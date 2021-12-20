Третье за 2021 год испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW для ВВС США завершилось неудачей

ВВС США провалили программу испытаний гиперзвукового оружия, так и не сумев провести ни одного успешного испытания в течение 2021 года. Как сообщили в командовании ВВС США, третья попытка запустить прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW закончились неудачей.
ВВС США провели очередные испытания гиперзвуковой ракеты по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Согласно официальным данным, испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW прошли 15 декабря. Как и в предыдущих попытках ракета была закреплена под крылом стратегического бомбардировщика B-52H, какую именно программу отрабатывали американские военные не сообщается, но испытание было прервано из-за отказа ракеты покинуть носитель.
Причину, по которой были прерваны испытания, в ВВС США пока не называют. Как заявил бригадный генерал ВВС Хит Коллинз, занимающий пост исполнительного директора программы вооружения, "последовательность запуска была прервана перед выпуском по неизвестной причине". Ракету уже отправили на исследование, о сроках возобновления испытаний не сообщается.
Отметим, что это уже третье подряд неудачное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW, хотя в США утверждают, что только второе, поскольку прошедшее в июле этого года признано "частично успешным".
Всего в этом году ВВС США провели три испытания в рамках разработки гиперзвуковой ракеты в интересах Военно-воздушных сил США. Во время первого, проводимого в начале апреля этого года, у ракеты не сработала "последовательность запуска", и она просто не отделилась от носителя, в качестве которого также выступал бомбардировщик B-52H Stratofortress. Во время второго в конце июля ракета отделилась от самолёта, однако двигатель ракеты так и не сработал. При этом отмечается, что вся последовательность запуска прошла без замечаний. По итогам в ВВС заявили, что испытание "не соответствовало всем полётным целям". На третьем испытании ракета опять не отделилась от носителя.
Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег").