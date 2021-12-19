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Британские ВВС одержали первую со времён Второй мировой войны воздушную победу

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Британские Королевские ВВС одержали первую со времен Второй мировой войны воздушную победу. Как сообщается на сайте Минобороны Великобритании, "воздушный бой" произошел в небе Сирии.


Министерство обороны Великобритании подтвердило, что 14 декабря 2021 года британский многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon из состава Королевских ВВС Великобритании в воздушном пространстве Сирии сбил беспилотник неустановленной принадлежности. Как говорится в сообщении, 14 декабря нейтрализован "небольшой враждебный беспилотный летательный аппарат". Беспилотник был обнаружен над базой коалиции Ат-Танф в Сирии, после чего истребитель применил ракету класса "воздух - воздух" малой дальности (ASRAAM). При чем принадлежность беспилотника не установлена. Других подробностей "воздушного боя" не приводится

Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил

- заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Отмечается, что это первый со времен Второй мировой войны летательный аппарат "противника", сбитый самолетом британских ВВС. Британские истребители участвовали в Корейской войне, а также в войне за Фолкленды, но это были истребители из состава Королевского флота, а не ВВС. Первую победу после ВМВ мог одержать истребитель "Торнадо" из состава 15-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году в Ираке, но он был сбит иракским МиГ-29, оба пилота попали в плен.

Британия входит в коалицию западных стран под командованием США, где участвует в воздушной компании с 2014 года. Одно время Лондон даже выступал за установление контроля над севером Сирии в случае вывода оттуда американского военного контингента, а помогать ему в этом должен был Париж. Такой англо-французский север Сирии, но этим планам не суждено было сбыться.

Основное назначение британской авиации в коалиции - нанесение ударов по наземным объектам и позициям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). В 2018 году британские ВВС участвовали в нанесении ударов по позициям сирийской правительственной армии.
Использованы фотографии:
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94 комментария
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  1. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 13:14
    -29
    «Британские Королевские ВВС одержали первую со времен Второй мировой войны воздушную победу» - о Фолклендах автор, конечно, не слышал. Профессионал, однако.
    1. skrepoburner
      skrepoburner Сегодня, 13:21
      +27
      целиком статью прочесть ума не хватает? там русским по белому написано, что в фолклендах воевали самолеты ВМС
      1. Сергей Валов
        Сергей Валов Сегодня, 13:23
        +20
        На Фолклендах воевали и Харриеры ВВС.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 13:35
          +10
          RAF pilots brought down Argentinian Skyhawks using Aim 9 Sidewinder missiles during the 1982 Falklands War.
          C вами полностью солидарна Daily Mail и ее журналистка Lauren Lewis
          https://www.dailymail.co.uk/news/article-10318003/U-S-led-coalition-shoots-drone-southern-Syria.html
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 13:42
            +18
            Харриеры No.1 Squadron RAF летали с HMS Hermes. А они относились к ВВС, а не Fleet air arm. Как-то так.
            Flight Lieutenant RTF Dickinson, shooting down One MiG-15

