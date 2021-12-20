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Боррель: В связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

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Глава внешнеполитического комиссариата Евросоюза Жозеп Боррель высказался по вопросу «роста концентрации российских войск у украинских границ». По словам Борреля, «на данный момент итоговые намерения России не до конца понятны».


Глава общеевропейской дипломатии заявил о том, что «понятно одно – Россия продолжает угрожать Украине и стремиться ослабить её».
Жозеп Боррель:

В этой связи сценарии могут быть разными. Россия хочет использовать такого рода кризис в отношениях с Украиной как рычаг для достижения целей по смене структуры безопасности в Европе.

Еврокомиссар по иностранным делами и вопросам безопасности заявил о том, что «в связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

При этом Боррель добавил, что «судя по российским шагам, Москва хочет исключить европейцев из обсуждения вопросов безопасности». Такой вывод еврокомиссар сделал после ознакомления с предложениями Москвы по вопросам предоставления гарантий безопасности. Напомним, что предложения Россия адресовала США и НАТО, а Европейский союз при этом не упоминался.

Европейские власти оскорбились тем фактом, что упоминания ЕС не было. Эксперты в Евросоюзе говорят о том, что этим Москва пытается подчеркнуть несамостоятельность современной Европы. Де-факто это подтверждает и сам г-н Боррель, допуская следующее заявление:

Мы знаем, что наши американские союзники не попадутся в эту российскую ловушку. И тут одних слов, чтобы изменить расклады российского руководства, недостаточно. По словам Борреля, Евросоюз должен выступить единым фронтом и показать, что Россию могут ждать «тяжёлые последствия» при вторжении на Украину.

Ранее Россия направила США и НАТО предложения по вопросам безопасности, в которых предусматривается дальнейшее нераспространение НАТО на восток, отказ от размещения натовских вооружений у границ России и другие пункты.
Использованы фотографии:
Твиттер/Жозеп Боррель
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18 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:16
    +5
    Еврокомиссар по иностранным делами и вопросам безопасности заявил о том, что «в связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».
    Европа как моя жена - сама себе что-то придумает, сама расстроится, меня во всем обвинит, а потом меня же и простит.
    Комиссары, блин, в пыльных шлемах...
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:25
      0
      Виктор как я вас понимаю yes
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 06:49
        +1
        При этом Боррель добавил, что «судя по российским шагам, Москва хочет исключить европейцев из обсуждения вопросов безопасности». Такой вывод еврокомиссар сделал после ознакомления с предложениями Москвы по вопросам предоставления гарантий безопасности. Напомним, что предложения Россия адресовала США и НАТО, а Европейский союз при этом не упоминался.

        Борель включил дурака - и гнёт свою прежнюю политическую линию. А именно.

        1. Боррель решил отрицать очевидное - то, что ЕС в действительности не является независимым от США" политическим содружеством европейских государств.
        2. А раз это так, то тому, что Россия правильно сделала, что напрямую обратилась к США - т.е. через голову ЕС - со своим российским предложениями о разрядке напряжённости с между США+НАТО с Россией около своих границ в Европе.
        И и удивляться этому не приходиться.
        Однако Боррель делает наивный вид с артистизмом дипломата, что он якобы обиделся за это на РФ, как кокетливая невинная молодая девушка.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 07:04
          0
          Цитата: Victor_B
          Европа как моя жена - сама себе что-то придумает, сама расстроится, меня во всем обвинит, а потом меня же и простит.

          Замечательная у Вас жена! yes
          С такой женой точно не соскучишься! good
          И главное при этом - это то, что она потом на Вас долго не дуется! wink

          Так что Европе до Вашей жены ещё тянуться - не дотянуться! yes
          1. Split
            Split Сегодня, 07:15
            0
            Цитата: Татьяна

            Так что Европе до Вашей жены ещё тянуться - не дотянуться! yes

            Потому что европа, это женщина низкой социальной ответственности и она не думает ибо нечем wassat
    2. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 06:50
      0
      Цитата: Victor_B
      Европа как моя жена - сама себе что-то придумает, сама расстроится, меня во всем обвинит, а потом меня же и простит.

      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:12
        0
        И тут одних слов, чтобы изменить расклады российского руководства, недостаточно.

        Чья бы корова мычала...Это вы тщеславного ГМС развели словами о нераспространении НАТО на восток. Это он «пустил слюни от духов Маргрет Тэтчер». Верить на слово Европе - себе дороже. Вы уже проверены временем и название ваше - слизни изворотливые.
        По словам Борреля, Евросоюз должен выступить единым фронтом и показать, что Россию могут ждать «тяжёлые последствия» при вторжении на Украину.

        Да вы уже пробовали единым фронтом в 1941 году. Можно как угодно относиться к Путину и его словам, но остаётся верить что:
        1. aleksejkabanets
          aleksejkabanets Сегодня, 07:36
          0
          Цитата: ROSS 42
          Можно как угодно относиться к Путину и его словам, но остаётся верить что:

          Это в мусульманстве мученики за веру попадают в рай, в христианстве же, для попадания в рай, совершенно иные критерии.))))) Глупость он в очередной раз сморозил, тех бездарей, что ему речи пишут, давно надо было разогнать поганой метлой.
  2. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 06:16
    +3
    С Боррелем давно все ясно, почти по Довлатову: "Боррель трезвый и Боррель пьяный настолько разные люди, что они даже не знакомы между собой…" А трезвым Борреля уже давно никто не видел! laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:33
      +1
      Там у 80% полит деятелей такой диагноз а у бывших 50/50.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:18
    +1
    Когда же Боррель закончит словоблудием заниматься...
    его же слова можно точно также обернуть против него.
    В связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

    В связи с действиями Европы Россия должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. smile
    Тупеют европейские политики... не хватает им изюминки и фантазии в своих выступлениях.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 06:30
      +1
      Какое то заболевание ,вирус.Летучих мышей кто то поел.В на Украине вообще повальное заболевание русофобией.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:31
      +1
      А зачем им ум?! За них в Обкоме Вашингтонском думают и решают.
    3. Hagen
      Hagen Сегодня, 07:24
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Когда же Боррель закончит словоблудием заниматься...

      Словоблудие у него способ зарабатывать себе на жизнь. В ином случае его уволят с работы.Понятно, что подробный конспект его изречений ему из Госдепа не присылают, но общий тон задают. Так что все его высказывания отвечают чаяниям Блинкена. А тот к нам симпатий совсем не испытывает. Поэтому линия Борреля вполне предсказуема и вряд ли когда изменится. Враг - они и есть враг, с ним договоренностей не достичь. Можно лишь победить...
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:30
    0
    Что-то подсказывает мне что когда вторжение и захват Украины не состоится(по причине ненадобности этого России) вся эта шобла будет кричать что только сплаченость и РЕШИТЕЛЬНОСТЬ ВСЕГО "цивилизованного" мира спасла Украину. Короче они нас опять "напугали" и "победили" не удивлюсь если ещё и медальку придумают по этому поводу.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 06:45
      +1
      Это вот такой вот современный мир) Что убивает ну один раз... ну два раза прокатить могло. Но постоянно на протяжении 8 лет в этоверить...
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 06:53
    0
    Да какая разница, кто говорит, да и что, они сейчас все говорят одно и тоже.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:57
    +1
    Боррель: В связи с действиями России Европа должна надеяться на лучшее, но готовиться к худшему
    . Гейропа, да и прочие, получают то, на что упорно напрашиваются!!!
    Нам то Цузого не надо, ты наше не трож только ....