Военное обозрение
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День работника органов безопасности России

23

20 декабря в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник работники органов безопасности, т.е. сотрудники Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб нашей страны. Название этого праздника - "День работника органов безопасности РФ", а свой официальный статус он получил относительно недавно - в 1995 году, указ об учреждении подписал первый российский президент Борис Ельцин.


Дата 20 декабря для "Дня чекиста", как еще называют этот праздник в России, выбрана не случайно, именно в этот день в далеком 1917 году вышел Декрет об Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Документ был издан Советом народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем, а ВЧК стала прообразом современных органов безопасности.

С момента своего основания и до сегодняшнего дня органы безопасности прошли долгий и нелегкий путь, неоднократно подвергаясь расформированию и меняя названия. Но во все годы сотрудники службы стояли на страже интересов нашей Родины, выполняя свои задачи в рамках поставленных им задач.

Основанные как ВЧК в 1917 году уже в 1922 году они были преобразованы в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД. В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1943 году снова прошло разделение на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза.

В 1954 году был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший до 1991 года. Считавшаяся одной из самых сильных спецслужб мира советский КГБ просуществовал 36 лет, дав начало новым спецслужбам, но уже российским. В 1992 году появилось Министерство безопасности России, преобразованное в 1993 году Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 года была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.

Современная служба внешней разведки (СВР) была создана на базе первого главного управления КГБ СССР. А на базе 9-го Управления КГБ СССР была создана Служба охраны президента СССР, сначала как самостоятельное ведомство, а с 1996 года вошедшая в состав Федеральной службы охраны (ФСО).

Сотрудники органов безопасности днем и ночью, в любой день и любую погоду стоят на страже интересов нашей страны, обеспечивая национальные интересы России, охраняя конституционный строй и безопасность российских граждан и сохраняя суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации.

"Военное обозрение" поздравляет всех действующих и уже вышедших в отставку сотрудников органов безопасности России и Советского Союза с их профессиональным праздником!
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23 комментария
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 08:41
    +1
    Нам в руки вложен щит
    и меч родной державы
    Врагу не одолеть незыблемый редут
    Овеяные вечной, негасимой славой
    Традиции Дзерджинского живут    !

    С праздником, чекисты!
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 08:53
      +2
      Всех причастных с праздником!
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:18
        +6
        День работника органов безопасности России
        много вопросов к работникам.это уже не "чекисты".после "заезда выпускников на "геликах".
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:18
      +10
      Цитата: Зяблицев
      Традиции Дзерджинского живут!

      Могут ли жить традиции Дзержинского, если его памятник до сих пор находится в парке «Музеон», а Гавриилу Попову, который выступает на канале и «Платформе» Караулова, никто не надавал по шапке за самоуправство?
      1. vostok68
        vostok68 Сегодня, 12:15
        0
        Прожить жизнь надо так, что-бы боялись даже твоего памятника!
    3. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 15:05
      +3
      Цитата: Зяблицев
      С праздником, чекисты!

      yes
  2. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 08:42
    +1
    С Днём органов безопасности России.
    Удачи в выполнении задач на невидимом фронте.
    Очень тихо, но Ура!!!
  3. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 08:46
    +3
    С праздником, всем здоровья удачи, семейного благополучия.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:17
    +1
    К кому относится - С Праздником! soldier За чекистский профессионализм !!! drinks
  5. Eugen Alpine
    Eugen Alpine Сегодня, 09:18
    +1
    С праздником. Успехов в работе и защите нашей страны.
  6. HAM
    HAM Сегодня, 09:25
    +17


    А меня вчера никто так и не вспомнил,обидно....
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:35
      +10
      а позавчера и Сталина не особо вспомнили...
      1. HAM
        HAM Сегодня, 09:57
        +4
        У Ильича День рождения 19 декабря.....
        1. советник 2 уровня
          советник 2 уровня Сегодня, 10:18
          +5
          а у Сталина 18 декабря..
    2. Million
      Million Сегодня, 09:53
      +3
      Они боятся Брежнева и Сталина,так как выглядят мелко на их фоне.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:11
      +3
      Цитата: HAM
      А меня вчера никто так и не вспомнил, - обидно...

      Это верно...Никто не предполагал, что когда-то придуманный анекдот:
      Брежнев Леонид Ильич - мелкий политический деятель времён Аллы Пугачёвой.

      станет пророческим.
  7. Million
    Million Сегодня, 09:52
    +9
    ВЧК и ФСБ идеологически разные структуры.Даты праздника должны быть разными.
    А поздравлю тех сотрудников.которые честно выполняют свой долг.а не только пришли деньги зарабатывать
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 10:34
      +7
      ВЧК и ФСБ идеологически разные структуры.
      это точно. У меня маман сначала поработала (вольнонаемной) а потом и послужила в звании еще в КГБ, потом в ФСК, ну и вышла на пенсию уже в ФСБ.
      Про идеологически разные - то верно. Когда началось все это (censored) так она приходила домой и не могла прийти в себя часто! Как все поменялось!! Как сотрудники еще вчера бывшие ярыми коммунистами и поборниками службы превращались в обычных стяжателей, у которых как оказалось ничего святого не было. Не все конечно!!! Но дотерпела до пенсии. Ушла с облегчением! Ибо старой закалки Человек! И не могла равнодушно смотреть на все что сделали с ВЧК/КГБ soldier
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 10:01
    +3
    Большинство нынешних праздников приняты ельциным. Налицо преемственность.
  9. Keer
    Keer Сегодня, 10:29
    -4
    Феликс Дзержинский - помер сам;
    Яков Петерс - контр революционер - расстрелян;
    Мартын Лацис - фашистсконационалистический латыш- расстрелян;
    Генрих Ягода- изменник- расстрелян;
    Николай, "руковичник", Ежов мутил путч - расстрелян.
    Лаврентий Берия ( " вышел из доверия") - английский шпион- расстрелян.
    Кого забыл, не обессудьте.
  10. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 10:38
    +1
    С праздником всех причастных!
  11. Тестов
    Тестов Сегодня, 10:46
    -1
    Уважаемый анонимный автор! Забыли Вы:"19 декабря 1991 года, был издан Указ Президента РСФСР № 289 «Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР», которым упразднялись Министерство внутренних дел РСФСР и Агентство федеральной безопасности РСФСР." - это помнит Википедия, да и люди, что тогда служили, ещё не все после ковид на погостах....
    Keer (Кирилл), уважаемый, думаю в списке должен быть Вадим Викторович Бакатин...
  12. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:08
    +1
    Вспоминаю пару "советских" анекдотов о КГБ...!
    1.Еврей подходит к таксофону и набирает номер КГБ..."Ви знаете откуда я звоню ?" КГБ:" Ну.откуда мы можем знать? Конечно, не знаем!" "Плохо работаете!" Подходит к другому таксофону...: "Ви знаете откуда я звоню? Не знаете? Плохо работаете!" В это время за спиной похлопывают его по плечу : "Как умеем, так и работаем!".....2.Ну, это тоже известный анекдот(поезд,купе с 3 выпившими и потому "буйно весёлыми" пассажирами + 1 трезвый уставший пассажир,чай,обращение к вымышленному "товарищу капитану"...) ...потому пересказывать весь не буду ! Концовка: "А почему меня не забрали? А товарищу капитану понравилась твоя шутка! "...
    С Праздником ,"товарищи капитаны" ! drinks Благодаря Вам , за последние годы предотвращено столько тер.актов,что все и не упомнишь! Спасено множество человеческих жизней !