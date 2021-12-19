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Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина

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Запад продолжает грозить России введением санкций в случае нападения российской армии на Украину, новая порция угроз прозвучала от нового министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.


Глава Минобороны ФРГ высказала обеспокоенность якобы имеющим место наращиванием военного присутствия российских войск рядом с украинской границей, поэтому первый зарубежный визит в качестве министра обороны запланировала в Литву, как можно ближе к "российскому агрессору". Там она намерена посетить силы быстрого реагирования НАТО.

Говоря о ситуации вокруг Украины Ламбрехт сразу заявила, что Россия является агрессором и коллективный Запад должен приложить все силы, чтобы "остановить эскалацию". При этом лучше действовать экономическими методами, а вот посылать на Украину немецкие войска она не намерена, пусть сами воюют.

При этом новый германский министр предложила не мелочиться, а сразу вводить санкции против российского президента Владимира Путина и его окружения, чтобы "они прочувствовали".

Кристине Ламбрехт является новым министром обороны в правительстве Олафа Шольца, заняла этот пост 8 декабря 2021 года. До этого занимала сразу два поста - министр юстиции и защиты прав потребителей Германии с 2019 года и министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии с 2020 года. По специальности юрист, изучала право в Мангеймском и Майнцском университетах.

В последне время западные политики почти в один голос угрожают России санкциями, правда добавляя, что только в случае "агрессии" против Украины. При этом все заявления Москвы по данному поводу они просто игнорируют.
Использованы фотографии:
https://www.instagram.com/christine.lambrecht/
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103 комментария
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  1. Грибок
    Грибок Сегодня, 16:29
    +14
    Совсем старая корга свехнулась
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 16:40
      +14
      Шооооооо... Опятььььььььььььььь recourse
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 17:00
        +5
        Ну, ребята, держись : юристы начинают править бал - что ни глянь, то они самые... и прИзиденты, министры обороны, юстиции и прочая...и все спецы!
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 18:08
          +3
          Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина
          Опять в Германии феминистически вздорное, революционно-"сумасшедшее" бабьё в министрах обороны ФРГ, не имеющее никакого отношения к военному образованию вообще! А именно.

          Кристина Ламбрехт, ранее занимавшая должность главы министерства юстиции, стала 3-ей подряд женщиной во главе МО Германии - вслед за:
          1) Урсулой фон дер Ляйнен (гинеколог по образованию с 6-ю детьми)
          2) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (не поймёшь кто по образованию - толи политолог, толи юрист с 3-мя детьми)

          Кто из них лучше:
          - гинеколог Урсула с 6-ю детьми?
          - Аннегрет - с не поймёшь каким гражданским образованием с 3-мя детьми?
          - или Кристина - юрист с опытом частной практики и с 1-им ребёнком?

          Ждём в должности гражданского министра обороны Германии лютую-ФЕМИНИСТКУ не только без военного образования, но и вообще без детей!

          Кстати, МВД Германии также впервые возглавила женщина - причём тоже феминистка - Ненси Фезер,
          Именно благодаря ей в повестку дня ЕС внесено предложение Еврокомиссии временно ограничить права мигрантов в Польше, Литве и Латвии, граничащих с Р.Беларусь.
          Оно предполагает, что в течение ближайших 6-ти месяцев иностранцам могут разрешить подавать прошение об убежище только в определенных местах.
          Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в условиях возникшего кризиса такие меры якобы не нарушают основополагающие права и свободы в ЕС.
      2. Хто тама
        Хто тама Сегодня, 17:07
        +6
        А на какие плюшки надеется эта фрау? Детей на кремлевскую ёлку отправить или коровьими лепёхами топиться wassat ?
        1. frruc
          frruc Сегодня, 17:22
          +10
          Глава Минобороны ФРГ высказала обеспокоенность якобы имеющим место наращиванием военного присутствия российских войск рядом с украинской границей

          Еще одна "озабоченная" появилась. У меня тоже вызывает озабоченность этих пожилых фрау как влияние климакса на военную доктрину западного сообщества в целом.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 18:09
            0
            Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина
            Опять в Германии феминистически вздорное, революционно-"сумасшедшее" бабьё в министрах обороны ФРГ, не имеющее никакого отношения к военному образованию вообще! А именно.