            Flight Lieutenant John Granville-White, One MiG 15 kill

            Flight Lieutenant Graham S Hulse, Three MiG 15 kills
            Пилоты RAF(не все), одержавшие победы в воздухе Кореи. Про них Лорен забыла belay
            http://britains-smallwars.com/campaigns/korea/page.php?art_url=air-war
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 14:01
              +14
              Это называется победой?
              Современным истребителем сбить беззащитный беспилотник, у которого ни оружия, ни способности уклониться, ни малозаметности.
              Такое впечатление, что у американцев выпросили "ну дайте нам хоть чего-то сбить"
              1. Rusticolus
                Rusticolus Сегодня, 14:19
                +1
                Такое впечатление, что у американцев выпросили "ну дайте нам хоть чего-то сбить"
                Причём беспилотник нибось то же американцы предоставили. Чтоб уж наверняка сбили, а то по чужему еще и попасть надо. А так, сбили практически на учениях как в тире, опять же свой натовский. А радуются как дети. Это если еще не допускать что у когото из нато или евреев не окажется что беспилотник вдруг пропал куда то. Вот будет хохма. Эти то уже на весь мир раструбили о своей "победе". laughing
                1. Ныробский
                  Ныробский Сегодня, 17:50
                  -1
                  Цитата: Rusticolus
                  хоть чего-то сбить"
                  Причём беспилотник нибось то же американцы предоставили. Чтоб уж наверняка сбили, а то по чужему еще и попасть надо. А так, сбили практически на учениях как в тире, опять же свой натовский. А радуются как дети. Это если еще не допускать что у когото из нато или евреев не окажется что беспилотник вдруг пропал куда то. Вот будет хохма. Эти то уже на весь мир раструбили о своей "победе".
                  Скорее всего так и есть. С некоторых пор, в Сирии стало перепадать матрасным базам и конвоям от "неизвестных стрелков и летательных аппаратов", в связи с чем матрасы поднимают БПЛА в воздух для разведки и мониторинга окружающей местности. По ходу дела один из этих БПЛА и завалили на камеру, мол всё у нас под контролем, чисто в демонстрационных целях. Думается так, что обломки этой приблуды наверняка попали в ручонки тех кто её сбил в зоне контроля, и, после идентификации принадлежности обломков, уже было бы известно то, кому сия приблуда принадлежала, но если эта информация отсутствует, то стало быть кроме себя обвинить то и некого, а стало быть принципиально важно продемонстрировать не то, кому БПЛА принадлежал, а свои возможности.
          2. Болторез
            Болторез Сегодня, 14:09
            +6
            Вмка, впрочем,говорит, что все сбитые аргентинцы были сбиты SeaHarrier- а они были только у флотской авиации.
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 14:14
              +2
              Я как понял у ВВС были штурмовые задачи ...они вроде вертолёты на земле уконтропопили ...
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 14:20
                +5
                На бомбежку даже Vulcan подняли wassat
                1. mat-vey
                  mat-vey Сегодня, 14:24
                  +3
                  Цитата: Болторез
                  На бомбежку даже Vulcan подняли wassat

                  Ну в Британии то же "перестройка! во всю шла smile ..Тетчер делала "экономную экономику" и арми с флотом по полной досталось ....а тут на тебе - воевать надо ..
                  1. Болторез
                    Болторез Сегодня, 14:29
                    +5
                    Скорее всего, хотели показать, что могут и ядерный удар нанести, если что.
                    1. mat-vey
                      mat-vey Сегодня, 14:46
                      +4
                      Тетчер армию у бритов сокращать-оптимизировать начала ...но старые кадры разогнать до конца не успели ...они и вытащили на себе победу не смотря на логистику и нехватку всего(сокращение расходов не способствуют укреплению тех возможностей) .Англы Хариеры ВВС к палубе приспосабливали на ходу ,контейнеровоз в авиа несущий корабль приспосабливали ..ну и помощь НАТО в сворачивании поставок Аргентине выпросили ..
                      1. Болторез
                        Болторез Сегодня, 15:04
                        +4
                        Тетчер армию у бритов сокращать-оптимизировать начала
                        В 81м только планировала сокращение.- а жареный петух уже был наготове yes Именно план(озвученный) отказаться от ледокола Endurance многими экспертами считается ключевым в начале войны- аргентинцы решили что Фолкленды Британии просто не по карману. А некоторое время спустя на его борту аргентинцы (англ. сл. Argies smile ) подписали капитуляцию.Впоследствии программу сокращения пересмотрели.
                    2. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 15:17
                      +3
                      Цитата: Болторез
                      Скорее всего, хотели показать, что могут и ядерный удар нанести, если что.

                      Показали аргентинцам, что бриты могут атаковать саму Аргентину, что вынудило армию последней оставить лучшие истребительные соединения на материке.
                2. Krasnodar
                  Krasnodar Сегодня, 15:15
                  +4
                  Цитата: Болторез
                  Британские Королевские ВВС одержали первую со времен Второй мировой войны воздушную победу

                  По моему, это было его единственным применением за всю историю существования самолёта
                  1. Болторез
                    Болторез Сегодня, 15:26
                    +3
                    Так оно и было. Один из них был интернирован в Рио, когда из-за поломки системы воздушной дозаправки не смог заправиться и долетел еле-еле дотуда. Кроме бомбежки, Вулкан эффективно подавил связь и радары аргентинцев, обеспечив успех рейду Харриеров, начавшемуся почти в то же время( под мощную аппаратуру РЭБ отведен весь его хвост). Для миссии их срочно дооборудовали.
                    Доброе утро!
                    1. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 15:36
                      +2
                      Добрый день! hi
                      Этот самолёт вообще был очень навороченным даже по сегодняшним меркам
                      1. Болторез
                        Болторез Сегодня, 16:08
                        +2
                        Фото не заходят-но я обязательно выложу. В музее под его открытым бомболюком- скамейка. Чтоб посидеть и подумать о лучах тепла yes
                        А в кабине в качестве поручня- рукоятка-шарик из вагона метро старого образца. А вот покинуть его при отказе гидравлики было невозможно- единственный выход- открывающийся вниз-назад люк придавит в полузакрытом состоянии набегающий поток belay
                      2. Болторез
                        Болторез Сегодня, 16:40
                        +2
                        Этот самолёт вообще был очень навороченным



