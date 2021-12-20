В Греции заявили, что существующая цена истребителей F-35 страну не устраивает

В Греции обсуждают возможное приобретение американских истребителей нового поколения F-35. Отмечается, что Афины выражают заинтересованность в приобретении таких боевых самолётов, указывая на то, что США успели продать в Европу 720 F-35, причём «даже тем странам, которые не входят в НАТО». В частности, указывается на контракты по продажу истребителей 5-го поколения со Швейцарией и Финляндией.При этом в греческой прессе отмечается, что, даже если США сейчас предложат Греции приобрести партию истребителей F-35, то власти страны не смогут оплатить такую покупку. На сегодняшний день США продают свои самолёты пятого поколения в Европу в среднем примерно по 105 млн долларов за единицу, причём в эту сумму не входит так называемое «постгарантийное обслуживание», основная часть которого – необходимость систематического обновления бортового программного обеспечения истребителя.В Греции заявляют, что купили бы истребители F-35 у США не дороже 80 млн долларов за единицу, а пока цена не устраивает. В этой связи, как отмечается, в Афинах рассчитывают на то, что после продажи семи сотен самолётов европейским партнёрам итоговая цена продаж всё же снизится до «приемлемых для греческого военного бюджета значений».Нужно подчеркнуть, что в Греции в своё время с воодушевлением восприняли информацию о том, что США ввели санкции против Турции, отказав Анкаре в поставках уже законтрактованных и оплаченных истребителей. Эти санкции Вашингтон вводил в связи с приобретением турецкой стороной у России зенитных ракетных комплексов С-400. Турки, комментируя действия Вашингтона, предложили тому ввести санкции и против Греции, так как в этой стране находятся другие ЗРК российского производства - С-300, которые изначально предполагалось ввести в систему ПВО Кипра.