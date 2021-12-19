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«Техника работает даже при экстремальных температурах»: испанский контингент вернулся с «боевой вахты» в Латвии

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Испанская армия столкнулась с тяжёлыми условиями службы в Прибалтике, но достойно прошла через испытания.


Танки Leopard и гусеничные бронемашины Pizarro [испанская БМП на шасси ASCOD], развёрнутые в миссии НАТО в Латвии, недавно участвовали в сложных учениях в экстремально холодных условиях, в которых термометр показывал почти до -20 градусов Цельсия

- отмечается в издании Infodefensa.

Со стороны Испании в учениях «Зимний щит», проходивших в период с 22 ноября по 3 декабря на Адажском полигоне, принимали участие тактическая подгруппа механизированной пехоты и инженерное подразделение.

Испанский контингент, задействованный в манёврах, обладал наибольшими боевыми возможностями благодаря боевым машинам пехоты Pizarro, танкам Leopard, 120-мм тяжёлым минометам, ПТРК Spike и группы наведения авиации (JTAC).

Владение нашими солдатами техникой, оружием и оборудованием позволило матчасти эффективно работать даже в этих экстремальных температурных условиях

- заявили в Штабе обороны ВС Испании.

После выполнения своей миссии в союзном государстве испанский контингент вернулся с «боевой вахты» на родину, в места постоянной дислокации.

Силы НАТО размещены в Прибалтике фактически на постоянной основе, их замена здесь проходит по принципу ротации. В этом сезоне выполнение миссии по «сдерживанию России» было возложено на подразделения испанской армии.

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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:13
    +10
    Техника работает даже при экстремальных температурах»: испанский контингент вернулся с «боевой вахты» в Латвии
    . Для кого то, почти - 20 экстрим, бывает ...
    Нам такого не понять .....
    1. Borik
      Borik Сегодня, 17:23
      +20
      Прошло 70 лет и испанцы забыли судьбу "Голубой дивизии"
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:46
        +1
        Та им всем, демократическим, прививку долгие годы кололи ... не от беспамятства, а как раз наоборот.
        Тут не помню, а там тем более забыто всё и напрочь.
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 19:22
          0
          в экстремально холодных условиях, в которых термометр показывал почти до -20 градусов Цельсия

          Русские и фины ржут.
          Немцы вспоминают подмосковье 1941-ого
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 18:11
        +1
        Радиоперехват. Звонок:
        -Педро! Холодно?
        -Тепло! МИНУС 20! Отару выгуливаю...
        - Снега много?
        - Мало, по пояс...
        "Голубая дивизия, Иркутская область (юмор на БУДУЮЩЕЕ - не забывайте старое)
      3. ё-моё
        ё-моё Сегодня, 18:31
        +4
        Равно как и итальянцы "забыли", что из итальянской армии из под Сталинграда домой к моцарелле не вернулся ни один ... .
    2. Mole
      Mole Сегодня, 17:50
      +5
      Судя по всему, - это тонкий испанский юмор! Если это правда, то пусть валенки с меховушками готовят.
      Вообще МО РФ этих и др. "конкистадоров" надо периодически приглашать на плановые занятия в качестве доп. бойца, но обязательно проводимые в зимнее время. С последующим интервью журналисту ТК Звезда. laughing
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:58
        +1
        Так они, НАТОшкины, на наши учения и почте международные игры, ни ногой ...
        Зачем им знать ПРАВДУ, что б потом кормить свое воинство успокоительным, что ли?
    3. dauria
      dauria Сегодня, 17:50
      +7
      . Для кого то, почти - 20 экстрим