                        Вот, изловчился. Это фото бомбоотсека и лаза в кабину.
                      3. Болторез
                        Болторез Сегодня, 16:49
                        +2
                        А это трап на люке, с помощью которого в кабину можно было залезть и соответственно, покинуть самолет,соскользнув по перилам. Если гидравлика отказывала- открыть его ввиду давления потока воздуха было бы невозможно...
                      4. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 18:53
                        +2
                        Почти камикадзе )))
            2. Avior
              Avior Сегодня, 16:58
              +2
              Сухопутные Харриеры относились к штурмовикам, у них не было рлс в отличии от Си Харриер.
        2. Ден Мелкий
          Ден Мелкий Сегодня, 14:59
          -5
          Все самолёты Харриер а в дальнейшем и модернизированные Си Харриер, относятся к ВМС по той простой причине, что создавались они именно для флота!
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 15:17
            +3
            No.1 Squadron RAF первым получил Harrier'ы в 1969 году.
        3. uralant
          uralant Сегодня, 18:38
          0
          Цитата: Сергей Валов
          На Фолклендах воевали и Харриеры ВВС.

          Может в Аргентине база мелкобритская есть? Или как они туда попали В В С.
        4. Fitter
          Fitter Сегодня, 19:29
          0
          Воевали - это да. А сбили кого хоть?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 13:23
      +7
      .... способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил.....

      Кто их звал в Сирию. По идее их (Британские Королевские ВВС) надо рассматривать как потенциальные цели в воздушном пространстве этого арабского государства и сбивать.
    3. Gado
      Gado Сегодня, 13:25
      -1
      Британские истребители участвовали в Корейской войне, а также в войне за Фолкленды, но это были истребители из состава Королевского флота, а не ВВС.

      Читайте статию, а не только заголовок.
    4. обыватель
      обыватель Сегодня, 13:26
      +1
      " Британские истребители участвовали в Корейской войне, а также в войне за Фолкленды, но это были истребители из состава Королевского флота, а не ВВС. "
      По диагонали читали?
    5. Настоящий Вуглускр
      Настоящий Вуглускр Сегодня, 15:59
      0
      Т.е. оговорку про авиацию ВМФ прочесть не судьба?
    6. микаэл
      микаэл Сегодня, 16:52
      0
      не было там у них баз где ввс могли б базироваться, только флот
  2. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 13:15
    +9
    Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил
    О Боже...они смогли это.....Правь Британия.....Все на колени bully
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:33
      +6
      Что то я думаю англосаксы и здесь весь мир дурят... сдается мне что они свой беспилотник сбили и выдают это за первую победу после ВМВ... вот жулье.
  3. mat-vey
    mat-vey Сегодня, 13:15
    -4
    Британские ВВС одержали первую со времён Второй мировой войны воздушную победу... да ладнА,а на Фолклендских отравах аргентинские самолёты сами падали - от одного вида "Си Харриеров" на взлётной палубе ...
    1. skrepoburner
      skrepoburner Сегодня, 13:22
      +2
      ВВС и самолеты ВМС это разные "конторы"? да ладнА
      1. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 13:37
        +2
        Цитата: skrepoburner
        ВВС и самолеты ВМС это разные "конторы"? да ладнА

