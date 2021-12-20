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В Польше реагируют на слова бежавшего в Белоруссию польского солдата о стрельбе по мигрантам на поражение

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В Польше реагируют на интервью, которое дал бежавший в Белоруссию польский военнослужащий. Речь идёт о 21-летнем Эмиле Чечко, который на днях, как было заявлено Варшавой, пропал в районе белорусской границ. Через несколько часов после тех сообщений польский солдат объявился на территории Беларуси и попросил политического убежища, когда его задержали белорусские пограничники. Свои действия он объяснил тем, что не согласен с проводимой польскими властями политикой.

В интервью белорусским журналистам телеканала «Беларусь 1» Эмиль Чечко заявил о том, что вместе с другими польскими военнослужащими открывал огонь на поражение по нелегальным мигрантам, пытавшимся прорваться через польскую границу. По заявлению польского солдата, несколько мигрантов в результате стрельбы по ним погибли. Чечко также заявил о гибели двоих волонтёров вследствие того, что польские военные открывали огонь. Также перебежчик призвал МККК (Международный комитет Красного Креста) расследовать происходящее на польско-белорусской границе.

В Польше, комментируя поступок и заявления Эмиля Чичко, сначала заявили о «белорусской провокации», потом дошло и вовсе до предложений «выкрасть дезертира и свести с ним счёты». В частности, о необходимости устроить «показательный расстрел» высказался ни много ни мало бывший командующий польскими вооружёнными силами генерал Вальдемар Скшипчак. По словам Скшипчака, «иначе быть не может».

Скшипчак:

С дезертирством в польской армии я сталкиваюсь впервые.

В Варшаве тем временем заявили, что Эмиль Чечко «имел проблемы с законом и злоупотреблял алкоголем». Все эти заявления польской стороны явно направлены на то, чтобы выставить солдата-перебежчика как неадекватного человека, «склонного к нарушениям и лжи». В противном случае Варшаве придётся объясняться по поводу обвинений Чечко в стрельбе по безоружным мигрантам на границе с Белоруссией.

Использованы фотографии:
Фейсбук/Пограничная служба Польши
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1 комментарий
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  1. VORON538
    VORON538 Сегодня, 07:30
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    И никому не приходило в голову, что он лежит в своей собственной квартире и давно не дышит.
    Наклевывалось дезертирство, и политотдел затребовал на него характеристики; экипажная жизнь снова оживилась. В запарке характеристики ему дали как уголовнику; отметили в них, что он давно уже не отличник боевой и политической подготовки, что к изучению идейно-теоретического наследия относится отвратительно, а к последним текущим документам настолько прохладен, что вряд ли имеет хоть какой-нибудь конспект.
    Долго думали, писать, что «политику он понимает правильно» и «делу» предан, или не писать, потом решили, что не стоит.
    В копию его служебной карточки, для полноты его общественной физиономии, вписали пять снятых и двадцать неснятых дисциплинарных взысканий; срочно слепили две копии суда чести офицерского состава, а заместитель командира, заметив, что у него еще есть в графе место, пропустил его по всем планам политиковоспитательной работы как участника бесед о правовом воспитании воина.
    Сдали все собранные документы в отдел кадров и, срочно прикомандировав вместо него какого-то беднягу прямо из патруля, ушли, от всей души пожелав ему угодить в тюрьму.
    Отдел кадров, перепроверив оставленные документы, установил, что последняя аттестация у него положительная.
    Аттестацию переделали. Сделали такую, из которой было видно, что он, конечно, может быть подводником, не без этого, но все-таки лучше уволить его в запас за дискредитацию высокого офицерского звания.(с).М.Покровский."Расстрелять". Сейчас из этого польского дезертира сделают не "воена света",а конченного...,который вообще не понятно как в армию попал.Хотя,я никогда не относился к перебежчикам хорошо.Ни от них к нам,ни от нас-к ним.