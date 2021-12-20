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В российском Минобороны турецкие беспилотники Bayraktar назвали «лёгкой мишенью» для ЗРПК «Панцирь»

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Турецкие беспилотники Bayraktar, которыми так гордится Украина, являются легкой целью для российских зенитных комплексов. Об этом сообщили в российском Минобороны.


Вопрос о турецких беспилотниках был задан заместителю начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрию Муравкину. Комментируя слухи о "неуязвимости" БПЛА Bayraktar программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым, он назвал их очень легкой целью для российских зенитных комплексов, таких как "Панцирь". По словам Муравкина, турецкий беспилотник имеет скоростные и массово-габаритные характеристики, делающие его доступной целью.

Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень

- заявил он, добавив, что сбить Bayraktar может даже расчет, подготовленный на "удовлетворительно".


Ответил полковник и на вопрос о поражении российских ЗРПК "Панцирь" турецкими беспилотниками. По его словам, такие случаи действительно были, но не в том количестве, как заявляла турецкая пресса. В основном были поражены комплексы, находящиеся не в боевом режиме или без экипажа. Такие ЗРПК, стоящие на вооружении армий Сирии и Ливии, Муравкин назвал "полигонными мишенями" для турецких беспилотников.

(...) Если в "Панцире" нет расчета, если расчет стоит на улице, если "Панцирь" не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов Bayraktar

- добавил полковник.

Напомним, что для российской армии разработан новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", в котором исправлены все недостатки, присущие базовой модели. В отличие от уже стоящего на вооружении ЗРПК "Панцирь-С", новый комплекс получил на вооружение ракету с увеличенной скоростью (до 5 Махов против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С"). Кроме того, "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с активной фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.
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86 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 09:32
    +9
    Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень
    Ну цель-то для Панциря реально учебная!
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 09:46
      0
      Дак в этом и никто и не сомневался, уж если американский Стелс умеем сбивать, то какой то турецкий беспилотник однозначно.
      1. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Сегодня, 11:23
        +1
        Вся турция минусует, Россия проснись.
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 11:47
          +8
          Цитата: Александр Иванов_11
          Вся турция минусует, Россия проснись.

          Цитата: Александр Иванов_11
          Весь израиль минусует, Россия проснись.


          Турция не Турция, Израиль не Израиль, но представители племени "скачидопота" люто беснуются yes
          Они же полутора десятками Байрактаров хотят всю войну победоносно выиграть, а тут такое разочарование
      2. Karos
        Karos Сегодня, 14:52
        -1
        Какой пост такая и реакция, 1 на 1 конечно Панцирь может и уничтожит, но есть множество факторов, начиная от боеготовности и заканчивая расстоянием друг от друга.... Бомбачки бывают разные по дальности полета.... А если Панцирь обнаружат после первого выстрела и направят туда 100 ложных целей которые пару тысяч баксов стоят и 2-3 реальных байрактара которые уже до цели точно долетят. Вообшем такую чушь мог высказать или дилетант, или просто военная агитация.... Возьмите пример Карабахской войны, как ложные цели вскрывали позиции, а уже сзади стоявшие боевые дроны уничтожали. Сейчас 1 на 1 не кто не воюет....
        Надо менять стратегию войны, а не агитацией маяться.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 12:50
      +1
      Судя по вот этому объявлению, которое висит в израильском интернете третью неделю и было сегодня продублировано трижды ещё и в фэйсбуке, то наши комплексы "Панцирь" выбили с неба не только турецкие байрактары ... но и израильские избранные и их надо срочно делать, чтоб заменить отсутствующие и сбитые....
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      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:09
        +2
        Это что за безобразие 7-17? Рабочий день в 10 часов продолжительностью, за вычетом обеда выходит 9 часов. Это же нещадная эксплуатация, куда смотрят профсоюзы!
      2. Влад Барятинский
        Влад Барятинский Сегодня, 13:42
        +1
        Цитата: Маз
        СРОЧНО!НА ЗАВОД БЕСПИЛОТНИКОВ ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ/ЦЫ! 7-17
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        Маз!
        Не палите «агентуру».
  2. просто экспл
    просто экспл Сегодня, 09:32
    -20
    в МО когда то слышали слово (точнее название) Ливия?
    оно им ничего не говорит ?
    я в курсе что байрактаров там спустили несколько десятков, но и Панцирей сожжено не одна штука.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 09:46
      -34
      После таких интервью и рождается неверие в слова официальных лиц. Панцири, в том числе, уничтожались и в полностью боеспособном состоянии, на 1:50 минуте видео вообще видно что идут попытки сбить израильскую ракету.
      1. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 09:59
        +11
        тут стоит отметить что в Сирии панцири били артиллерией которую дроны наводили издалека
        Израиль уничтожил несколько панцирей но там емнип или расчеты отстреляли БК и сидели рядом или били залпом и он не смог сбить все.
        хотя никто и не отрицает что на первые Панцири имели проблемы по работе с БПЛА , они не реагировали слишком медленные цели и там еще че то было, наши потом на Хмейми Торы и подогнали .
        но сейчас те косяки исправили .
        1. LZ50
          LZ50 Сегодня, 13:30
          +4
          тут стоит отметить что в Сирии панцири били артиллерией которую дроны наводили издалека
          стоит спросить какого хрена Панцири делали в зоне поражения артиллерии? какой умник определил Панцирям это место в боевых порядках, комплекс не войсковой.
          Израиль уничтожил несколько панцирей но там емнип или расчеты отстреляли БК и сидели рядом или били залпом и он не смог сбить все.
          и как это всё перекликается с вашим предыдущим коментом про Ливию
        2. abrakadabre
          abrakadabre Сегодня, 14:02
          +1
          Израиль уничтожил несколько панцирей но там емнип или расчеты отстреляли БК и сидели рядом или били залпом и он не смог сбить все.
          Это напрямую демонстрирует, что:
          1. Эффективность ПВО сильно повышается при эшелонировании.
          2. Требуется кратное резервирование позиций как по боекомплекту, так и по пусковым установкам. Чтобы нападающему было сложнее перегрузить отдельно взятую позицию.
      2. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Сегодня, 10:00
        +4
        А что эта великая изральская ракета сделана в другой Галактике и сильно отличается от наших по характеристикам и поэтому она неуязвима?
        1. Александр Иванов_11
          Александр Иванов_11 Сегодня, 11:22
          +1
          Весь израиль минусует, Россия проснись.
          1. Влад Барятинский
            Влад Барятинский Сегодня, 12:45
            0
            Саша, вам бы нервы подлечить, не помешало.
            1. Александр Иванов_11
              Александр Иванов_11 Сегодня, 13:17
              -3
              Владик, мне в отличии от вас, за Державу обидно...
              1. Влад Барятинский
                Влад Барятинский Сегодня, 13:33
                -1
                Цитата: Александр Иванов_11
                Владик, мне в отличии от вас, за Державу обидно.

                ...нет проблем!
                Вот только обьясните.При чём Израиль, «-» , «Держава» и «обида».
                P.S.
                Вообще то, Владимир.
                А так, «не парьтесь».
                1. Александр Иванов_11
                  Александр Иванов_11 Сегодня, 15:06
                  +1
                  Вам Владимир к сожалению этого никогда ни понять, не парьтесь.
                  1. Влад Барятинский
                    Влад Барятинский Сегодня, 17:18
                    0
                    Цитата: Александр Иванов_11
                    Вам Владимир к сожалению этого никогда ни понять

                    Вы просвятите, не чурайтесь «смертных».
      3. sivuch
        sivuch Сегодня, 10:05
        +12
        Если Вы не заметили - Муравкин говорил конкретно о Байрактарах . Когда он так же скажет о Харопах и прочиих Харпи - тогда будут основания для недоверия .
      4. VORON538
        VORON538 Сегодня, 10:06
        +21
        А что у вас там делает "жовто блакидный" глаз?Этот ролик был запилен специально для поднятие боевого духа ваших "военов света":)))?Мол,"ща нам турки вундервафлю дадут,и мы Москву вот вот теперь точно одолеем":)))?На каждую вашу хитрую дупу в МО РФ найдется болт с правильной резьбой:)))
      5. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 10:15
        +2
        А что такого то он сказал? Я что то не вижу фразу что все полностью так отработали. В основном это значит большую часть ) Но не все.
      6. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 10:21
        +7
        ну если пустить 20 ракет на 1 зрпк,то почему бы и нет?
      7. Грибок
        Грибок Сегодня, 10:23
        0
        Всё зависит от операторов Панцирей. Есть видео где ливийцы сидят в Панцире и две минуты ловят цель. Естественно их за эти две минуты 10 раз уничтожат. Так что в операторах дело.
      8. Хагалаз
        Хагалаз Сегодня, 11:06
        +1
        А вы сами то не видите разницы между винтовым безпилотником и ракетой? Степень подготовки рассчёта у вас не вызвала сомнения?
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 09:47
      +8
      Цитата: просто экспл
      в МО когда то слышали слово (точнее название) Ливия?
      оно им ничего не говорит ?

