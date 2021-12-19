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«Корабли ржавеют из-за работы на износ»: в прессе США назвали причины коррозии на вымпелах флота

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Постоянное пребывание боевых кораблей ВМС США в море в ходе несения боевого дежурства не даёт времени для проведения регламентных работ.


Данное мнение высказывается на страницах американского издания Task & Purpose:

В течение десятилетий флот доводил свои корабли и моряков до предела, чтобы поддерживать постоянное присутствие по всему миру. Теперь ряд вымпелов настолько остро нуждаются в техническом обслуживании, что их немореходный внешний вид вызывает у Соединённых Штатов смущение.

Как поясняется, наблюдатели в течение многих лет публикуют материалы, на которых запечатлена коррозия на кораблях. Это, к примеру, касается эсминцев USS Curtis Wilbur USS James E. Williams, десантного корабля USS Fort McHenry.

Признаки коррозии на кораблях, несмотря на миллиарды долларов, ежегодно направляемых на борьбу с ней, являются очевидным свидетельством того, что их работа идёт на износ. Стало трудно выполнять техническое обслуживание, необходимое для предотвращения ржавчины

- отмечается в прессе США, называя причины этого «бедствия».

Недавно ряды «ржавых» вымпелов пополнили эсминец USS Arleigh Burke и его «невидимый» «одноклассник» USS Zumwalt, на некоторых радиопоглощающих плитках которого образовалась коррозия. Как пояснил министр обороны Ллойд Остин по поводу их внешнего вида, «не говоря об этих изображениях, боевая готовность остаётся приоритетом».

Ржавчина обнаруживается на кораблях с высоким темпом работы

- пояснил один из обозревателей.

Постоянное развёртывание негативно сказывается и на моряках, которые проводят слишком много времени вдали от своих семей. Так, эсминец USS Stout пребывал в море 215 дней, не заходя в порты из-за пандемии COVID-19. За это время экипаж оказался на пределе своих возможностей.

Как указывается в издании, по состоянию на 16 декабря, 77 из 295 боевых кораблей ВМС США находились в развёртывании. Как считает обозреватель, усиленный ритм эксплуатации флота вызван попытками ВМС сдерживать противников на всех направлениях.

Это очень дорогая теория сдерживания, которая в конечном итоге достигается ценой готовности

- пишет обозреватель Бекка Вассер.

Данный подход был принят на вооружение командованием в 1990-х годах. Но постепенно численность флота серьёзно сократилась – с почти 600 вымпелов в конце Холодной войны до 336 кораблей в 1999 году.

В процессе этого материальная готовность сил флота начала длительное, неумолимое снижение

- считает бывший заместитель министра ВМС Роберт О. Уорк.

При этом отставной капитан Брент Сэдлер полагает, что в коррозии кораблей виновен не только темп службы кораблей:

Командиры также несут ответственность за то, чтобы их корабли выглядели мореходными.


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39 комментариев
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  1. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 12:41
    +12
    А я то думал чего то у меня лопата на даче заржавела??? А это оказывается ей так работают...наизнос.. winked Надо соседям показать.. Неча им говорить что я лентяй.. Пусть смотрят как я работаю....
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:48
      +11
      Супруге так и скажите, нельзя копать! Необходимо произвести регламентные работы с использованием спирта и сала!
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 13:30
        +1
        Рецепт смазки, срочно!...и западенцям под флаги даже не рискуйте продать... всё сало с Украины сбагрят
    2. Bradley
      Bradley Сегодня, 14:43
      +2
      И зачем читать хотя бы первый абзац статьи:
      Постоянное пребывание боевых кораблей ВМС США в море в ходе несения боевого дежурства не даёт времени для проведения регламентных работ.


      У Вас лопата стоит и ржавеет, потому что Вы ей не занимаетесь. Точно так же и тут, времени на обслуживание не хватает.
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:48
    +5
    Посмотрел на фото,да у нас еще лет 15 походил ожидая ремонта. wassat
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:00
      +3
      Цитата: фа2998
      Посмотрел на фото,да у нас еще лет 15 походил ожидая ремонта.

