Новый министр обороны Германии предложила ввести санкции против Путина

Запад продолжает грозить России введением санкций в случае нападения российской армии на Украину, новая порция угроз прозвучала от нового министра обороны Германии Кристине Ламбрехт.Глава Минобороны ФРГ высказала обеспокоенность якобы имеющим место наращиванием военного присутствия российских войск рядом с украинской границей, поэтому первый зарубежный визит в качестве министра обороны запланировала в Литву, как можно ближе к "российскому агрессору". Там она намерена посетить силы быстрого реагирования НАТО.Говоря о ситуации вокруг Украины Ламбрехт сразу заявила, что Россия является агрессором и коллективный Запад должен приложить все силы, чтобы "остановить эскалацию". При этом лучше действовать экономическими методами, а вот посылать на Украину немецкие войска она не намерена, пусть сами воюют.При этом новый германский министр предложила не мелочиться, а сразу вводить санкции против российского президента Владимира Путина и его окружения, чтобы "они прочувствовали".Кристине Ламбрехт является новым министром обороны в правительстве Олафа Шольца, заняла этот пост 8 декабря 2021 года. До этого занимала сразу два поста - министр юстиции и защиты прав потребителей Германии с 2019 года и министр по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи Германии с 2020 года. По специальности юрист, изучала право в Мангеймском и Майнцском университетах.В последне время западные политики почти в один голос угрожают России санкциями, правда добавляя, что только в случае "агрессии" против Украины. При этом все заявления Москвы по данному поводу они просто игнорируют.