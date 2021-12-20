День работника органов безопасности России

20 декабря в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник работники органов безопасности, т.е. сотрудники Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, а также других специальных служб нашей страны. Название этого праздника - "День работника органов безопасности РФ", а свой официальный статус он получил относительно недавно - в 1995 году, указ об учреждении подписал первый российский президент Борис Ельцин.Дата 20 декабря для "Дня чекиста", как еще называют этот праздник в России, выбрана не случайно, именно в этот день в далеком 1917 году вышел Декрет об Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Документ был издан Советом народных комиссаров (СНК) в целях борьбы с контрреволюцией и саботажем, а ВЧК стала прообразом современных органов безопасности.С момента своего основания и до сегодняшнего дня органы безопасности прошли долгий и нелегкий путь, неоднократно подвергаясь расформированию и меняя названия. Но во все годы сотрудники службы стояли на страже интересов нашей Родины, выполняя свои задачи в рамках поставленных им задач.Основанные как ВЧК в 1917 году уже в 1922 году они были преобразованы в Главное политическое управление (ГПУ), а после образования Союза ССР – Объединенное главное политическое управление (ОГПУ) при НКВД. В 1934 году ОГПУ преобразовали в Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) в составе НКВД СССР. В марте 1941 года НКВД был разделен на собственно НКВД и Народный комиссариат государственной безопасности, которому предстояло отвечать за компетенцию бывшего ГУГБ, однако уже в июле того же года, после начала войны, они были вновь соединены. В 1943 году снова прошло разделение на НКВД и НКГБ СССР. В 1946 г. НКГБ СССР был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ) Советского Союза.В 1954 году был создан Комитет государственной безопасности (КГБ), просуществовавший до 1991 года. Считавшаяся одной из самых сильных спецслужб мира советский КГБ просуществовал 36 лет, дав начало новым спецслужбам, но уже российским. В 1992 году появилось Министерство безопасности России, преобразованное в 1993 году Федеральную службу контрразведки (ФСК). В апреле 1995 года была создана Федеральная служба безопасности, в которую с 2003 года входит Пограничная служба.Современная служба внешней разведки (СВР) была создана на базе первого главного управления КГБ СССР. А на базе 9-го Управления КГБ СССР была создана Служба охраны президента СССР, сначала как самостоятельное ведомство, а с 1996 года вошедшая в состав Федеральной службы охраны (ФСО).Сотрудники органов безопасности днем и ночью, в любой день и любую погоду стоят на страже интересов нашей страны, обеспечивая национальные интересы России, охраняя конституционный строй и безопасность российских граждан и сохраняя суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации."Военное обозрение" поздравляет всех действующих и уже вышедших в отставку сотрудников органов безопасности России и Советского Союза с их профессиональным праздником!