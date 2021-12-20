Современный российский комплекс ПРО испытают на перехват гиперзвуковых целей в арктических условиях

(...) на одном из военных полигонов в Заполярье состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом. Комплекс должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень

Испытания "современного" российского комплекса противоракетной обороны (ПРО) пройдут в арктических условиях до конца года. Военные отработают перехват гиперзвуковой цели.До конца года в Арктике пройдут испытания российского комплекса ПРО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По имеющейся на данный момент информации комплекс будет испытан на практический перехват гиперзвуковой цели. Как заявляет источник, будет отработан полный цикл, т.е. засечка цели, сопровождение и перехват.- заявил источник.Какой комплекс будут испытывать военные не уточняется, лишь отмечается, что он "современный" и способен поразить цель на большой дальности в "сотни километров". Исходя из такой информации можно предположить, что на испытания будет отправлена зенитная ракетная система С-400 "Триумф" или новая ЗРС С-500 "Прометей". При чем второй вариант более вероятен, поскольку С-500 все же новая система, если только речь не идет о новых ракетах, разработанных для С-400. С другой стороны и "Триумф" и "Прометей" заявлены как комплексы ПРО, способные бороться с гиперзвуковым оружием Существует небольшая вероятность, что на испытания может быть отправлен новейший комплекс ПРО С-550, о разработке которого сообщалась совсем недавно, но на сегодняшний день никакой информации о создании опытного образца новой системы нет.