      Больше ремонта, больше денег, больше денег - есть что пилить, да и должностей руководящих прибавится.
  3. Avior
    Avior Сегодня, 12:57
    +7
    Ржавчина на корабле, выходящем в море, это обычное явление, не вижу здесь ничего критичного.
    Но в целом можно сказать, что ставка Штатов на дорогие эсминцы приводит к увеличению расходов на флот сверх необходимого.
    Притом что возможности эсминцев в большинстве случаев сильно избыточны для задач, которые перед ними ставят. Американцам, на мой взгляд, не хватает дешевого фрегата в дополнение к эсминцам.
    Констелейшн, который они делают сейчас, дешевым не назовешь, но, разумеется, все равно он намного дешевле эсминца, тем более, что у него характеристики специфические, например, отсутствие противолодочного вооружения.
    Нужен обычный недорогой классический универсальный фрегат , способный самостоятельно решать задачи в условиях конфликтов малой интенсивности, и дополнять эсминцы в условиях интенсивных конфликтов, а также обеспечивать ПЛО при наличии определенной ПВО, это синиз нагрузку с дорогих эсминцев, сэкономит их ресурс и позволит свободнее проводить обслуживание.
    Только пока не видно, что они его делают.
    1. Моторист
      Моторист Сегодня, 14:39
      +1
      Цитата: Avior
      Ржавчина на корабле, выходящем в море, это обычное явление, не вижу здесь ничего критичного.

      Антикоррозионная обработка в течение эксплуатации не проводится в необходимом объёме, если:

      - не хватает рабсилы;
      - не хватает времени;
      - не хватает материальных ресурсов.

      Т.к. у военных моряков США со всем этим порядок, то считаю, что причина - некомпетентность (пофигизм) руководства.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 14:56
        +1
        всегда можно для фото поймать момент, когда ржавчина пошла после длительного пребывания в море
        1. Моторист
          Моторист Сегодня, 15:15
          0
          Цитата: Avior
          ржавчина пошла после длительного пребывания в море

          Не думаю, что они постоянно едут полным ходом в штормовую погоду. Можно найти момент, чтобы вывесить беседку с моряком. Повторюсь (ИМХО): командиры мышей не ловят. hi
          1. Avior
            Avior Сегодня, 17:21
            0
            А они этим занимаются в море? Или только на базе или в условиях завода ?
            1. Моторист
              Моторист Сегодня, 18:06
              0
              Цитата: Avior
              А они этим занимаются в море? Или только на базе или в условиях завода ?

              Не, знаю, как там принято у американцев, но обычно в ремонтную ведомость вносятся работы, которые нельзя сделать экипажем во время нормальной эксплуатации, а также на плаву. Те подтёки, что на фото - вообще ниочем, пару дней работы.
      2. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 17:05
        0

        Т.к. у военных моряков США со всем этим порядок, то считаю, что причина - некомпетентность (пофигизм) руководства.
        Компетентность то у них есть, но в другом, в вопросах попила бюджета. Ну может еще во всяких бсдм. А это ни как не согласуется с регламентными работами.
    2. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 16:45
      +1
      Цитата: Avior
      Ржавчина на корабле, выходящем в море, это обычное явление, не вижу здесь ничего критичного.

