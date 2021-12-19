. Эстония намерена вооружиться ракетами, достающими до Санкт-Петербурга

Эстония продолжает интенсивно вооружаться. Согласно плану развития вооруженных сил республики, следующим этапом Таллин желает получить на вооружение оперативно-тактические комплексы. Об этом сообщает портал Army Recognition.Эстония приняла план развития вооруженных сил на период до 2031 года. Согласно этому документу эстонское Минобороны намерено получить на вооружение шесть пусковых установок для тактических ракет с дальностью стрельбы до 350 км. По имеющимся сведениям, речь идет об американских системах залпового огня М270 и М290А1, которые также могут запускать тактические ракеты. Таким образом, эстонские артиллеристы смогут достать до северной столицы РФ – Санкт-Петербурга.Если с самими установками РСЗО все понятно, по планам эстонского Минобороны заявка на их поставку будет оформлена в следующем, 2022 году, то про тактические ракеты пока никаких сведений нет. Предположительно эстонцы намерены закупить ракеты MGM-140, адаптированные под комплексы М270А1. Вероятней всего закупка будет производиться в рамках военной помощи, поскольку самостоятельно Таллин эти комплексы и ракеты не потянет. Также остается открытым вопрос одобрения покупки со стороны Госдепа США.Отметим, что Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, в последнее время довольно активно вооружается. Только за последние полгода заключен контракт на модернизацию самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, закупленных у Южной Кореи, заказаны вспомогательные бронемашины на базе БМП CV90, закуплены морские мины, израильские противокорабельные ракеты Blue Spear (5G SSM) и 120-мм минометные комплексы Spear Mk2.В конце августа Таллин запросил у Евросоюза поставку системы ПВО среднего радиуса действия для "защиты от России".