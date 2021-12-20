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Источник сообщил об изменениях в программе лётно-конструкторских испытаний МБР РС-28 «Сармат»

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Очередные изменения внесены в программу испытаний новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Об этом утверждает источник в российском ОПК.


Летно-конструкторских испытаний новой МБР "Сармат" в этом году не будет, утверждает источник, на который ссылается ТАСС, первый запуск ракеты в рамках ЛКИ переносится с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года. При этом никаких других подробностей источник не привел, также не названа причина такого переноса.

Информация неофициальная, ни разработчик, ни военные ее никак не комментируют, но это уже третий или четвертый перенос первого пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний. Ранее сообщалось, что летно-конструкторские испытания МБР "Сармат" должны были стартовать в третьем квартале этого года и планировалось провести три пуска, затем появилась информация о переносе испытаний на четвертый квартал и двух пусках в ноябре и декабре. Потом источник в ОПК сообщил об одном пуске в декабре и продолжении испытаний в следующем году. Теперь все переносится на 2022 год.

Пока точно известно, что все пуски будут проведены из шахтной установки на космодроме Плесецк.

Стоит подчеркнуть, что все вышеперечисленные данные были получены от источников в ОПК, официальных сообщений на эту тему не было. В Минобороны как заявляли раньше, что испытания МБР завершатся в 2022 году и ракета встанет на боевое дежурство, так и продолжают это говорить, никак не комментируя ход испытаний и просто готовясь к принятию ее на вооружение.

МБР РС-28 "Сармат" готовят на смену самой мощной в мире МБР шахтного базирования РС-20В "Воевода" (НАТО - SS-18 "Сатана"), ракета станет носителем гиперзвуковых блоков "Авангард".
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22 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:54
    +2
    Информация неофициальная, ни разработчик, ни военные ее никак не комментируют, но это уже третий или четвертый перенос первого пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний.
    Агенство ОБС уполномочено сообщить...
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 09:10
      +2
      Главное чтобы в 2022 году полетела и долетела куда нужно, для наших заклятых друзей.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:29
        -1
        Летно-конструкторских испытаний новой МБР "Сармат" в этом году не будет, утверждает источник, на который ссылается ТАСС, первый запуск ракеты в рамках ЛКИ переносится с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года. При этом никаких других подробностей источник не привел, также не названа причина такого переноса.

        Информация неофициальная, ни разработчик, ни военные ее никак не комментируют, но это уже третий или четвертый перенос первого пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний. Ранее сообщалось, что летно-конструкторские испытания МБР "Сармат" должны были стартовать в третьем квартале этого года и планировалось провести три пуска, затем появилась информация о переносе испытаний на четвертый квартал и двух пусках в ноябре и декабре. Потом источник в ОПК сообщил об одном пуске в декабре и продолжении испытаний в следующем году. Теперь все переносится на 2022 год.
        во как..
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 15:54
          0
          Удивительного ничего нет.
          Эксперименты, в этом деле, стоят весьма
          и весьма больших денег. Надо наверняка.
          Гнать "под елочку" испытания смысла нет.
          Да и с политической точки зрения, осечка
          нам сейчас совсем не нужна. ИМХО. hi
    2. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:22
      +6
      Объявлять точную дату испытаний, это верх кретинизма. НАТО сконцентрирует все средства разведки в нужных местах. А так пусть дежурят круглосуточно 365 суток в году. Это очень затратно. А мы о пуске узнаем постфактум. К тому же в России с 15 декабря начался священный месяц Бухабрь. Протрезвеем,- запустим. А сейчас нельзя,- ещё пульнем по Вашингтону, а сейчас ведь не сезон...
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 10:26
        +1
        Цитата: URAL72
        Объявлять точную дату испытаний, это верх кретинизма.
        Дык, вроде бы, должны предупредить их заранее ИЧСХ - взаимно.
        По договору какому-то.
        Вроде даже телеметрию нельзя шифровать?
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 10:47
          +1
          Предупредить должны, но не за месяц. Достаточно и пару часов. За это время Марьяту не подгонишь.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 12:16
            +1
            Цитата: URAL72
            Предупредить должны, но не за месяц. Достаточно и пару часов. За это время Марьяту не подгонишь.

            А зачем им "Марьятта"? Работать всё равно по Куре будут - а там у супостата и "Кобра Дэйн" рядом стоит, и всякие хитрые версии С-135 подтянутся.
      2. dzvero
        dzvero Сегодня, 10:54
        +3
        О пусках МБР всегда информируют другую сторону. Кроме того выпускают и NOTАM-ы для авиации и кораблей. По срокам - не менее трех дней до события.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:58
    +2
    Подскажите, почему у меня не отображаются в течение некоторого времени посты.
    Вообще не возможно исправить или дополнить чего-либо...
    А потом появляются!
    Спустя, примерно, пять минут.
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 09:15
      +2
      Цитата: Victor_B
      почему у меня не отображаются в течение некоторого времени посты. Вообще не возможно исправить или дополнить чего-либо... А потом появляются! Спустя, примерно, пять минут.

      Да, именно так...
      Проблемы на сайте, уже несколько дней.
    2. Split
      Split Сегодня, 09:18
      0
      А вот я знаю ответ drinks
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 09:31
        -2
        Цитата: Split
        А вот я знаю ответ drinks

        нет такого,чтоб влево...
    3. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 09:18
      -7
      По ходу цензура в нашей свободной стране.
    4. kot423
      kot423 Сегодня, 09:19
      +3
      Цитата: Victor_B
      Спустя, примерно, пять минут.

      Мало того, так даже когда "колокольчик" (ответ на свое сообщение) срабатывает - то этот ответ не высвечивается. Либо перезагрузить сайт (не всегда помогает), либо ждать.
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 09:52
        +1
        Цитата: kot423
        Цитата: Victor_B
        Спустя, примерно, пять минут.

        Мало того, так даже когда "колокольчик" (ответ на свое сообщение) срабатывает - то этот ответ не высвечивается. Либо перезагрузить сайт (не всегда помогает), либо ждать.
        Вот сегодня экспериментально установил, что текст "проявляется" через 5 минут.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 15:59
          0
          Текст еще видно у вас, в ваших сообщениях.
          Там его можно подредактировать, если что. wink
          Анимированные смайлики зато вернулись. good
  3. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 09:32
    +4
    автор, РС-20в- не совсем некорректное обозначение, оно было указано в договоре СНВ-1..
    лучше по нашему- Р-36М2 "Воевода"
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:24
      +1
      Цитата: советник 2 уровня
      лучше по нашему- Р-36М2 "Воевода"

      Лучше по ихнему... "Сатана" !
  4. Dos
    Dos Сегодня, 10:26
    -1
    На то они и испытания, чтобы всё возможное обкатать и проверить досконально!Теперь возможности другие, да и требования к конечному продукту тоже.Это не от "Фау" к Р-7 прыгнуть.
  5. Ватанадзе
    Ватанадзе Сегодня, 14:30
    0
    https://onsmi.ru/2017/05/13/minoborony-raketnyy-kompleks-sarmat-budet-prinyat-na-vooruzhenie-k-2020-godu.html
  6. Petio
    Petio Сегодня, 17:11
    0
    В Росии никога не делали ракету такого класса после СССР. Ето будет последния тяжелая МБР с жидким горючем в мире.Так что проблеми ожидаеми. Но думаю сделают все таки. Р-36М2 надо заменить.