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Видео применения бойцами российских ССО барражирующих боеприпасов в Сирии появилось в Сети

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Российская армия готовится к принятию на вооружение барражирующих боеприпасов "Ланцет" и "Куб", успешно завершивших государственные испытания. Если раньше применение таких беспилотников носило экспериментальный характер, то в последнее время военные применяют дроны-камикадзе массово, особенно в Сирии.


В Сети появилось видео применения барражирующих боеприпасов бойцами Сил специальных операций ВС России. Ролик, рассказывающий о ликвидации сирийских террористов появился на You-Tube-канале "Студия Александра Рогаткина". В описании к видео говорится, что российские ССО применяли дроны-камикадзе "Ланцет". Кстати в ролике хорошо виден беспилотник с характерными крестообразными рулями, подтверждающий, что это действительно "Ланцет".

Как ранее сообщало Министерство обороны, барражирующие боеприпасы "Ланцет" применялись в Сирии для поражения транспортных средств террористов в движении, огневых позиций минометов, пулеметов, артиллерии и т.д. Отмечается, что при пикировании на цель БПЛА может достигать скорости 300 км/час.


Беспилотники семейства "Ланцет" и "КУБ-БЛА" разработаны компанией ZALA AERO GROUP, входящей в группу компаний "Калашников". Впервые дроны были показаны на форуме "Армия-2019". Дрон-камикадзе "Ланцет" выпускается в двух версиях: Ланцет-1 и Ланцет-3, цифра в названии показывает массу полезной нагрузки. Оба беспилотника имеют несколько систем наведения: координатную, оптико-электронную и комбинированную. Кроме того, БПЛА имеет телевизионный канал связи, позволяющий оператору подтвердить поражение цели.

БПЛА имеют радиус действия в 40 км, время нахождения в воздухе 30 минут, скорость полета - 80-110 км/час. Ланцет-1 массой 5 кг несет полезную нагрузку в 1 кг. Ланцет-3 массой 12 кг несет 3 кг полезной нагрузки.
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104 комментария
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  1. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 15:28
    +63
    Посмотрел с удовольствием . Аж сердце радуется laughing желаю каждому бармалею по персональному баражирующему боеприпасу
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:46
      -1
      Лишь бы маньяков за управление не допускали, которые бы делали это
      Цитата: FoBoss_V
      с удовольствием

      Нужно профессионально их уничтожать! В противном случае будет рост сопутствующих потерь мирного населения. Так в штатах называют убийство мирных граждан. Немалая часть которых была убита операторами беспилотников.
      1. BABAY22
        BABAY22 Сегодня, 16:08
        +20
        Прием маньяков на должность оператора БПЛА ВС РФ в данный момент не производится и в будущем не планируется.
      2. aslan balayev
        aslan balayev Сегодня, 16:18
        +3
        Цитата: Anarchist
        Лишь бы маньяков за управление не допускали, которые бы делали это
        Цитата: FoBoss_V
        с удовольствием

        Нужно профессионально их уничтожать! В противном случае будет рост сопутствующих потерь мирного населения. Так в штатах называют убийство мирных граждан. Немалая часть которых была убита операторами беспилотников.

        При точечных ударах обычно сопутствуюшие потери бывают намного, иногда на порядок меньше, чем...
      3. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 17:50
        +1
        Потерь среди мирного населения не допустили.
        Телеканал «Россия-1» опубликовал видеокадры авиаудара по позициям сирийских формирований, который был сделан в апреле 2020 года при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет».

        В видеосюжете отмечается, что в результате операции был ликвидирован боевик, названный «снайпером TOW». Ранее, за два дня до спецоперации, этот человек, как сообщается, сжег два грузовика, которые ехали в конвое сирийских военных.

