В течение десятилетий флот доводил свои корабли и моряков до предела, чтобы поддерживать постоянное присутствие по всему миру. Теперь ряд вымпелов настолько остро нуждаются в техническом обслуживании, что их немореходный внешний вид вызывает у Соединённых Штатов смущение.

Признаки коррозии на кораблях, несмотря на миллиарды долларов, ежегодно направляемых на борьбу с ней, являются очевидным свидетельством того, что их работа идёт на износ. Стало трудно выполнять техническое обслуживание, необходимое для предотвращения ржавчины

Ржавчина обнаруживается на кораблях с высоким темпом работы

Это очень дорогая теория сдерживания, которая в конечном итоге достигается ценой готовности

В процессе этого материальная готовность сил флота начала длительное, неумолимое снижение

Командиры также несут ответственность за то, чтобы их корабли выглядели мореходными.

