«Грузоподъёмность выросла в три раза»: обновленный американский CH-53K поднял в воздух бронемашину LAV-25

Грузоподъемность CH-53K составляет 12 тонн и в три раза превышает возможности предыдущего варианта CH-53E

Новый вертолёт должен расширить боевые возможности американских морпехов, которых перепрофилируют с решения общевойсковых задач на завоевание морской акватории.В конце ноября вертолёту CH-53K King Stallion Корпуса морской пехоты удалось поднять в воздух на внешней подвеске рекордный для данной винтокрылой машины груз – бронетехнику LAV-25 массой 12 тонн с десантно-штурмового корабля USS «Иводзима» (LHD 7), преодолев в общей сложности примерно 220 морских миль над Атлантическим океаном.- пояснили в Пентагоне.CH-53K должен стать одним из основных типов техники, используемых американскими морпехами при завоевании морской акватории. В ходе его разработки возник ряд трудностей, в том числе связанных со снижением производительности силовой установки, увеличив стоимость программы по созданию новой модификации вертолёта на 63%.В сентябре два CH-53K привлекались к эвакуации вертолёта MH-60 весом 6,9 тонн, совершившего жёсткую посадку в горах Калифорнии на высоте около 3,7 км. Все члены экипажа были спасены, никто не пострадал.CH-53K разрабатывается компанией Sikorsky с 2006 года. Первый полёт состоялся в 2015 году. В 2021 году началось серийное производство новой винтокрылой машины.