        «В ходе авиаразведки мы обнаружили расчет ПТУР [противотанкового ракетного комплекса] под руководством данного боевика. Расчет боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса. Две секунды не позволили боевикам отойти на безопасное расстояние и, конечно, они были поражены осколками», — отметил боец сил специальных операций, чьи слова приведены в эфире.

        https://m.gazeta.ru/army/news/2021/12/19/17033473.shtml
    2. shtatsov
      shtatsov Сегодня, 15:56
      +3
      Любите вы бармалеев! На каждого по ланцету тратить, дешевле гроб из красного дерева им заказать!
    3. sivuch
      sivuch Сегодня, 15:57
      -1
      Ланцет на каждую тушку - слишком дорого .
      1. Shaman
        Shaman Сегодня, 16:58
        +2
        На дудаева подороже обошлась, ракета.
      2. D O
        D O Сегодня, 18:24
        +3
        sivuch,
        Ланцет на каждую тушку - слишком дорого

        Война дело не дешёвое. Правильно учил французский военный инженер 17 века маркиз де Вобан, как надо воевать - "много пота, мало крови".
    4. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 15:58
      +6
      На каждого -это дорого,пусть толпами ходят и ездят .
    5. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 16:12
      +6
      Цитата: FoBoss_V
      Посмотрел с удовольствием . Аж сердце радуется желаю каждому бармалею по персональному баражирующему боеприпасу

      Ну, персонально каждому - дороговато. Но если особо важному (там снайпер какой и специалист по стрельбе из ПТУРС, полевой командир и не только...) - на таких не жалко...
    6. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:09
      +1
      Их бы армии лет пять назад получить,в Сирии и потери были бы наши меньше, и результаты боевых действий совсем иными!А так видео отличное, чётко мужики шайтанву выбивают!!! good hi
      1. lucul
        lucul Сегодня, 17:13
        +3
        " Их бы армии лет пять назад получить"

        Заметили ,как качество картинки (общий вид сверху) ,выдаваемой БПЛА (Орион) подросло , по сравнению с тем ,что было в 2016г ? )))
    7. mitrich
      mitrich Сегодня, 18:19
      +7
      Таких бы в войска ЛНР-ДНР, да по больше. Там то они точно нужны и будут к месту, как и в Сирии. А не на складах лежать будут.
      1. vlad106
        vlad106 Сегодня, 19:06
        +1
        Цитата: mitrich
        Таких бы в войска ЛНР-ДНР, да по больше. Там то они точно нужны и будут к месту, как и в Сирии. А не на складах лежать будут.

        Таки да! Срочно наладить производство десятками тысяч. И сопли жевать не надо, применять везде где угроза жизни нашим людям.
        Единственно рев у этих беспилотников, как у Мессеров времен ВОВ, за километр слышно. Ну это уже дело вояк, может напугать хотели звуком
    8. красноярск
      красноярск Сегодня, 19:02
      +1
      Цитата: FoBoss_V
      желаю каждому бармалею по персональному баражирующему боеприпасу

      А не слишком ли дорого обойдется нам уничтожение каждого бармалея баражируещимся боеприпасом?
  2. V1er
    V1er Сегодня, 15:29
    +11
    Как в компьютерной игре. Сидишь за ноутбуком, нажимаешь клавиши, а противник отправляется на тот свет.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:05
      +9
      Хотите хороших новостей еще по БПЛА?У меня они есть для вас.13 декабря ZALA AEROпоказало испытание дрона комикадзе семейства Ланцет с скоростного катера БК16Э.
      1. businessv
        businessv Сегодня, 16:39
        +3
        Цитата: tralflot1832
        ZALA AEROпоказало испытание дрона комикадзе семейства Ланцет с скоростного катера БК16Э.
        Новость отличная, только вот громкие они очень, блин, не успел дрон приблизиться, как бармалеи рванули врассыпную! Не проводятся ли работы по усовершенствованию и устранению этого досадного недоразумения?
        1. lucul
          lucul Сегодня, 17:16
          +3
          Новость отличная, только вот громкие они очень, блин, не успел дрон приблизиться, как бармалеи рванули врассыпную

