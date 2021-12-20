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Современный российский комплекс ПРО испытают на перехват гиперзвуковых целей в арктических условиях

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Испытания "современного" российского комплекса противоракетной обороны (ПРО) пройдут в арктических условиях до конца года. Военные отработают перехват гиперзвуковой цели.


До конца года в Арктике пройдут испытания российского комплекса ПРО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По имеющейся на данный момент информации комплекс будет испытан на практический перехват гиперзвуковой цели. Как заявляет источник, будет отработан полный цикл, т.е. засечка цели, сопровождение и перехват.

(...) на одном из военных полигонов в Заполярье состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом. Комплекс должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень

- заявил источник.

Какой комплекс будут испытывать военные не уточняется, лишь отмечается, что он "современный" и способен поразить цель на большой дальности в "сотни километров". Исходя из такой информации можно предположить, что на испытания будет отправлена зенитная ракетная система С-400 "Триумф" или новая ЗРС С-500 "Прометей". При чем второй вариант более вероятен, поскольку С-500 все же новая система, если только речь не идет о новых ракетах, разработанных для С-400. С другой стороны и "Триумф" и "Прометей" заявлены как комплексы ПРО, способные бороться с гиперзвуковым оружием.

Существует небольшая вероятность, что на испытания может быть отправлен новейший комплекс ПРО С-550, о разработке которого сообщалась совсем недавно, но на сегодняшний день никакой информации о создании опытного образца новой системы нет.
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19 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 08:26
    +9
    Что бы не отправили на испытания, главное что бы работало и сбивало. А, что это будет с-400 или с-500, роли не играет.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 08:50
      +8
      Меня, как ПВО-шника всегда радуют сообщения о новых возможностях ПВО.
      Сами не летаем и другим не дадим!
  2. Чарик
    Чарик Сегодня, 08:38
    -6
    а им главное прокричать(кто пишет),что -это С-... и чем больше цифра тем страшней
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 08:53
      0
      И чем отличается пуск в условиях Арктики от пуск в условиях средней полосы.
      Просто напоминаю, космодром Плесецк находится на Крайнем Севере и ничего работает не задумываясь о природных условиях
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:17
        +1
        Вариант мобильной российской ПРО страшит.
      2. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 10:55
        +2
        1)учения
        2)более точные данные по эксплуатации комплексов при низких температурах
      3. 1976AG
        1976AG Сегодня, 11:16
        +2
        Цитата: ВАШ
        И чем отличается пуск в условиях Арктики от пуск в условиях средней полосы.
        Просто напоминаю, космодром Плесецк находится на Крайнем Севере и ничего работает не задумываясь о природных условиях



        Температурой отличается. Не зря для арктических условий создается специальная техника. Для большинства военной техники температурный диапазон указывается от +50 до -50, но ведь для Арктики -50 далеко не предел.
        1. ВАШ
          ВАШ Сегодня, 11:59
          0
          В арктической зоне постоянно стояли наши части ПВО. И не было это чем-то выдающимся.
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 12:45
            +1
            А гиперзвуковые цели тоже всегда перехватывали ? Тогда были другие ракеты ПВО. Современными ракетами, способными перехватывать гиперзвуковые цели, значит еще не стреляли. Вроде все просто и понятно. Не знаю почему вас это так удивляет.
            1. ВАШ
              ВАШ Сегодня, 12:52
              -1
              Естественно.Вы этого что не знали?
              Баллистические ракеты по вашему на каких скоростях летают?
              1. 1976AG
                1976AG Сегодня, 12:58
                +1
                "Естественно.Вы этого что не знали?"

                Да я по простоте душевной думал, что ракеты ПВО за последние 30 - 40 лет немного обновились.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 10:30
      0
      Цитата: Чарик
      а им главное прокричать(кто пишет),что -это С-... и чем больше цифра тем страшней



      Кому страшней ?
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 10:46
        -1
        какая разница какой комплекс собьёт цель -400й или 500й или 550й,"современным" может и С 300 быть какой-нибудь модификации последней,ВРИа новости они такие
  3. Чарик
    Чарик Сегодня, 09:30
    -1
    А можно ли связать А-50 и С-...,А-50 сверху дальше засечёт цели и даст целеуказ для комплекса?
    1. Lykases1
      Lykases1 Сегодня, 11:03
      0
      Не только можно но и нужно. Только самолётов таких у нас мало
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 11:38
        0
        Ну уж один то можно выделить для дежурства там или на постоянку.
  4. Tektor
    Tektor Сегодня, 11:10
    +1
    Cкорей всего, могут испытать Абакан - это дальнобойная часть от С300В4 с зур 9М82МД с дальностью порядка 400 км.
  5. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:43
    +1
    Существует небольшая вероятность, что на испытания может быть отправлен новейший комплекс ПРО С-550, о разработке которого сообщалась совсем недавно, но на сегодняшний день никакой информации о создании опытного образца новой системы нет.
    Никогда не говори "никогда" ! В первых сообщениях упоминалось, что некоторые "компоненты" (протообразцы) будущей ЗРС существуют , ибо С-550 разрабатывается с использованием опыта создания ,испытаний систем С-400 ,С-500 ! И ряд компонентов,тех.решений систем С-400 , С-500 будут использоваться в качестве "протообразцов" при разработке будущей системы !
  6. businessv
    businessv Сегодня, 16:37
    0
    Испытания "современного" российского комплекса противоракетной обороны
    Интересно, почему "современный", а не современный?! Если речь идёт об С- 400, С- 500, то они современные без кавычек.