Источник сообщил об изменениях в программе лётно-конструкторских испытаний МБР РС-28 «Сармат»

Очередные изменения внесены в программу испытаний новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Об этом утверждает источник в российском ОПК.
Летно-конструкторских испытаний новой МБР "Сармат" в этом году не будет, утверждает источник, на который ссылается ТАСС, первый запуск ракеты в рамках ЛКИ переносится с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года. При этом никаких других подробностей источник не привел, также не названа причина такого переноса.
Информация неофициальная, ни разработчик, ни военные ее никак не комментируют, но это уже третий или четвертый перенос первого пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний. Ранее сообщалось, что летно-конструкторские испытания МБР "Сармат" должны были стартовать в третьем квартале этого года и планировалось провести три пуска, затем появилась информация о переносе испытаний на четвертый квартал и двух пусках в ноябре и декабре. Потом источник в ОПК сообщил об одном пуске в декабре и продолжении испытаний в следующем году. Теперь все переносится на 2022 год.
Пока точно известно, что все пуски будут проведены из шахтной установки на космодроме Плесецк.
Стоит подчеркнуть, что все вышеперечисленные данные были получены от источников в ОПК, официальных сообщений на эту тему не было. В Минобороны как заявляли раньше, что испытания МБР завершатся в 2022 году и ракета встанет на боевое дежурство, так и продолжают это говорить, никак не комментируя ход испытаний и просто готовясь к принятию ее на вооружение.
МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"), ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард".