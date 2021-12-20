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Третье за 2021 год испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW для ВВС США завершилось неудачей

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ВВС США провалили программу испытаний гиперзвукового оружия, так и не сумев провести ни одного успешного испытания в течение 2021 года. Как сообщили в командовании ВВС США, третья попытка запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW закончились неудачей.


ВВС США провели очередные испытания гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Согласно официальным данным, испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW прошли 15 декабря. Как и в предыдущих попытках ракета была закреплена под крылом стратегического бомбардировщика B-52H, какую именно программу отрабатывали американские военные не сообщается, но испытание было прервано из-за отказа ракеты покинуть носитель.

Причину, по которой были прерваны испытания, в ВВС США пока не называют. Как заявил бригадный генерал ВВС Хит Коллинз, занимающий пост исполнительного директора программы вооружения, "последовательность запуска была прервана перед выпуском по неизвестной причине". Ракету уже отправили на исследование, о сроках возобновления испытаний не сообщается.

Отметим, что это уже третье подряд неудачное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, хотя в США утверждают, что только второе, поскольку прошедшее в июле этого года признано "частично успешным".

Всего в этом году ВВС США провели три испытания в рамках разработки гиперзвуковой ракеты в интересах Военно-воздушных сил США. Во время первого, проводимого в начале апреля этого года, у ракеты не сработала "последовательность запуска", и она просто не отделилась от носителя, в качестве которого также выступал бомбардировщик B-52H Stratofortress. Во время второго в конце июля ракета отделилась от самолёта, однако двигатель ракеты так и не сработал. При этом отмечается, что вся последовательность запуска прошла без замечаний. По итогам в ВВС заявили, что испытание "не соответствовало всем полётным целям". На третьем испытании ракета опять не отделилась от носителя.

Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег").
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 08:00
      +10
      Третье за 2021 год испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW для ВВС США завершилось неудачей

      И слава Богу! Мир только целее будет!
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 08:06
      +5
      Цитата: Сидор Аменподестович
      - Я тебе говорил, место проклятое? А ты: руки из жопы, руки из жопы!
      Действительно, я ещё понимаю вверх ракета не пошла, но вниз то не суметь скинуть - это талант!
      1. SanichSan
        SanichSan Сегодня, 11:19
        +3
        Цитата: Владимир_2У
        но вниз то не суметь скинуть - это талант!

        может ракета с искусственным интеллектом. пилоты просто не смогли для нее аргументировать необходимость старта request
  2. DHO_N1
    DHO_N1 Сегодня, 07:59
    +14
    А они точно на Луну летали?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:54
      0
      Вспомнились слова моего папы:Отсутствие результата,это тоже результат.Американцам это подходит сейчас на 100 %.
  3. lucul
    lucul Сегодня, 08:03
    +6
    какую именно программу отрабатывали американские военные не сообщается, но испытание было прервано из-за отказа ракеты покинуть носитель.

    Я не понял , американские самолёты что уже не способны даже просто отделить ракету от самолёта ? )))
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:15
    +7
    Цитата: lucul
    какую именно программу отрабатывали американские военные не сообщается, но испытание было прервано из-за отказа ракеты покинуть носитель.

    Я не понял , американские самолёты уже не способны даже просто отделить ракету от самолёта ? )))

    Не, ракета сама пошла в отказ. Так и написано))
    Вспомнилось: "Захочешь жить, ещё не так раскорячишься"(С)
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:37
    +1
    Отказ экспериментальной системы запуска, ещё не говорит о провале всего комплекса в целом, там же времянка кинута, для испытаний.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 10:58
      0
      ну если они настолько любят попилы,что ставят времянку вместо проверенной уже системы...
  6. паратирон
    паратирон Сегодня, 08:39
    0
    Бодливой корове...
  7. bar
    bar Сегодня, 08:39
    +3
    испытание было прервано из-за отказа ракеты покинуть носитель.

    Видимо ИИ сработал. Она поняла, что ничем хорошим это не закончится laughing
  8. Split
    Split Сегодня, 08:54
    0
    хотя в США утверждают, что только второе, поскольку прошедшее в июле этого года признано "частично успешным".


    Угу... судя по всему - она "отделилась" от носителя и упала колом вниз good
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 09:30
      +1
      Отделилась с характерным звуком «чпок». Простите, просто именно так и представилось lol
  9. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    +2
    Третье за 2021 год испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW для ВВС США завершилось неудачей
    Совсем недавно тут некоторые тогварисчи распинались, и клялись мамой, что у мерикатоса всё "пучком" с испытаниями. laughing
  10. Andobor
    Andobor Сегодня, 09:32
    0
    Да, все пpocpaли американцы, а ведь то же технологически развитая страна была.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:50
    0
    Да отключите ей наконец ИИ,и пинком под зад и все получится.Полетит как миленькая.Закон Ньютона ни кто не отменял.
  12. Тави
    Тави Сегодня, 14:32
    0
    Может ее кто-то приварил к самолету?!