            Кристина Ламбрехт, ранее занимавшая должность главы министерства юстиции, стала 3-ей подряд женщиной во главе МО Германии - вслед за:
            1) Урсулой фон дер Ляйнен (гинеколог по образованию с 6-ю детьми)
            2) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (не поймёшь кто по образованию - толи политолог, толи юрист с 3-мя детьми)

            Кто из них лучше:
            - гинеколог Урсула с 6-ю детьми?
            - Аннегрет - с не поймёшь каким гражданским образованием с 3-мя детьми?
            - или Кристина - юрист с опытом частной практики и с 1-им ребёнком?

            Ждём в должности гражданского министра обороны Германии лютую-ФЕМИНИСТКУ не только без военного образования, но и вообще без детей!

            Кстати, МВД Германии также впервые возглавила женщина - причём тоже феминистка - Ненси Фезер,
            Именно благодаря ей в повестку дня ЕС внесено предложение Еврокомиссии временно ограничить права мигрантов в Польше, Литве и Латвии, граничащих с Р.Беларусь.
            Оно предполагает, что в течение ближайших 6-ти месяцев иностранцам могут разрешить подавать прошение об убежище только в определенных местах.
            Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в условиях возникшего кризиса такие меры якобы не нарушают основополагающие права и свободы в ЕС.
            1. 210окв
              210окв Сегодня, 18:37
              +1
              Следующий министр как пить дать - трансгендер. Но тоже "фрау" совсем без детей
          2. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 18:10
            -1
            Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина
            Опять в Германии феминистически вздорное, революционно-"сумасшедшее" бабьё в министрах обороны ФРГ, не имеющее никакого отношения к военному образованию вообще! А именно.

            Кристина Ламбрехт, ранее занимавшая должность главы министерства юстиции, стала 3-ей подряд женщиной во главе МО Германии - вслед за:
            1) Урсулой фон дер Ляйнен (гинеколог по образованию с 6-ю детьми)
            2) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (не поймёшь кто по образованию - толи политолог, толи юрист с 3-мя детьми)

            Кто из них лучше:
            - гинеколог Урсула с 6-ю детьми?
            - Аннегрет - с не поймёшь каким гражданским образованием с 3-мя детьми?
            - или Кристина - юрист с опытом частной практики и с 1-им ребёнком?

            Ждём в должности гражданского министра обороны Германии лютую-ФЕМИНИСТКУ не только без военного образования, но и вообще без детей!
            -------------

            Кстати, МВД Германии также впервые возглавила женщина - причём тоже феминистка - Ненси Фезер,
            Именно благодаря ей в повестку дня ЕС внесено предложение Еврокомиссии временно ограничить права мигрантов в Польше, Литве и Латвии, граничащих с Р.Беларусь.
            Оно предполагает, что в течение ближайших 6-ти месяцев иностранцам могут разрешить подавать прошение об убежище только в определенных местах.
            Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что в условиях возникшего кризиса такие меры якобы не нарушают основополагающие права и свободы в ЕС.
      3. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:47
      +25
      "Ввести...,вывести и опять ввести и снова вывести...!", мечтательно шептала Кристина, поправляя портрет Путина на своём рабочем столе, готовясь к интервью... laughing
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 17:11
        +4
        Цитата: Зяблицев
        laughing

        Что вы себе позволяете, Зяблицев!
        Что за сексистские вольности!
        Да вас сотрут в мелкодисперсный порошок.

