarzhevsky
                        vovochkarzhevsky Сегодня, 18:02
                        0
                        А если бы он вёз патроны? Что, неймётся своё невежество показать? А ничего, что в ту же москву и зарубежные рейсы были? И в тот же боинг 747 не одну ядрёную бомбу запихнуть можно? Так что, нужно сбивать было.
                        И хотя бы догадаться сможешь, что это?

                      2. свой1970
                        свой1970 Сегодня, 18:23
                        0
                        Цитата: vovochkarzhevsky
                        А ничего, что в ту же москву и зарубежные рейсы были? И в тот же боинг 747 не одну ядрёную бомбу запихнуть можно?

                        Вы разницу между пассажирским(!!!!) рейсовым(!!!!) бортом о котором имеется куча информации и непонятным неопознанным пердимоноклем ( который еще и теряли при сопровождении!!!) понимаете????
                        Чуть раньше южнокорейский борт вполне законно сбили - и всем плевать было что там могли быть пассажиры!!!!!
                        А тут просто тупо облажались...

                        З.ы. могли б не напрягаться - я ваш текст десять раз отсканированный мелкий шрифт на телефоне все равно не увижу.Дайте нормальную ссылку
                  2. vovochkarzhevsky
                    vovochkarzhevsky Сегодня, 17:43
                    0
                    Откуда вы такие берётесь? Что такое ПВО, какие действовали тогда нормативные акты, у вас понятий нет от слова совсем. А туда же, спешите своё "мудрое" слово вставить.
                    1. свой1970
                      свой1970 Сегодня, 18:01
                      -1
                      Цитата: vovochkarzhevsky
                      Что такое ПВО, какие действовали тогда нормативные акты, у вас понятий нет от слова совсем

                      То есть вы как знаток( видимо ) можете пояснить- почему не был сбит или принужден к посадке неопознаный вражеский самолет с неищвестной загрузкой летящий к Москве очень долго - почти 6 часов?????
                      Давайте , задвигайте свою версию

                      Оспорьте:
                      ." Во многом беды коренятся в непродуманной и непрофессиональной реорганизации Войск ПВО в 1978 г. Можно с полными основаниями заявить - если бы не было 1978 г., то и не было бы событий 28 мая 1987 г."
                      https://topwar.ru/34811-hronologiya-poleta-matiasa-rusta.html
                2. Canis Aureus
                  Canis Aureus Сегодня, 16:31
                  -1
                  Цитата: ROSS 42
                  "20 лет он шагал через людей". Что известно об арестованном владельце "Листвяжной"
                  https://www.sibreal.org/a/chto-izvestno-ob-arestovannom-vladeltse-listvyazhnoy/31612286.html

                  Статья заказная.
                  1. ROSS 42
                    ROSS 42 Сегодня, 16:34
                    0
                    Цитата: Canis Aureus
                    Статья заказная.

                    Ага...Не успевшие погибнуть шахтёры писали...Там в интернете много чего написано от выжившей фауны Приморья...От прошедших вакцинацию, но не сумевших выжить...Она (ПРАВДА) всегда глаза колет.
          2. Stas157
            Stas157 Сегодня, 14:10
            +5
            Цитата: Степан S
            Путин виноват, что условный сварщик Стас, Вася, Петя решил что то приварить при покрасочных работах

            До Путина цепочка длинная, но она доходит. Если аварийность по стране оказывается аномальной, то это уже политический вопрос, который находится в ответственности президента.

            А если взять этот корвет, то там явно не рядовой сварщик руководил строительством корабля. Виноват его начальник, у которого подчиненные (сварщики) не соблюдают ТБ.
            1. Alex777
              Alex777 Сегодня, 18:03
              0
              Цитата: Stas157
              А если взять этот корвет, то там явно не рядовой сварщик руководил строительством корабля. Виноват его начальник, у которого подчиненные (сварщики) не соблюдают ТБ.

              Что они там варили? Композитные конструкции?
        2. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 18:52
          -1
          Ну да, надо рашкина позвать и олёшу, сразу станет хорошо.
      5. riddik70
        riddik70 Сегодня, 18:50
        0
        Если по внимательнее быть, то на палубе находилось большое количество лакокрасочных изделий. Для проведения покрасочных работ. Каким образом к живучести данного проекта это соотносится?
    2. Комментарий был удален.
    3. Умник
      Умник Сегодня, 12:29
      -15
      Скорее всего в сроки сильно не укладывались и решили скрыть разгильдяйство пожаром
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 13:24
        +6
        Скорее всего в сроки сильно не укладывались и решили скрыть разгильдяйство пожаром

        Вы думаете быть уволенным за срыв сроков это хуже, чем быть посаженым за поджог корабля? У нас за срыв сроков еще никого не наказали.
        1. Умник
          Умник Сегодня, 15:30
          -1
          В этом и проблема вас. У нас карают за сроки
        2. вадим dok
          вадим dok Сегодня, 15:53
          -1
          Есть такая теория,что за 7÷8 рукопожатий можно добраться до любого жителя планеты Земля!
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 14:00
        0
        Цитата: Умник
        Скорее всего в сроки сильно не укладывались и решили скрыть разгильдяйство пожаром

        Если бы всё, что не укладывается в сроки сжигали, у нас бы никакие вооружения не существовали.
        1. Умник
          Умник Сегодня, 16:44
          0
          Если бы карали всех кто в сроки не укладывается у нас было бы больше качественных и современных вооружений
      3. Serg Koma
        Serg Koma Сегодня, 14:05
        +1
        Цитата: Умник
        Скорее всего в сроки сильно не укладывались и решили скрыть разгильдяйство пожаром

        Поэтому руководство "Северной верфи" решило устроить пожар, для того что бы за свой счет (и не маленький) отсрочить сдачу корвета Заказчику и скрыть своё разгильдяйство.??? Оригинальная однако у вас трактовка причин происшествия. С удовольствием поставил бы вам плюс - но в другом конкурсе, а так, даже минуса много.
        1. Умник
          Умник Сегодня, 15:32
          +3
          Если за срыв сроков штраф 5 млн а за ремонт после пожара 1 млн вы бы что выбрали?
          1. Комментарий был удален.
          2. Serg Koma
            Serg Koma Сегодня, 19:01
            0
            Цитата: Умник
            за срыв сроков штраф 5 млн а за ремонт после пожара 1 млн


            Вы снова шутите? Контрактная стоимость корвета "Строгий"/"Проворный" (заводской номер 1008) проекта 20380 составляет (без НДС) 17,32976 млрд руб. (в ценах 2016 года) Если даже ремонт обойдётся в пару десятков миллионов (выдаю желаемое за действительное) - очень легко отделались.
            1. Умник
              Умник Сегодня, 19:25
              0
              Еще бы каран приложили)где цена штрафа за сроки?
          3. Serg Koma
            Serg Koma Сегодня, 19:11
            0
            Цитата: Умник
            за срыв сроков штраф 5 млн

            Ознакомьтесь (для начала) прежде чем с плеча рубить laughing
            КоАП РФ Статья 14.55. Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа
            1. Умник
              Умник Сегодня, 19:25
              0
              А что что то доказали?
    4. mitrich
      mitrich Сегодня, 13:05
      -2
      Вот шумерам в укропечати радости то прибавилось.
      Как бы праздник общенациональный не объявили.
      А так, просто - .опа. Столько лет и денег, наших, и всё зря.
      Ещё хренову прорву денег и сил на утилизацию надо.
      А корабли когда будут?
    5. lucul
      lucul Сегодня, 14:43
      +3
      Эт полная ж..... no Одна искра и всё насмарку......

      По заверению Северной верфи - ремонтные работы на корабле в тот день не проводились ,оттого и пострадавших среди гражданских (рабочих) нет .
      Так что - только диверсия.
      1. Умник
        Умник Сегодня, 19:28
        0
        Бум и снова я прав)
  2. sustav75
    sustav75 Сегодня, 12:04
    +13
    Хозяин северной верфи господин Орлов. Друг, хороших друзей Путина. Единорос до мозга костей. Путин своих не трогает. Всё, как всегда...
    1. krot
      krot Сегодня, 12:27
      -8
      Такой вот с сигаретой устроил пожар, а виноват уже Путин. Ну реально достали шумерские штампованные комменты
      1. sustav75
        sustav75 Сегодня, 12:50
        -5
        Сам ты шумер. Ваши коменты запутиноидов это что то...
    2. krot
      krot Сегодня, 12:31
      -11
      Один рабочий кинул сигарету, или с газовой горелкой работяга постарался, а виноват то Путин))) Реально шумерские методички уже пора на свалку истории. Нового ничего не хватает ума придумать)))
      1. Lykases1
        Lykases1 Сегодня, 13:20
        +12
        А знаете в вашем сарказме есть смысл. Кто развёл безответственность чиновников, правительства? Явно не вы, не я и не человек с газовой горелкой.
        1. Умник
          Умник Сегодня, 19:29
          0
          Ана и не я все непричем)))
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 13:36
        -1
        Цитата: krot
        кинул сигарету, или с газовой горелкой работяга постарался, а виноват то Путин)))

        Понимаете , многие не понимают , что такое строительство корабля , или ремонт ... Это не в цеху работать .. Теснота, большое количество людей одновременно ведущих работы , огромное множество небольших помещений , изолированных друг от друга , а значит ослабление контроля за ТБ ... Там промасленная ветошь .Здесь покрасочные работы , рядом работают электрики , какие то столяры , громоздят леса , опилки стружки , обрезки . А с высоты пятиэтажного дома на эту ветошь, стружки , кабеля сыпется бенгальским огнём окалина от сварки .. Да , что угодно может произойти . И вроде ни кто не виноват . Трагическое стечение обстоятельств .... а по сути малейшее не соблюдение ТБ и вот вам пожалуйста . Почти готовый корабль уничтожен . И врагов не надо .. Сами всё сделаем ...
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:27
          +1
          Цитата: 30 вис
          и вот вам пожалуйста

          Сдавали капитальщик, конец месяца...Где-то в трюме задымило - 200 человек покинуло борт ! Сам считал. Типа парохода -СТР. Хорошо было просто задымление без пожара...
    3. krot
      krot Сегодня, 12:33
      -7
      Один рабочий кинул сигарету или с горелкой не справился, а виновник опять Путин! ))) Нового ничего в шумерстане не хватает ума придумать?
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:42
        +24
        Если рабочий имеет возможность уничтожить боевую единицу, значит вся система настроена неверно. Вот представим, завтра сгорит Нахимов, по аналогичной причине, а потом и Борей строящийся. Ну - разумеется виноваты Петрович и Иваныч (вот раздолье то для воображаемого ЦРУ), а не те люди, которые не настроили надзор и контроль. То есть вот мы уже перешли на административный уровень. Нет системы объективного контроля. Нет системы персонального контроля за потенциально опасными работами. Кто это налаживает? Директор.
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 12:53
          -19
          Цитата: donavi49
          Если рабочий имеет возможность уничтожить боевую единицу, значит вся система настроена неверно.

          Ваши предложения? К каждому ставить чекиста?
          1. Deck
            Deck Сегодня, 13:34
            +7
            Судя по их количеству можно создавать отдельную чекистскую верфь. По типу дивизий НКВД в войну. Покажут образец ударной работы.
          2. alexmach
            alexmach Сегодня, 14:23
            +8
            Ваши предложения? К каждому ставить чекиста?

            Как насчет толкового бригадира?
            И толковых инженеров и технологов над бригадирами?
            И отдельного специалиста по ТБ, тоже толкового?
            И разумную систему взаимодействия всех этих людей?
            1. Dart2027
              Dart2027 Сегодня, 15:02
              -5
              И они все должны стоять за спиной каждого рабочего? Один чекист будет дешевле.
            2. свой1970
              свой1970 Сегодня, 15:33
              +6
              Цитата: alexmach
              Как насчет толкового бригадира?
              И толковых инженеров и технологов над бригадирами?
              И отдельного специалиста по ТБ, тоже толкового?
              И разумную систему взаимодействия всех этих людей?

              У меня знакомый в 70е капнул жене на нейлоновую кофточку свежекупленную пастой от ручки.Кинулся стирать не отстирывается.Он взял и в ацетоне ее замочил..Приходит через пят минут - а она растворилась, вообще в ноль..
              Вылил все из тазика в унитаз, сел на него и закурил...А спичку под себя бросил....
              Пришел в себя в больнице - тяжелое сотрясение мозга об чугунную ванну и обожженая задница...так до смерти и звали Контуженным lol
              Цимес - он был инженером по ТБ на химпредприятии и прекрасно знал что пары взрывоопасны....
              К нему тоже надо было контролера приставить?
        2. Умник
          Умник Сегодня, 19:31
          0
          Почему не обама? Виноват
      2. sustav75
        sustav75 Сегодня, 13:00
        -2
        А ты ещё и ботяра знатное! Иди новые методички получай от Сечина, Чубайса, Миллера, ну и Греф тебе чего нибудь подкинет...
    4. vervolk
      vervolk Сегодня, 12:39
      0
      около 12 ночи там свободная пресса случайно обнаружила путина. который в пальто с поднятым воротником и в низко надвинутой шляпе, огнивом и кресалом раздувал пожар-чтоб потом кинуть подряд своим дружкам олигархам-дело раскрыто
      1. sustav75
        sustav75 Сегодня, 13:05
        +6
        Подряды кстати и вправду , своим друганам ещё по Ленинграду В.В.П. раздаёт. Вы правы на все сто! А в 12 ночи Путину есть чем заняться! Например художественной гимнастикой...
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 17:59
          +1
          Цитата: sustav75
          А в 12 ночи Путину есть чем заняться! Например художественной гимнастикой...

          Зависть один из смертных грехов ... Кто может в 12 часов ночи и если есть с кем заниматься "художественной гимнастикой " , и если это в кайф ради бога ! Завидовать и злопыхать не следует ... Лечитесь . может и у Вас получится .....Насчёт Путина и художственной гимнастики ... Может и на здоровье ! Многие европейское "партнёры " геи и открытые лесбиянки , а другие, Байден к примеру , кефир и тёплый сортир ...и намного раньше 12 ночи
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:21
      +2
      Цитата: sustav75
      Путин своих не трогает. Всё, как всегда...

      Мы вас тоже кремлеботам в обиду не дадим, ибо нехрен палки в «репу» вставлять.
      ==========
      Я хочу спросить вас, господа «кремлеботы-палочники»:
      «Вы нас, которые прожили по шесть и более десятков лет, считаете за врагов Отечества? На основании чего? Нелестных слов о работе ВПК? Неправда ваша. Мы всегда радуемся хорошему и доброму. Только мы, в силу имеющегося жизненного опыта, выслуги лет и знания некоторых особенностей работы режимных объектов начинаеМ теряться в догадках:
      - на основании чего и каким образом был изуродован поставленный в ремонт единственный ТАВКР «Адмирал Нахимов», при этом утонул единственный ПД-50 и стала неизвестна судьба одного пропавшего специалиста, после чего ПОЖАР принёс миллионный ущерб;
      - каким образом и почему ПОЖАР на АС-31 «Лошарик» вызвал гибель специалистов высочайшего класса, ценой собственных жизней спасших изделие;
      - почему произошёл ПОЖАР в двигателе привезённого на авиасалон Ил-112 в, который вывел из строя управление самолётом...»
      Мне даже совестно напоминать о ПОЖАРАХ в якутской тайге, о пожарах на предприятиях г-на Потанина...Речь, ведь, не о них. Пусть Путин не имеет к этому никакого отношения. Пусть его окружение ни сном, ни духом о происшедшем...
      НО, КТО ЖЕ ТОГДА ВИНОВАТ, ЕГО МАТЬ?
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 18:12
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Я хочу спросить вас, господа «кремлеботы-палочники»:
        «Вы нас, которые прожили по шесть и более десятков лет, считаете за врагов Отечества?

        Если я люблю свою Родину , если для меня в данное время президент России являестся гарантией целостности России , её существования, значит я "кремлебот -палочник" ? Да мне очень много не нравится в делах власти , мне вообще многое не нравится в природе человеческой ... Я прожил жизнь . Как говорится жизнь уже сделана ... И мне ясно , что понятие справедливость и равенство иллюзии . потому к власти и деньгам страны рвутся не лучшие представители человечества Ещё больше не нравится развал и передел страны . Это гибель Русского народа ! Только эволюция ...
  3. Kars
    Kars Сегодня, 12:05
    +10
    А если бы в него ракета или снаряд попали бы? Так же само сгорел бы?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:16
      +15
      Любой современный корабль строится на основе - сделать все, чтобы не попало, а если попало, то это однозначно уже проблемы иного уровня. При текущем насыщении, любое, даже локализованное в нескольких отсеках (особенно рубки) повреждение это длительный и дорогостоящий ремонт = исключение корабля до конца войны.

      Повторю, английский эсминец сгорел от невзорвавшейся ПКР. А он был из стали, без композитов и АМГ.

      АМГ быстроходный транспортный корабль сгорел от легкой ракеты с 20 кг БЧ.


      Ну и т.п.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:17
        +1
        Кстати в экипаже этой быстроходной лайбы было 4 украинца,остались живы.Интересно "гробовые" заплатили.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 18:04
          +1
          Цитата: tralflot1832
          было 4 украинца,остались живы.Интересно "гробовые" заплатили.

          Страховку выплатили . У них вся система держится на страховке , что в общем то хорошо . Но если это твой прокол , малейшее отступление от правил , то фигу с маслом , а не гробовые ! В чём , чём , а деньгах у них лохов нет .
    2. frruc
      frruc Сегодня, 12:24
      +9
      Корабль (или что от него осталось) можно еще использовать в качестве тренажера для тренировки пожарных команд и экипажа.
      1. Комментарий был удален.
    3. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 19:00
      0
      Если бы тебе по башке кирпич попал, ты продолжал бы задавать идиотские вопросы?
  4. AlexFly
    AlexFly Сегодня, 12:07
    +19
    Только во вторсырьё...
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 12:43
      +15
      Пожар на площади 400 м.кв. Т.е. сгорело все что могло гореть. Металл от жара повело. Корабль явно восстановлению не подлежит
  5. Hermit21
    Hermit21 Сегодня, 12:07
    +19
    теперь срок сдачи будет сдвинут значительно вправо

    Да на слом его. С гореликом потом проблем не оберешься.
  6. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 12:07
    +14
    Согласно сообщению пресс-службы предприятия, повреждения получила надстройка корабля.

    "повреждения"
    можно считать, что её нет
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 13:34
      +6
      Цитата: Наводлом
      Согласно сообщению пресс-службы предприятия, повреждения получила надстройка корабля.

      "повреждения"
      можно считать, что её нет

      Это лукавые журналисты так считают. Надстройкой там даже не пахнет. Сгоревшая надстройка -- это у кр УРО Белкнап после столкновения с АВМ Дж. Кеннеди в Средиземке в ноябре 1975 года.

      А у Проворного на верхней палубе видны только остатки грот-мачты. А остальное все ровненько, палуба в остатках конструкций от бывшей надстройки...Ничегошеньки не осталось от инженерного творения.... am
  7. dimasik-nl
    dimasik-nl Сегодня, 12:08
    +2
    Что же это за такой боевой корабль, когда даже находясь на стапелях сгорел, как стог сена. Представляю, что было бы в реальном бою
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 12:31
      +1
      Цитата: dimasik-nl
      Представляю, что было бы в реальном бою

      Лучше таки почитать, да побольше, ибо здесь от "представляющих" уже не протолкнуться, имя им легион. yes fellow
    2. kot423
      kot423 Сегодня, 12:41
      +3
      Цитата: dimasik-nl
      Представляю, что было бы в реальном бою

      Вы в реальном бою тащите на палубе тцать тонн лакокрасочных изделий для покраски корпуса?
    3. Hermit21
      Hermit21 Сегодня, 13:22
      +1
      Недостроенный корабль на стапелях и полностью укомплектованный с обученным экипажем – совершенно разные вещи с точки зрения БЗЖ.
  8. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 12:08
    +16
    Посмотрел фото. У нас, строителей, в таком случае говорят - легче новый построить...
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 12:09
    +15
    ШО?! ОПЯТЬ...человеческий фактор ?

    АГА !!!
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:10
    +9
    Что гадать,будем ждать выводы оценки ущерба комииссии.А на технику безопасности в этом году Северная верфь по отчётам освоила 113,5 млн руб.Похоже по бумагам.Наверно надо действовать как с баронами от угля и границу для них закрыть,а то поубегают.
    1. sustav75
      sustav75 Сегодня, 12:22
      +4
      Там хозяева верфи являются друзьями и знакомцами Путина. Убегать не будут. Царь милостив...
      1. aslan balayev
        aslan balayev Сегодня, 13:22
        +4
        Если господин Путин намерен искоренить откаты, кумовство, коррупцию, воровство и другие «негативные» веши, то надо начинать с самих близких друзей. Впрочем, начинать надо было чуть раньше, этак лет 20 назад.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 16:29
          +3
          Цитата: aslan balayev
          Впрочем, начинать надо было чуть раньше, этак лет 20 назад.

          Как говорил Ли Куан Ю:
          1. aslan balayev
            aslan balayev Сегодня, 17:38
            -1
            Цитата: ROSS 42
            Цитата: aslan balayev
            Впрочем, начинать надо было чуть раньше, этак лет 20 назад.

            Как говорил Ли Куан Ю:

            Кажется он это сказал при встрече с Порошенко. Честному Ли Куан Ю видимо в голову не могло прийти что перед ним стоит коррупционер №1 Украины. Иначе, подозреваю, он не стал бы жать липкую руку Пороху.
    2. одинокий
      одинокий Сегодня, 13:14
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Что гадать,будем ждать выводы оценки ущерба комииссии.

      Виноват мальяр Петрович,который курил на рабочем месте.Вот и весь вывод комиссии..
      Цитата: tralflot1832
      на технику безопасности в этом году Северная верфь по отчётам освоила 113,5 млн руб.

      А вот это уже интересно будет для комиссии..можно наварится laughing
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 18:24
      0
      А Вы вспомните , как мы сами расписывались за ТБ и побежал работать , как прежде ... План , сделка , деньги , враги техники безопасности . Друзья несчастных случаев и аварий .
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:37
        0
        Если это ко мне ,то это не про меня.
  11. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:10
    +10
    Ну вот даже УКСК-8 прогорела. Поэтому я бы не спешил заявлять, что корпус и отсеки неповреждены. Надстройка туда и стекла, а дымовая труба провалилась в машинное - что хорошо видно на фото в статье, где цел остался только кормовой модуль с ангаром.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:08
      0
      Это просто отверстие с крышкой для ТПК они вроде как отдельно вставляются.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 15:45
        +1
        Ну второе фото с коррекцией яркости и контраста, показывает, что сама пусковая (которая ниже) тоже повреждена.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:11
    +5
    Нарушение правил при производстве каких ни будь работ, так точнее будет.
    Вопрос, а на верфи работают штатные работники??? Или подрядчики, контингент работников, в которых, ну очень разный?
  13. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:11
    +5
    Да,спишут его на утилизацию, там ремонт выйдет дороже постройки нового, даже с учётом откатов и растасканных по карманам средств.
  14. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 12:13
    +7
    Корабль в море и корабль в доке - два разных корабля, численность и выучка команды совсем иная, чем у рабочих.
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 12:50
      +2
      Цитата: strannik1985
      Корабль в море и корабль в доке - два разных корабля

      Вдали от берегов бороться с пожаром проще?
      1. strannik1985
        strannik1985 Сегодня, 13:32
        -1
        При прочих равных - при наличии команды на борту = больше обученных людей, больше средств тушения(стволов)поданных к очагу пожара и т.д.
      2. Степан S
        Степан S Сегодня, 13:52
        +1
        Вдали от берегов бороться с пожаром проще?

        Это два разных корабля- корабль на стапеле, в процессе строительства, и боеготовый корабль в море. Там есть и средства пожаротушения, и разбивка на отсеки, и обученный тренированный экипаж.
      3. Удав КАА
        Удав КАА Сегодня, 13:59
        +1
        Цитата: Stas157
        Вдали от берегов бороться с пожаром проще?

        В море выпускают перволинейные единички с отработанными экипажами. БЗЖ -- это твоя жизнь! А за свою жизнь ты будешь держаться зубами, даже когда у тебя руки по локоть обгорели... angry
        К тому же очень важны первые минуты развития пожара, когда он классифицируется еще как "возгорание". Есть первичные средства пожаротушения, есть пожарная магистраль с 9 атм давления, есть АП поотсечно или по зонам и рубежам, есть ПЭЖ, руководящий борьбой с пожаром, организующий линии обороны и все они д.б. надрочены до автоматизма по БЗЖ...
        А при борьбе с пожаром -- главное, чтобы электричество "внезапно" не кончилось...Вот тогда -- АБЗАЦ ! Потому как мотопомпы редкое "животное" на современных НК...да и резервные ДГ не всегда "заправлены" топливом для немедленного запуска...а зачастую просто бывают не в строю. Поэтому СПК, Мех, к-р ДЖ должны быть в вопросах взрыво-пожаробезопасности -- зверюгами!!! И рвать безжалостно всех пофигистов в клочья -- сразу и безжалостно! Тогда можно выстоять, если случится беда...
      4. Шиден
        Шиден Сегодня, 15:32
        +1
        Не всегда, здесь многие пишут что в боевой обстановке с экипажем не чего не будет.Вы хотя бы историю в ВМФ СССР поглядели БПК ЧФ взрыв ЗРК пожар ,затопление ,ТОФ попадание мишени в МРК пол экипажа погибло ,пожар , затопление.
        1. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 16:08
          +2
          Цитата: Шиден
          Не всегда, здесь многие пишут что в боевой обстановке с экипажем не чего не будет.Вы хотя бы историю в ВМФ СССР поглядели БПК ЧФ взрыв ЗРК пожар ,затопление ,ТОФ попадание мишени в МРК пол экипажа погибло ,пожар , затопление.

          ЧФ ПКР - пожар
          Самой серьезной аварией в истории ПКР “Москва” стал пожар, вспыхнувший 2 февраля 1975 года. В 12.15, когда основная часть экипажа обедала, в помещении носовых дизель-генераторов произошло короткое замыкание на распределительном щите. Личного состава в отсеке не было, и огонь быстро распространился на соседний кубрик № 3. Поскольку переборки на крейсере, за исключением водонепроницаемых, изготавливались из алюминиево-магниевого сплава, они мгновенно прогорали, и пожар охватывал все новые помещения. Очень быстро пламя добралось до энергоотсека № 1, где работали вспомогательный котел и турбогенератор — корабль обесточился.
          Ситуацию усугубляло то, что автономная система пожаротушения в горящих отсеках была неисправна, пожарная магистраль без электричества не работала, а запустить кормовой дизель-генератор из-за поломки масляной системы не удалось.

          Фото очевидца:

          © Доктор. Авиабаза
          1. Шиден
            Шиден Сегодня, 16:48
            0
            Большой противолодочный корабль "Отважный" затонул на траверзе Балаклавы на глубине больше 100метров.Само произвольный запуск ЗРК в кормовом погребе взрыв и пожар , команда боролась за живучесть.
  15. aries2200
    aries2200 Сегодня, 12:14
    +8
    прикрыли хищения средств "огненным петухом" .....
    1. владимир1155
      владимир1155 Сегодня, 17:01
      0
      прикрыли хищения средств "огненным петухом" ..... очевидно, пожар после работы чтобы никого было, и вообще в это день никто не работал (чтобы спокойно разместить средства поджога) ... пожарная на вызов 4 уровня приехала в СПБ через.... 40 минут и без воды наверняка.... кто заплатил за это пожарным? где пожарная служба верфи? где ее штатная пожарная машина?... что хотели скрыть? какие хищения были очевидно при строительстве корабля? .....возможно владельцы Заслона, список их озвучил Климов, вместе с руководством завода (известным своей причастностью к монструозным кораблям, и финансирующие секту авианосников) организовало пожар чтобы опять не опростоволоситься с никчемным Заслоном?.... много вопросов..... можно ли на доходы от заслона купить руководство завода, пожарников и следователей СК?
  16. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:14
    +5
    Может пора что то делать реальное, не слышал в СССР о пожарах, возможно не сообщали. Но что это меняет?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:32
      +6
      К сожалению было всякое ...
      Расследовали, сажали и увольняли ... самых виновных или ещё как это было, теперь узнать сложно.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 15:41
      +1
      Цитата: мусоргский
      Может пора что то делать реальное, не слышал в СССР о пожарах, возможно не сообщали. Но что это меняет?

      Полно было...
      Навскидку - Гостиница Россия в 1970е- от тополиного пуха и раздолбая, поезда под Уфой, пожары на подлодках, взрыв на станции эшелона со взрывчаткой...
      1970е- начало 1980х
    3. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 16:12
      +2
      Цитата: мусоргский
      Может пора что то делать реальное, не слышал в СССР о пожарах, возможно не сообщали.

      Это ж СССР - там даже Чернобыль поначалу попытались "замести под ковёр", как радиационную аварию на ЛАЭС до этого.
      Сообщали в СССР по пожаре на противолодочном крейсере "Москва"? О гибели БПК "Отважный"?
  17. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 12:15
    +7
    Теперь никто не докажет, что он был небоеспособен. Это шах и мат Пентагону.
  18. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 12:18
    -5
    Ни кто не может оправдать нарушение мер безопасности при выполнении работ любой сложности и ответственности. Причина?Одна, разгильдяйство исполнителей и контролирующих.
    А последствия ликвидируют, виновных накажут и будет корвет бороздить просторы морей и океанов, Родину защищать.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:37
      +14
      Виновных накажут, если вы про Петровича с 20к зарплатой и начальника смены по ТБ Василича с 35к зарплаты и документообразованием за 3 должности. На Абазе вон пишут реальные рабочие других заводов, сейчас выбор или идти обходить участки и лишиться премии/жить на работе ибо бумажки сами себя не напишут, или писать бумажки, но тогда выйти из кабинета тупо нет времени.

      Выше? Кого? Эффективных менеджеров? Так там почти все молодые гении 22-28 лет, кого не возьми, у того родители или в списке Форбс, или в списке государственных деятелей. Это же Питер. Молодое дарование не поедет на север или на ДВ, там ничего нет и скучно. А в Питере есть все + на выходные можно к друзьям на Рублевку/Сити ездить.

      Еще выше? Так там можно и на себя выйти wassat . Вон Орлов сам кого хочешь хлопнет или Рахманов.

      Насчет корвет бороздить моря океаны - так для этого надо, чтобы государство (ну не Орлов с Рахмановым же деньги свои платить будут) перевело еще 8-11 млрд рублей, заказать новую надстройку. Провести дефектовку корпуса и установленных систем. Увеличить смету еще на 4-5 млрд. И так лет через 5 сдать корабль (цикл надстройки 1,5 года и у ССЗ нет на подмену с другого заказа, ибо у нее всего 2 надстройки на 20385 было заказано, а для ДВ делает другой завод), ну или оттащить его на кладбище и забыть.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:39
      0
      Даже штатные работники грешат нарушениями, разными, если есть подрядчики, то контроль должен быть усилен.
      Вопрос опять тот же, на чем хозяева решили сэкономить?
    3. фа2998
      фа2998 Сегодня, 12:42
      +4
      А есть гарантия ,что это последний пожар?Ведь они не себе дачу строят,они осваивают бюджетные деньги.Главное не построить,а иметь связи,чтоб тебе деньги слали. hi А Родина-это куда они своих детей отправили и валюту вывезли.
      Цитата: ODERVIT
      последствия ликвидируют, виновных накажут и будет корвет бороздить просторы морей и океанов, Родину защищать.
      1. свой1970
        свой1970 Сегодня, 15:46
        0
        Цитата: donavi49
        Эффективных менеджеров? Так там почти все молодые гении 22-28 лет, кого не возьми, у того родители или в списке Форбс, или в списке государственных деятелей. Это же Питер. Молодое дарование не поедет на север или на ДВ, там ничего нет и скучно. А в Питере есть все + на выходные можно к друзьям на Рублевку/Сити ездить

        Цитата: фа2998
        Родина-это куда они своих детей отправили и валюту вывезли.

