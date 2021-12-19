Британские ВВС одержали первую со времён Второй мировой войны воздушную победу

Британские Королевские ВВС одержали первую со времен Второй мировой войны воздушную победу. Как сообщается на сайте Минобороны Великобритании, "воздушный бой" произошел в небе Сирии.
Министерство обороны Великобритании подтвердило, что 14 декабря 2021 года британский многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon из состава Королевских ВВС Великобритании в воздушном пространстве Сирии сбил беспилотник неустановленной принадлежности. Как говорится в сообщении, 14 декабря нейтрализован "небольшой враждебный беспилотный летательный аппарат". Беспилотник был обнаружен над базой коалиции Ат-Танф в Сирии, после чего истребитель применил ракету класса "воздух - воздух" малой дальности (ASRAAM). При чем принадлежность беспилотника не установлена. Других подробностей "воздушного боя" не приводится
Этот удар является впечатляющей демонстрацией способности королевских ВВС уничтожать враждебные цели в воздухе, которые представляют угрозу для наших сил
- заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Отмечается, что это первый со времен Второй мировой войны летательный аппарат "противника", сбитый самолетом британских ВВС. Британские истребители участвовали в Корейской войне, а также в войне за Фолкленды, но это были истребители из состава Королевского флота, а не ВВС. Первую победу после ВМВ мог одержать истребитель "Торнадо" из состава 15-й эскадрильи Королевских ВВС Великобритании во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году в Ираке, но он был сбит иракским МиГ-29, оба пилота попали в плен.
Британия входит в коалицию западных стран под командованием США, где участвует в воздушной компании с 2014 года. Одно время Лондон даже выступал за установление контроля над севером Сирии в случае вывода оттуда американского военного контингента, а помогать ему в этом должен был Париж. Такой англо-французский север Сирии, но этим планам не суждено было сбыться.
Основное назначение британской авиации в коалиции - нанесение ударов по наземным объектам и позициям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). В 2018 году британские ВВС участвовали в нанесении ударов по позициям сирийской правительственной армии.