        Новое правительство Германии:
        упомянутая фрау Ламбрехт - мин. обороны
        Анналена Бербок - мин. иностранных дел
        Нэнси Фэзер - мин. внутренних дел
        Беттина Старк-Ватцингер - мин. образования
        Штеффи Лемке - мин. охраны окружающей среды
        Энн Шпигель - мин. по делам семьи
        Свенья Шульце - мин. экономического сотрудничества и развития
        Клара Гейви - мин. строительства
        1. Mole
          Mole Сегодня, 17:24
          +5
          laughing
          Не осталось Мужиков в Германии!?
          1. TEM
            TEM Сегодня, 18:44
            +1
            Адольф был последним , да и то с одним " фаберже "...
        2. fif21
          fif21 Сегодня, 19:29
          0
          Цитата: Наводлом
          упомянутая фрау Ламбрехт - мин. обороны
          Анналена Бербок - мин. иностранных дел
          Нэнси Фэзер - мин. внутренних дел

          Скучно девочки wassat
    3. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 16:52
      +9
      Цитата: Грибок
      Совсем старая корга свехнулась

      в принципе ничем страшным персональные санкции Российскому государству не угрожают.
      А ещё лучше, чтобы они расширили свои санкции и на жирующее за границей семейное окружение кремлёвского бомонда.
      Пусть живут дома, под бдительным оком сограждан.
    4. Хто тама
      Хто тама Сегодня, 16:57
      +3
      Спросить стесняюсь feel а это точно германский министр, а не японский коммикадзе belay .Уж после санкций против главы государства они ж точно без газа останутся bully .А чтобы коровьими лепёхами топиться надо зелёных под плинтус загнать laughing ,у них там теория какая-то, по поводу того что бедные коровки много пукают и от этого возникает парниковый эффект recourse
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 17:29
        0
        Цитата: Хто тама
        Спросить стесняюсь а это точно германский министр, а не японский коммикадзе

        вы слишком многого требуете от юриста
        дайте время молодому специалисту освоиться, принять дела, привыкнуть к новому кабинету, осознать бремя новой ответственности
        1. Хто тама
          Хто тама Сегодня, 17:41
          0
          Цитата: Наводлом
          Цитата: Хто тама
          Спросить стесняюсь а это точно германский министр, а не японский коммикадзе

          вы слишком многого требуете от юриста
          дайте время молодому специалисту освоиться, принять дела, привыкнуть к новому кабинету, осознать бремя новой ответственности

          Не ну гинеколог же справлялась а тут целый юрист, как то не солидно, уровень деревенской утки negative
    5. art266
      art266 Сегодня, 17:23
      +3
      Можно высказать нашу обеспокоенность наличием немецких войск вблизи датской, голландской, французской, австрийской, чешской или польской границ (были в истории нехорошие прецеденты) и ввести санкции против этой дуры.
    6. businessv
      businessv Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: Грибок
      Совсем старая корга свехнулась

      Ей бы ещё помощника, чтобы работала поговорка "два д@била - это сила!", а то как-то скромно выглядит. Мало того, что тётка, так ещё и перегнала сонного Джо по неадекватности.
    7. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:03
      0
      Цитата: Грибок
      Совсем старая корга свехнулась

      Путин, это руководитель одного из трех великих государств мира, а какая тетка Криснине из базара, с может из рипербана будет грозить ввести санкции. Порабы тетеньке вспомнить чей флаг висел в Берлине 9 мая 1945 года.
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 19:19
        0
        Цитата: tihonmarine
        Путин, это руководитель одного из трех великих государств мира, а какая тетка Криснине из базара, с может из рипербана будет грозить ввести санкции

        Таки шо? Она его на базар не пустит? Шопинг запретит?)))
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:23
        0
        Рипербан попрошу не трогать,вечером там немецкой речи нет,в основном русская и турецкая.Это уже не неметчина.
      3. Астрономия
        Астрономия Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: tihonmarine
        Порабы тетеньке вспомнить чей флаг висел в Берлине 9 мая 1945 года.

