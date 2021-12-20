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Американский телеканал: Байден опасается повторения сценариев 2014 года, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине

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На американском ТВ вышел репортаж о том, что президент США опасается «повторения сценариев 2014 года, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине». По сообщениям репортёров и аналитиков CNN, Джо Байден «предпринимает меры по предотвращению вторжения России на Украину». Причём, как отмечено на канале, у Байдена есть план по предотвращению «нападения России на Украину», который нужно воплотить в «течение 4-х недель».


В репортаже сообщается о том, что представители американской администрации получили от президента своеобразную директиву, в которой указывается на «необходимость остановить Россию в плане её возможного вторжения»:

У администрации имеется 4-недельный период для этого.

В репортаже CNN приведены заявления высокопоставленного представителя Белого дома, который заявил, что санкции 2014 года были «для России ощутимыми, но не фатальными». Теперь же, как заявляет тот же неназванный источник, санкции могут быть «ошеломляющими для России»:

Москва должна понимать, что в случае вторжения её финансово-экономическая система потерпит существенные издержки. Если она на это пойдёт...

Тем временем в России указывают на то, что Запад сознательно нагнетает обстановку, выдумывая всевозможные сценарии «российского вторжения на украинскую территорию». Российские власти подчёркивают, что нападать на Украину Россия не собирается. Важно отметить, что и западные эксперты считают, что России сейчас нет никакого смысла нападать на Украину, а вот для США спровоцировать большую войну в Европе – вполне подходящий сценарий, в том числе по списанию хотя бы части своего гигантского внешнего долга.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Белый дом
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13 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:37
    +2
    Как же эти КЛОУНЫ И МАРАЗМАТИКИ уже утомил и, сами пугачку придумали, сами испугались, сами "героически" страх преодалели, сами друг друга похвалили за такой ТИТАНИЧЕСКИЙ труд, дальше по Лавров.
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 07:02
      +1
      Он хоть наши законы просматривал на досуге? Как можно ввести неожиданно войска на украину без разрешения Совета Федерации? Тот ещё политик с высшим образованием и стажем в политике в 50 лет.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:38
    +1
    президент США опасается «повторения сценариев 2014 года, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине». По сообщениям репортёров и аналитиков CNN, Джо Байден «предпринимает меры по предотвращению вторжения России на Украину». Причём, как отмечено на канале, у Байдена есть план по предотвращению «нападения России на Украину», который нужно воплотить в «течение 4-х недель».
    Это из серии - зима, как всегда, пришла неожиданно?
  3. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 06:38
    +1
    Господа, ставки сделаны, Господа, ставки поздно менять
  4. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 06:40
    +1
    Россию ждут. Россию зовут на войну.

    Россия не придёт. Мы придем в своё время, когда нам будет нужно.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:41
    0
    Понятно, комментарии исчезают в никуда, что с сайтом?
  6. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 06:44
    +3
    Байден должен отчетливо понимать, что фатальным будет ядерный удар по Вашингтону, потому что "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут!", все остальное вторично!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:55
    0
    На американском ТВ вышел репортаж о том, что президент США опасается «повторения сценариев 2014 года, когда Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине». По сообщениям репортёров и аналитиков CNN,
    . Попробуй разберись ... это СЛИВ чего-то и кого то или вольные фантазии пишущей/анализирующей братии???
    Вот же можно посмотреть, соответствует ли это своим оценкам, оценкам серьезных экспертов-аналитиков и тогда ... !!!
    А вот что тогда? Сейчас руководящие так взбрыкивают, иногда, что глазам своим поверить не можно!!!
    И вроде не со всеми так бывает, есть "островки стабильности", но, верить в это теперь уже трудно.
  8. skif8013
    skif8013 Сегодня, 06:59
    +1
    ФАТАЛЬНЫЕ, КОШМАРНЫЕ, помним мы одного который орал что Российская экономика разорвана в КЛОЧЬЯ. Любят они громкие слова.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:03
    0
    А не надо НАТО к границам России продвигать и будет Байдену счастье... а так чем ближе НАТО тем больше будет сюрпризов нашим западным друзьям.
  10. pin_code
    pin_code Сегодня, 07:06
    +1
    На бога надейся, а сам не плошай. Это нашим гражданам. Кто понял-тот принял...
  11. Split
    Split Сегодня, 07:10
    +1
    Вашингтон был застигнут врасплох действиями России на Украине
    Врасплох то, что мы там ничего не делалиМожет предоставят документы и фото/видео материалы где бы мы там что-то делали, а не видео обстрелов великих сил украины мирного населения из танков, гаубиц и минометов и отгребла от населения ДНР и ЛНР горя в котлах? Или данные настолько секретные "что мы их не покажем" (с)? no
  12. Shaman
    Shaman Сегодня, 07:25
    0
    А что за переживания бидона -украина разве один из штатов сша.