      Не моряк, нет? Ржавчина -- показатель морской культуры и степени ответственности за содержание корабля. В наше время за это карали жестоко. Возвращаясь с боевой, становились в точку якорной стоянки и специально подкрашивались, чтобы выглядеть прилично.
      Обычно потеки ржавые случаются, когда при стоянки в доке и окраске корпуса протабанили нанесения 3-х слоев грунтовки. причем все должны подсохнуть. А уж потом можно и красить... Но не просто так, а с "пониманием", как говаривал в свое время главный боцман ТАКР ст. м-н Тихий... Но и при этом бывало, что теранёшься при швартовке или при приеме плавсредства к борту -- краска и слезет. Хорошо, если не до металла, хотя порой и такое случалось... Поэтому ПК и гл. боцман периодически обходили кораблик вокруг на барказе и помечали что нужно подкрасить. А потом боцманята в люльку и за борт с валиком и обрезом с краской... И борта были -- гектары немеренные! не то что сейчас -- шлюпки... И ничего, содержали в чистоте и порядке, блюли внешний вид любимого корабля.
      Об амерах. Ни разу не видел матроса с валиком или кисточкой за бортом. На кранцах девчушек стройных видел. При том, что огромный мужик-мордоворот стоял и руководил установкой пневмокранцев при швартовке... Поэтому у них такие корабли чумазые. Придут в базу, вызовут маляров из фирмы, те им и покрасят. А чтобы сами -- ни-ни: такого в контракте нет!
      Как-то так, однако раньше было.
      1. Avior
        Avior Сегодня, 17:24
        0
        Вот и я о том же. Сфотали , например при возвращении до работ по окраске. Тем более, пишут, что корабли длительное время в море из за Ковид,
  4. Комментарий был удален.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 13:06
    +1
    Но постепенно численность флота серьёзно сократилась – с почти 600 вымпелов в конце Холодной войны до 336 кораблей в 1999 году.

    Отличный показатель. Тоже много порезали на "иголки". А то мы тут
    думали, что такая участь постигла только Россию.
  6. Комментарий был удален.
  7. poquello
    poquello Сегодня, 13:13
    +1
    в российском ВМФ появились корабли из стекловолокна
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 13:19
      +6
      У стекловолокна свои проблемы, там сваркой трещину не заделать.
      1. kot423
        kot423 Сегодня, 13:34
        -1
        Цитата: Сергей Валов
        У стекловолокна свои проблемы, там сваркой трещину не заделать.

        Нет там особых проблем. Из опыта - внуку машинку ремонтировал, эпоксидка + раскрошенное стекловолокно в качестве наполнителя, зашкурить/покрасить = как новая.
        P.S. думаю для военки есть быстросохнущие составы, а не то, чем я пользовался (еще с СССР эпоксидка с отвердителем осталась)
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 13:42
          +5
          А как эбоксидка с водой и ее напором дружит при заделке пробоины плюс сталь может и сомнутся но не лопнуть при залете на мель а вот пластик может и в щепки. Проблем с ним не меньше.
          1. kot423
            kot423 Сегодня, 13:51
            0
            Цитата: evgen1221
            А как эбоксидка с водой и ее напором дружит при заделке пробоины плюс сталь может и сомнутся но не лопнуть при залете на мель а вот пластик может и в щепки. Проблем с ним не меньше.

            Не ко мне вопрос. Я ответил на это:
            Цитата: Сергей Валов
            сваркой трещину не заделать.

            P.S. И да, как то видел по дискавери, как яхты лепят. У них там ложатся листы стекловолокна в форму, мажется эпоксидкой, потом станок типа распылителя напыляет резанное стекловолокно. И так до необходимой толщины, + следующие листы ложатся перпендикулярно предыдущим (как фанеру собирают по направлению волокон). И ничего - яхты в щепки не разлетаются при посадке на мель...
            1. evgen1221
              evgen1221 Сегодня, 16:12
              0
              Что для легкой скорлупки хорошо то не всегда гуд для тяжелого военного коробля, впрочем минзаги, тральщики и прочая мелочь может и на стеклопластике делатся, пока кевлар не изобретут.
        2. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 15:13
          0
          Любая трещина или пробоина это, как минимум, понижение прочности и заклейкой отверстия тут не отделаешься.
        3. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 15:43
          0
          Даже не знаю, как на это реагировать, сравнили боевой корабль с детской игрушкой.
          1. kot423
            kot423 Сегодня, 16:44
            0
            Цитата: Сергей Валов
            сравнили боевой корабль с детской игрушкой.

