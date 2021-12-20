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Мотострелки ВВО продолжают перевооружение на новый автомат

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Министерство обороны продолжает перевооружение подразделений ВВО на новый автомат. Очередная партия оружия поступила в одно их мотострелковых соединений округа.


Как сообщили в пресс-службе ВВО, большая партия автоматов Калашникова АК-12 поступила в одно из мотострелковых подразделений округа. По имеющимся данным, всего часть получила около 1,5 тысяч новых автоматов, тем самым завершив полное перевооружение на АК-12. Новый автомат заменил стоящий на вооружении военнослужащих АК-74М.

Отмечается, что Минобороны довольно активно ведет перевооружение частей округа, буквально две недели назад крупная партия автоматов АК-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения Амурской общевойсковой армии, дислоцированной в Хабаровском крае. Все поставки идут в рамках гособоронзаказа. В войска поставляется усовершенствованный вариант автомата, прошедший модернизацию с учетом опыта войсковой эксплуатации.

Несмотря на довольно высокие темпы поступления АК-12 в российскую армию, полное перевооружение займет не один год, заявили ранее в пресс-службе группы компаний "Калашников". Поставки нового автомата в войска начались в 2018 году, планируется, что со временем АК-12 полностью вытеснит АК-74М.

АК-12 калибра 5,45 мм обладает повышенной кучностью стрельбы и улучшенной эргономикой. Приклад складной регулируемый по длине, на ствольной коробке имеется планка Пикатинни. На автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет. Автомат АК-12 разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в неё как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ.
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11 комментариев
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  1. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 10:49
    +3
    Автоматов в войсках уже много. А отзывы есть от тех, кто с ним обращается?
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Автоматов в войсках уже много. А отзывы есть от тех, кто с ним обращается?

      вопрос тот же.
    2. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 11:39
      0
      разные,те у кого были ранее голые ак-74 их хвалят в основном,те же кто успел обвешать свои Калаши примочками-ругают,ибо половина их обвеса не идет на него,а к новому ещё не привыкли..ключевая проблема в том,что нет коллиматоров..по факту нужно чтобы они шли вместе с автоматами и ставились сразу на постоянку..
  2. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 10:54
    +6
    Главное,чтобы старые 74 не в утиль,а то умников хватает.
    Условные 5млн ак74 тоже достаточно серьёзный запас проверенного оружия.
    Как моб.резерв вполне серьезный аргумент.
    1. Комментарий был удален.
    2. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:10
      +3
      Это не умники. Это шпионы.
    3. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 11:12
      -4
      Цитата: kot-begemot
      Главное,чтобы старые 74 не в утиль,а то умников хватает.

      африка же есть...
    4. Terran Ghost
      Terran Ghost Сегодня, 11:53
      0
      Главное,чтобы старые 74 не в утиль,а то умников хватает.

      У каждого вида оружия есть понятие расчетного ресурса эксплуатации. Расчетный ресурс эксплуатации ствола автоматов АКС74/АК74М калибра 5,45мм - 10 000 выстрелов. После этого либо капитальный ремонт с заменой ствола, либо списание и утилизация.
    5. Terran Ghost
      Terran Ghost Сегодня, 11:58
      +1
      достаточно серьёзный запас проверенного оружия.
      Как моб.резерв вполне серьезный аргумент.

      Аргумент в чем именно? Первая мировой давно закончилась, а вместе с ней и время, когда решающим аргументом в военных конфликтах были толпы пускай и плохо подготовленной, но многочисленной пехоты.
      1. AlexFly
        AlexFly Сегодня, 16:11
        0
        А ничего особенного и не изменилось, без пяхоты города не берут, разве что ли оружием ссудного дня всё размазать...
        1. Terran Ghost
          Terran Ghost Сегодня, 17:34
          0
          Понимаете в чем дело, в современную ракетно-ядерную эпоху пехота давно и прочно утратила роль собственно ударной силы. Ее задачи - "дочиска" укреплений, когда их огневая мощь уже подавлена, и обеспечение физического контроля "на земле" захваченных укреплений или населенных пунктов.
          Но для этого нужны сравнительно компактные и главное хорошо обученные и оснащенные силы. Хорошо автоматически значит - весьма и весьма недешево. Грубо говоря - времена ППШ образца 1941 года с закупочной ценой в 148 рублей за единицу прошли, нынче на дворе времена автоматов ценой 1500 до 3000 долларов за штуку (и это не предел, японская нелицензионная копия FN SCAR вышла заметно дороже оригинала и ЕМНИП стоит под 4000 долларов по японскому же государственному контракту на закупку оружия для Сил Самообороны Японии).
  3. shpon123
    shpon123 Сегодня, 14:22
    0
    Опять же,какой именно ак 12 поступает?