Первый построенный в Керчи для Черноморского флота «Каракурт» провёл испытания вооружения

Проходящий государственные испытания новейший МРК "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", построенный на ССЗ "Залив" в Керчи, провел испытания вооружения. Как сообщила пресс-служба Черноморского флота, экипаж корабля провел артиллерийские стрельбы.
МРК "Циклон" в рамках госиспытаний вышел на один из морских полигонов Черноморского флота, где успешно выполнил стрельбы, проведя проверку вооружения. Согласно сообщению, экипаж вместе со сдаточной командой судостроительного завода "Залив" провели стрельбы по береговой, морской и воздушной цели. Кроме того, была выполнена настройка аппаратуры систем управления кораблем и вооружением.
В настоящее время МРК находится на главной базе ЧФ в Севастополе, куда совершил переход с Новороссийска. Церемония поднятия Андреевского флага планируется до конца года, корабль войдет в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ.
МРК "Циклон" является первым "Каракуртом", полностью построенным на ССЗ "Залив" в Керчи. Он был заложен в 2016 году, спущен на воду в июле прошлого года, после чего достраивался на плаву. В настоящее время на предприятии достраивают еще два МРК этого проекта - "Аскольд" и "Амур". Все три "Каракурта" предназначены для Черноморского флота.
МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.