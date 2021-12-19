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Мир в ожидании реакции от США и НАТО по предложениям о глобальной безопасности

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На Западе рассуждают на тему российского предложения по вопросам стратегической стабильности и формирования контуров безопасности в современном мире. Многие западные эксперты восприняли перечень российских предложений как ультиматум со стороны Москвы. В конце концов, пусть воспринимают как хотят, главное, чтобы был эффект – понимание того, что Россия безропотно смотреть на то, как всё новые и новые угрозы (в том числе военные) появляются всё ближе к границам, не станет.


Чего хочет Россия?

Хочет Россия того, чтобы с нами считались. Того, чтобы в США и НАТО наконец уяснили – Россия не та страна, об интересы которой можно вытирать ноги. 90-е, когда ноги откровенно вытирали, прошли. Прошли и 2000-е, когда НАТО фактически окопалось у границ РФ с подтягиванием новых контингентов и вооружений к этим границам.

Россия своей позицией окатило США и НАТО ведром холодной воды. Пожалуй, ещё одним ведром холодной воды после 2008 и 2014-го, показав, что с интересами российскими, хотят того или нет в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне, считаться придётся.

Теперь основная интрига состоит в том, как будет реагировать Североатлантический альянс. Мир в ожидании реакции. Заявить о том, что расширять на восток он больше не будет, вот так, открыто, позволить себе не может. Иначе можно потерять лицо и статус гегемона внутри своих границ. Поэтому будет юлить. Хотя уже сейчас появляются заявления о том, что Украине «в ближайшее время принятия в состав НАТО ожидать не стоит – действуйте сами, своими силами, а НАТО поддержит морально как союзников вне блока».

С рассуждениями о предложениях РФ в адрес США и НАТО – Михаил Леонтьев в программе «Однако» на «Первом канале»:

Использованы фотографии:
Фейсбук/Йенс Столтенберг
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25 комментариев
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  1. Николай1987
    Николай1987 Вчера, 20:41
    -1
    Однако...пофиг
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 22:10
      0
      Матрасники понимают только силу !
  2. rocket757
    rocket757 Вчера, 20:43
    +2
    Мир в ожидании реакции от США и НАТО по предложениям о глобальной безопасности
    . И что это мир может удивить???
    По большому счёту, большинство значимых, уже определились, за кого они, а мелких будут загонять скопом, тех кто юлит туда сюда.
    Да, ещё и вменяемости в международной политике, не стало совсем ... в общем, чего там позитивного можно ожидать, тут бы статус кво сохранить и то дело было б.
  3. paul3390
    paul3390 Вчера, 20:44
    +8
    Реакция очевидна - будут давить, пока либо не задавят окончательно, либо мы им бивни не вышатаем.. Просто потому, что по большому счёту - у РФ нет козырей. Как бы наша власть не надувала щёки. Мы критически зависим от импорта практически во всех областях, наша типа элита - поголовно в руках Запада, где она хранит награбленное и живут её семьи, у нас чудовищное социальное неравенство, и как следствие - у режима отсутствует народная поддержка, необходимая для серьёзного противостояния с западниками. И тд и тд.. Фактически - полная засада по всем направлениям, и чем дальше - тем только хуже. Улучшения - не предвидится от слова совсем. Так почему же при таких раскладах - с РФ должны считаться? Это СССР был практически самодостаточен и уверен в своём народе. Он - мог себе позволить всерьёз отстаивать свои интересы. А путинская РФ - нет. И это - надо осознавать, как бы это не было печально..
    1. AlexGa
      AlexGa Вчера, 22:47
      +3
      Даже возразить нечего! Но возникает вопрос, а почему Лукашенко называют многовекторным. Тот, во всяком случае, работает в интересах своего государства.
  4. профессор
    профессор Вчера, 20:44
    +1
    Теперь основная интрига состоит в том, как будет реагировать Североатлантический альянс. Мир в ожидании реакции. Заявить о том, что расширять на восток он больше не будет, вот так, открыто, позволить себе не может. Иначе можно потерять лицо и статус гегемона внутри своих границ. Поэтому будет юлить