          Ну тут нужно смотреть на то ,что издаёт шум - если двигатель ,то можно и эл.мотор поставить , а если винт ,то тоже есть варианты .
          Хотя психологический эффект от этого шума тоже нельзя исключать.
          1. businessv
            businessv Сегодня, 17:26
            +1
            Цитата: lucul
            Хотя психологический эффект от этого шума тоже нельзя исключать.
            Это трудно отрицать, но кроме вони от бармалеев, эффекта маловато. feel
    2. aslan balayev
      aslan balayev Сегодня, 16:09
      +2
      Цитата: V1er
      Как в компьютерной игре. Сидишь за ноутбуком, нажимаешь клавиши, а противник отправляется на тот свет.

      Только жмуриков все таки лучше не показывать. Этот несчастный еше и улыбался. Что то видимо ему понравилось. То ли Лансет, то ли гурии целых 72 штуки.
      1. Сергей Куликов_3
        Сергей Куликов_3 Сегодня, 17:58
        +4
        Надо такое показывать, на бошкорезателей другое видео не производит впечатление. Надо и Хиросиму и Нагасаки почаще показывать, чтобы вразумить политиков, чтобы они понимали что ракете всё равно кого она уничтожит и ей наплевать сколько баксов при этом сгорит.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:30
    +10
    Вот и кадры в студию для портнёров подвезли.23декабря ждём кадров с Цирконом для тех же партнёров! wassat
    1. businessv
      businessv Сегодня, 16:36
      +5
      Цитата: tralflot1832
      23декабря ждём кадров с Цирконом для тех же партнёров!
      Вы о конференции, понятно, я хотел было задать вопрос, но вовремя вспомнил! laughing
  4. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 15:30
    +8
    Что ж, не плохо хоть в этой области развития вооружения, а то как понаписывают такое, что Россия на уровне папуасов...
    1. lucul
      lucul Сегодня, 17:17
      +2
      " Что ж, не плохо хоть в этой области развития вооружения, а то как понаписывают такое, что Россия на уровне папуасов..."

      " До чего режим Путина довёл страну " )))
  5. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 15:31
    +14
    БПЛА имеют радиус поражения в 40 км


    Радиус поражения - расстояние от центра (эпицентра) взрыва боеприпаса (снаряда, мины, авиабомбы и др.), в пределах которого объекты (цели) поражаются с заданной (требуемой) вероятностью.

    Толковый Военно-морской Словарь, 2010

    всё-таки точнее радиус или дальность действия
  6. Ботановед
    Ботановед Сегодня, 15:31
    +14
    Хорошие новости. Теперь главное, чтобы это стало банальным и повсеместным явлением.
    1. Vigore
      Vigore Сегодня, 17:25
      +1
      Я понимаю смысл вашего сообщения.

      Но боюсь, когда применение барражирующих боеприпасов станет банальным и повсеместным явлением, как вы высказались, то подобные ролики от “бородатых мальчиков” из той же Сирии или любой другой “горячей точки” не заставят себя ждать.
      Поэтому не надо…. stop
  7. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:33
    +12
    Неужели "поезд" тронулся?
    Счастливого ему пути!
    1. ccsr
      ccsr Сегодня, 15:48
      -7
      Цитата: Fachmann
      Неужели "поезд" тронулся?

