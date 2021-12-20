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Американским журналом истребитель Checkmate признан одним из десяти главных мировых достижений в военной авиационной сфере 2021 года

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Легкий истребитель Су-75 Checkmate российской разработки признали одним из десяти главных мировых достижений в военной сфере за 2021 год. Также в лидеры рейтинга попали первая заправка в воздухе при помощи БПЛА и успешные испытания режима «беспилотного ведомого».


Список опубликовал авторитетный американский журнал Aviation Week & Space Technology.

Журнал напоминает, что истребитель является детищем российской компании «Сухой», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Предполагается, что его первые летные испытания состоятся в 2023 году. А уже в 2025-м в России приступят к серийному выпуску Checkmate.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отмечал, что этот российский самолет выгодно отличается от своих зарубежных аналогов доступной ценой и высокой массой полезной нагрузки, которую способен нести. Он считает, что Checkmate по своим техническим и боевым характеристикам не только сопоставим с истребителем F-35 производства США, но и по ряду параметров его превосходит.

В истребителе внедрены самые современные разработки российских инженеров. Большой интерес зарубежных потенциальных покупателей могут вызвать наличие у самолета искусственного интеллекта и его открытая архитектура конструкции, позволяющая учитывать потребности разных заказчиков.

В американской прессе указывается на то, что, несмотря на наличие самолёта The Checkmate пока лишь в виде макета, у него весьма серьёзные перспективы. В комментариях западных пользователей отмечено, что «если бы у русских было столько же денег, сколько их в военном бюджете США, то The Checkmate бы уже поднялся в воздух и завоевал рынки в разных странах мира».
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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40 комментариев
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  1. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Сегодня, 09:34
    -3
    Сомневаюсь я однако, чтобы прям так быстро запустили в серию, может на деньги и для иностранных заказчиков и естественно наших, то может наши и будут работать в три смены.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:41
      -1
      Американским журналом истребитель Checkmate признан одним из десяти главных мировых достижений в военной авиационной сфере 2021 года
      Сегодня, 09:28
      то чего нет в железе...ф 16 сразу списали.все.мы помним и СУ 57,и "арматы". с нашей "расторопностью" эти " шахимат" поступят в продажу лет через 15...когда устареют. не так ?
    2. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 09:44
      +5
      Ну какие могут быть смены если еще летного образца нет. Обещают только в 2023 полетит опытный образец.
      1. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Сегодня, 09:54
        +3
        ВАШ (Владимир)
        Я имел ввиду, что пойдёт в серию с 2025 года, что по моему уж очень оптимистично.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 10:40
          0
          если самолет делать с нуля,То да,а вот если брать набор проверенных решений,да и провести заранее все проектные работы,то почему бы и нет
          1. ВАШ
            ВАШ Сегодня, 12:10
            -2
            Так он и делается с нуля.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 12:32
              -1
              с нуля это когда нет никаких наработок,а наработок у Сухого более чем достаточно,осталось банально скомпоновать все вместе..а с учетом что они как минимум уже полтора года работают над этим,в общем не вижу проблем больших.
              1. ВАШ
                ВАШ Сегодня, 12:56
                -1
                Если так то да. Осталось только в производство и продавать
          2. Арпад
            Арпад Сегодня, 12:28
            +1
            Цитата: Барбарис25
            если самолет делать с нуля,То да,а вот если брать набор проверенных решений,да и провести заранее все проектные работы,то почему бы и нет

            Потому что - нет.
            Его родитель су-57 , ещё не готов, а тут типа на его базе и в 2025 уже готовый образец- ни реально.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 12:33
              -1
              1)кто сказал что су-57 не готов?он как раз есть,летает и довольно много..не готов двигатель второго этапа,но он на су-75 пока и не предлагается,там и текущего двигателя из-за однодвигательной схемы за глаза хватит
              1. Арпад
                Арпад Сегодня, 12:45
                +2
                Цитата: Барбарис25
                1)кто сказал что су-57 не готов?он как раз есть,летает и довольно много..не готов двигатель

                Сколько их штук? Принят на вооружение?
                Закончил гос.испытания?
                1. Барбарис25
                  Барбарис25 Сегодня, 13:15
                  -1
                  10 машин построено,1 серийный в войсках, ещё 4 будут поставлены до конца года, испытания с двигателем второго этапа будут завершены в 22ом году, госы до 24го года и начало поставок с двигателем второго этапа будут тогда же
                  1. ВАШ
                    ВАШ Сегодня, 13:49
                    +4
                    Цитата: Барбарис25
                    ещё 4 будут поставлены до конца года,

                    Вы в этом уверены? До конца года 10 дней. Думаете успеют?
                    1. Барбарис25
                      Барбарис25 Сегодня, 13:54
                      -2
                      ну вот через 10 дней и узнаем)
                  2. Арпад
                    Арпад Сегодня, 14:41
                    +1
                    Цитата: Барбарис25
                    10 машин построено,1 серийный в войсках, ещё 4 будут поставлены до конца года, испытания с двигателем второго этапа будут завершены в 22ом году, госы до 24го года и начало поставок с двигателем второго этапа будут тогда же

                    Неочем да же говорить.
                    57 только госу в24м закончит, а они на его базе 75 уже в 25 на экспорт собираются поставлять.
                    Пустое словоблудие
                    1. Барбарис25
                      Барбарис25 Сегодня, 16:41
                      -1
                      словоблудие-это писать что-то по теме даже её не изучив.Есть контракт на поставку су-57 :
                      До конца 2024 года планируется поставить 22 самолёта Су-57 из числа 76 законтрактованных, остальные 54 будут поставлены в 2025—2028 годах.


                      Так что как видите машина будет строиться вокруг готового АЛ-41Ф1, а потом изделия 30..Так что меньше словоблудия и больше изучайте тему
      2. frruc
        frruc Сегодня, 12:05
        +6
        Обсуждать нечего, кроме макета привязанного к потолку.
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:34
    +10
    Легкий истребитель Су-75 Checkmate российской разработки признали одним из десяти главных мировых достижений в военной сфере за 2021 год.
    Толи льстят, толи троллят...
    А вот что боятся и уважают - сомневаюсь.
    Журналюги - они такие затейники!
    Ради красного словца...
    1. Pavel73
      Pavel73 Сегодня, 09:41
      +11
      Троллят, скорее всего. Слово "достижение" применительно к данному самолёту пока преждевременно.
    2. Арпад
      Арпад Сегодня, 09:42
      +8
      Цитата: Victor_B
      Толи льстят, толи троллят...
      А вот что боятся и уважают - сомневаюсь.

      Троллинг, Как можно посчитать за достижение чего вообще ещё в природе нет
    3. SergKam
      SergKam Сегодня, 09:51
      +4
      Толи льстят, толи троллят...

      То ли переводчик постарался, ради кликбейта.

      Вообще статья о событиях, а не о достижениях.
    4. Косм22
      Косм22 Сегодня, 10:21
      +8
      Уже привычное журналистское кудахтанье над еще не снесенным яйцом.
      Что признано одним из десяти главных мировых достижений в военной сфере за 2021 год - самолет или проект?
      И как может "этот российский самолет выгодно отличаться от своих зарубежных аналогов доступной ценой и высокой массой полезной нагрузки", если его не существует в природе?
  3. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 09:41
    -8
    Checkmate по своим техническим и боевым характеристикам не только сопоставим с истребителем F-35 производства США, но и по ряду параметров его превосходит.

    Это правда. Мне очень приятно читать эту правду.
    В Пентагоне истерика. Шахмат ещё ни разу не взлетел, а уже превосходит их пингвина. А когда взлетит... да ещё и сотнями штук... да они ж там тупые из окон начнут выбрасываться.
    Русские летят! Знай наших!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:25
      +6
      Цитата: Инженер Щукин
      Checkmate по своим техническим и боевым характеристикам не только сопоставим с истребителем F-35 производства США, но и по ряду параметров его превосходит.

