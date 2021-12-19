«Техника работает даже при экстремальных температурах»: испанский контингент вернулся с «боевой вахты» в Латвии

Испанская армия столкнулась с тяжёлыми условиями службы в Прибалтике, но достойно прошла через испытания.
Танки Leopard и гусеничные бронемашины Pizarro [испанская БМП на шасси ASCOD], развёрнутые в миссии НАТО в Латвии, недавно участвовали в сложных учениях в экстремально холодных условиях, в которых термометр показывал почти до -20 градусов Цельсия
- отмечается в издании Infodefensa.
Со стороны Испании в учениях «Зимний щит», проходивших в период с 22 ноября по 3 декабря на Адажском полигоне, принимали участие тактическая подгруппа механизированной пехоты и инженерное подразделение.
Испанский контингент, задействованный в манёврах, обладал наибольшими боевыми возможностями благодаря боевым машинам пехоты Pizarro, танкам Leopard, 120-мм тяжёлым минометам, ПТРК Spike и группы наведения авиации (JTAC).
Владение нашими солдатами техникой, оружием и оборудованием позволило матчасти эффективно работать даже в этих экстремальных температурных условиях
- заявили в Штабе обороны ВС Испании.
После выполнения своей миссии в союзном государстве испанский контингент вернулся с «боевой вахты» на родину, в места постоянной дислокации.
Силы НАТО размещены в Прибалтике фактически на постоянной основе, их замена здесь проходит по принципу ротации. В этом сезоне выполнение миссии по «сдерживанию России» было возложено на подразделения испанской армии.