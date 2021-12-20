Американский телеканал: Байден опасается повторения сценариев 2014 года, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине

У администрации имеется 4-недельный период для этого.

Москва должна понимать, что в случае вторжения её финансово-экономическая система потерпит существенные издержки. Если она на это пойдёт...

На американском ТВ вышел репортаж о том, что президент США опасается «повторения сценариев 2014 года, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине». По сообщениям репортёров и аналитиков CNN, Джо Байден «предпринимает меры по предотвращению вторжения России на Украину». Причём, как отмечено на канале, у Байдена есть план по предотвращению «нападения России на Украину», который нужно воплотить в «течение 4-х недель».В репортаже сообщается о том, что представители американской администрации получили от президента своеобразную директиву, в которой указывается на «необходимость остановить Россию в плане её возможного вторжения»:В репортаже CNN приведены заявления высокопоставленного представителя Белого дома, который заявил, что санкции 2014 года были «для России ощутимыми, но не фатальными». Теперь же, как заявляет тот же неназванный источник, санкции могут быть «ошеломляющими для России»:Тем временем в России указывают на то, что Запад сознательно нагнетает обстановку, выдумывая всевозможные сценарии «российского вторжения на украинскую территорию». Российские власти подчёркивают, что нападать на Украину Россия не собирается. Важно отметить, что и западные эксперты считают, что России сейчас нет никакого смысла нападать на Украину, а вот для США спровоцировать большую войну в Европе – вполне подходящий сценарий, в том числе по списанию хотя бы части своего гигантского внешнего долга.