      Найти старую запись объявления времён СССР и перевести этим героям .
      Типа . " Температура минус 30, разрешается отменить занятия школьникам с первого по четвёртый классы в городской и с первого по седьмой в сельской местности." Заодно объяснить, что учителя были обязаны выходить на работу.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:56
        +3
        Как вспомнишь ... заводить машину в -37, бр р р.
        А у нас, считай, Юг России. Про Заполярье и говорить не приходится, для них это сказки дремучего леса.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 18:16
          +5
          Довелось как то выбираться из пос.Подчерье Республика Коми в минус 51 градус. У Урала с кунгом мосты замёрзли так, что за тягачом шли юзом, как саночные салазки. Пришлось разводить костры под мостами, и только потом выезжать на большую землю с молитвой, лишь бы движок не подвёл, поскольку в тайге на зимниках движухи большой не наблюдается и кроме себя надеяться не на кого. Вывозили прапорщика с семьёй(один ребёнок инвалид), так их в кабину определили, а сами в неотапливаемом кунге тряслись, благо ватных "матрасов"(не путать с американцами) было постелено в три слоя. На Чиньяворыке распрощались и дальше уехали на поезде.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 19:31
            0
            У нас сейчас морозно, по настоящему, не каждый год ... разве что с Казахстана холода и ветер накатят. А так, ниже 47, я уже и не вспомню ... давно было.
            Самое запоминающееся, это контрасты температур, от плюс 22 до минус 42, при перелётах по стране. Бывало и такое ... много где побывать получилось, в былые времена.
            Кстати, у нас, в Сталинграде, все фруктовые сады имеют один начальный срок ... в 1963г плюс минус, была экстремальная зима и всё, всё, вымерзло, напрочь.
            Больше такого экстрима не было.
        2. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 19:32
          0
          Цитата: rocket757
          Как вспомнишь ... заводить машину в -37, бр р р.
          А у нас, считай, Юг России. Про Заполярье и говорить не приходится, для них это сказки дремучего леса.

          Помнится в -32 ГБЦ после капиталки на "Опель-Кадетт" ставил...В одного.Ещё и завёл.)))
      2. Crasher
        Crasher Сегодня, 18:01
        +2
        Цитата: dauria
        старую запись объявления времён СССР

        У нас и сейчас так. Старшие классы не ходят в школу от -35 winked
    4. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 17:51
      +2
      Цитата: rocket757
      Для кого то, почти - 20 экстрим, бывает ...
      Нам такого не понять .....

      - 20 - это холодно, и не надо иронии. Многие наши военнослужащие очень плохо перенесут такую температуру.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 18:14
        +3
        - 20 - это холодно, и не надо иронии.

        Что , неужели часовых через час меняли при минус 20 ?
        Холодно -это при -52 в шинели и ботинках в Чите в штаб ВВС округа идти от вокзала. .
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 18:27
          +1
          Цитата: dauria
          это при -52 в Чите

          Бывал я в Улан-Уде при похожей температуре, в джинсах на голые ноги...
          Но не в этом дело, просто для войны в поле, -20 для нынешних военных - холодно. Да и для нас всех тоже.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:41
        0
        Это понятно ... вспомнил, когда нас, южан, можно сказать, после призыва на действительную, забирали со сборного пункта, на 9 Мая, у нас днём было под тридцать ... жарко, в общем.
        Привезли нас в Ленинград, а там СНЕГ, сыро и холод собачий ... такого "кайфа" больше, пожалуй, никогда не испытывал ....
        Мнения ещё поражало, когда в начале лета, на плитах у Петропавловской крепости, ленинградцы ЗАГОРАЛИ, а по Неве ещё льдины плыли!!!
        А для солдатиков, один способ согрева у старшины был ... лопата и снег убирать.
        Всё как всегда, все как везде ...
        Кстати, от простуды вылечивались очень быстро и качественно .... горячих душей в казарме не было, только баня в данный день ... а грязным, вонючим ходить, очень не приветствовалось, никем.
    5. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:22
      0
      Цитата: rocket757
      Для кого то, почти - 20 экстрим, бывает ...
      Нам такого не понять .....