    Не будет. Просто будут игнорировать "ультиматум".
  5. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Вчера, 20:53
    -2
    Запад не будет соблюдать никакие гарантии, даже если это будет зафиксировано документально, всё равно обманут, Росии надо действовать решительно и эффективно по всём сферам и направлениям, тогда и союзники появятся, благо сторонников России в мире хватает
  6. demo
    demo Вчера, 21:02
    +7
    Хочет Россия того, чтобы с нами считались. Того, чтобы в США и НАТО наконец уяснили – Россия не та страна, об интересы которой можно вытирать ноги.
    Не стоит выдавать желаемое за действительное.
    Напомнить о том, что США вытворяет с нашей дипломатической недвижимостью?
    Или о том, как "мордуют" с Северным потоком 2? И это несмотря на то, что этим сирым мозгами газ нужен, в прямом смысле, как сама жизнь.
    Может стоит вспомнить и о том, что санкции против страны и народа продлеваются уже 7 лет подряд?
    А может быть стоит сказать честно то, что руководство страны наплевало на то, что по отношению к нам происходило, происходит и будет происходить только по тому, что может пострадать успешный бизнес по продаже всего и вся?
    Может надо напомнить и то, что 70% финансового капитала и 80% промышленности принадлежит иностранцам?
    Про белую тряпку, вместо флага, напоминать не буду.
    Так что же желает Россия, если ее руководство самостоятельно загнало себя, а вмести и всю страну в такое положение?
    1. aleksejkabanets
      aleksejkabanets Вчера, 21:16
      -1
      Я полностью согласен с Вашим комментарием, но вот этот пункт
      Цитата: demo
      Может надо напомнить и то, что 70% финансового капитала и 80% промышленности принадлежит иностранцам?

      Если не трудно, скажите, откуда эти цифры?
      1. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 23:26
        +3
        Цитата: aleksejkabanets
        Я полностью согласен с Вашим комментарием, но вот этот пункт
        Цитата: demo
        Может надо напомнить и то, что 70% финансового капитала и 80% промышленности принадлежит иностранцам?

        Если не трудно, скажите, откуда эти цифры?

        С потолка! Откуда еще ложь берется? А факты просты до безобразия, но они не укладываются в вашингтонскую методичку. Я их приведу, чтобы не быть голословным:
        Так, доля госсектора в выручке крупнейших компаний (входящих в топ-100) машиностроительной отрасли увеличилась с 77 до 79%. 48% выручки отрасли приходится на госкорпорацию «Ростех».
        В нефтяной и нефтегазовой промышленности аналогичный показатель за три года увеличился с 61% в 2014 году до 63% в 2017 году, в банковской сфере за тот же период — с 86 до 92% (что связано с переходом к Банку России контроля над корпорацией «Открытие»).
        https://bujet.ru/article/377053.php
    2. Наводлом
      Наводлом Вчера, 21:20
      +2
      Цитата: demo
      Может надо напомнить и то, что 70% финансового капитала и 80% промышленности принадлежит иностранцам?

      желательно с подтверждениями тому в руках.
      знаете ли сомнительно насчёт 80%
    3. 75Сергей
      75Сергей Вчера, 21:29
      -2
      И как хищнечески вывозятся из России ресурсы и выводятся капиталлы, причем это под контролем "государства" - трогать низзя! А еще коррупция во всех эшелонах власти и силовых структурах.
    4. DED_peer_DED
      DED_peer_DED Вчера, 21:32
      +1
      Действительно странно... Чего это тут "наши" взбеленились ?



      ведь "У рояля... то же, что и было.."
    5. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 23:10
      +2
      Цитата: demo
      Может надо напомнить и то, что 70% финансового капитала и 80% промышленности принадлежит иностранцам?

