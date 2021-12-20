Чешская пресса: Отказ Столтенберга дать гарантии непринятия Украины в НАТО является формальностью

Россия выдвинула НАТО требования по непринятию Украины в альянс, однако генсек блока Йенс Столтенберг отказался давать такие гарантии. В то же время это может быть просто формальным ответом, на самом деле Украина еще долгое время не вступит в этот военный блок. Об этом пишет автор статьи для чешского издания Forum 24.НАТО в лице своего генсека Йенса Столтенберга выступает категорически против требований России предоставить гарантии непринятия Украины в альянс. Однако такое решение вовсе не означает, что Киев в ближайшее время станет полноправным членом НАТО, это не будет, поскольку такое решение должно быть единогласным, а против членства Украины в альянсе выступают многие страны.В России понимают, что Украина ни в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе не войдет в НАТО. Формально это Москву устраивает, пишет автор, самое главное для Путина - это показать киевским властям, что несмотря на все слова о поддержке со стороны США и Европы, Украина не сможет стать членом альянса. Внести разлад в отношения Украины и Запада - вот желание Кремля, уверен он.В настоящее время Москва давит на Запад, якобы сконцентрировав войска рядом с украинскими границами. На самом деле все подразделения стоят на своем месте, лишь вызывая истерику у украинских и западных политиков. Этот фокус с давлением Путин может повторять несколько раз и направлен он, в первую очередь, на Украину. Своими действиями Москва показывает отношение НАТО к этой стране. Обещая членство в альянсе Брюссель на самом деле ничего не делает, и с течением времени желание украинцев вступить в военный блок пропадет.Время играет против НАТО. Громкие заявления - это хорошо, но когда они расходятся с конкретными делами - это очень плохо. В данном случае все так и есть. Столтенберг отказался гарантировать России, что Украину не примут в НАТО, но это на словах. На деле же ей в НАТО не рады и принимать в альянс не собираются. И в Москве, да и в Киеве это прекрасно понимают. Пока у НАТО слова расходятся с делом, в выигрыше остается Россия, подводит итог автор.