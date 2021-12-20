Военное обозрение
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В Греции заявили, что существующая цена истребителей F-35 страну не устраивает

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В Греции обсуждают возможное приобретение американских истребителей нового поколения F-35. Отмечается, что Афины выражают заинтересованность в приобретении таких боевых самолётов, указывая на то, что США успели продать в Европу 720 F-35, причём «даже тем странам, которые не входят в НАТО». В частности, указывается на контракты по продажу истребителей 5-го поколения со Швейцарией и Финляндией.


При этом в греческой прессе отмечается, что, даже если США сейчас предложат Греции приобрести партию истребителей F-35, то власти страны не смогут оплатить такую покупку. На сегодняшний день США продают свои самолёты пятого поколения в Европу в среднем примерно по 105 млн долларов за единицу, причём в эту сумму не входит так называемое «постгарантийное обслуживание», основная часть которого – необходимость систематического обновления бортового программного обеспечения истребителя.

В Греции заявляют, что купили бы истребители F-35 у США не дороже 80 млн долларов за единицу, а пока цена не устраивает. В этой связи, как отмечается, в Афинах рассчитывают на то, что после продажи семи сотен самолётов европейским партнёрам итоговая цена продаж всё же снизится до «приемлемых для греческого военного бюджета значений».

Нужно подчеркнуть, что в Греции в своё время с воодушевлением восприняли информацию о том, что США ввели санкции против Турции, отказав Анкаре в поставках уже законтрактованных и оплаченных истребителей. Эти санкции Вашингтон вводил в связи с приобретением турецкой стороной у России зенитных ракетных комплексов С-400. Турки, комментируя действия Вашингтона, предложили тому ввести санкции и против Греции, так как в этой стране находятся другие ЗРК российского производства - С-300, которые изначально предполагалось ввести в систему ПВО Кипра.
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16 комментариев
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  1. DHO_N1
    DHO_N1 Сегодня, 08:03
    0
    Пусть идут в суд с теми же формулировками, как Польша по газу. Метод рабочий, поляки выиграли дело.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:29
      -4
      Греческие хотелки напомнили мне "Но больших, Но по пять рублей... ... А эти по три, но маленькие, но сегодня... ... А те были по пять, но вчера, но очень большие..." laughing Но было бы интересным понаблюдать, как наш турецкий "Триумф" сшибет американский греческий F-35!
  2. Bradley
    Bradley Сегодня, 08:14
    -2
    Пусть б/у F-16 покупают, если нет денег. В чем проблема?
    То, что они в НАТО, не значит, что им должны быть скидки. Ну может несколько тысяч долларов.

    В Греции заявляют, что купили бы истребители F-35 у США не дороже 80 млн долларов за единицу, а пока цена не устраивает.

    Или подождать, пока цена на F-35А упадет.
  3. zwlad
    zwlad Сегодня, 08:15
    +4
    А что, у Греции появились собственные средства на приобретение F-35?
    Или ЕС должна будет оплатить их хотелки?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: zwlad
      А что, у Греции появились собственные средства на приобретение F-35?
      Или ЕС должна будет оплатить их хотелки?

      В долг. Там и без того долгов больше, чем вся Греция со всеми её Парфенонами стОит. Так какая разница уже - ну, добавят ещё. Не всё ли равно, сколько НЕ отдавать, если отдавать всё равно нечем?
  4. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 08:27
    0
    Скорее всего греки хотят сбить цену на Ф 35, с целью расширения сбыта американцы со временем нашпигуют этим самолётом не только греков, но и болгар, венгров, чехов со словаками, поляков, а с учётом возможностей Ф 35 речь идёт о создании единой системы воздушной разведки вдоль границ России и Белоруссии от Норвегии до Болгарии, ну и турков надо будет в тонусе держать с помощью греков
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:35
    0
    А у нас то ответ будет или нет?
    И ещё, а лётчиков то наберём столько, а то на них вон вешают потерю самолёта и хотят, что бы они компенсировали убытки.
    Вообще считаю, что военных нельзя привлекать за непреднамеренно утрату и уничтожение военного имущества и техники, иначе они не будут мастерами и своего дела, а будут всего боятся, ведь их работа связана с ежедневным риском!
    Для этого есть административные ресурсы
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:39
    +4
    А у нас есть чем ответить F35?!
    Да и будет ли у нас столько лётчиков, что бы противопоставить такой ораве членов НАТО, а то у нас на бедных лётчиков, да и военных в целом, вешают всех собак, компенсировать хотят потом техники.
    А ведь это в корне не правильно, т.к. потери неизбежны, а на совершаемых ошибках учатся.
    Если дело пойдет так и дальше, то мы останемся в лучшем случае без профессиональных военных и под мостом пролететь никто и не сможет и будет нас НАТО с их членами вертеть
    1. Rash
      Rash Сегодня, 12:36
      0
      Чем ответить, кроется в вашем нике. lol
  7. Чарик
    Чарик Сегодня, 08:43
    +3
    так купите те самолёты которые по 80
  8. Split
    Split Сегодня, 09:11
    0
    Вспомнилась шутка Петросяна.... "Яб купил, да 3-х рублей не хватает" wassat
  9. Комментарий был удален.
  10. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 09:27
    +1
    Ничего тут не поделать. Греция бедная страна.
  11. Dimon-SPG
    Dimon-SPG Сегодня, 09:38
    +1
    Удивительно что этот мусор добровольно кто то покупает .... Хотя , пусть наши заклятые друзья покупают их как можно больше .
  12. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:48
    0
    Есть масса других предложений....по карману.
    1. Гриппен
    2. бу Мираж2000
    3. ЕФ2000 (бу и не бу)
    4. Ф16 (бу и не бу)
    5. Рафаль
    6. Су30
    7. Су35.

    Ну тут упорно пишут, что Ф35 дешевеет каждый год, поэтому нужно просто подождать. И не факт, что в час Х в действиях против партнера по НАТО, США не обрежут часть функций в поставленных Ф35
  13. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 13:22
    0
    «постгарантийное обслуживание», основная часть которого – необходимость систематического обновления бортового программного обеспечения истребителя

    После неудачного взлёта среди горящих обломков нашли маленькую коробочку с единственной надписью на ЖК-панели: "Драйвер двигателя успешно обновлён".
  14. megadeth
    megadeth Сегодня, 13:37
    0
    Скоро Рождественские и Новогодние скидки...