      А что там реально -20 было в конце ноября? Что-то в СМИ совсем другие метеоусловия сообщали! )))
  2. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 17:14
    +8
    Ох и "гонят" ребята.
    Как-то не заметил я, что Латвии в это время было -22.
    Может по Фаренгейту?
    1. Ватервейс 672
      Ватервейс 672 Сегодня, 17:47
      -1
      На востоке Латвии было и -29 в этом году. Снега тоже сильно намело, сейчас растаял в основном.
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 18:08
        +6
        Минут 10 ковырялся в интернете, искал погоду в Латвии , в ноябре.
        Вот что нашёл:
        Die Höchsttemperaturen betragen im Durchschnitt 43°F. Im Durchschnitt beträgt die niedrigste Temperatur 40°F. Demzufolge beträgt die generelle Durchschnittstemperatur in diesem Monat November in Riga 41°F.
        Перевожу, самая низкая температура 40 по Фаренгейту. Это + 4,4 Цельсия. Ясное дело, средняя, самая низкая по месяцу.
        1. Ватервейс 672
          Ватервейс 672 Сегодня, 18:24
          +1
          Цитата: Fachmann
          Минут 10 ковырялся в интернете, искал погоду в Латвии , в ноябре.

          Снега навалило в самом начале декабря. И мороз потом, а ноябрь не был холодным.
        2. Ватервейс 672
          Ватервейс 672 Сегодня, 19:14
          0
          Здесь можно посмотреть, какая температура была в Латвии в начале декабря.https://rus.lsm.lv/statja/pogoda/pogoda/temperatura-v-zoseni-dostigla-nepolnih-27-gradusov-tak-holodno-ne-bilo-s-1959-goda.a433379/#:~:
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 18:01
      +5
      недавно участвовали в сложных учениях в экстремально холодных условиях, в которых термометр показывал почти до -20 градусов Цельсия


      Цитата: Fachmann
      Ох и "гонят" ребята

      Еще как гонят! Адажский полигон находится в 10-ти км от Рижского залива и 20-ти км от Риги. А в Риге в период с 22.11 по 03.12 температура была от +7 до -2. Этоможно проверить в архиве: https://world-weather.ru/pogoda/latvia/riga/november-2021/ yes
      1. Fachmann
        Fachmann Сегодня, 18:33
        +2
        Даже исходя из знаний "природоведения" советской школы, не может быть в 10-20 км. от такого аккумулятора тепла, как Балтийское море, минус 22 в ноябре.
      2. Михаил Жихарев
        Михаил Жихарев Сегодня, 19:01
        +1
        Перепутали они, -2, а не -20. Хотя уже это для них героизм!
  3. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 17:15
    +9
    Экстремальные условия в Прибалтике-смешно laughing
    Оймякон ждёт вас,конкистадоры
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 17:26
      +8
      Цитата: Mitroha
      Оймякон ждёт вас,конкистадоры

      Да какие они конкистадоры - "голубые" потомки "Голубой дивизии" с синими носами.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 17:43
        +1
        Цитата: Владимир_2У
        Цитата: Mitroha
        Оймякон ждёт вас,конкистадоры

        Да какие они конкистадоры - "голубые" потомки "Голубой дивизии" с синими носами.

