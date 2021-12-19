Министр обороны Литвы заявил о готовности отправить на Украину летальное оружие

Сейчас не отвечу точно, это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик

Литва выразила готовность поддержать Украину всеми имеющимися у нее средствами, включая поставки летального оружия . Об этом заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.Выступая на совместной с министром обороны Германии Кристине Лембрехт пресс-конференции глава военного ведомства Литвы заявил, что Украину необходимо поддерживать, передавая ей средства для защиты суверенитета. Литва готова поддержать Украину всеми средствами, включая передачу летального оружия. Правда какое именно оружие может поставить Украине Литва Анушаускас пояснить не смог. Как следует из его слов, Литва намерена передавать Украине не свое оружие, а полученное от других стран, поскольку своего у Вильнюса ничего лишнего нет.Отвечая на вопрос, что именно Литва намерена передать Киеву, литовский министр ответил буквально следующее:Отметим, что Литва является самым ярым сторонником пришедших к власти в 2014 году украинских националистов. Именно Вильнюс стал первым иностранным государством, передавшим Украине партию огнестрельного оружия советских стандартов, снятую с вооружения литовской армии после перехода на стандарты НАТО. Всего с 2014 года Вильнюс поставил Киеву несколько партий стрелкового оружия, в основном пистолеты ПМ, боеприпасов, а также медицинских и других средств. В этом году литовцы передали украинцам две партии бронежилетов и тактических поясов.Кроме того, литовские военные инструкторы ведут обучение военнослужащих ВСУ, а территория этой прибалтийской республики используется для реабилитации украинских военных, получивших ранения на Донбассе.