      как они туда попали вы тоже в курсе?
      кто подготавливал расчёты?
      1. Дмитрий Владимирович
        Дмитрий Владимирович Сегодня, 09:55
        -16
        Цитата: Наводлом
        как они туда попали вы тоже в курсе?
        кто подготавливал расчёты?

        То есть, вы хотите сказать, что расчеты ЗРПК Панцирь в Ливии были подготовлены на "неудовлетворительно"?
        Все эти поражения в Сирии и Ливии сыграли отрицательно, на имидже ЗРПК
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 10:03
          +11
          Цитата: Дмитрий Владимирович
          То есть, вы хотите сказать, что расчеты ЗРПК Панцирь в Ливии были подготовлены на "неудовлетворительно"?

          каким образом они могли быть подготовлены удовлетворительно, если РФ в Ливию эти комплексы не поставляла?
          1. venik
            venik Сегодня, 12:19
            +7
            Цитата: Наводлом
            каким образом они могли быть подготовлены удовлетворительно, если РФ в Ливию эти комплексы не поставляла?

            =========
            Туда из Эмиратов поставили самую первую версию "Панцирей" и местные (ливийские) расчеты. Получилась такая себе 2-я "производная": наши готовили арабов, а те арабы готовили других арабов! Чего ж тут ждать?
            А вообще-то об эффективности "Панцирей" достаточно говорит опыт их применения в Хмеймиме. Вот только ранние данные:

            Хорошо видно, что подавляющее большинство целей (причем иногда достаточно сложных) поражалось первой же ракетой!
            Проблемы у "Панциря" как выяснилось были с очень малоразмерными и очень тихоходными целями, летящими на сверхмалых высотах.... Пришлось ее решать. hi
        2. Hermit21
          Hermit21 Сегодня, 10:10
          +11
          Все эти поражения в Сирии и Ливии сыграли отрицательно, на имидже ЗРПК


          Так сыграли, что очередь за "Панцирями" на годы вперёд.
        3. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 12:02
          +6
          Цитата: Дмитрий Владимирович
          Все эти поражения в Сирии и Ливии сыграли отрицательно, на имидже ЗРПК
          Однако не на столько отрицательно, как был подпорчен имидж Пэтриота в С.Аравии, когда он предварительно был уничтожен хуситами, перед атакой по скоплению живой силы противника, в результате чего погибло до сотни солдат и 12 представителей командного состава. Ну а прилёты хуситских ракет и беспилотников по аэропортам и НПЗ саудитов, вообще поставили под сомнение эффективность этой системы.
      2. просто экспл
        просто экспл Сегодня, 10:01
        0
        я в курсе что там Панцири были из ОАЭ и рассчеты были арабские .
        но у Панциря есть автоматический режим , там вообще прохрен есть расчет или нет
        именно в таком режими Панцирь ОАЭ в Йемене сбил саудовскую вертушку.
        у первых панцирей были проблемы , сейчас их вроде как устранили , но у необновленных ЗРПК эти проблемы сохранились .
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 10:42
          +7
          Цитата: просто экспл
          но у Панциря есть автоматический режим

          Госпидя! Ну есть же люди ,которым скажи : "Автоматический режим !"; так они любой девайс в "роботы с ИИ" запишут ,толком не понимая что это означает ! belay Ну,нет у нас пока автономных роботов...Нету ! И про появившийся "автоматический режим" заявы последовали позднее поставок "Панцирей" в ОАЭ...
        2. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 11:03
          +6
          Цитата: просто экспл
          у Панциря есть автоматический режим , там вообще прохрен есть расчет или нет

          нет нужны тратить время и ресурсы на подготовку специалистов?
    3. LZ50
      LZ50 Сегодня, 09:56
      0
      а вы слышали такое как "всестороннее обеспечение боевых действий"? а в Ливии как это реализовывалось, поделитесь информацией пожалуйста!
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 10:04
        +2
        Цитата: LZ50
        а вы слышали такое как "всестороннее обеспечение боевых действий"? а в Ливии как это реализовывалось, поделитесь информацией пожалуйста!

        глупости не пишите
        мяч на вашей стороне
        если у вас есть информация - делитесь
        я могу поделиться только логикой
        1. LZ50
          LZ50 Сегодня, 10:17
          -4
          вопрос адресовался не вам, чего лезете логика хромает?
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 10:24
            +5
            Цитата: LZ50
            вопрос адресовался не вам, чего лезете логика хромает?

            уважаемый, у меня два оповещения об ответных комментариях.
            вы в свою очередь пишите, не цитируя коренной комментарий и не соблюдая пунктуацию.
            не удивляйтесь, что ваши сообщения неверно истолковывают.
            1. LZ50
              LZ50 Сегодня, 12:36
              -2
              точно хромает и нос длинный.
              1. Наводлом
                Наводлом Сегодня, 12:53
                +2
                Цитата: LZ50
                точно хромает и нос длинный.

                1. вы запятую пропустили. опять вас трудно понять. кто хромает? чей нос?
                2. свои слова в мой адрес о хромающей логике ничем не подтвердили
                3. про нос вовсе лишнее. это открытый публичный форум, а не ваш холодильник.

                будьте серьёзнее.
                1. LZ50
                  LZ50 Сегодня, 17:25
                  0
                  зато проверил брехню про цитирование и ответы на коменты. запятые сам расставишь учитель не маленький.
                  1. Наводлом
                    Наводлом Сегодня, 17:35
                    0
                    Цитата: LZ50
                    зато проверил брехню про цитирование и ответы на коменты.

                    какую именно брехню?
                    в чём она на ваш взгляд заключается?
                    вы опять свои слова ничем не подкрепляете
                    очень трудно понять, что вы имеете в виду
                    "думайте, что хотите"
                    очень странная манера вести с кем-либо диалог, совершенно не задаваясь при этом задачей быть понятым.
      2. Дмитрий Владимирович
        Дмитрий Владимирович Сегодня, 10:12
        -12
        Цитата: LZ50
        а вы слышали такое как "всестороннее обеспечение боевых действий"? а в Ливии как это реализовывалось, поделитесь информацией пожалуйста!

        Речь идет о том, что "Панцири" не обнаруживают малоразмерные беспилотники и барражирующие боеприпасы - есть более 3-х видео поражения "Панцирей, где ЗРПК в рабочем режиме сканирования и эти видео, гораздо весомей слов господина уважаемого полковника.
        1. LZ50
          LZ50 Сегодня, 10:37
          +4
          Баирактар относится к
          малоразмерные беспилотники и барражирующие боеприпасы
          ?
          слова полковника ВКС весомее долбящихся в глаза
        2. spectr
          spectr Сегодня, 11:30
          +3
          От позиции многое зависит. При неудачно выбранной позиции он и F-16 не увидит.
        3. Вадим237
          Вадим237 Сегодня, 12:18
          +1
          Если Вы внимательно посмотрите на бампер перевёрнутой сгоревшей машины и сравните его с Камазовским на котором Панцирь стоит станет видно это разные машины.
          1. LZ50
            LZ50 Сегодня, 17:28
            0
            смотреть надо не на бампер, а на переднюю пару гидроцилиндров опор: у Панциря она за 2 мостом, у этого дяди на фото выше между 1 и 2 мостом.
    4. Sovpadenie
      Sovpadenie Сегодня, 09:57
      +9
      если Вы смотрели сюжет ( я смотрел), то там разъяснили и показали как был уничтожен "Панцирь" в Ливии. Он находился на платформе, на которой его перевозили. А в Сирии, к примеру, расчёт стоял в сторонке, курил
      1. Арпад
        Арпад Сегодня, 10:09
        -5
        Цитата: Sovpadenie
        если Вы смотрели сюжет ( я смотрел), то там разъяснили и показали как был уничтожен "Панцирь" в Ливии. Он находился на платформе, на которой его перевозили. А в Сирии, к примеру, расчёт стоял в сторонке, курил

        Странно тогда Каким образом сирийский отстреливает ракеты если расчёт курит в сторонке
        1. Sovpadenie
          Sovpadenie Сегодня, 10:15
          +3
          по крайней мере это было в сюжете вчерашнего выпуска Вестей недели. А, что вы видели мне не известно
          1. Арпад
            Арпад Сегодня, 10:44
            -1
            Цитата: Sovpadenie
            по крайней мере это было в сюжете вчерашнего выпуска Вестей недели. А, что вы видели мне не известно

            Посмотреть ролик который приведнн сверху
            1. Disant
              Disant Сегодня, 13:42
              +3
              так этот древний затёртый до дыр ролик внимательно посмотрите - где там панцирь, стреляющий ракетами????
              ТАМ СКЛЕЙКА !!
              1. Арпад
                Арпад Сегодня, 14:39
                -3
                Цитата: Disant
                так этот древний затёртый до дыр ролик внимательно посмотрите - где там панцирь, стреляющий ракетами????
                ТАМ СКЛЕЙКА !!

                Нет там склейки
    5. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:03
      +9
      Цитата: просто экспл
      в курсе что байрактаров там спустили несколько десятков, но и Панцирей сожжено не одна штука.

      Ваш "протест" нисколько не опровергает слова полковника ! Я припоминаю ,в каких случаях поражались "ливийские" ЗРК... да ,примерно , в подобных ситуациях ,которые упомянул "товарисч полковник" ! Также не следует забывать , что "абсолютную неуязвимость " "Панцирей" никто не обещал ! Многое зависит от организации,структуры военных формирований, подготовки и ,даже. менталитета военнослужащих !
      1. Барбарис25
        Барбарис25 Сегодня, 10:23
        +3
        чтобы закрыть объект полностью нужен не 1 зрпк,а дивизион..а в Сирии и Ливии их никто не ставит в таких количествах на 1 объект
    6. Hermit21
      Hermit21 Сегодня, 10:13
      +6
      И почти все, если не все – были не в боевом положении. Ну и соотношение далеко не в пользу "Быдлоктаров". Что сказать-то хотел?
    7. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 12:15
      +3
      (...) Если в "Панцире" нет расчета, если расчет стоит на улице, если "Панцирь" не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов Bayraktar

      - добавил полковник.

      специально для оторванных от реальности. request
      в Ливии панцири потеряли на марше, то есть в нерабочем состоянии без экипажей.
      в то же время в Сирии 4 сирийских панциря (экспортной версии) вполне успешно отразили атаки байрактаров со счетом, по заявлениям сирийцев, 14:0. в Сирии почему-то ни одного панциря сирийские ПВО в этой операции не потеряли. во всяком случае свидетельств этому нет. в то время как обломков байрактаров представлено достаточно. yes
  3. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 09:37
    -2
    раньше было хуже,а теперь лучше.щас надо менять на все старые комплексы на
    " новую многофункциональную прицельную станцию с активной фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км".
  4. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 09:37
    -14
    Хаха, вот и лопнул пузырь пиара турецкой беспилотной курицы. Молодцы Минобороны, знают силу своего слова.
    В Baykar Makina сейчас истерика, расторжение контрактов повальное ждут.
    Юрию Муравкину впору Героя России. Все дипломатично стеснялись сказать правду, а он не постеснялся.
    1. Арпад
      Арпад Сегодня, 09:54
      -3
      Цитата: Инженер Щукин
      Хаха, вот и лопнул пузырь пиара турецкой беспилотной курицы. Молодцы Минобороны, знают силу своего слова.
      В Baykar Makina сейчас истерика, расторжение контрактов повальное ждут.
      Юрию Муравкину впору Героя России. Все дипломатично стеснялись сказать правду, а он не постеснялся.

      Дед на приеме у сексопатолога:
      — Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
      — Дед, а лет тебе сколько?
      — 85.
      — Дед, ну это же превосходно!
      — Да? А мой сосед говорит, что с женой ежедневно, а ему 95!
      — Ну так и вы говорите!
  5. Invoce
    Invoce Сегодня, 09:41
    +2
    Радует то, что начали уделять внимание и финансирование ВПК.
    Военка - двигатель экономики. Все разработки ВПК очень скоро будут применяться в промышленности и поступят в гражданский оборот.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 09:48
      +5
      Все разработки ВПК очень скоро будут применяться в промышленности и поступят в гражданский оборот.

