В российском Минобороны турецкие беспилотники Bayraktar назвали «лёгкой мишенью» для ЗРПК «Панцирь»

Турецкие беспилотники Bayraktar, которыми так гордится Украина, являются легкой целью для российских зенитных комплексов. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Вопрос о турецких беспилотниках был задан заместителю начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрию Муравкину. Комментируя слухи о "неуязвимости" БПЛА Bayraktar программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым, он назвал их очень легкой целью для российских зенитных комплексов, таких как "Панцирь". По словам Муравкина, турецкий беспилотник имеет скоростные и массово-габаритные характеристики, делающие его доступной целью.
Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень
- заявил он, добавив, что сбить Bayraktar может даже расчет, подготовленный на "удовлетворительно".
Ответил полковник и на вопрос о поражении российских ЗРПК "Панцирь" турецкими беспилотниками. По его словам, такие случаи действительно были, но не в том количестве, как заявляла турецкая пресса. В основном были поражены комплексы, находящиеся не в боевом режиме или без экипажа. Такие ЗРПК, стоящие на вооружении армий Сирии и Ливии, Муравкин назвал "полигонными мишенями" для турецких беспилотников.
(...) Если в "Панцире" нет расчета, если расчет стоит на улице, если "Панцирь" не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов Bayraktar
- добавил полковник.
Напомним, что для российской армии разработан новый зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", в котором исправлены все недостатки, присущие базовой модели. В отличие от уже стоящего на вооружении ЗРПК "Панцирь-С", новый комплекс получил на вооружение ракету с увеличенной скоростью (до 5 Махов против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С"). Кроме того, "Панцирь-СМ" получил новую многофункциональную прицельную станцию с активной фазированной антенной решеткой, позволяющей "видеть" цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы нового комплекса увеличена до 40 км. Комплекс способен распознавать и поражать все виды беспилотных летательных аппаратов.