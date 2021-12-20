Боррель: В связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

В этой связи сценарии могут быть разными. Россия хочет использовать такого рода кризис в отношениях с Украиной как рычаг для достижения целей по смене структуры безопасности в Европе.

Мы знаем, что наши американские союзники не попадутся в эту российскую ловушку. И тут одних слов, чтобы изменить расклады российского руководства, недостаточно. По словам Борреля, Евросоюз должен выступить единым фронтом и показать, что Россию могут ждать «тяжёлые последствия» при вторжении на Украину.

Глава внешнеполитического комиссариата Евросоюза Жозеп Боррель высказался по вопросу «роста концентрации российских войск у украинских границ». По словам Борреля, «на данный момент итоговые намерения России не до конца понятны».Глава общеевропейской дипломатии заявил о том, что «понятно одно – Россия продолжает угрожать Украине и стремиться ослабить её».Жозеп Боррель:Еврокомиссар по иностранным делами и вопросам безопасности заявил о том, что «в связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».При этом Боррель добавил, что «судя по российским шагам, Москва хочет исключить европейцев из обсуждения вопросов безопасности». Такой вывод еврокомиссар сделал после ознакомления с предложениями Москвы по вопросам предоставления гарантий безопасности. Напомним, что предложения Россия адресовала США и НАТО, а Европейский союз при этом не упоминался.Европейские власти оскорбились тем фактом, что упоминания ЕС не было. Эксперты в Евросоюзе говорят о том, что этим Москва пытается подчеркнуть несамостоятельность современной Европы. Де-факто это подтверждает и сам г-н Боррель, допуская следующее заявление:Ранее Россия направила США и НАТО предложения по вопросам безопасности, в которых предусматривается дальнейшее нераспространение НАТО на восток, отказ от размещения натовских вооружений у границ России и другие пункты.