        Вы определитесь - они либо здесь либо там...
  19. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:19
    +9
    Очень, очень обидно.
    И это в то время, когда флот ТАК нуждается в новых кораблях. По моему, 7 лет строительства и х... ох какая сумма денег, в огонь.
    Жаль, очень жаль.
    Думаю, причина - отсутствие дисциплины и ответственности, а по простому РАЗДОЛБАЙСТВО.
  20. константин борзый
    константин борзый Сегодня, 12:22
    +6
    это все диверсии! горшков на верфи сгорел, п.л. нам верфи загорелась, теперь корвет.............
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:36
      +2
      Что это было, может и разберутся ... одно понятно, контроль за соблюдение правил и прочее подобное, было не айс.
    2. skrepoburner
      skrepoburner Сегодня, 12:49
      -3
      а следом твой диван диверсанты подожгут
  21. Комментарий был удален.
  22. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 12:28
    +3
    М-да, полная... Корпус, это ерунда - срезать пострадавшие от огня участки и конструкции, изготовить новые, это не проблема, как и заменить УВП. А вот оборудование и коммуникации: радары, БИУС, навигационное и связное оборудование, если уже было установлено, это основная часть стоимости корабля будет. И коммуникации, все это соединяющие, и их монтаж, это львиная доля сроков строительства.
    Главное, теперь даже не виновных наказать (все равно наказать реально можно только непосредственно допустивших нарушения и т.н. ответственных, а доказать вину всяких "эффективных менеджеров" и "оптимизаторов" нереально), а сделать правильные выводы и принять меры. Как минимум понятно, что горение долгое время происходило само по себе, без принятия мер к его тушению, что говорит либо об отсутствии контроля (визуального и средствами пожарной сигнализации), либо об отсутствии средств пожаротушения на месте выполнения работ.
  23. MrFYGY
    MrFYGY Сегодня, 12:28
    +3
    Списание. Ремонтировать нечего. Может что-то на запчасти для однотипных пойдет.
  24. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:30
    +6
    Виновных за такие вещи надо жёстко наказывать, это же откровенное вредительство!
    Во первых сколько денег "дымом пошло" . А во вторых это удар по обороноспособности страны ! Вон на Украине списанным катерам радуются , а тут целый корвет сожгли !
    Может пора уже и с руководителей предприятий начать спрашивать? Чтобы голова болела не только о том , как прикупить загородный домик , а порядок на ввереных объектах наводить.
  25. Комментарий был удален.
  26. Виссарион Голубов
    Виссарион Голубов Сегодня, 12:32
    +4
    У каждой аварии есть своя фамилия. И.В. Сталин
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 14:48
      +1
      У каждой аварии есть своя фамилия. И.В. Сталин

      Это не Сталин. Это сталинский нарком путей сообщения Л.М. Каганович. - "Каждая авария имеет имя, фамилию, отчество и должность".
  27. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:35
    +7
    Думаю корвет в утиль.В утиль все средства на него потраченные за многолетний срок строительства.Жалко,что мы не можем менять судостроителей,частных верфей нет,опять к этим придем с новым контрактом и миллиардами. hi
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:51
      0
      Можем, сейчас старых посадим лет на 10, новых назначат.
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 13:57
      0
      Жалко,что мы не можем менять судостроителей,частных верфей

      Это не частная верфь, владелец ОСК - 100% гос.участие.
  28. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:35
    0
    А что там с доком от кузи? Оно само утонуло и никто не виноват?
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:13
      0
      Поднимать его ни кто не будет нет смысла так как новый - сухой док строят.
  29. Strannik_GO
    Strannik_GO Сегодня, 12:41
    -1
    Ах, какие дикари "советские", видели во всём "вредительство"., разве наши Россияне за мзду могут вредить Родине? Как выходит - могут - так, "не чего личного - просто бизнес..."
    Как вовремя, перед размещением ударных ракет, в очень подходящий момент....
    1. Strannik_GO
      Strannik_GO Сегодня, 13:33
      -1
      Конечно, дождёмся официальных результатов расследования., но как это можно постараца, чтобы от воспламенения краски деформировался вес корпус, да и не красят одномоментно большие площади, нет здесь " готовили долго и вдумчиво"...
      И не нужно, представлять себе, что американский "шпиён" под покровом ночи пробирается на корабль и зажигалкой "зипа" приводит в хлам корабль потенциального противника.
  30. ALARI
    ALARI Сегодня, 12:43
    -3
    Ту что уже никто не шутит про Петрова и Баширова? Не плюй в колодец.Мысли материальны.
    1. Strannik_GO
      Strannik_GO Сегодня, 13:35
      0
      Тогда уж, Джеймса Бонда и неуловимого Джо...
      1. ALARI
        ALARI Сегодня, 13:44
        +1
        Это вымышленные персонажи, а сладкая парочка ныне живущие, вроде.
  31. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:45
    -1
    Цитата: AlexFly
    Только во вторсырьё...


    Целесообразность восстановления сонительна.
  32. awg75
    awg75 Сегодня, 12:48
    +1
    это не чинится. дешевле заново
  33. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:50
    +1
    Да беда. Надо делать выводы и по поводу возникшего пожара и по поводу жевучести корабля.

    Краска загорелась и нет корвета, а попади в него ракета все, все покойники.
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 13:08
      +4
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Да беда. Надо делать выводы и по поводу возникшего пожара

      Здесь выводы нужно делать трибуналу!Как говорили ранее, по всей строгости Закона.
  34. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 12:59
    +1
    Я вот тут подумал, если ты хочешь достичь чего либо, есть один из способов, копировать то или того, кто уже, тобой поставленной цели успешно достиг. Все знают о успехах Китая в развитии флота. Все знают, что в Поднебесной существует такой вид наказания как смертная казнь. После приведения в исполнение, семья расстрелянного оплачивает счёт за 2 патрона от ТТ (по моему 8 юаней).
    Этот просто мысли вслух...
  35. Всеволод З
    Всеволод З Сегодня, 13:03
    +3
    ТБ обнулена, тоже россиян (очень часто с трудом понимающие русский язык) процентов 30. О культуре производства молчим, мусор везде, горючие жидкости стоят среди ветоши. Это стало нормой почти на любом объекте.
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 13:59
      +1
      ТБ обнулена, тоже россиян (очень часто с трудом понимающие русский язык) процентов 30. О культуре производства молчим, мусор везде, горючие жидкости стоят среди ветоши. Это стало нормой почти на любом объекте.

      Это нормально в разных шарагах. Придите на нормальный завод и увидите, что там ТБ придается слишком пристальное внимание. И ничего не валяется и рабочие ходят по установленным маршрутам в касках и масках и в указанное время.
      1. Всеволод З
        Всеволод З Сегодня, 16:20
        -1
        Промолчу про место, монтируют всю гидравлику РЗСО - бардак, как и описал. Ваши маршруты, это ванильные фантазии. Да на любом опытном производстве всегда бардак есть, но вопрос в его степени и количестве. А наши судостроительные висят на уровне опытников.
  36. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 13:08
    +3
    Это показатель судостроительной промышленности и уровня кадров. Очень жаль, что за подобное виновных не отправляют этапом на Калыму
  37. Hog
    Hog Сегодня, 13:13
    -1
    ИМХО судя по повреждениям, проще новый заложить чем этот пытаться восстановить (часть целых элементов можно будет использовать).
  38. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 13:20
    +4
    Сколько уже раз горели корабли вмф на верфях ? Выводов нет. Опять безалаберность и бардак.
  39. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 13:24
    -1
    Я надеюсь там все были в масках и привиты? Это теперь самое главное
  40. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:34
    0
    Если в ходе следствия окажется что пожар начался в двух и более местах- злой умысел или диверсия.
    Не исключаю украинский след. Недавно больше ста человек арестовали пособников бандеровцев.
    Если нарушение по ТБ и нарушение технологии строительства судов - главного строителя, зам. главного строителя по ТБ, главного инженера завода, директора за ворота и под суд. Подрыв обороноспособности страны и ущерб в особо крупном размере. Если завод в частной собственности вернуть государству в погашение убытков или денежный эквивалент за счёт акционеров. Особые вопросы к военной приёмке, такие корабли принимают пошагово и в целом soldier
  41. литий17
    литий17 Сегодня, 13:42
    0
    Цитата: Stas157
    Все горит, падает, а под землей - взрывается... Виною все человеческий фактор, несоблюдение ТБ, а если точнее - качество управления и ответственность руководителей.
    Я не верю, что ситуацию можно исправить при нынешней власти. Потому как власть эта ответственностью не отличалась никогда.

    А раньше отличалась? Какие сами такая власть! У меня в части в соседнем батальоне из за сигареты бокс с техникой за малым не сгорел...обошлось парой аппаратных. И такого каждый здесь может рассказать! Посмотрите по сторонам что творится у вас под носом! А еще лучше сделайте замечание соплякам....
  42. KrolikZanuda
    KrolikZanuda Сегодня, 13:48
    +2
    Вправо сдвигать тут нечего. Резать и строить новый.
  43. Боло
    Боло Сегодня, 13:58
    -2
    Теперь это корыто будет называться Проваренный!
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 16:08
      -2
      Теперь это корыто будет называться Проваренный!
      Капчёный wink
  44. km-21
    km-21 Сегодня, 14:00
    -1
    Какие нахрен надстройки? С первого взгляда очевидно, что выгорел весь корабль. И никто в здравом уме не станет его восстанавливать. Гораздо дешевле утилизировать и построить новый. Но прежде всего необходимо обеспечить все гарантии, что следующий будет построен в реальные сроки и не выгорит в конце строительства как предыдущий.
    Ребята, пора заканчивать тотальное раздолбайство.
    Пока оно не прикончило всю страну.
  45. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 14:31
    +1
    А что, у нас огнеупорных красок и жаропрочных эмалей не существует?.. Уж для военки то можно раскошелиться.. Они, конечно, в основной своей массе, не полезны для организма, но нежилые пространства ими полный резон покрывать. Полкорабля сгорело к чертям, а ещё стрелять не начинали.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 15:14
      0
      Есть той же разработки НИИ Стали но МО судя по всему на них экономит причём везде.
  46. prior
    prior Сегодня, 15:33
    -2
    Вчера "Листвяжная".
    Сегодня "Проворный".
    Что дальше?
    Кто следующий?
  47. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 15:37
    +2
    Краска хорошо горит летом когда жарко и вспыхивают испарения свежей краски. А в декабре месяце обычно нету жары и нету испарений краски. Что касается самой краски. Даже гражданская техника красится жаропрочной и жароустойчивой краской. Наверняка военный корабль красят тоже жаропрочной краской. Я подозреваю что само оно загореться не могло. Кто то очень постарался чтобы все это загорелось. Тут очень много вопросов к контрразведке.
    1. Canis Aureus
      Canis Aureus Сегодня, 16:48
      0
      Однозначно украинская диверсия.
  48. Кушка
    Кушка Сегодня, 18:13
    +1
    .......пожар на строящемся корвете вспыхнул в пятницу в 18:22.
    .........cреди работников "Северной верфи" пострадавших нет.
    Пятница, пол седьмого вечера - КТО был на объекте, СКОЛЬКО их было,
    КАКИЕ работы проводились? КТО на верфи РУКОВОДИЛ работами и людьми
    (если вообще был и руководил)?

    К 22:49 огонь удалось локализовать на площади 400 кв. метров,
    тушение и проливка велись до 9:00 утра субботы.
    Больше четырех часов велась борьба с огнем!
    Это что- горела банка краски? Кисточка? Кусок ветоши?
    "Топили" корабль еще ДЕСЯТЬ часов.
    Очень похоже, что там уже никого не было-раз,
    а заметили (начали тушить), когда уже было ого-го - 400 м кв.-два
    И три - "пожар потушен методом полной ликвидации объекта"
    "Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В ходе тушения
    пострадали двое пожарных, доставленные в больницу в состоянии
    средней и легкой степени тяжести.     .
  49. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 18:58
    0
    У каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. Да и последнее время что-то подобное пошло косяком. Не пора ли к этому подключиться ФСБ?То док затонул, то на "Адмирале Кузнецове" пожар, то постоянные аварии с самолетами...