        Там и ВВС были ... только победы все оказывается только у ВМС оказались...хотя на земле из летающего они всё таки что то и завалили ..
    2. Andy
      Andy Сегодня, 13:25
      0
      из статьи- " Британские истребители участвовали в Корейской войне, а также в войне за Фолкленды, но это были истребители из состава Королевского флота, а не ВВС".
    3. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:25
      0
      Там воевали британские истребители ВМС,а не ВВС.
      1. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 13:33
        +6
        21 мая 1982 года сбит "Харриер" GR.3
        Серийный номер XZ972, 1-я (истребительная) эскадрилья Королевских ВВС Великобритании ... Воевали...
        27 мая 1982 года
        "Харриер" GR.3 Серийный номер XZ988, 1-я (истребительная) эскадрилья Королевских ВВС Великобритании ....
        и ещё потери ВВС и авиации командос были ...
        1. Эррр
          Эррр Сегодня, 14:55
          +4
          Смех ситуёвины тут в том, что Hawker Siddeley Harrier GR.1/GR.3 от самого своего рождения и до сих пор никогда не были истребителями. Они штурмовики по жизни. А официальное наименование 1-ой эскадрильи Королевских ВВС (No.1 Squadron RAF), именуемой т.ж. 1-ой истребительной эскадрильей Королевских ВВС (No.1 (F) Squadron RAF или более полно No.1 (Fighter) Squadron RAF), является всё же именно 1-ая эскадрилья Королевских ВВС (No.1 Squadron RAF). Об этом красноречиво говорит и эмблема данной эскадрильи.
          Ну нет в эмблеме 1-ой эскадрильи ни слова Fighter, ни просто даже отдельно стоящей буковки F. yes
          1. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 15:13
            +2
            Смех смехом,но 40 лет они на разных модификациях Хариера летали winked ,а куда денешься - "субординация и выслуга лет"
          2. Болторез
            Болторез Сегодня, 16:14
            +3
            Ну нет в эмблеме 1-ой эскадрильи ни слова Fighter, ни просто даже отдельно стоящей буковки F.
            Эмблеме,как и самому полку,больше ста лет.
        2. Комментарий был удален.
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 15:52
        +2
        Цитата: OrangeBigg
        Там воевали британские истребители ВМС,а не ВВС.

        Воевали при Фолклендах и ВМС, и ВВС - флотские "Си Харриеры" FRS.1 и ВВС-ные "Харриер" GR.3.
        Но из-за "разделения труда" ПВО было возложена на "Си Харриеры". А ВВС поручили работу по земле, где они и одержали свои победы ("Чинук" и две "Пумы").
        1. Avior
          Avior Сегодня, 17:01
          0
          У сухопутных не было рлс
    4. aslan balayev
      aslan balayev Сегодня, 14:03
      +2
      Цитата: mat-vey
      Британские ВВС одержали первую со времён Второй мировой войны воздушную победу... да ладнА,а на Фолклендских отравах аргентинские самолёты сами падали - от одного вида "Си Харриеров" на взлётной палубе ...

      Здесь праздновать чужих побед не принято. Особенно каких то там енглишов. Особенно над какимо то безделушками. am
      1. mat-vey
        mat-vey Сегодня, 14:12
        +2
        Цитата: aslan balayev
        Здесь праздновать чужих побед не принято.

        так это на празднование и не похоже...
        1. aslan balayev
          aslan balayev Сегодня, 14:18
          +1
          Ах, да, забыл. И празднование и победа должны быть в кавычках yes
      2. Комментарий был удален.
  4. одинокий
    одинокий Сегодня, 13:17
    +4
    Великая Победа ...ничего не скажеш))))))))))))
  5. sen
    sen Сегодня, 13:22
    +10
    Министерство обороны Великобритании подтвердило, что 14 декабря 2021 года британский многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon из состава Королевских ВВС Великобритании в воздушном пространстве Сирии сбил беспилотник неустановленной принадлежности.

    Интересно, что дороже стоит: этот беспилотник или ракета, которая сбила.
    1. SergKam
      SergKam Сегодня, 13:34
      +8
      Интересно, что дороже стоит: этот беспилотник или ракета, которая сбила.

      В этом и главная головная боль всех армий.
      Сбивать - дорого. Не сбивать - ещё дороже.
      Хмеймим тоже атаковали сверхдешевые беспилотники, сделанные из говна и палок
    2. ViacheslavS
      ViacheslavS Сегодня, 13:39
      +4
      в сравнение нужно добавить сколько бы урона нанес БПЛА если бы долетел до цели или дал целеуказание.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 13:45
      +2
      Интеиесно - почему не из пушки?побоялся приблизится на дистанцию стрельбы?
      1. ugol2
        ugol2 Сегодня, 13:58
        +2
        Или промазал
      2. stankow
        stankow Сегодня, 16:30
        +1
        А скорость сближения, какая будет ? Сколько времени на стрельбу из пушки ?
        1. Комментарий был удален.
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 17:46
          0
          Цитата: stankow
          А скорость сближения, какая будет ? Сколько времени на стрельбу из пушки ?