        Да.... Конкистадоры нонче не те laughing
        Сладкие какие то, напомаженные))
    2. Geofiz
      Geofiz Сегодня, 18:02
      +1
      Оймякон сильно жёстко для них и далеко))) им хватит -35-40 с ветром 5-10м/с.... когда масло в механизмах замерзает, гидравлика отказывается работать, вот тогда начинается веселуха, и чтобы разогреть масло в мостах приходится разводить костёр под ними, да и согреться труднее в такую погоду)))
  4. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 17:15
    +4
    с каких пор минус 20 это "экстремальные условия" ?
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:16
    +4
    Какие-то нежинки ,всего минус 20 для них почти температура как на полюсе!Их бы реально на полюс высодить,чтобы с белыми мишками в догонялки поиграли,прибалтика с минусом 20 курортом тропическим покажется-тем,кто от медведей убежит...
  6. Timon2155
    Timon2155 Сегодня, 17:18
    +3
    О, да. Минус 20-это экстрим? Испанцы ))))
  7. Комментарий был удален.
  8. Mole
    Mole Сегодня, 17:19
    +7
    Термометр может показать до -20С, только скорее всего это происходило ночью, когда бравые вояки лишь фиксировали отрицательную температуру и убегали делиться впечатлениями с сослуживцами в теплые казармы. Вряд ли реально работали в минус 20.
  9. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 17:19
    +5
    Ну всё!
    Прошедшее суровое испытание испанское подразделение готово к службе в арктических войсках.
  10. Комментарий был удален.
  11. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:21
    0
    Совсем обнаглели черти.
  12. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 17:25
    +4
    После месяца -35...-40. При -20 уже тепло а при -10 уже жарко.
  13. HAM
    HAM Сегодня, 17:27
    +4
    Что то даже на "-2" не похоже,от дыхания пара нет и снег не скрипит.......приврали-с ...
  14. vervolk
    vervolk Сегодня, 17:28
    +5
    вот так у них всегда. сначала "зимние условия" в прибалтике испытывают, а потом : смазка замерзла, не было зимнего обмундирования, русским помог генерал Мороз, не знали что бывает rasputica и прочие крокодиловые слезы по голубым дивизиям...
  15. saygon66
    saygon66 Сегодня, 17:30
    +1
    - 20 не 20, а борода у бойца инеем взялась... laughing
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 19:19
      0
      это не иней, это седина от перенесенных трудностей и лишений
  16. пищак
    пищак Сегодня, 17:31
    +2
    НАТО в Латвии, недавно участвовали в сложных учениях в экстремально холодных условиях, в которых термометр показывал почти до -20 градусов Цельсия

    СмЕшные такие, эти испанские "экстремалы"! wassat
    Но название новости было интригующее! yes good
  17. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 17:58
    +2
    Только у меня комменты глючат, или у всех так?
    1. bar
      bar Сегодня, 19:31
      0
      Матерные наверное? laughing
  18. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 18:00
    +3
    вам смешно что для испанца -20 холодно? а когда в Москве опускается температура ниже -15 и по ТВ на всю страну объявляю что в столице очень холодно,вам не смешно? мы в Сибири так обхохатываемся. и желаем им пожить при -30 пару недель,как у нас.
  19. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 18:15
    0
    Ну в принципе неплохо что выдержали -20. laughing Хотелось бы уточнить а где они сидели в -20?. В домике с вином и проститутками или учения проводили,в караул ходили и т.и д.
    1. Geofiz
      Geofiz Сегодня, 18:26
      0
      Да если бы они марш бросок сделали на снегоходах, км на 50, для них был бы подвиг. При -20 та ещё поездочка, на лыжах 20км в полной выкладке тоже норм, чем они занимались останется загадкой))))
  20. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 18:28
    +1
    Ну а эти тореадоры куда лезут !!?
  21. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:52
    +1
    Ребят успокойтесь,это они заранее отмазу готовят,как немцы под Москвой в 1941.Только эти с места в части в прибалтике не сдвинутся.- 20 это - 42 с ветром,кстати последние цифры это климат в морозильной камере рыболовного судна,ветерок не замерял, но ещё чуть чуть к стенке бы припечатывало.
  22. bar
    bar Сегодня, 19:29
    0
    Ну уж если эти герои даже в самой латвии не замёрзли, то им ничего не страшно. Это не хлипкие мелкобританцы, требующие компенсации за отмороженные задницы и поехавшую крышу laughing
    1. impostor
      impostor Сегодня, 19:41
      0
      Не ну Вы сравнили...афробрит в чем мать родила с копьем, за фермерской антилопой, а шпанцы с термобельем были...
  23. impostor
    impostor Сегодня, 19:37
    0
    А конкистадоры и прочие идальго в курсе, что в Союзе Латвийская ССР являлась курортом?