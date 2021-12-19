Мир в ожидании реакции от США и НАТО по предложениям о глобальной безопасности

На Западе рассуждают на тему российского предложения по вопросам стратегической стабильности и формирования контуров безопасности в современном мире. Многие западные эксперты восприняли перечень российских предложений как ультиматум со стороны Москвы. В конце концов, пусть воспринимают как хотят, главное, чтобы был эффект – понимание того, что Россия безропотно смотреть на то, как всё новые и новые угрозы (в том числе военные) появляются всё ближе к границам, не станет.Чего хочет Россия?Хочет Россия того, чтобы с нами считались. Того, чтобы в США и НАТО наконец уяснили – Россия не та страна, об интересы которой можно вытирать ноги. 90-е, когда ноги откровенно вытирали, прошли. Прошли и 2000-е, когда НАТО фактически окопалось у границ РФ с подтягиванием новых контингентов и вооружений к этим границам.Россия своей позицией окатило США и НАТО ведром холодной воды. Пожалуй, ещё одним ведром холодной воды после 2008 и 2014-го, показав, что с интересами российскими, хотят того или нет в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, считаться придётся.Теперь основная интрига состоит в том, как будет реагировать Североатлантический альянс. Мир в ожидании реакции. Заявить о том, что расширять на восток он больше не будет, вот так, открыто, позволить себе не может. Иначе можно потерять лицо и статус гегемона внутри своих границ. Поэтому будет юлить. Хотя уже сейчас появляются заявления о том, что Украине «в ближайшее время принятия в состав НАТО ожидать не стоит – действуйте сами, своими силами, а НАТО поддержит морально как союзников вне блока».С рассуждениями о предложениях РФ в адрес США и НАТО – Михаил Леонтьев в программе «Однако» на «Первом канале»: