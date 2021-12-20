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Первый построенный в Керчи для Черноморского флота «Каракурт» провёл испытания вооружения

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Проходящий государственные испытания новейший МРК "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", построенный на ССЗ "Залив" в Керчи, провел испытания вооружения. Как сообщила пресс-служба Черноморского флота, экипаж корабля провел артиллерийские стрельбы.


МРК "Циклон" в рамках госиспытаний вышел на один из морских полигонов Черноморского флота, где успешно выполнил стрельбы, проведя проверку вооружения. Согласно сообщению, экипаж вместе со сдаточной командой судостроительного завода "Залив" провели стрельбы по береговой, морской и воздушной цели. Кроме того, была выполнена настройка аппаратуры систем управления кораблем и вооружением.

В настоящее время МРК находится на главной базе ЧФ в Севастополе, куда совершил переход с Новороссийска. Церемония поднятия Андреевского флага планируется до конца года, корабль войдет в состав 41-й гвардейской бригады ракетных кораблей ЧФ.

МРК "Циклон" является первым "Каракуртом", полностью построенным на ССЗ "Залив" в Керчи. Он был заложен в 2016 году, спущен на воду в июле прошлого года, после чего достраивался на плаву. В настоящее время на предприятии достраивают еще два МРК этого проекта - "Аскольд" и "Амур". Все три "Каракурта" предназначены для Черноморского флота.

МРК данного проекта имеют длину в 67 метров, ширину - 11 метров и осадку - 4 метра. Водоизмещение - около 800 тонн, дальность плавания - до 2500 миль, автономность - 15 суток. Основное вооружение - одна ПУ УКСК (универсальный корабельный комплекс) 3С14 РК на 8 КР "Калибр", одна 76-мм артустановка АК-176МА, ЗРАК "Панцирь-М", две 14.5-мм или 12,7-мм пулемётные установки МТПУ.
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29 комментариев
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  1. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Сегодня, 10:07
    +6
    Прекрасно, наверно сдадут как и планировалось под ёлочку.
  2. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 10:07
    -21
    не подожгли... уже хорошо.
    1. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 10:18
      +1
      https://topwar.ru/173179-svarschiki-protiv-vms-ssha-k-pozharu-na-udk-bon-omm-richard.html
  3. 30 вис
    30 вис Сегодня, 10:10
    +15
    Первый построенный в Русском Крыму боевой корабль .
    1. next322
      next322 Сегодня, 10:42
      +3
      не первый а уже 3....патрульники 22160 тоже боевые
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 12:11
        0
        Патрульники достраивали в Керчи . Строитенльство начинали в АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» (* Фактический строитель ООО «СЗ „Залив“»)Патрульный корабль "Василий Быков" был заложен 26.02.2014 г. на Зеленодольском ССЗ им. А.М.Горького (заводской №161), спущен на воду 28.08.2017 г. Совершил переход под буксирами внутренними водными путями в Керчь на ССЗ "Залив", куда прибыл 08.11.2017 г. для для достройки и доукомплектования. Так же и остальные .
        1. next322
          next322 Сегодня, 13:14
          +1
          нет 2 в зеленодольске,и 2 на заливе с полного нуля
          1. 30 вис
            30 вис Сегодня, 15:18
            0
            Радует ещё сильней ! Третий военный корабль .
            Построен в Крыму .
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 12:36
        -1
        Почему "патрульники"? МРК - это ведь малый ракетный катер.
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 15:26
          -1
          МРК это Малый ракетный Корабль . На первой фотографии РК -ракетный катер .
          на второй МРК ---
          МРК Бора .
    2. venik
      venik Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: 30 вис
      Первый построенный в Русском Крыму боевой корабль .

      =======
      А, что до 54 года, Крым был в составе РСФСР там боевых кораблей не строили???
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 12:12
        +3
        До 1954 года все мы были СССР !
  4. seti
    seti Сегодня, 10:11
    +8
    Будем надеяться что завод Залив в Керчи вновь займет свое место в производстве не только торговых но и военных кораблей. Завод имеет большой док и при надлежащей модернизации на нем можно много чего полезного выпускать. Вновь сделать его то что есть Северная верфь и завод Янтарь на Балтике или Звезда в Североморске.
    Хотелось бы увидеть там полное переоснащение производства и налаженный выпуск новых кораблей. Причем не только УДК и МРК.
    1. Грица
      Грица Сегодня, 11:07
      +1
      Цитата: seti
      или Звезда в Североморске.