            А какая разница? В размере и толщине корпуса? Вы свою машину наверно не варите, а на проволоке и изоленте все держится? А если варите - я вам завидую белой завистью, оказывается у вас автомобиль - боевой корабль, его же тоже заварить можно...
            1. Сергей Валов
              Сергей Валов Сегодня, 17:24
              0
              «А какая разница?» - на этом и закончим.
      2. poquello
        poquello Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: Сергей Валов
        У стекловолокна свои проблемы, там сваркой трещину не заделать.

        ну сварка то метод плавления нагревом, там плавление химическое и склеивание наверное (ИМХО)
        1. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 15:16
          0
          Не все так просто, необходимо будет не просто заделать повреждение, но и локально усиливать конструкцию. Плюс нагрузки на корпус у корабля очень даже не слабенькие.
      3. Avior
        Avior Сегодня, 15:02
        0
        Тральщики- искатели мин со стеклопластиковым конкурсом корпусом англичане делали еще в конце 80-х. Никаких проблем с корпусом не возникало.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 15:17
          0
          Цитата: Avior
          Тральщики- искатели мин со стеклопластиковым конкурсом корпусом англичане делали еще в конце 80-х. Никаких проблем с корпусом не возникало.

          дык и у нас не возникает, и у вас предполагаю с резиновыми лодками
        2. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 15:18
          0
          Они не воевали. Как аналогия - в семидесятые англичане увлеклись изготовлением надстроек из алюминиевых сплавов, это аукнулось мощными пожарами.
      4. Ватервейс 672
        Ватервейс 672 Сегодня, 16:32
        0
        Когда я служил, у тральщиков в нашей базе корпуса деревянные были. Ржавчина не образуется, с заделкой пробоин проблем не должно возникать. Но это тральщики...
        1. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 17:22
          0
          Все верно, дерево имеет совершенно иные эксплуатационные и прочностные характеристики.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:45
    +3
    215 суток в море это работа на пределе своих возможностей.А год без 4 дней,это как.У меня даже справка есть. lol drinks hi
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:06
      +2
      Ну на берег сходили иногда?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:52
        +3
        Конечно сходили,но там погоду портили Сандеро Луминосо (Светлый путь) прокитайская ветвь революционеров Республика Перу.Как вспомню,так жуть.Молодые были обезбашенные.За год два автобуса с экипажами рванули.Один вроде грузинский из Поти.В советской прессе,только пострадавшие.Ага пострадавшие !!!
    2. Моторист
      Моторист Сегодня, 14:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А год без 4 дней

      Сейчас народ тоже так работает, особенно в Азии, из-за ковида. У меня максимальный заплыв был на 9 месяцев; правда, справки нет - сдал в МКК. drinks
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:01
        +1
        Это у нас шутка такая была,этому всё по барабану,он на Нокуеве в годовой рейс ходил,у него справка есть.Правда потом ровно год отдыхал в отпусках. drinks
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:59
    +3
    Так то не вопрос, профилактику, ТО, делать надо вовремя.
    Эта проблема для всех одинаковая.
  10. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:07
    -1
    «Корабли ржавеют из-за работы на износ»

    Вот и не хрен в наше Черное море свой нос совать. Тут со дна сероводород выделяется, очень опасный для пиндометалла.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:12
    +5
    Это означает, что матросы не желают драить, красить палубу.
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:32
    +1
    При большом желании, оббить ржавчину и закрасить отдельные пятна, можно с беседки, при нахождении в относительно спокойной акватории. Серьезное ТО - это конечно только док и судоремонтный завод.
    1. егерь650
      егерь650 Сегодня, 16:47
      +1
      Рыжие подтеки на БГ и скорость не влияют. После небольшого шторма корабль проекта 1155.1 становился рыжим и если планировался заход в иностранный порт, несколько дней красились на якоре. Наши срочники красят борта. У них никто из команды этого делать не будет. Видел в Плимуте как корабли красят в сухом доке, специаллисты, а не бойцы со скребками. У нас скоро ржаветь нечему будет)))