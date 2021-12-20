В Польше реагируют на слова бежавшего в Белоруссию польского солдата о стрельбе по мигрантам на поражение

С дезертирством в польской армии я сталкиваюсь впервые.

В Польше реагируют на интервью, которое дал бежавший в Белоруссию польский военнослужащий. Речь идёт о 21-летнем Эмиле Чечко, который на днях, как было заявлено Варшавой, пропал в районе белорусской границ. Через несколько часов после тех сообщений польский солдат объявился на территории Беларуси и попросил политического убежища, когда его задержали белорусские пограничники. Свои действия он объяснил тем, что не согласен с проводимой польскими властями политикой.В интервью белорусским журналистам телеканала «Беларусь 1» Эмиль Чечко заявил о том, что вместе с другими польскими военнослужащими открывал огонь на поражение по нелегальным мигрантам, пытавшимся прорваться через польскую границу. По заявлению польского солдата, несколько мигрантов в результате стрельбы по ним погибли. Чечко также заявил о гибели двоих волонтёров вследствие того, что польские военные открывали огонь. Также перебежчик призвал МККК (Международный комитет Красного Креста) расследовать происходящее на польско-белорусской границе.В Польше, комментируя поступок и заявления Эмиля Чичко, сначала заявили о «белорусской провокации», потом дошло и вовсе до предложений «выкрасть дезертира и свести с ним счёты». В частности, о необходимости устроить «показательный расстрел» высказался ни много ни мало бывший командующий польскими вооружёнными силами генерал Вальдемар Скшипчак. По словам Скшипчака, «иначе быть не может».Скшипчак:В Варшаве тем временем заявили, что Эмиль Чечко «имел проблемы с законом и злоупотреблял алкоголем». Все эти заявления польской стороны явно направлены на то, чтобы выставить солдата-перебежчика как неадекватного человека, «склонного к нарушениям и лжи». В противном случае Варшаве придётся объясняться по поводу обвинений Чечко в стрельбе по безоружным мигрантам на границе с Белоруссией.