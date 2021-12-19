Видео применения бойцами российских ССО барражирующих боеприпасов в Сирии появилось в Сети

Российская армия готовится к принятию на вооружение барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Куб", успешно завершивших государственные испытания. Если раньше применение таких беспилотников носило экспериментальный характер, то в последнее время военные применяют дроны-камикадзе массово, особенно в Сирии.В Сети появилось видео применения барражирующих боеприпасов бойцами Сил специальных операций ВС России. Ролик, рассказывающий о ликвидации сирийских террористов появился на You-Tube-канале "Студия Александра Рогаткина". В описании к видео говорится, что российские ССО применяли дроны-камикадзе "Ланцет". Кстати в ролике хорошо виден беспилотник с характерными крестообразными рулями, подтверждающий, что это действительно "Ланцет".Как ранее сообщало Министерство обороны, барражирующие боеприпасы "Ланцет" применялись в Сирии для поражения транспортных средств террористов в движении, огневых позиций минометов, пулеметов, артиллерии и т.д. Отмечается, что при пикировании на цель БПЛА может достигать скорости 300 км/час.Беспилотники семейства "Ланцет" и "КУБ-БЛА" разработаны компанией ZALA AERO GROUP, входящей в группу компаний "Калашников". Впервые дроны были показаны на форуме "Армия-2019". Дрон-камикадзе "Ланцет" выпускается в двух версиях: Ланцет-1 и Ланцет-3, цифра в названии показывает массу полезной нагрузки. Оба беспилотника имеют несколько систем наведения: координатную, оптико-электронную и комбинированную. Кроме того, БПЛА имеет телевизионный канал связи, позволяющий оператору подтвердить поражение цели.БПЛА имеют радиус действия в 40 км, время нахождения в воздухе 30 минут, скорость полета - 80-110 км/час. Ланцет-1 массой 5 кг несет полезную нагрузку в 1 кг. Ланцет-3 массой 12 кг несет 3 кг полезной нагрузки.