      Что то я такого не припомню...
  5. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 10:12
    +8
    Семь футов под килем.
  6. Павел episkop
    Павел episkop Сегодня, 10:12
    +2
    Сейчас укрополосатые нервно и с завистью смотрят эту новость)) и Крыма нет и корабль новый там же построенный) у них флаган весь прогнил и вымпел передать даже некому)
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 10:21
      -7
      Цитата: Павел episkop
      Сейчас укрополосатые нервно и с завистью смотрят эту новость)) и Крыма нет и корабль новый там же построенный) у них флаган весь прогнил и вымпел передать даже некому)

      зато вчера как гопака плясали ! новейший корвет сгорел, национальный праздник... (выходные были, а так бы объявили)
  7. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 10:13
    -7
    Админы,айтишников на улице набрали ? сайт совсем никакой стал.
  8. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 10:37
    +4
    Как то нехорошо получилось с фото к статье..на котором МРК Буян-М и как раз в задней части кораблика маячит ЗАК АК-630М-2 Дуэт.
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 10:49
      +5
      Цитата: Шкипер
      Как то нехорошо получилось с фото к статье..на котором МРК Буян-М и как раз в задней части кораблика маячит ЗАК АК-630М-2 Дуэт.

      Порочная практика редакторов ВО абсолютно наплевательски относиться к шапочным фото в статьях привела к тому, что на эти фото уже никто давно не обращает внимания.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 11:45
        +3
        Это фото здесь уже второй раз размещают. И первый раз оно было то же к статье о "Каракуртах", о чём было и тогда сказано в комментариях.
        https://topwar.ru/190110-mrk-ciklon-proekta-22800-karakurt-prodolzhit-prohozhdenie-gosispytanij-v-sevastopole.html
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:58
      +6
      Вот видео


      А вот фотки.




      В целом небольшое, но приятное пополнение. Вероятно уже после НГ убежит в Сирию. Ибо дефицит кораблей. Еще 22160 если сдадут, то его опять же сразу же запрягут. Ибо они тоже семьи только по видеосвязи видят. Бегают по всей средеземке, каждые учения, визиты ими затыкают.

      1. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Сегодня, 11:18
        0
        donavi49
        Есть такая профессия Родину защищать, а не у пирса стоять. А как семьи видят их только по видеосвязи, разве на военных кораблях во всём мире не два сменных экипажа?
      2. next322
        next322 Сегодня, 11:22
        0
        в средиземке пока буяны работают,там пока даже последний грайворон 21631 не был.......а эти до апреля будут курсовые задачи в черном море
  9. FoBoss_V
    FoBoss_V Сегодня, 11:21
    +2
    На видео вижу Палаши в кормовой полусфере. Где там Панцирь-М?
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 12:10
      +3
      Цитата: FoBoss_V
      На видео вижу Палаши в кормовой полусфере. Где там Панцирь-М?

      Это "Панцирь-М" - на видео отчётливо видна РЛС с характерной "пирамидкой" и ОЭС над ней.
      У "Палаша" своей РЛС нет - только ОЭС.

      А что ТПК с ЗУР нет... так ракета - вещь дорогая, цены немалой, и ежели таскать её прямо на ПУ по морю, то недолго и попортить. smile
      Вон, на "Шквале"-"Одинцово" - первом 22800 с "Панцирем-М" - при спуске на воду ТПК на ЗРАК поставили, а после спуска - убрали.


    2. Комментарий был удален.
  10. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 11:33
    +1
    Может и сдадут хоть один то в этом году!
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 12:41
      +1
      мусоргский (Геннадий)
      Скорее всего только один Циклон и сдадут, про корабль Буря почему то молчок и наверно перенесли на 2022 год, а жаль.
  11. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 15:51
    0
    7 футов под килем!