Военное обозрение
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Чешская пресса: Отказ Столтенберга дать гарантии непринятия Украины в НАТО является формальностью

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Россия выдвинула НАТО требования по непринятию Украины в альянс, однако генсек блока Йенс Столтенберг отказался давать такие гарантии. В то же время это может быть просто формальным ответом, на самом деле Украина еще долгое время не вступит в этот военный блок. Об этом пишет автор статьи для чешского издания Forum 24.


НАТО в лице своего генсека Йенса Столтенберга выступает категорически против требований России предоставить гарантии непринятия Украины в альянс. Однако такое решение вовсе не означает, что Киев в ближайшее время станет полноправным членом НАТО, это не будет, поскольку такое решение должно быть единогласным, а против членства Украины в альянсе выступают многие страны.

В России понимают, что Украина ни в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе не войдет в НАТО. Формально это Москву устраивает, пишет автор, самое главное для Путина - это показать киевским властям, что несмотря на все слова о поддержке со стороны США и Европы, Украина не сможет стать членом альянса. Внести разлад в отношения Украины и Запада - вот желание Кремля, уверен он.

В настоящее время Москва давит на Запад, якобы сконцентрировав войска рядом с украинскими границами. На самом деле все подразделения стоят на своем месте, лишь вызывая истерику у украинских и западных политиков. Этот фокус с давлением Путин может повторять несколько раз и направлен он, в первую очередь, на Украину. Своими действиями Москва показывает отношение НАТО к этой стране. Обещая членство в альянсе Брюссель на самом деле ничего не делает, и с течением времени желание украинцев вступить в военный блок пропадет.

Время играет против НАТО. Громкие заявления - это хорошо, но когда они расходятся с конкретными делами - это очень плохо. В данном случае все так и есть. Столтенберг отказался гарантировать России, что Украину не примут в НАТО, но это на словах. На деле же ей в НАТО не рады и принимать в альянс не собираются. И в Москве, да и в Киеве это прекрасно понимают. Пока у НАТО слова расходятся с делом, в выигрыше остается Россия, подводит итог автор.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/jensstoltenberg
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2 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 07:23
    +1
    Украину в НАТО,как Турцию в ЕС.
  2. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 07:23
    +1
    Столтенберг отказался гарантировать России, что Украину не примут в НАТО, но это на словах. На деле же ей в НАТО не рады и принимать в альянс не собираются.

    С одной стороны, с этим невозможно не согласиться.
    А с другой стороны, НАТО в Украине практически и так уже присутствует.