          А какова вероятность что оператор увидев ракету - просто не вырубит движки БПЛА на пару секунд?какова вероятность попадания ракетой по обьекту провалившемуся на месте за секунду метров на сто?
    4. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 13:46
      +1
      Цитата: sen
      Интересно, что дороже стоит: этот беспилотник или ракета, которая сбила.

      Уязвлённое самолюбие и насмешки соперников тоже немаловажный ценовой фактор. request
  6. Комментарий был удален.
  7. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 13:28
    -1
    Как победоносно и громко заявлено! Пора пилоту за мужество вручать вручить "Крест Виктории"!
    P.S. Все, теперь могут забыть последствия своей последней крупной компании за Фолклендские острова, где потеряли 34 самолета.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:55
      +7
      последствия своей последней крупной компании за Фолклендские острова, где потеряли 34 самолета.
      Последствия- острова до сих пор Фолклендские.
      1. Владимир61
        Владимир61 Сегодня, 16:48
        -2
        Цитата: Болторез
        Последствия- острова до сих пор Фолклендские.

        Никто и не утверждал обратного! Я, просто вспомнил последний крупный военный конфликт Англии. Все последующие их конфликты, свелись к погоне их ВВС за "ослами" и "бармалеями", да нанесение ударов по населенным пунктам.
      2. Avior
        Avior Сегодня, 17:08
        +1
        За всю войну было потеряно 10 самолетов: 6 "Си Харриеров" FRS.1 и 4 "Харриера" GR.3, причем половина - в авариях и катастрофах (4 и 1 соответственно), и погибли 4 летчика. Один "Си Харриер" соскользнул с полетной палубы, один не сумел набрать высоту после взлета, а два, вероятно, столкнулись в воздухе. Последний случай произошел 6 мая. Капитан-л-т Джон Эйтон Джонс и л-т Уильям Кертисс выполняли очередной патрульный полет над морем. Следившие за воздушным пространством корабельные РЛС не показывали присутствия летательных аппаратов противника, когда вдруг пара "Си Харриеров" исчезла с экранов радаров.

        В воздушных боях британцы не потеряли ни одного самолета.
  8. Hog
    Hog Сегодня, 13:30
    +4
    Ну что сказать: смогли, молодцы. Бой был тяжелы, но удача была на их стороне)))
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:35
    +2
    Эпичный бой видимо был- расстрелять безоружный против истребителя дрон.
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 13:43
      +4
      Цитата: evgen1221
      Эпичный бой видимо был- расстрелять безоружный против истребителя дрон.

      "Кирпич не даст сдачи" ©
  10. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 13:36
    +5
    "Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил"
    Это был чрезвычайно опасный беспилотник с алиэкспресса. Он мог влететь в воздухозаборник "еврофигтера" и таким образом сбить его.
  11. askort154
    askort154 Сегодня, 13:41
    +5
    В 2018 году британские ВВС участвовали в нанесении ударов по позициям сирийской правительственной армии.

    Но вот и приплыли. Вся "коалиция США из 52 стран воевала против Игил", а Англия против правительственной армии Сирии. Наконец-то проболтались. Хотя мы это поняли ещё по "белым каскам", рождённым в Англии.
  12. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 13:42
    +2
    Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил

    На безрыбье и раку обрадуешься.
    Ну и как себя не похвалить?
  13. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 13:45
    -7
    Российский беспилотник сбили и радуются?
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 13:51
      +3
      вообще написано неустановленный, то есть возможно сирийский, израильский, игиловский, турецкий, иранский, американский....
      1. Сергей3
        Сергей3 Сегодня, 14:08
        0
        Я подозреваю, что турецкий или израильский никто трогать бы не стал. Остаётся российский или иранский. Вероятность встретить там именно российский в разы выше.
        1. vervolk
          vervolk Сегодня, 14:19
          +1
          я подозреваю что ничего они не сбивали. а если сбили то сами не знают что. подозрения в обмен на подозрения-фактов то нет. даже мосфильмовских мультиков...
  14. vervolk
    vervolk Сегодня, 13:50
    -1
    а шо так можно було? ждем стопитьсот побед саловвс над бпла меленьких зеленых человечков....
  15. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 13:52
    +3
    Бой был тяжелый, пушку заклинило, вокруг вражеские зенитки, пули свистели над головой, но отважная ракета всё-же ценой собственной жизни уничтожила неизвестный объект :)
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 15:54
      0
      Цитата: Сергей Куликов_3
      Бой был тяжелый, пушку заклинило, вокруг вражеские зенитки, пули свистели над головой, но отважная ракета всё-же ценой собственной жизни уничтожила неизвестный объект :)