        той страны, которую уничтожили свои же...
        И нету ее.
        7 сентября 1945 года в столице поверженной Германии, Берлине, у Бранденбургских ворот висели все четыре флага Антигитлеровской коалиции(СССР+ВБ+США+Франции)
    8. poquello
      poquello Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: Грибок
      Совсем старая корга свехнулась

      дык общение с такими недружественными неадекватами вредно, дабы она "эскалации" не мешала надо общение с ней прекратить, вообще если это "правительство" так дальше шагать будет его очень даже могут досрочно вынести в Германии, таки немцы не укропы терпеть очевидный вред для своей страны не будут
    9. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 19:28
      0
      У них что ни министерша, то все круче и круче! Старше, но не мудрее...

      И вот тут как не вспомнить добрым словом старушку Меркель? Несмотря на все ее недостатки, она балансировала между интерессми всех сторон и умудрялась вести взвешенную политику. Пусть и с трудом, несмотря на риторику...
      А на смену ей пришли персонажи, годные только плясать на одной сцене с Зеленским, увы! Но эта дама хоть на пианино не сыграет, и на том спасибо.
  2. Монтажник
    Монтажник Сегодня, 16:34
    +6
    Вот если бы небылоПутина, на ком бы они пиарились?
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 17:15
      +1
      Цитата: Монтажник
      Вот если бы не было Путина, на ком бы они пиарились?
  3. olegfbi
    olegfbi Сегодня, 16:34
    +4
    Ламбрехт сразу заявила, что Россия является агрессором и коллективный Запад должен приложить все силы, чтобы "остановить эскалацию"

    Собака лает, караван идёт!
  4. фигвам
    фигвам Сегодня, 16:35
    +8
    Мы уже боимся
    1. skrepoburner
      skrepoburner Сегодня, 16:44
      -10
      ты путин, или его окружение? если нет, то сиди на своем диване ровно
    2. ugol2
      ugol2 Сегодня, 16:51
      0
      belay
      Вы "окружение".... или смотри Выше /|\
    3. donavi49
      donavi49 Сегодня, 16:53
      -1
      Вы нет. А дети первых лиц да.

      1. Лиза90
        Лиза90 Сегодня, 17:05
        +2
        И кто эти люди??
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 17:24
          +2
          Дочь Шойгу с мужем.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:21
        +5
        У меня таких фотографий полно.Эдинбург,Марсель,Санта крус Де тенрифе,Буйный Айрес ,Лима,Берген и звезда коллекции Ангола и тд и тп.Друзья продолжают фотографироваться ,недавно друг прислал серию я и Тауэр.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 17:25
          +2
          Ну вот, а МО Германии предлагает ввести санкции из Ада и не пускать более в Париж кофе пить и в Милан на шопинг.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 17:40
            +1
            Наши олигархи самолетами снег летом завозили во Французские Альпы.Могут и Париж в Москву перевезти.А зачем ,сейчас всё делается в Китае.
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:17
      +2
      Держитесь за стул,эта кухарка решила не пускать родственников окружения Путина на шопинг на Елисейские поля.Придётся Парижу ехать в Москву. ЭТО ПЕРВЫЕ САНКЦИИ.Товарищ Шойгу в ауте,с кем разговаривать,что делать.Всё делается в Китае.Достоевский был прав с названием романа.laughing
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 17:43
        +2
        Андрей С, боюсь их не пустят ни в ГУМ, ни в ЦУМ. wink Ну, если только в Елисеевский, если он ещё существует...
      2. BrTurin
        BrTurin Сегодня, 17:55
        +1
        Цитата: tralflot1832
        на шопинг на Елисейские поля.

        Милан, Елисейские поля, а у самих немцев, что предложить уже нечего, да и сами французы...
        Страны Запада не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну, вместо этого необходимо поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог. Такое мнение выразила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье. "Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие"https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13240917
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 18:28
          0
          Спасибо в курсе их корабль правый винт полный вперёд,левый винт полный назад мне нравится.Осталось только Шойгу сказать :стоп машины ,а то я смотрю на вас в бинокль и у меня голова кружится.
  5. Комментарий был удален.
  6. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 16:36
    +2
    что за европейская мода на широкопрофильных министерш.
  7. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 16:42
    +3
    Работает хорошо известный принцип- следующее начальство хуже предыдущего. Отсюда следует, что начальство должно жить вечно, и быть не сменяемым.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 17:49
      0
      Где то я слышал выражение, что "начальство бывает хорошее и очень хорошее"... feel
  8. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 16:42
    +2
    Ну новая метла набирает очки..
  9. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:43
    +4
    Рожа лица на фото, как будто Роналдо или Том Харди согласились провести с ней ночь...
    Тьфу!!! Ничему вас, немчура, жизнь не учит...
  10. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 16:44
    +4
    Цитата: Наводлом
    что за европейская мода на широкопрофильных министерш.

    Хорошо известная формула Маркса- управлять государством должна домохозяйка. А министерством обороны- попеременно, то врач-гинеколог, то сумасшедшая из дурдома.
  11. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:44
    -1
    одно-руко-ного-глазый,транссвистит-гей-лезбиянка афро-азиат,следующий президентамерики?
    1. Mole
      Mole Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: Чарик
      одно-руко-ного-глазый,транссвистит-гей-лезбиянка афро-азиат...

      Или просто "говорящая голова"?
  12. vervolk
    vervolk Сегодня, 16:45
    +7
    лучшая санкция откажитесь от газа-замёрзните назло диктатору!
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 17:16
      +1
      Они не замерзнут, будут вручную ветряки крутить, электроэнергию вырабатывать, ну и согреются заодно.
  13. профессор
    профессор Сегодня, 16:46
    0
    При этом все заявления Москвы по данному поводу они просто игнорируют.

    Только вчера писал, что реакцией на предложения РФ будет "игнор" и вот те на.
    1. Practik2012
      Practik2012 Сегодня, 16:54
      +1
      Вам это обстоятельство, видимо, так греет душу...
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 19:15
        +1
        Гораздо хуже если бы они договорились и опять кинули а не кинуть они не могут так как запад, так что это лучшее из того что могло быть.
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 17:05
      -1
      В Кремле ничего другого и не ждут особо. Игнор так игнор. Требования всем отлично понятно выполнять там не собираются. А значит начинается то чего Европа так все время боялась. Жить под угрозой смерти такое себе удовольствие. Им дали шанс,они его или примут или отвергнут. При плохом раскладе нам меньше угроз не станет. Их и так уже выше всех порогов. Терять нечего от слова совсем
      1. профессор
        профессор Сегодня, 17:39
        +4
        На днях вернулся из Европы. Вы там обывателей не интересуете от слова "совсем". У них две заботы: Ковид и экология. А российская угроза это как угроза столкновения с астероидом- она вроде есть, но никто кроме специалистов ей не озадачивается.
        1. ccsr
          ccsr Сегодня, 18:50
          0
          Цитата: профессор
          А российская угроза это как угроза столкновения с астероидом- она вроде есть, но никто кроме специалистов ей не озадачивается.

          Специалисты как раз и знают, что никакой угрозы от России реально нет. А вот те кто на этом делает пропаганду, в угоды некоторых западных лидеров и пресмыкаются перед США, конечно раскручивают эту тему умышленно.
          1. профессор
            профессор Сегодня, 18:59
            0
            Цитата: ccsr
            Специалисты как раз и знают, что никакой угрозы от России реально нет. А вот те кто на этом делает пропаганду, в угоды некоторых западных лидеров и пресмыкаются перед США, конечно раскручивают эту тему умышленно.

            Ссылочку на "специалистов" в студию. Например на Бундесвер или МОД ЮКей.
            1. ccsr
              ccsr Сегодня, 19:27
              +1
              Цитата: профессор
              Ссылочку на "специалистов" в студию. Например на Бундесвер

              Все высшее ВОЕННОЕ руководство США и Германии прекрасно знают, что Россией управляют адекватные лидеры. Вот поэтому они понимают что Россия никогда сама не начнет войну, пока не получит достоверные данные, что на неё готовятся напасть. Ждать "22 июня" мы уже не будем, это точно, и что характерно, западные военные об этом прекрасно знают, вот почему и не хотят серьезных провокаций даже с Украиной. Россия это не Израиль, гоняющий бедуинов, они знают, чем для них это закончится....
        2. siber
          siber Сегодня, 19:08
          +1
          Гражданам Израиля как-то неудобно напоминать, что лет 90 тому в одной европейской стране у жителей были две заботы - работа и поесть, а евреи - живут по-соседству, здороваются, ходят в те же магазины, кафешки, никому не были интересны особо. И евреи особо не озадачивались - соседи же, коллеги по работе. А через несколько лет правители сказали, что евреев можно и нужно резать, и так пошло дело, что очнулись от крови только в мае 45 после пинков сапогами советских солдат и союзных ботинок. Вы предлагаете нам подождать пока очередные правители скажут - русских можно и нужно резать?
    3. sabakina
      sabakina Сегодня, 17:54
      -1
      Цитата: профессор
      При этом все заявления Москвы по данному поводу они просто игнорируют.

      Только вчера писал, что реакцией на предложения РФ будет "игнор" и вот те на.

      Ну теперь хоть понятно, кого бить. wink
    4. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:31
      0
      Сосед,через пару домов,местный олигарх ржёт не может остановится.
  14. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 16:49
    +4
    Кто- то меня минусовал, когда я написал, что у немцев в политике нет дур. Новое правительство, нужно зарабатывать очки, идут старой тропой. Тупеет народ заграницей.
  15. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 16:52
    0
    Цитата: Наводлом
    что за европейская мода на широкопрофильных министерш.

    Опыт врача-гинеколога позволяет стать политиком широкого профиля
    1. crambol
      crambol Сегодня, 17:04
      0

      Опыт врача-гинеколога позволяет стать политиком широкого профиля

      Перед использованием посоветуйтесь с врачом (настоящим). Возможны осложнения
    2. poquello
      poquello Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Pavel57
      Цитата: Наводлом
      что за европейская мода на широкопрофильных министерш.

      Опыт врача-гинеколога позволяет стать политиком широкого профиля

      для Германии это нормально, через 3 месяца обучения водитель автобуса становится шеф-сборщиком автоматической линии розлива
  16. askort154
    askort154 Сегодня, 16:56
    +3
    Ох эти женчицы, вместо защиты мира на Земле, кровожадно жаждут войны с Россией.
    - Глава МИД Германии Бербок,
    - Глава МИД Швеции, глава ОБСЕ - Анн Линде,
    - Глава МИД Англии Элизабет Трасс - любительница ездить на
    танке.
    - поспред Англии в ООН Барбара Вудворд,
    - поспред Ирландии в ООН Джера Нейсон,
    - поспред США в ООН Линда Томас Гринфилд.
    Список длинный, нет желания тратить на них наше время. Женщина по предназначению - рожать детей, а не воевать. Но в западной идеологии в 21 веке, всё ставится шиворот на выворот. Включая совместные туалеты.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 18:01
      0
      Саша, времена Зены (Зена-королева воинов) прошли, времена Айрен (на краю вселенной) ещё не наступили, в данное время есть только Родина-Мать.
  17. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 16:58
    +2
    Хайпануть о новых санкциях в отношении России становится правилом хорошего тона в Евросоюзе, главное чтобы вашингтонский обком одобрил
  18. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:58
    +4
    Позволю себе добавить к новостной информации подробности. Буквально, дословно, как в говорили в 1941-1945-м, из "логова зверя".
    Перед поездкой в ​​Литву федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) высказалась за ужесточение санкций против президента России Владимира Путина в украинском конфликте. «В настоящее время мы должны нацеливаться на Путина и его окружение», - сказал Ламбрехт для «Bild am Sonntag». Те, кто «виноват в агрессии», должны будут почувствовать «личные последствия», «например, что они больше не смогут ходить по магазинам на Елисейских полях в Париже».
    Я уже несколько раз, в том числе и сегодня, писал об этой тётеньке-министре обороны. Повторятся не буду. Обобщу: прав российкий министр иностранных дел, ох прав! Д.б.
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 17:20
      -1
      думаю мистер пу последние лет 25 не ходит вообще ни в какие магазы
      во вторых надо им синхронно запретить отовариваться в екатеринбурге например-чтоб поняли какой это эффект имеет.
  19. Tima62
    Tima62 Сегодня, 17:00
    +1
    новый германский министр предложила не мелочиться, а сразу вводить санкции против российского президента Владимира Путина
    Скучно, девочки.
    1. Mole
      Mole Сегодня, 17:36
      0
      Да Вы правы, стыдно девочкам признаваться в неудовлетворённости, вот и просят Путина удовлетворить их естественные надобности. Прилюдно стыдно признаться.
  20. Георгий Коваль
    Георгий Коваль Сегодня, 17:03
    +1
    Почему они все не угрожали Ельцину?
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:08
      +1
      Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
  21. Грац
    Грац Сегодня, 17:04
    0
    и почему из 4 немецких баб у власти умная только меркель?. фон дер ляйн, бербок и вот энта сущие дурочки
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 17:21
      0
      меркель в восточной германии выросла в комсомоле состояла, советское образование, русский язык опять же-а эти-зеленая повестка и левый уклон. популистки в буквальном смысле слова...
    2. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 17:23
      +1
      Так ведь мамочка Меркель с ГДР-у. Комсомолка!
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: Грац
      и почему из 4 немецких баб у власти умная только меркель?.

      Потому, что Меркель всю Германию и Европу, запрудила мигрантами, а остальные три еще не успели, но к этому стремятся.
  22. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:04
    0
    Не, ну пусть введут, а мы посмотрим!
  23. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 17:16
    0
    Может быть их всех скунсом проверить? А вдруг получится?
  24. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:18
    -1
    Цитата: профессор
    При этом все заявления Москвы по данному поводу они просто игнорируют.

    Только вчера писал, что реакцией на предложения РФ будет "игнор" и вот те на.

    Предложения РФ были переданы США. Мнение европейских шестёрок вообще никого не волнует.
  25. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:20
    +1
    Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина
    . Я уже писал, что времена правления фру Меркель, нам ещё "лёгкими, мирными" покажутся.
    Следом, на замену, пришли совсем уж отмороженные, на всю голову ... при чём ВСЕ!
    Наивно ожидать, что эти могут по другому, мол укатают, сивых/ретивых, крутые горки.
    Не, не, так и пойдет, до следующих выборов ... если их коалиции, кто ни будь серьезный, сильный, не развалит по дороге!
    Но, тут уж полосатые будут стоять на страже и гаитбвсех, посегнувших, без сожалений и без правил ...
    Так и будет, увидем ещё.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:35
      0
      Даешь газ 2022 $,31 декабря 2021 23:59 :59.
  26. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:33
    0
    Цитата: carstorm 11
    В Кремле ничего другого и не ждут особо. Игнор так игнор. Требования всем отлично понятно выполнять там не собираются. А значит начинается то чего Европа так все время боялась. Жить под угрозой смерти такое себе удовольствие. Им дали шанс,они его или примут или отвергнут. При плохом раскладе нам меньше угроз не станет. Их и так уже выше всех порогов. Терять нечего от слова совсем

    Да в основном-то разговор между Россией и пиндо-станом. Гейропейцам никто ничего не предлагает и их мнение не спрашивает. Но при разборках попутно подзатыльники будут получать именно они, причем от обоих одновременно))
  27. Klingon
    Klingon Сегодня, 17:35
    +1
    Ещё одна тупица пробилась в МО Германии, интересно когда нибудь этот пост займёт какой-нибудь генерал бундесвера, прошедший хотя бы Афган??
  28. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:35
    +1
    на Украину, новая порция угроз прозвучала от нового министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.