      Напомнить конечно же нужно. Вот только врать безбожно не следует...
      По подсчетам ведомства (МВФ - Удав), с 2005 по 2014 год доля госсектора в экономике страны выросла в два раза — с 35 до 70% ВВП.
      https://bujet.ru/article/377053.php
      А сколько ныне -- погуглите -- и обрящете. laughing
  7. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 21:17
    +1
    Сегодня, мир делиться между США с "табаками", Россией и Китаем! Чего ждать от этого "мира"?
  8. dedBoroded
    dedBoroded Вчера, 21:24
    +2
    Войны не будет, будет такая борьба за мир, что от него не останется камня на камне...
  9. 75Сергей
    75Сергей Вчера, 21:26
    +4
    Они уже выдвинули свои требования, не будет глобальной безопасности и по договоренности.
    Глобальная безопасность будет, если они всегда будуттпод угрозой тотального уничтожения!
    Страшно, но они хотят того же, только, чтобы поработить нас и использовать ресурсы в своих целях.
    НАТО - 4-й рейх!
  10. Tagan
    Tagan Вчера, 21:38
    0
    Цитата: профессор
    Теперь основная интрига состоит в том, как будет реагировать Североатлантический альянс. Мир в ожидании реакции. Заявить о том, что расширять на восток он больше не будет, вот так, открыто, позволить себе не может. Иначе можно потерять лицо и статус гегемона внутри своих границ. Поэтому будет юлить

    Не будет. Просто будут игнорировать "ультиматум".

    Этот ультиматум выкатили не на ровном месте и не просто так. Игнорирование поспособствует последующим действиям России.
  11. Tagan
    Tagan Вчера, 21:48
    +2
    Цитата: demo

    Может надо напомнить и то, что 70% финансового капитала и 80% промышленности принадлежит иностранцам?

    Это уже аксиома? Если вы это сами только что придумали, то конечно лучше напомнить))
  12. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 21:55
    -1
    Бла-бла-бла. Они (враги) действуют хитро и конкретно как им надо, а мы?
  13. Al_lexx
    Al_lexx Вчера, 23:25
    -1
    Болтовня. Не более того.
    Всё проще и одновременно сложнее, что есть древний секрет Полишинеля.
    Есть одно слово - бесконечная провокация, что бы нас осудить в практически карманной организации ООН.
    Они давят.
    Мы, пока, стоим.

    Ясен перец, что они нас боятся. Но и в то же время - очень хочется, им.
    Давайте так. Всё, что делал Вашингтон, сводилось к некому хаосу.
    Мы.. В неком смысле разгребаем его. Вопрос в том, что у них больше ресурсов, а у нас больше желания и некой мотивации.
    Мне так кажется... Возможно там другие рычаги, не знаю. Но то, что ВВП не хочет повторить судьбу Каддафи - факт.

    Если по существу, то всё и того проще. Лодочный потенциал Америки превосходит наш, равно как и наш наземный их. Эт факт (количество боеголовок), с которым ни одна сторона не может не считаться. А потому идут бесконечные бредни про Российскую угрозу неким странам.
    ...Литву надо забирать.)
  14. smaug78
    smaug78 Вчера, 23:32
    +2
    Какой пафос...
  15. Keyser Soze
    Keyser Soze Сегодня, 00:09
    +1
    Мир в ожидании реакции...


    Миру глубоко наплевать. Европа интересуется ковидом и инфляцией. В Вашингтоне покрутили пальцем у виска и вся реакция. В нашей прессе есть две строки, которые никто и не читает. Зато тут девятая статья, прям драмма латинооперы.

    Россия своей позицией окатило США и НАТО ведром холодной воды.

    Пишите прямо цистерной, че ведром ограничили фантазию? laughing
  16. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 03:40
    0
    Реакции никакой реальной не будет. Это ясно даже младенцу. Им предложили отменить и развернуть вспять программу, над которой они работают уже лет 30.
    Это все равно, если бы Байден проснулся и накатал бы России что-то типа: закрыть половину ракетных шахт, поставить к причалу все подлодки, закрыть базу в Энгельсе, отойти от Лукашенки и вернуть Крым. Какая бы была реакцмя Кремля? Тихо бы посмеялись за кружкой пива...
  17. Keer
    Keer Сегодня, 04:37
    -1
    Где шумит, где бурлит? Я вот де гардиан почитываю временами, тишина, коменты по брекситу , до сих пор и пр. Какой ресурс почитать англоязычный, где полемика идёт?