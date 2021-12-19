Военное обозрение
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Министр обороны Литвы заявил о готовности отправить на Украину летальное оружие

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Литва выразила готовность поддержать Украину всеми имеющимися у нее средствами, включая поставки летального оружия. Об этом заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.


Выступая на совместной с министром обороны Германии Кристине Лембрехт пресс-конференции глава военного ведомства Литвы заявил, что Украину необходимо поддерживать, передавая ей средства для защиты суверенитета. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия. Правда какое именно оружие может поставить Украине Литва Анушаускас пояснить не смог. Как следует из его слов, Литва намерена передавать Украине не свое оружие, а полученное от других стран, поскольку своего у Вильнюса ничего лишнего нет.

Отвечая на вопрос, что именно Литва намерена передать Киеву, литовский министр ответил буквально следующее:

Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик


Отметим, что Литва является самым ярым сторонником пришедших к власти в 2014 году украинских националистов. Именно Вильнюс стал первым иностранным государством, передавшим Украине партию огнестрельного оружия советских стандартов, снятую с вооружения литовской армии после перехода на стандарты НАТО. Всего с 2014 года Вильнюс поставил Киеву несколько партий стрелкового оружия, в основном пистолеты ПМ, боеприпасов, а также медицинских и других средств. В этом году литовцы передали украинцам две партии бронежилетов и тактических поясов.

Кроме того, литовские военные инструкторы ведут обучение военнослужащих ВСУ, а территория этой прибалтийской республики используется для реабилитации украинских военных, получивших ранения на Донбассе.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Lithuanian_MoD
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32 комментария
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  1. HAM
    HAM Сегодня, 17:32
    +2
    "...... Литва намерена передавать Украине не свое оружие, а полученное от других стран,...
    За малую толику мзды.....
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 18:35
      +1
      Ох, как хочется быть "транзитёром", и на этом денежку зарабатывать - своего ничего не осталось, а производить ума и мощностей не хватает, всё прос... в канализацию! Так что, жди ненька-Украина ГАЗ-69 в подарок...
  2. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 17:34
    -1
    По-моему, Кристине смотрит на Арвидаса осуждающе.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: Наводлом
      По-моему, Кристине смотрит на Арвидаса осуждающе.

      Их бы обоих в окопы на передовую . в грязь и слякоть конца марта ,когда грязи и воды в траншее по колено ! под артиллерию и пулемёты
  3. Geofiz
    Geofiz Сегодня, 17:34
    +2
    Теперь то незалежная заживёт, ух как заживёт)))
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 19:08
      0
      Причём ничего чтобы нормально жить не давали, только чтобы убивать.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:40
    0
    Министр обороны Литвы заявил о готовности отправить на Украину летальное оружие
    . На их полиптикум вирус отморозки мозга напал, что-ли? Совсем ничего не боятся, теперь ....
    Чего такого им большой брат пообещал, что они кинулись ... куда-то туда?
    Простой вопрос, а дальше то шо?
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 18:56
      +1
      Цитата: rocket757

      Простой вопрос, а дальше то шо?
      Витя прЮвет! "А дальше тёмный лес", как сказала киногероиня Натальи Гундаревой!
    2. Хагалаз
      Хагалаз Сегодня, 19:22
      0
      Ну как что пообещал? У себя приютить в случае большого замеса. Главное что б ероплан под парами стоял, в нужное время.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:40
    +4
    Кроме того, литовские военные инструкторы ведут обучение военнослужащих ВСУ
    "Самую сильную" армию Европы обучают шпроты обыкновенные. И кто после этого ВСУ? )))
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 17:46
    +2
    В ответ они хотят ,что бы братская Белоруссия поставляла им электричество а мы газ.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:46
    +1
    Литва выразила готовность поддержать Украину всеми имеющимися у нее средствами, включая поставки летального оружия

    Если старые "Калашниковы" и ПМ являются летальным оружием, то что еще может Литва поставить Украине, если сама ничего лучшего не имеет ?
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 18:16
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Если старые "Калашниковы" и ПМ являются летальным оружием, то что еще может Литва поставить Украине, если сама ничего лучшего не имеет ?

      Да все это риторика... Что они реально могут поставить? Трепач...
      1. gurzuf
        gurzuf Сегодня, 18:22
        +1
        "вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик". Я так думаю, что поставить они могут все т.к. их номер в этой схеме- "шестой".
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:53
    +1
    Им США поставили в своё время М-14, free, так можно и пристроить, срубить немного бабла.
  9. Хто тама
    Хто тама Сегодня, 17:54
    +2
    Учитывая их пошлый опыт, скорее всего это будет туалетная бумага ,подгузники ,учебники
    литовского языка,ну и другие приятные мелочи wassat .Чем не " летальное оружие ",не летает, ни кого не убивает feel drinks
  10. lot
    lot Сегодня, 18:08
    0
    Как занимательно..кто же победит?- местные ястребы или гуманитарные окорочка?
  11. Ватный Колорад
    Ватный Колорад Сегодня, 18:13
    +2
    "Как следует из его слов, Литва намерена передавать Украине не свое оружие, а полученное от других"
    Литва решила поработать передастом?
  12. Andobor
    Andobor Сегодня, 18:23
    -1
    Ботофермы летальными не бывают, так их и на Украине полно,
    - а другого оружия в Литве нет.
  13. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 18:32
    +1
    Теперь Абхазии придётся поставить современные образцы летального оружия Донбассу))
  14. singless
    singless Сегодня, 18:33
    -1
    как какое мясо конечно
  15. Kars
    Kars Сегодня, 18:50
    +3
    Может имеет смысл наложить на Литву санкции? Или там вычеркнуть из таможенного реестра.
    1. impostor
      impostor Сегодня, 19:24
      0
      Их уже вычеркнули по перевалке и по ж/д
  16. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 18:59
    0
    Интесно какое такое оружие изобрели лабусы спроть агрессара???
  17. Klingon
    Klingon Сегодня, 19:04
    0
    Чо собрались передать? Боевые кастрюли с детонатором для бандеропитеков-камикадзе? wassat
    1. сибиряк54
      сибиряк54 Сегодня, 19:24
      0
      У них на складах бывших расположений Советских войсковых соединений ещё очень много чего хранится,в отличии от воровитых окраинских(другими словами автомат не пропустит) прапоров они по дешевке не раскидывались этими запасами
  18. 1536
    1536 Сегодня, 19:11
    0
    Почему до сих пор в Москве три "тигриных" посольства существуют? Интересы "тигров" могут вполне представлять "зеленые" из Германии.
  19. vervolk
    vervolk Сегодня, 19:16
    +1
    много летального оружия. сначала один пистолет макарова а если Россия не одумается то и второй....
  20. tTшка
    tTшка Сегодня, 19:17
    0
    Решили, что терять нечего ... и ниче не будет за это ?! Зря
  21. impostor
    impostor Сегодня, 19:18
    0
    Это какое? Шпроты что ли? Но как оружие их действительно необходимо очень много
  22. сибиряк54
    сибиряк54 Сегодня, 19:18
    0
    Ну эти после серьёзного экономического удара КНР ,готовы на все лишь бы свести в кучу бюджет
  23. Motorhead
    Motorhead Сегодня, 19:19
    0
    Летальное оружие лабусов-боевой отравляющий газ метан, остаётся в большом количестве, после присутствия литовского воинского контонгента.
  24. Bugivugi
    Bugivugi Сегодня, 19:39
    0
    Рогатки чтоль?))