    Все беды только от баб, дело бабы рожать и детей воспитывать, а если баба в политике, то жди беды.
  29. andr327
    andr327 Сегодня, 17:36
    +1
    А что, молодец баба! Сказала и показала решительность, озабоченность, активную жизненную позицию и делать ни фига не надо! lol
  30. Аркан Сибирский
    Аркан Сибирский Сегодня, 17:54
    0
  31. Joker62
    Joker62 Сегодня, 18:00
    +1
    Блин, куда эта Германия катиться???? Где настоящие мужчины в должности министров???
    Похоже, что в Германии тотальный феминизм! fool
    А эти, бешенные и больные дамы в ранга министров . crying
    Как сильно напоминается к/ф "Анкор, еще Анкор!". wassat
  32. Альберт Альберто
    Альберт Альберто Сегодня, 18:02
    0
    Фашисты совсем страх потеряли.
  33. RoninO
    RoninO Сегодня, 18:06
    +1
    Скоро будет штраф за победу в ВОВ ...
  34. isv000
    isv000 Сегодня, 18:08
    +1
    Ламбрехт сразу заявила, что Россия является агрессором и коллективный Запад должен приложить все силы, чтобы "остановить эскалацию". При этом лучше действовать экономическими методами, а вот посылать на Украину немецкие войска она не намерена, пусть сами воюют.

    Волшебные слова произнесены: пусть сами воюют! А вообще немецкие войска на Украине это отличный повод для объединения славян супротив вермахта. Хальт! Цурюк! Огонь!
  35. aleks700
    aleks700 Сегодня, 18:12
    +1
    Пусть вводят. Может тогда верховный будет действовать решительней.
  36. Burtas
    Burtas Сегодня, 18:24
    +1
    Вот кто историю не помнит, забыл. Нашего народу 26 миллионов в землю закатали, и опять на правом коне...Надо этой фройляйн напомнить, что никакого объединения Германии в будущем не будет и не предусмотрено, только до тла весь этот гомовский европейский сброд, раз и навсегда.
  37. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 18:27
    0
    Что ту можно сказать.....тренд однако......
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:28
      0
      А спереди надо в тырнете искать?Сзади так нечего,третий сорт не брак.Нашел,сзади как то получше,а то спереди я столько не выпью. drinks
  38. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 18:55
    0
    Цитата: Чарик
    одно-руко-ного-глазый,транссвистит-гей-лезбиянка афро-азиат,следующий президентамерики?

    Зачем так сразу? Удовольствие нужно смаковать. Подбирая ПОСТЕПЕННО всё более одиозных президентов.
  39. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: isv000
    Ламбрехт сразу заявила, что Россия является агрессором и коллективный Запад должен приложить все силы, чтобы "остановить эскалацию". При этом лучше действовать экономическими методами, а вот посылать на Украину немецкие войска она не намерена, пусть сами воюют.

    Волшебные слова произнесены: пусть сами воюют! А вообще немецкие войска на Украине это отличный повод для объединения славян супротив вермахта. Хальт! Цурюк! Огонь!

    Волшебное слово забыли- Капут.
  40. razved
    razved Сегодня, 18:59
    0
    Д.у.р.а - просто д.у.р.а...
  41. 1536
    1536 Сегодня, 19:09
    0
    Главная санкция -- запретить встречи с Байденом, чтобы не дай бог не вернули российские войска в Германию по старой памяти.
  42. shoroh
    shoroh Сегодня, 19:13
    0
    Я надеюсь когда придет время, мы так жахнем по ним, чтобы больше никто в мире на Россию пасть не раззевал.
  43. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 19:18
    0
    Очередная тетенька с амбициями гориллы, но с возможностями папугая. Германия - реально демократическая страна, как они голосуют, такое правительство и приходит. Тренд налицо - новый поход на восток опять в теме. То правительство русофобов, что появилось сейчас, ну этого последние 50 лет не было. И на этом фоне мы блин 20385 угробили...
    1. TatarinSSSR
      TatarinSSSR Сегодня, 19:23
      0
      Не несите чушь. Старое поколение умных политиков Европы ушло, во власть прорвались воспитанные программами Госдепа шестерки, прошедшие обучение в США и на американские гранты. И оно делает то, что говорят делать из за океана.