      Почем там Панцирь?
      Хочу чтобы в гараже стоял, так, для гражданского оборота good
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 09:51
      0
      Цитата: Invoce
      Военка - двигатель экономики. Все разработки ВПК очень скоро будут применяться в промышленности и поступят в гражданский оборот.

      А эти мантры произносить каким образом ? В первой половине дня, с утра или перед обедом ?Во второй половине дня,после обеда или ближе к вечеру? Или 3 раза в день ...но перед едой или после ? what
      1. Harry.km
        Harry.km Сегодня, 11:47
        +3
        Цитата: Nikolaevich I
        перед едой или после ?


        Вместо! )))
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:45
    +3
    В российском Минобороны турецкие беспилотники Bayraktar назвали «лёгкой мишенью» для ЗРПК «Панцирь»
    laughing lol
    В российском Минобороны показали, что турецкие беспилотники «Bayraktar» для ЗРПК «Панцирь» - лёгкая мишень.
    good
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 09:54
    +12
    В различных СМИ, в том числе и арабских, фигурируют цифра 40.
    В Ливии и Сирии "панцирем" сбито более 40 турецких БЛА - "Байрактаров" и "Анка". Это 1/4 всех выпущенных БЛА в Турции, о чём она стыдливо умалчивает. Самую большую рекламу турки раскрутили в Нагорном Карабахе, а ни в Ливии и Сирии, где их сбивали как ворон.
    1. Арпад
      Арпад Сегодня, 09:59
      -7
      Цитата: askort154
      В различных СМИ, в том числе и арабских, фигурируют цифра 40.
      В Ливии и Сирии "панцирем" сбито более 40 турецких БЛА - "Байрактаров" и "Анка". Это 1/4 всех выпущенных БЛА в Турции, о чём она стыдливо умалчивает. Самую большую рекламу турки раскрутили в Нагорном Карабахе, а ни в Ливии и Сирии, где их сбивали как ворон.

      А что мешало их сбивать в карабахе?
      1. sivuch
        sivuch Сегодня, 10:08
        +11
        А что мешало их сбивать в карабахе?
        Отсутствие Панцирей и очень малое количество Торов .
        Это - помимо прочих , не менее важных причин .
      2. askort154
        askort154 Сегодня, 10:17
        +8
        Арпад.....А что мешало их сбивать в карабахе?

        Бардак во всём. Если Азейбарджан давно и тщательно готовился к войне, при чём, при усердной поддержки Турции и Израиля, то Армения "сопли жевала". Как говорится - "доверь
        стеклянный ......она и его разобьёт". hi
        1. aslan balayev
          aslan balayev Сегодня, 11:19
          0
          Цитата: askort154
          Арпад.....А что мешало их сбивать в карабахе?

          Бардак во всём. Если Азейбарджан давно и тщательно готовился к войне, при чём, при усердной поддержки Турции и Израиля, то Армения "сопли жевала". Как говорится - "доверь
          стеклянный ......она и его разобьёт". hi

          Армяне были заняты более важным занятием-почивали на лаврах
  8. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Сегодня, 10:05
    -13
    Цитата: askort154
    В различных СМИ, в том числе и арабских, фигурируют цифра 40.
    В Ливии и Сирии "панцирем" сбито более 40 турецких БЛА - "Байрактаров" и "Анка". Это 1/4 всех выпущенных БЛА в Турции, о чём она стыдливо умалчивает. Самую большую рекламу турки раскрутили в Нагорном Карабахе, а ни в Ливии и Сирии, где их сбивали как ворон.

    Приятно видеть настоящего патриота.
    Ему даже неважно какие СМИ писали. Настоящий патриот сердцем чувствует правду и рубит её при любой возможности.
    Наш человек. Держите плюс от меня.
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 11:11
      +3
      Инженер Щукин...Приятно видеть настоящего патриота.
      Ему даже неважно какие СМИ писали. Настоящий патриот сердцем чувствует правду и рубит её при любой возможности.
      Наш человек. Держите плюс от меня.

      Ваш сарказм понятен. Судя по вашей "биографии" на ВО,
      вы платный тролль, получающий дивиденды за количество минусов. Но на мне не заработали. Я "минусами" не пользуюсь
      принципиально. А СМИ вам, конечно, роднее и правдивее -
      те которые круглосуточно "русофобят". yes
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 13:00
        +8
        Для " инженера Щукина"
        Вот и группа поддержки ваша проявилась с "минусами".
        Тогда уж позвольте огласить ваше резюме на ВО.
        - все 296 ваших "комментарий", коллектив ВО оценил
        в 9738 "минуса". Очень убедительная оценка вашего
        троллинга "патриотизма" на ВО. Вам пора менять свой "ник", что и делают постоянно ваши " коллеги" из Украины и доморощенные "всёпропальщики". Да, я истинный Патриот России. Долго живу, много видел всего - Россия моя Родина.
        И поэтому, не позволю всяким укро- поляко-прибалто- навальным, осквернять историю и честь России. Вас было, и есть море гиен, но Россия была, и будет всегда вам не по зубам. yes
  9. Pastor
    Pastor Сегодня, 10:52
    +2
    Вряд ли это большой секрет, что:
    1. Тихоходная слабоманевренная цель является хорошей мишенью
    2. Арабы вояки никакие, что касается использования технологичного оружия
    1. aslan balayev
      aslan balayev Сегодня, 11:29
      -4
      Цитата: Pastor
      Вряд ли это большой секрет, что:
      1. Тихоходная слабоманевренная цель является хорошей мишенью
      2. Арабы вояки никакие, что касается использования технологичного оружия

      1. Тихоходная слабоманевренная цель иногда ябляется «плохой» мишенью. 2.Армяне в использовании тенологичного оружия на самом деле отстают от арабов.
      1. Harry.km
        Harry.km Сегодня, 11:50
        +1
        Цитата: aslan balayev
        Тихоходная слабоманевренная цель иногда ябляется «плохой» мишенью


        Это если нет станции оптического обнаружения.
  10. sen
    sen Сегодня, 12:55
    +3
    В российском Минобороны турецкие беспилотники Bayraktar назвали «лёгкой мишенью» для ЗРПК «Панцирь»

    Нет. Нужно комплексное решение: разные ЗРК, ПЗРК, ручные и возимые станции помех, РЛС, спутники, а главное все должно быть объединено в одну общую систему ПВО.
  11. егерь650
    егерь650 Сегодня, 12:59
    0
    СОЦ видит на 75, ССЦ на 40?
  12. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:59
    -1
    СОбственно весь вопрос тольков том, у кого дальнобойнее ракета - тот и цель. Больше спорить не о чем.
  13. егерь650
    егерь650 Сегодня, 13:06
    +1
    Прицельная дальность это максимальная дальность взятия на сопровождение цели- 40 км. А дальняя граница зоны поражения новых " черепашек" 25 км. Это новые Панцири. И получается, что вполне по зубам им турецкие беспилотники.
  14. svoit
    svoit Сегодня, 13:45
    -2
    Цитата: VORON538
    ?На каждую вашу хитрую дупу в МО РФ найдется болт с правильной резьбой:)))

    Так ведь не нашлось, именно они нанести удар, и судя по видео попали в цель, в не ДНР уничтожила дрон заблаговременно. То есть складывается впечатление, что не была заблаговременно вскрыта подготовка к нанесению удара и/или не нашли вовремя "болт с правильной резьбой" no
  15. svoit
    svoit Сегодня, 13:55
    +1
    Цитата: Арпад
    Каким образом сирийский отстреливает ракеты если расчёт курит в сторонке

    Так тот уже писали про автоматический режим, куришь себе невдалеке и фоткаешь как Панцырь ракеты и тракторы сбивает, в ОАЭ их поставили без него, а уж в Сирии то точно с ним
  16. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 14:21
    +2
    Окружающая картинка на взрыве и на видео с панцирем совсем разные, на взрыве видно слева следы от транспортного средства и какие то деревья, а на видео с панцирем отсутствую
  17. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 14:24
    -2
    Вот меня одного интересует а зачем Панцерю пушки?
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 15:05
      +3
      ну вообще-то вы лучше копните поглубже, зачем вообще пушки, а то как-то совсем глупо звучит...
  18. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 14:25
    +2
    забыл указать на минуте 1,4 до взрыва и на 1.8 после взрыва