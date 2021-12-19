Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина

Запад продолжает грозить России введением санкций в случае нападения российской армии на Украину, новая порция угроз прозвучала от нового министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.
Глава Минобороны ФРГ высказала обеспокоенность якобы имеющим место наращиванием военного присутствия российских войск рядом с украинской границей, поэтому первый зарубежный визит в качестве министра обороны запланировала в Литву, как можно ближе к "российскому агрессору". Там она намерена посетить силы быстрого реагирования НАТО.
Говоря о ситуации вокруг Украины Ламбрехт сразу заявила, что Россия является агрессором и коллективный Запад должен приложить все силы, чтобы "остановить эскалацию". При этом лучше действовать экономическими методами, а вот посылать на Украину немецкие войска она не намерена, пусть сами воюют.
При этом новый германский министр предложила не мелочиться, а сразу вводить санкции против российского президента Владимира Путина и его окружения, чтобы "они прочувствовали".
Кристине Ламбрехт является новым министром обороны в правительстве Олафа Шольца, заняла этот пост 8 декабря 2021 года. До этого занимала сразу два поста - министр юстиции и защиты прав потребителей Германии с 2019 года и министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии с 2020 года. По специальности юрист, изучала право в Мангеймском и Майнцском университетах.
В последне время западные политики почти в один голос угрожают России санкциями, правда добавляя, что только в случае "агрессии" против Украины. При этом все заявления Москвы по данному поводу они просто игнорируют.