      Еще с 1976 года стоял на вооружении Ту-143, потом чуть позже появились Ту-141, Ту-243 так что нынешняя БПЛА техника это лишь правнуки советских разработок.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 15:58
        +9
        Я думаю, что даже неспециалисты знают историю беспилотников Ту.
        Всё-таки это несколько другая тема.
      2. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 16:25
        0
        Цитата: ccsr
        так что нынешняя БПЛА техника это лишь правнуки советских разработок
        которые всего лишь правнуки разработок Российской империи.
        1. vervolk
          vervolk Сегодня, 16:48
          +1
          которые лишь праправнуки разработок московского княжество, которые в свою очередь прапра от византии... так мы все равно до шумеров докопаемся а там опять приоритет сами понимаете у кого....
          1. Dart2027
            Dart2027 Сегодня, 17:43
            +1
            Цитата: vervolk
            так мы все равно до
            А в чем проблема? Давайте идти до самых истоков. Правда история СССР на их фоне это так, мелкий эпизод.
            1. vervolk
              vervolk Сегодня, 17:50
              +2
              в истоках шумеры которые выкопали черное море и изобрели борщ и красные шаровары...
              1. Dart2027
                Dart2027 Сегодня, 18:24
                0
                Цитата: vervolk
                в истоках шумеры которые выкопали черное море и изобрели борщ и красные шаровары...

                Рад за Вас и Ваших предков.
  8. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 15:38
    +4
    Побольше инструментов хороших.... drinks
  9. prior
    prior Сегодня, 15:39
    +9
    Заслуженное наказание бородатым бармалеям.
    Заслуженным бандеровцам, приготовиться.
  10. старпом Лом
    старпом Лом Сегодня, 15:41
    +10
    Вот оно! Теперь надо передать несколько штук воинам ЛДНР отомстить тем, кто хвастается убийствами Захарченко и Мотороллы.
    1. vlad106
      vlad106 Сегодня, 19:13
      0
      Цитата: старпом Лом
      Вот оно! Теперь надо передать несколько штук воинам ЛДНР отомстить тем, кто хвастается убийствами Захарченко и Мотороллы.

      + Тысячи, десятки тысяч по всей линии фронта
  11. tffdrsewrdftgy
    tffdrsewrdftgy Сегодня, 15:41
    -25
    Очухались списанные предаторы все это уже уже делали 20 лет назад negative
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:55
      +6
      Так мы их в этом деле догнали,а они нас теперь пусть в гипере пусть догоняют.
      1. Братков Олег
        Братков Олег Сегодня, 17:11
        +5
        Войны, где бы это требовалось, и которая была бы жизненно важна для России, не было...
        Зато Россия, пока США "предаторами" баловались, гиперзвук отладила. Ну что такое "Предатор" против "Циркона"?
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:55
      -1
      Цитата: tffdrsewrdftgy
      Очухались списанные предаторы все это уже уже делали 20 лет назад negative

      Да нет. У этой машины другие корни.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:35
        0
        А почему бы и нет?Пишите в спортлото,или деньги 500млн в 2010 году уплачены.
    3. Борис Житков
      Борис Житков Сегодня, 17:32
      +3
      Офигеть логика. И что теперь? Посыпать голову пеплом? Железяка летает, кого надо выносит. Всё.
  12. askort154
    askort154 Сегодня, 15:43
    +5
    Больше, больше надо выкладывать такие видео в СМИ. Ведь много применяли в Сирии.
    Понятно, что мы пока не в лидерах в этом сегменте, но работы ведутся и результаты есть.
    Быть во всём лидером - ещё никому не удавалось.
  13. askort154
    askort154 Сегодня, 15:51
    +2
    Больше, больше надо таких видео в СМИ. А то сейчас все пиарятся, даже украинцы на чужом. Да, мы пока не лидеры в этом сегменте, но работа ведётся и успехи ещё впереди. Нет ни одного государства лидирующего во всём. Главное, правильно определить приоритеты на перспективы вооружений.
  14. Алексей Степанов
    Алексей Степанов Сегодня, 15:53
    +5
    В этой новости прекрасно всё!
    Браво! hi hi
  15. профессор
    профессор Сегодня, 16:05
    -27
    1. Бац, бац и мимо.


    2. Прогресс налицо.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 16:21
      +6
      Цитата: профессор
      1. Бац, бац и мимо.


      2. Прогресс налицо.

      У вас там с охраняемой территории спёрли несколько десятков тысяч патронов. Прогресс налицо? А здесь научиться.
      1. профессор
        профессор Сегодня, 16:40
        -13
        Цитата: cmax
        У вас там с охраняемой территории спёрли несколько десятков тысяч патронов. Прогресс налицо? А здесь научиться.

        А у вас ничего не воруют в ВС? Ах да. Информация об этом сейчас у вас составляет Гостайну. Ну что ж, давайте тогда обсудим кражи в АОИ. wink

        Цитата: Чарик
        Чё мимо?Куда навели туда и попал снаряд.

        Это вы о перекрестии на ГСН дрона?

        Цитата: askort154
        "профессор" - рано вы вышли из "бани". Израильский пот плохо смывается. :

        Подайте жалобу администрации.
        1. Братков Олег
          Братков Олег Сегодня, 17:13
          +5
          У нас ничего не воруют.
          А у вас хорошо, что ЯО отняли, потому что его бы уже украли.
          1. профессор
            профессор Сегодня, 17:23
            -1
            Цитата: Братков Олег
            У нас ничего не воруют.

            В российкой армии ничего не воруют. Так и запишу. good
        2. cmax
          cmax Сегодня, 18:40
          0
          Цитата: профессор
          А у вас ничего не воруют в ВС? Ах да. Информация об этом сейчас у вас составляет Гостайну. Ну что ж, давайте тогда обсудим кражи в АОИ

          Наверное бывает. Но русский по поводу неточного попадания сказал бы ...бывает, ещё научатся, а таким как вы приходит только на ум... бацы.
          1. профессор
            профессор Сегодня, 18:54
            0
            Цитата: cmax
            Наверное бывает. Но русский по поводу неточного попадания сказал бы ...бывает, ещё научатся, а таким как вы приходит только на ум... бацы.

            Вы с какой Галактики? В нашей Галактике этот скриншот был бы выставлен на обложке и статья называлась бы "Израильские дроны вновь доказали свою низкую эффективность". про срач и злорадство в комментариях я умолчу.

            А такие как я на пропаганду не ведутся и внимательно изучают матчасть.
    2. Чарик
      Чарик Сегодня, 16:29
      +2
      Чё мимо?Куда навели туда и попал снаряд.
    3. askort154
      askort154 Сегодня, 16:30
      +9
      профессор 1. Бац, бац и мимо........2. Прогресс на лицо.

      "профессор" - рано вас вышли из "бани". Израильский пот плохо смывается. : wink
    4. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 16:38
      +4
      Цитата: профессор
      Бац, бац и
      в мотор.
      1. профессор
        профессор Сегодня, 16:54
        -9
        Цитата: Dart2027
        Цитата: профессор
        Бац, бац и
        в мотор.

        Нет. Когда в мотор попадают, то капот улетает. А здесь промах.
        1. Братков Олег
          Братков Олег Сегодня, 17:14
          +4
          А если капот в клочья разорвало? Или всё равно "должен улететь"?
          1. профессор
            профессор Сегодня, 17:24
            -2
            Цитата: Братков Олег
            А если капот в клочья разорвало? Или всё равно "должен улететь"?

            Жестянку не разрывает в клочья. Посмотрите на видео где боеприпас действительно попадает в машину.
        2. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 17:42
          +1
          Цитата: профессор
          то капот улетает. А здесь

          видны отлетающие обломки. Попадание.
          1. профессор
            профессор Сегодня, 18:47
            -1
            Цитата: Dart2027
            Цитата: профессор
            то капот улетает. А здесь

            видны отлетающие обломки. Попадание.

            Ну да. Обломки самого дрона. Капот на месте.
    5. PN
      PN Сегодня, 16:52
      +3
      Может мимо, может нет. Как минимум автомобиль остановился сразу. Остальное каждый додумает согласно своей фантазии. Но думаю неудачные кадры опубликовывать бы не стали...
      1. профессор
        профессор Сегодня, 17:25
        -5
        Цитата: PN
        Но думаю неудачные кадры опубликовывать бы не стали...

        В первый раз что-ли?
    6. lucul
      lucul Сегодня, 17:20
      0
      " Бац, бац и мимо"

      Фотошоп ваш ? )))
      Ведь на картинке чётко видно ,что барражирующий боеприпас ещё только летит ( слева от машины) ,а перед машиной уже якобы вспышка нарисованна .
      )))
      1. vervolk
        vervolk Сегодня, 17:31
        0
        мосфильм-вместе с крымским мостом рисовали-хорошо что вы вовремя разоблачили
        1. lucul
          lucul Сегодня, 17:36
          +2
          мосфильм-вместе с крымским мостом рисовали-хорошо что вы вовремя разоблачили

          Я про израильский фотошоп скриншота ,якобы промаха, от профессора )))
          1. vervolk
            vervolk Сегодня, 17:51
            -2
            простите, в этой каше не сразу поймешь кто друг а кто враг)
      2. профессор
        профессор Сегодня, 17:43
        0
        Цитата: lucul
        " Бац, бац и мимо"

        Фотошоп ваш ? )))
        Ведь на картинке чётко видно ,что барражирующий боеприпас ещё только летит ( слева от машины) ,а перед машиной уже якобы вспышка нарисованна .
        )))

        Нет. Ведь это не снято высокоскоростной камерой. Фотошопом попали-бы в крышу, а не по курсу машины.
        1. lucul
          lucul Сегодня, 17:48
          0
          " Нет"

          Тогда откуда вы взяли эту картинку ? )))
          1. профессор
            профессор Сегодня, 17:51
            0
            Из ролика выше. Кадры фотошопом не обрабатывались.
            1. lucul
              lucul Сегодня, 17:59
              -1
              " Из ролика выше. Кадры фотошопом не обрабатывались."

              Буду дома - проверю на раскадровку .
              1. профессор
                профессор Сегодня, 18:48
                +1
                Цитата: lucul
                " Из ролика выше. Кадры фотошопом не обрабатывались."

                Буду дома - проверю на раскадровку .

                Дык надо было сначала проверять, а потом писать.
          2. Комментарий был удален.
          3. Комментарий был удален.
          4. Комментарий был удален.
    7. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 18:47
      0
      Ну и где Вы бац, бац увидели? Бац вижу, а бац, бац - не ту .
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:12
    +2
    Ланцет-1 массой 5 кг несет полезную нагрузку в 1 кг. Ланцет-3 массой 12 кг несет 3 кг полезной нагрузки.
    . Понятный такой термин + полезная нагрузка.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:15
    +4
    Кстати, средства РЭБ надо серьезно развивать и увеличивать их количество, по му как то эффективное, что может противостоять боеприпасам попроще.
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 16:51
      +3
      барражирующий боеприпас очень трудно сбить с курса или отклонить-по сути после наведения это планирующая авиабомба
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:10
        0
        Наводится он не со 100 км, да и системы наведения разные. Которые подешевле, менее стойки к внешнему воздействию. Шибко вумные придётся сбивать ... т.е. комплексное решение проблем, как всегда.
        1. vervolk
          vervolk Сегодня, 17:35
          +1
          так то да, но именно ВКс РФ и именно в Сирии нарабатывает тактику применения относительно дешевых КАБ-500С и КАБ-250С, первая из которых вообще не по системе спутниковой навигации наводится
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 17:50
            0
            Современные технологии позволяют делать сложные устройства компактными, лёгкими, но, ограничения пока есть ...
            Сделать вумную пулю, например, это дело не прям завтра.
            Боеприпас серьезного размера, позволяет оснастить более сложными и системами управления, это не критично для них.
            1. vervolk
              vervolk Сегодня, 18:29
              0
              суть в том, что не всегда нужно большое и дорогое. уничтожение миномета боевиков или старой тойоты с дшк должно ( или хотя бы желательно) быть сопоставимо по стоимости с целью...
  18. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:39
    +1
    Оператор должен иметь устойчивую психику.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: Pavel57
      Оператор должен иметь устойчивую психику.


