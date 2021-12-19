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Эстония намерена вооружиться ракетами, достающими до Санкт-Петербурга

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Эстония продолжает интенсивно вооружаться. Согласно плану развития вооруженных сил республики, следующим этапом Таллин желает получить на вооружение оперативно-тактические комплексы. Об этом сообщает портал Army Recognition.


Эстония приняла план развития вооруженных сил на период до 2031 года. Согласно этому документу эстонское Минобороны намерено получить на вооружение шесть пусковых установок для тактических ракет с дальностью стрельбы до 350 км. По имеющимся сведениям, речь идет об американских системах залпового огня М270 и М290А1, которые также могут запускать тактические ракеты. Таким образом, эстонские артиллеристы смогут достать до северной столицы РФ – Санкт-Петербурга.

Если с самими установками РСЗО все понятно, по планам эстонского Минобороны заявка на их поставку будет оформлена в следующем, 2022 году, то про тактические ракеты пока никаких сведений нет. Предположительно эстонцы намерены закупить ракеты MGM-140, адаптированные под комплексы М270А1. Вероятней всего закупка будет производиться в рамках военной помощи, поскольку самостоятельно Таллин эти комплексы и ракеты не потянет. Также остается открытым вопрос одобрения покупки со стороны Госдепа США.

Отметим, что Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, в последнее время довольно активно вооружается. Только за последние полгода заключен контракт на модернизацию самоходных артиллерийских установок K9 Thunder, закупленных у Южной Кореи, заказаны вспомогательные бронемашины на базе БМП CV90, закуплены морские мины, израильские противокорабельные ракеты Blue Spear (5G SSM) и 120-мм минометные комплексы Spear Mk2.

В конце августа Таллин запросил у Евросоюза поставку системы ПВО среднего радиуса действия для "защиты от России".
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52 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 14:21
    +7
    Читая подобные заявления, приходишь к выводу, что зам секретаря Совбеза РБ не просто сказал о начале конца государственности Прибалтики.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:30
      +21
      для "защиты от России".
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 14:50
        -2
        Но с другой стороны посмотреть : собираются Финский Залив перекрывать?
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:11
          +2
          В феврале 2017 года в Эстонии уже проходил показательный марш нескольких рот военнослужащих Эстонии и США с пропагандистским посещением американцами русских школ в Эстонии, а также с привлечением американских солдат к проамерикански агитационным лекциям в Тартуском университете.

          Одним из «пунктов программы» подобной "просветительской программы" в Эстонии стало явно провокационное победно-ХВАСТЛИВОЕ фотографирование американских солдат с флагом США на фоне древней крепости российского Ивангорода (Ленинградская область).

          Один из комментаторов к данному фото, опубликованному в издании BaltNews, уже тогда - в 2017 году - намекнул, что Эстония под эгидой США явно неблагоразумно напрашиваются на ПРЕВЕНТИВНЫЙ ответный удар со стороны ВС России.

          1. Fachmann
            Fachmann Сегодня, 15:38
            +5
            В 1941 известные "белокурые и голубоглазые бестии" тоже фотографировались в 27 километрах от Москвы.
            Чем это закончилось, знают все. Даже сегодняшние враги.
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 16:19
          0
          Цитата: aleks neym_2
          Но с другой стороны посмотреть : собираются Финский Залив перекрывать?

          как перекроют, так сами и откроют
  2. vervolk
    vervolk Сегодня, 14:21
    -1
    и еще купят два пистолета. такой план и бюджет а патроны к ним уже на 23 год придётся отложить....
  3. Timon2155
    Timon2155 Сегодня, 14:24
    0
    Когда-нить придется их прихлопнуть, как клопов: сидят и гадят, сидят и гадят.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 15:40
      +2
      Моя покойная матушка часто повторяла:"Укус клопа не опасен, но вонь от него ужасная".
    2. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 16:32
      +1
      Правильно, Тимур. Мал клоп, да вонюч.
  4. poquello
    poquello Сегодня, 14:24
    0
    до Питера 300 км, угрозы же никакой )
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 14:35
      +2
      В теории да. В реале 6 установок отслеживать будут постоянно. Шансов их использовать крайне мал. Но отвлекут на себя внимание это точно.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 14:54
        -1
        Цитата: carstorm 11
        В теории да. В реале 6 установок отслеживать будут постоянно. Шансов их использовать крайне мал. Но отвлекут на себя внимание это точно.

        да зачем нам этот гемор? сегодня 6 завтра 66, надо предложить им убрать угрожающее России оружие, как последний шанс
        1. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 15:41
          0
          А то что? Надо на жизнь реально смотреть. Эти недомерки будут злить нас постоянно хоть чем им угрожай. Это их национальная идея. Для этого их и кормят. Им надо по носу дать разик. Но опять же их для этого в нату и взяли. Выводить нас из себя. Там все кто это выдумывает отлично понимают факт того что ждать когда они работать начнут дураков нет. Время принятия решения отсутствует. А в таком случае всегда есть план упреждения. Те кто это устраивает мир в такой тарарам на сверхзвуковой скорости затягивают что уже даже страшновато...
          1. poquello
            poquello Сегодня, 17:03
            -1
            Цитата: carstorm 11
            Те кто это устраивает мир в такой тарарам на сверхзвуковой скорости затягивают что уже даже страшновато...

            так глазки закрывать не надо и ждать когда НАТО нападёт или смилостивится. Их шаблон на стадии накопления сил на наших границах, последние нападения НАТО в общих чертах были одинаковы.
    2. ugol2
      ugol2 Сегодня, 15:04
      +3
      Цитата: poquello
      до Питера 300 км, угрозы же никакой )

      От какого столба до Питера 300 км?

      120 км от Эстонской границы до границы СПб по прямой.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:12
        -1
        Цитата: ugol2
        120 км от Эстонской границы до границы СПб по прямой.

        от Таллина возьмите - 318 км
    3. IGAR
      IGAR Сегодня, 15:06
      +3
      У вас какая-то своя география. От эстонской границы до центра Питера 130 км
      1. poquello
        poquello Сегодня, 15:15
        -3
        Цитата: IGAR
        У вас какая-то своя география. От эстонской границы до центра Питера 130 км

        вот тут выше товарищ до границы Питера ещё 10км скостил )
        1. ugol2
          ugol2 Сегодня, 15:26
          +3
          Цитата: poquello
          вот тут выше товарищ до границы Питера ещё 10км скостил )

          Вы считаете, что ракеты в старом Таллине поставят, на Ратушной площади?
          А от Нарвы до Кировского завода 129 км (это центр Питера, до границы СПб в районе Ломоносова 105 км). Или Вы имеете что-то против географии?
          1. poquello
            poquello Сегодня, 15:52
            -2
            Цитата: ugol2
            Вы считаете, что ракеты в старом Таллине поставят, на Ратушной площади?

            я считаю что их отрк и от Таллина угрожают, тч их месторасположение в Этонии не так важно как само наличие
            1. ugol2
              ugol2 Сегодня, 16:16
              +1
              Вот тут с Вами не поспоришь. good
              1. poquello
                poquello Сегодня, 16:51
                -1
                Цитата: ugol2
                Вот тут с Вами не поспоришь. good

                ну при желании то можно, типа ракету к ним на 250км испытали итп, а им надо выдвинуться итп, следим собъём итп, ну это как-то не причины не считать их угрозой
          2. Klingon
            Klingon Сегодня, 18:50
            0
            По Нарве в ответку можно старенькими Точками-Ужахнуть, дальность их как раз, достанут wassat
            1. poquello
              poquello Сегодня, 19:11
              0
              Цитата: Klingon
              в ответку

              вот не надо, у такой крайне недружественной страны не должно быть такой возможности, или не должно быть такой страны
  5. strannik1985
    strannik1985 Сегодня, 14:28
    0
    Кое кто хочет стать целью для БРС(М)Д.
    1. Vigore
      Vigore Сегодня, 16:19
      +1
      Прекраснейшая идея. stop
      От эстонской границы до Питера чуть больше 100 км, это вообще не расстояние для радиоактивной пыли и прочего дерьма, которое принесёт западным ветром. (я уже молчу про Псков и другие более маленькие города на юго-западе Лен. области).
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 14:34
    +3
    Отметим, что Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, в последнее время довольно активно вооружается.

    Для чего и против кого, сие не понять, но вот зато денег на высшую школу не хватает около 100 миллионов, приходится сокращать программы обучения, преподаватели требуют увеличения зарплат, преподаватели, ректора университетов и профсоюз выдвинули требования правительсту и парламенту, получив отказ, но тем же вечером приняли дополнительное увеличение на военные расходы в 100 миллионов.
    Как сказала моя уборщица "Неужели они смогут с кем то воевать ?"
    1. Викторио
      Викторио Сегодня, 15:01
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Для чего и против кого, сие не поня

      ===
      таков уж, наверное, актуальный вектор движения страны
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:51
        0
        Цитата: Викторио
        таков уж, наверное, актуальный вектор движения страны

        Страна живет своей жизней, а политики своей.
    2. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: tihonmarine
      Отметим, что Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, в последнее время довольно активно вооружается.


      Могучие ВВС Латвии получили на вооружение модернизированный "кукурузник". Причём уже третий по счёту. Этим похвастался командующий ВВС Латвии полковник Виестурс Масулис.

      Первоисточник публикации: https://politikus.ru/events/139470-vvs-latvii-poluchili-na-vooruzhenie-modernizirovannyy-kukuruznik.html
      Politikus.ru
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 14:42
    +2
    Эстония ! Почему она нравится НАТО ?! Её стратегическое преимущество - не каждая, даже высокоточная ракета, может попасть в эту территорию. yes
    1. Садовник91
      Садовник91 Сегодня, 14:54
      -1
      Цитата: askort154
      Эстония ! Почему она нравится НАТО ?! Её стратегическое преимущество - не каждая, даже высокоточная ракета, может попасть в эту территорию.

      Ставка на "токсичность". Мал клоп, да вонюч.
    2. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 15:22
      -1
      Цитата: askort154
      не каждая, даже высокоточная ракета, может попасть в эту территорию.

      Наша попадёт. soldier
  8. Berg Berg
    Berg Berg Сегодня, 14:53
    -2
    А Россия в ответ готова нанести ядерный удар по Эстонии как по западным врагам и оккупантам ! Грозите , грозите враги и мы придём к вам !
    1. ugol2
      ugol2 Сегодня, 15:08
      +3
      Ну да, конечно. Еще нам ядерных грибов в 100 км от СПб не хватало! fool
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:15
    -1
    Эстония намерена вооружиться ракетами, достающими до Санкт-Петербурга
    . Оттуда грозить они будут ... впрочем, это плажсдаом для полосатиков
    По другому это воспринимать никак.
  10. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 15:22
    +1
    Таким образом, эстонские артиллеристы смогут достать до северной столицы РФ – Санкт-Петербурга.

    Достать-то, возможно, достанут, да кто ж, даст-то?
  11. prior
    prior Сегодня, 15:25
    +2
    Ракеты MGM-140 чрезвычайно мощные.
    Одна ракета, пущенная в сторону Санкт-Петербурга...... и Эстонии нет.
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:36
    -1
    А то, что на "Искандеры", которые простреливают их территорию насквозь поставят Nukes они не догадываются???
  13. AntiAleks
    AntiAleks Сегодня, 15:45
    0
    Уже даже спокойных Эстонцев довели до покупки ракет.
    1. ugol2
      ugol2 Сегодня, 15:54
      0
      Ай, не говорите. Эти англо-саксы кого хочешь доведут.
    2. Сергей Куликов_3
      Сергей Куликов_3 Сегодня, 19:24
      0
      Чем же болезных довели, может им пора уже привстать с собственных яиц, если им больно?
  14. синдикалист
    синдикалист Сегодня, 15:54
    -1
    . Эстония намерена вооружиться ракетами, достающими до Санкт-Петербурга

    Видимо и Российским ВС следует рассмотреть возможность приобретения ракет, добивающих до Таллина.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 16:04
      0
      Приобретать не надо, итак необходимые системы имеются.
      Модернизировать и наращивать необходимо.
  15. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 15:58
    +3
    Что ж им всем спокойно то не живется. Война, война... Неужели не понимают, что не дай бог начнется и не спасут их ни членство в нато ни системы залпового огня, ничего их не спасет. Первыми под замес попадут и они проклянут тот день, когда вступили в НАТО.
    Дурь!
  16. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:49
    -1
    Надо пригласить в Россию официальных лиц Эстонии и представителей общественности, и показать им ракету с ядерной боеголовкой ( не обязательно настоящую, можно и муляж), при этом объяснить им, что она нацелена на Эстонию. И сразу охота у них пропадет вооружаться laughing
  17. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:07
    -2
    Договор о ракетах средней и меньшей дальности уже почти в бозе?
    Пора размещать.
  18. Игорь Литвин
    Игорь Литвин Сегодня, 17:22
    0
    Интересно, сохранились ли наши пусковые площадки в Выру? Интересно что там сейчас? Есть инфа? Бывшая в/ч 21201 РВСН.
  19. saygon66
    saygon66 Сегодня, 17:34
    -1
    - Такое впечатление, что люди, чтобы самоудавится, выбирают веревку покрасивше...
    - Неужто и правда надеятся взять штурмом Питер? Такое самоубийственное желание победить до сих пор культивировали только японцы... а теперь ещё и эстонцы! smile
    1. Сергей Куликов_3
      Сергей Куликов_3 Сегодня, 19:36
      0
      Не, ну залп из Эстонии конечно же навредит России, вот только ответный залп может и камня на камне не оставить. Хотя, не торопитеся, оне еще думает, ну или думает что думает, всё зависит от шведов, а они уже просчитывают ситуацию, когда у финнов будет 64 Ф-35, и они атакуют незаметно Питер.
  20. Диверcант
    Диверcант Сегодня, 18:54
    0
    В Псковской области необходимо разместить РСЗО Смерч в достаточном количестве. Дабы при малейшем шевелении - выжечь все.
    Бей первым! Так правильно будет.
  21. Klingon
    Klingon Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: ugol2
    Ну да, конечно. Еще нам ядерных грибов в 100 км от СПб не хватало! fool

    мелкие тактические ЯБЧ а'ля СБЧ для Пионов, какие нибудь на быстрых нейтронах там грибов не будет, раз бахнет все в округе 10км подохнуть от облучения а вы что вооразили удар по Эстонии СБЧ мегатонного класса?