Американским журналом истребитель Checkmate признан одним из десяти главных мировых достижений в военной авиационной сфере 2021 года

Легкий истребитель Су-75 Checkmate российской разработки признали одним из десяти главных мировых достижений в военной сфере за 2021 год. Также в лидеры рейтинга попали первая заправка в воздухе при помощи БПЛА и успешные испытания режима «беспилотного ведомого».Список опубликовал авторитетный американский журнал Aviation Week & Space Technology.Журнал напоминает, что истребитель является детищем российской компании «Сухой», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Предполагается, что его первые летные испытания состоятся в 2023 году. А уже в 2025-м в России приступят к серийному выпуску Checkmate.Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что этот российский самолет выгодно отличается от своих зарубежных аналогов доступной ценой и высокой массой полезной нагрузки, которую способен нести. Он считает, что Checkmate по своим техническим и боевым характеристикам не только сопоставим с истребителем F-35 производства США, но и по ряду параметров его превосходит.В истребителе внедрены самые современные разработки российских инженеров. Большой интерес зарубежных потенциальных покупателей могут вызвать наличие у самолета искусственного интеллекта и его открытая архитектура конструкции, позволяющая учитывать потребности разных заказчиков.В американской прессе указывается на то, что, несмотря на наличие самолёта The Checkmate пока лишь в виде макета, у него весьма серьёзные перспективы. В комментариях западных пользователей отмечено, что «если бы у русских было столько же денег, сколько их в военном бюджете США, то The Checkmate бы уже поднялся в воздух и завоевал рынки в разных странах мира».