«Корабли ржавеют из-за работы на износ»: в прессе США назвали причины коррозии на вымпелах флота

Постоянное пребывание боевых кораблей ВМС США в море в ходе несения боевого дежурства не даёт времени для проведения регламентных работ.
Данное мнение высказывается на страницах американского издания Task & Purpose:
В течение десятилетий флот доводил свои корабли и моряков до предела, чтобы поддерживать постоянное присутствие по всему миру. Теперь ряд вымпелов настолько остро нуждаются в техническом обслуживании, что их немореходный внешний вид вызывает у Соединённых Штатов смущение.
Как поясняется, наблюдатели в течение многих лет публикуют материалы, на которых запечатлена коррозия на кораблях. Это, к примеру, касается эсминцев USS Curtis Wilbur USS James E. Williams, десантного корабля USS Fort McHenry.
Признаки коррозии на кораблях, несмотря на миллиарды долларов, ежегодно направляемых на борьбу с ней, являются очевидным свидетельством того, что их работа идёт на износ. Стало трудно выполнять техническое обслуживание, необходимое для предотвращения ржавчины
- отмечается в прессе США, называя причины этого «бедствия».
Недавно ряды «ржавых» вымпелов пополнили эсминец USS Arleigh Burke и его «невидимый» «одноклассник» USS Zumwalt, на некоторых радиопоглощающих плитках которого образовалась коррозия. Как пояснил министр обороны Ллойд Остин по поводу их внешнего вида, «не говоря об этих изображениях, боевая готовность остаётся приоритетом».
Ржавчина обнаруживается на кораблях с высоким темпом работы
- пояснил один из обозревателей.
Постоянное развёртывание негативно сказывается и на моряках, которые проводят слишком много времени вдали от своих семей. Так, эсминец USS Stout пребывал в море 215 дней, не заходя в порты из-за пандемии COVID-19. За это время экипаж оказался на пределе своих возможностей.
Как указывается в издании, по состоянию на 16 декабря, 77 из 295 боевых кораблей ВМС США находились в развёртывании. Как считает обозреватель, усиленный ритм эксплуатации флота вызван попытками ВМС сдерживать противников на всех направлениях.
Это очень дорогая теория сдерживания, которая в конечном итоге достигается ценой готовности
- пишет обозреватель Бекка Вассер.
Данный подход был принят на вооружение командованием в 1990-х годах. Но постепенно численность флота серьёзно сократилась – с почти 600 вымпелов в конце Холодной войны до 336 кораблей в 1999 году.
В процессе этого материальная готовность сил флота начала длительное, неумолимое снижение
- считает бывший заместитель министра ВМС Роберт О. Уорк.
При этом отставной капитан Брент Сэдлер полагает, что в коррозии кораблей виновен не только темп службы кораблей:
Командиры также несут ответственность за то, чтобы их корабли выглядели мореходными.
Serious query for US #Navy leadership: the presence of USS ARLEIGH BURKE DDG51 in the Black Sea these past 3 weeks is a statement of intent nominally backed by capability & resolve. The ship is meant to be seen & it certainly was. So why does it look like this? Images @YorukIsik pic.twitter.com/nuMzCRgA2F— Chris Cavas (@CavasShips) December 15, 2021