      Да не нужно там особого склада психики, требования как к обычному солдату которому калаш дали. Они же работают по конкретным террористам, джебхат аннуссра, Аль-Каида и т.д.

      Это же не как Израиль который проводит теракты против гражданских учёных или кадровых военных сирийской армии.
    2. Братков Олег
      Братков Олег Сегодня, 17:17
      -2
      Цитата: Pavel57
      Оператор должен иметь устойчивую психику.

      Что вы имеете в виду? Ну ни капли нежалко людей, разлетающихся в виде кусков мяса и брызг крови. Тут самое главное - законодательная поддержка государства. А убивать совсем не страшно, и никаких особых угрызений совести не бывает.
  19. Настоящий Вуглускр
    Настоящий Вуглускр Сегодня, 16:43
    0
    Какие нынче пошли случайные блогеры
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:46
    +1
    Я очень рад, что в российской армии есть такие специалисты. Здоровья и успехов в службе!
  21. maksbazhin
    maksbazhin Сегодня, 16:54
    0
    Почему много пламени во время подрыва?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:14
      +1
      Полный бак+ детонация боеприпаса=вполне себе фейерверк yes
  22. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 16:56
    +4
    Нашим бы ребятам такие. Быстро бы отучили бандерлогов обстреливать наши населенные пункты и инженерно-хозяйственные объекты.
  23. Gavrohs
    Gavrohs Сегодня, 16:59
    +1
    Дело за малым насытить части хотя-бы на уровне полка, а дальше следующий этап дать каждому бойцу ''длинную руку''!
  24. Шайкин Владимир
    Шайкин Владимир Сегодня, 16:59
    +1
    Хорошее оружие, точное.
  25. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 17:12
    +1
    Красиво отработали! good
  26. Евгений Бабаков
    Евгений Бабаков Сегодня, 17:15
    0
    Пора проверить на бендеровцах,срочно !!!
  27. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:28
    +1
    Очень хорошо , что в ВС РФ появится хорошее оружие для выполнения определённых задач ,но, данный ролик из Сирии( применение дронов и т.д.)
    Значит война там затянулась, а затяжка и пауза даёт время думать всем. Значит , что все только начинается.
    У мировых производителей бпла есть новые покупатели , и они сейчас в Сирии.
    Пожелание клиента и деньги, скоро внесут корректировку в театр военных действий Сирии.
    Это реально театр.
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 18:23
      0
      Вот бы ещё аналог израильского Харопа с дальностью 1000 километров и работы в автономном режиме с боевой частью 23 кг или даже 50 кг и можно доты и дзоты с блокпостами уничтожать.
  28. singless
    singless Сегодня, 18:35
    0
    приятно посмотреть . советую
  29. senima56
    senima56 Сегодня, 18:58
    +2
    Хорошее видео! good drinks Отличная реклама отечественным "барражирующим боеприпасам"! drinks
    Но то, что "бармалеи" слышат шум работающего мотора - факт настараживающий! negative Надо поработать конструкторам над снижением шумности мотора, или увеличении скорости боеприпаса. yes
  30. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:58
    0
    Цитата: Pandiurin
    Цитата: Pavel57
    Оператор должен иметь устойчивую психику.


    Да не нужно там особого склада психики, требования как к обычному солдату которому калаш дали. Они же работают по конкретным террористам, джебхат аннуссра, Аль-Каида и т.д.

    Обычному солдату , убивавшему на войне, часто бывает нужна псих. поддержка.
  31. TNT19
    TNT19 Сегодня, 19:20
    +1
    Увиденным - удовлетворён! Работайте, братья! drinks
  32. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 19:32
    0
    Вот это веСЧ! Производить их много и вручать всем обученным пользованию этой штукой в армии, а не только ССО. Дрон реально крутой и полезный. Укропов шерстить за передовой самый раз.
  33. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 19:39
    0
    Надо их на Украине активно использовать. Наработать применения в наших условиях.