      Это правда. Мне очень приятно читать эту правду.
      В Пентагоне истерика. Шахмат ещё ни разу не взлетел, а уже превосходит их пингвина. А когда взлетит... да ещё и сотнями штук... да они ж там тупые из окон начнут выбрасываться.
      Русские летят! Знай наших!

      "спидинфо" почитайте, годов 90х..
  4. SergKam
    SergKam Сегодня, 09:48
    +9
    Не достижения, а события - так правильней статья переводится.

    Aerospace Highlights Of 2021
  5. shoroh
    shoroh Сегодня, 09:53
    -14
    Су-75 классная машина. Жаль, опоздала на 3 мировую....
  6. TEM
    TEM Сегодня, 09:54
    +1
    Модель - пустышку по определению нельзя называть достижением !!! 2023 - 2025 годы всё расставят по местам ...
    1. Шарющий Любитель
      Шарющий Любитель Сегодня, 10:46
      -5
      к тому времени уже 404-й уж точно не будет.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:56
    +3
    Пиар от анонимов процветает.
    Вроде, никогда раньше на Aviation Week & Space Technology не ссылались.

    Обещалки то неплохие, жаль ни арабы, ни военные с баблом не спешат расстаться.
    И даже габаритов самолета пока нет
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:11
      0
      представим,что это 1 апреля..
  8. dimy44
    dimy44 Сегодня, 10:03
    +4
    выгодно отличается от своих зарубежных аналогов доступной ценой и высокой массой полезной нагрузки, которую способен нести
    Я считал, что подобные данные получают практически, ценой многочисленных испытаний, неутешительных выводов и доработок. Не рановато ли петь такие дифирамбы, глядя на макет?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: dimy44
      е рановато ли делать такие выводы, глядя на макет?
      смеётесь ?а как же маркетинг, вдувание в уши....
  9. Al_lexx
    Al_lexx Сегодня, 10:09
    -4
    Забавно, овцеящеры пиарят наши вооружения.
    Впрочем, это не удивляет, но именно забавляет. Потому, как, это не в первый раз.
    Однако, тут есть некоторые сомнения в их искренности. Я не знаю, да и не могу знать, на сколько и действительно хорош этот проект. Вполне возможно, что это некий образчик (в их понимании) гонки за Луну, когда противник сам себя изматывает безмерными расходами.
    Грущу, по КБ МИГ....
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 10:25
      -2
      Al_lexx (Алексей)
      Нет, ну если они говорят, что все технологии уже отработаны на Су-57, то можно достаточно быстро запустить в серию, главное чтобы был реальный покупатель.
    2. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:28
      +3
      Цитата: Al_lexx
      Забавно, овцеящеры пиарят наши вооружения.
      смишно патамушта... пусть все ржут.
  10. Хорт
    Хорт Сегодня, 10:25
    +5
    а есть ссылка на саму статью то?
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:32
    -3
    Цитата: «если бы у русских было столько же денег, сколько их в военном бюджете США, то The Checkmate бы уже поднялся в воздух и завоевал рынки в разных странах мира»
    Так пора уже, или опять растянем на 10-12 лет?
  12. Марсианин
    Марсианин Сегодня, 10:39
    -3
    Тролят....так тонко. Сей литак мертворождённая мрия....Он не нужен РФ, куда девать то что есть. Ну а за бугор США не допустят.
  13. Шарющий Любитель
    Шарющий Любитель Сегодня, 10:52
    -4
    Цитата: TEM
    Модель - пустышку по определению нельзя называть достижением !!! 2023 - 2025 годы всё расставят по местам ...

    Вспоминается: мост, калибр и многое другое. Так-же говорили, что не построим и мультики рисуем, и прочее.
    1. Вольный Каменщик
      Вольный Каменщик Сегодня, 12:26
      +2
      Что сложного в постройке одного несчастного моста? Китай вводит в эксплуатацию по несколько таких мостов каждый год и никто не преподносит это как великое достижение.
      Что сложного в создании Калибра? Это аналог американского Томагавка времён холодной войны.
      Шахмат пока всего лишь макет, и неизвестно, когда он превратится в реальный истребитель, да и превратится ли вообще. Сколько лет разрабатывают Су-57, а все никак не доведут до ума.