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«Грузоподъёмность выросла в три раза»: обновленный американский CH-53K поднял в воздух бронемашину LAV-25

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Новый вертолёт должен расширить боевые возможности американских морпехов, которых перепрофилируют с решения общевойсковых задач на завоевание морской акватории.


В конце ноября вертолёту CH-53K King Stallion Корпуса морской пехоты удалось поднять в воздух на внешней подвеске рекордный для данной винтокрылой машины груз – бронетехнику LAV-25 массой 12 тонн с десантно-штурмового корабля USS «Иводзима» (LHD 7), преодолев в общей сложности примерно 220 морских миль над Атлантическим океаном.

Грузоподъемность CH-53K составляет 12 тонн и в три раза превышает возможности предыдущего варианта CH-53E

- пояснили в Пентагоне.

CH-53K должен стать одним из основных типов техники, используемых американскими морпехами при завоевании морской акватории. В ходе его разработки возник ряд трудностей, в том числе связанных со снижением производительности силовой установки, увеличив стоимость программы по созданию новой модификации вертолёта на 63%.

В сентябре два CH-53K привлекались к эвакуации вертолёта MH-60 весом 6,9 тонн, совершившего жёсткую посадку в горах Калифорнии на высоте около 3,7 км. Все члены экипажа были спасены, никто не пострадал.

CH-53K разрабатывается компанией Sikorsky с 2006 года. Первый полёт состоялся в 2015 году. В 2021 году началось серийное производство новой винтокрылой машины.

Использованы фотографии:
Твиттер/Sikorsky
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19 комментариев
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 15:04
    -2
    У машины есть большой запас прочности, что в этом удивительно - школа Игоря Сикорского, а на Руси всё делали с запасом...
    1. letinant
      letinant Сегодня, 15:49
      +3
      Цитата: aleks neym_2
      У машины есть большой запас прочности, что в этом удивительно - школа Игоря Сикорского, а на Руси всё делали с запасом...

      При проектировании CH-53 Сикорского уже в живых не было. Но вопрос не в этом. В 1991 году журнал "Зарубежное Военное Обозрение" опубликовал фотографию, где два CH-53Е несут на внешней подвеске два LAV-25 КМП. В чём сейчас хит? LAV-25 КМП именно поэтому не имеют бронирования чтобы их могли вертолётами доставлять на берег.
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 16:26
        -1
        Обратите внимание : =ШКОЛА СИКОРСКОГО= этим всё сказано и давайте без мелочных придирок ( Туполева давным-давно нет, но "ТУ" жив), с остальным согласен, благодарю за информацию...
    2. skrepoburner
      skrepoburner Сегодня, 16:56
      -5
      а ведь мог не эмигрировать и творить на родине, там гляди как Королев с Туполевым посидел бы в лагере lol а может сгинул бы в 1937 где-нибудь в застенках нквд
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:21
    +15
    СН 53 отличная машина,сколько она наших рыбаков спас с тонущих рыболовных судов у Шетландских островов.В штормовой ветер,ночью.Экипажам памятники при жизни надо ставить.Информацией о награждении экипажей спасателей рыбаков не владею.Три раза видел как они работают.Асы.
    1. letinant
      letinant Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: tralflot1832
      СН 53 отличная машина,сколько она наших рыбаков спас с тонущих рыболовных судов у Шетландских островов.В штормовой ветер,ночью.Экипажам памятники при жизни надо ставить.Информацией о награждении экипажей спасателей рыбаков не владею.Три раза видел как они работают.Асы.

      Откуда в Шотландии CH-53? В RAFSRS на вооружение имеет CH-3 и "Линкс".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:27
        +2
        Для меня они оказались одинаковы Си Кинг С 61,извиняюсь.Но производитель Сикорский.1990 1995 Шетландские острова.
  3. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 15:27
    +3
    Меня терзают смутные сомненья))) грузоподъемность увеличилась в три раза? За счет чего обеспечен такой прирост?
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 15:57
      +2
      Цитата: ТермиНахТер
      Меня терзают смутные сомненья))) грузоподъемность увеличилась в три раза? За счет чего обеспечен такой прирост?

      Три движка по 7.5 тыс.л.с. 7-ми лопастный композитный винт. 15 тонн "сухого веса" и более 35 тонн взлетного. ( В некоторых публикациях до 39 т!) Мощная машина. Ничего не скажешь.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 16:24
        +1
        Цитата: Горный стрелок
        Мощная машина. Ничего не скажешь

        никто и не спорит
        но ни о каком трёхкратном приросте грузоподъёмности по сравнению с CH-53E речи быть не может.
        это очевидная ошибка.
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 18:18
        0
        Три движка работают на один редуктор - не самая разумная компоновка. Даже затрудняюсь себе представить, как работает такой монстр. У Ми - 26 гораздо лучше. Но это не объясняет откуда взялся двойной прирост грузоподъемности.
  4. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 15:30
    +10
    Грузоподъемность CH-53K составляет 12 тонн и в три раза превышает возможности предыдущего варианта CH-53E

    Это либо ошибка перевода, либо у кого-то в Пентагоне плохо с мозгами.
    Потому как грузоподъёмность СН-53Е составляет 14 515 кг в кабине и 16 330 кг на внешней подвеске. Да и кто бы вообще принял на вооружение тяжёлый вертолёт с грузоподъёмностью 4 тонны? wink
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 15:52
      +3
      Журналисты буквы перепутали. В ~3 раза разница с CH-53D и более ранними версиями. Т.е. у которых было по 2 двигателя, у Е и К версии по 3 двигателя.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 16:35
        0
        Цитата: OgnennyiKotik
        Журналисты буквы перепутали. В ~3 раза разница с CH-53D и более ранними версиями. Т.е. у которых было по 2 двигателя, у Е и К версии по 3 двигателя.

        Хммм... пишут, что у CH-53D 3700 кг - это грузоподъёмность при перевозке в кабине, а на внешней подвеске он может поднять до 9000 кг.
    2. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 16:08
      0
      Путаются часто просто по невнимательности .
      Кроме того путанице способствует американская система мер и весов .
      У нас и в Европе метрическая , кроме Англии .
  5. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 15:38
    0
    Дорогая машина но окупается.
  6. Bradley
    Bradley Сегодня, 16:14
    0
    Сравнил CH-53K с Robinson R44. Разница, скажу я вам - огромная!

    Ну а если серьезно, то машинка хороша. Евреи их же недавно прикупили, да?
  7. Sztorm
    Sztorm Сегодня, 18:04
    +2
    Видимо, статья основана на публикации "Marine Times" ( https://www.marinecorpstimes.com/news/your-marine-corps/2021/12/06/marine-helicopter-crew-carries-12-ton-vehicle-over-water-in-testing-first/ ), авторы которой ссылаются на отчёт Департамента испытаний и оценок. В отчёте указано:

    "The CH-53K is a new-build, fly-by-wire, dual-piloted, three-engine, heavy-lift helicopter slated to replace the aging CH-53E. The CH-53K is designed to carry 27,000 pounds of useful payload (three times the CH-53E payload) over a distance of up to 110 nautical miles, climbing from sea level at 103 degrees Fahrenheit to 3,000 feet above mean sea level at 91.5 degrees Fahrenheit."

    Выдернули фразу из контекста. Речь идёт о сравнении полезной нагрузки при конкретной дальности полёта, высоте над уровнем моря и температуре окружающей среды.
  8. singless
    singless Сегодня, 18:38
    -2
    вот только забыли сказать что летчиков не кормили перед подъемом. каки много. пере вес мог быть