  16. Shahno
    Shahno Сегодня, 13:53
    -4
    Не понял...Так у ВВС РФ не такая уж карта..
    В основном второстепенный хлам.
  17. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 13:54
    +4
    Даа...
    А каков "высокий штиль" речи министра обороны Великобритании:"Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил".
    Приторно, до тошноты.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:57
    +4
    Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил
    . Удар "впечатляющий laughing " добавить нечего.
  19. ugol2
    ugol2 Сегодня, 14:01
    +1
    Целый день всей коалицией гонялись, и вот наконец удача!
  20. Нормаль ок
    Нормаль ок Сегодня, 14:02
    +4
    А когда-то, была воздушная "битва за британию" с люфтваффе. и мальдивы-фолкленды. как же жалко сейчас все выглядит..э.
  21. Алексей Ламонов
    Алексей Ламонов Сегодня, 14:10
    0
    Были велико, стали мелкобритами. "Каждый лев это кошка, но не каждая кошка лев".
  22. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 14:16
    +2
    Измельчали мелкобриты.. Скоро будут писать новости про то, что боец из какой нибудь SAS вступил на марше в собачий фекалий, чтоб о них никто случайно не забыл.. Одни врут, как дышат.. другие пиарятся всякой унылой "бытовухой".. фу, блин, противно..
  23. Egor53
    Egor53 Сегодня, 14:17
    +3
    А что британские истребители делают в небе Сирии? Их же туда никто не приглашал.... кроме ИГИЛА.
  24. Andobor
    Andobor Сегодня, 14:25
    0
    Да, все мальки пpocpaли, а ведь то же великая держава была.
    Напыщенное недоразумение с секретными документами на остановке.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 14:30
      +2
      Цитата: Andobor
      Да, все мальки пpocpaли, а ведь то же великая держава была.
      Напыщенное недоразумение с секретными документами на остановке.

      Ну если честно и откровенно,то не без помощи бывшей колонии..
  25. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 14:41
    0
    Что сбили, какую угрозу представлял? Во дают жару бриты. Так они могут лупить всё подряд, лишь бы одержать "победу". Или у них принцип: кто не с нами-тот против нас? Вообще скудновато подана информация, да это и в их стиле, они ведь джентльмены и им надо верить.
  26. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 15:01
    0
    Типа, из пушки по воробьям... И то, неизвестно каким...
  27. К-50
    К-50 Сегодня, 15:33
    -1
    Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил

    Особенно если сравнить стоимость беспилотника и ракеты, то победа будет ещё эпичнее yes fellow lol
  28. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:49
    -1
    хахаха-сами запустили-сами сбили-круто
  29. микаэл
    микаэл Сегодня, 16:52
    -1
    лишили какого то ребенка коптера по ходу, а пишут как о победе над врагом
  30. котик-русич
    котик-русич Сегодня, 17:53
    0
    Интересно, что будет рисовать лётчик сбивший "неизвестный БПЛА" на фюзеляже самолёта ?
    Во времена ВМВ британцы обозначали воздушные победы
    Спитфаер Mk14 командира 17-й эскадрильи RAF сквадрон-лидера Д. Лэйси, осень 1945г, кроме немцев сбил одного японца (где только нашёл ?)
    Вот отметки побед на Спитфаере Mk9 флайт-лейтенанта Отто Смика из 312-й (чехословацкой) эскадрильи RAF, сентябрь 1944г, есть отметка об сбитом фау-снаряде V-1

    Лучший австралийский пилот асс груп-кептен Клайв Клавделл на Спитфаере Mk8, командир 80-го авиакрыла RAAF, лето 1945г - сбил представителей Германии, Италии, Японии
    soldier
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 18:00
      0
      Забыл про сша, сразу про современный период
      Отмечены все "результативные" действия пилота
      пушка - 100 выстрелов
      бомба - 2 бомбометания
      ракеты - каждый пуск (наверное те, что в цель попали...)
      Значки нанесены в ходе Сирийской операции.
      soldier
  31. Burtas
    Burtas Сегодня, 18:27
    0
    Им бы рогатками по банкам стрелять еврогомовские доходяги...
  32. singless
    singless Сегодня, 18:41
    -2
    сам себя своей же ракетой поразил