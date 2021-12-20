Мотострелки ВВО продолжают перевооружение на новый автомат

Министерство обороны продолжает перевооружение подразделений ВВО на новый автомат. Очередная партия оружия поступила в одно их мотострелковых соединений округа.
Как сообщили в пресс-службе ВВО, большая партия автоматов Калашникова АК-12 поступила в одно из мотострелковых подразделений округа. По имеющимся данным, всего часть получила около 1,5 тысяч новых автоматов, тем самым завершив полное перевооружение на АК-12. Новый автомат заменил стоящий на вооружении военнослужащих АК-74М.
Отмечается, что Минобороны довольно активно ведет перевооружение частей округа, буквально две недели назад крупная партия автоматов АК-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения Амурской общевойсковой армии, дислоцированной в Хабаровском крае. Все поставки идут в рамках гособоронзаказа. В войска поставляется усовершенствованный вариант автомата, прошедший модернизацию с учетом опыта войсковой эксплуатации.
Несмотря на довольно высокие темпы поступления АК-12 в российскую армию, полное перевооружение займет не один год, заявили ранее в пресс-службе группы компаний "Калашников". Поставки нового автомата в войска начались в 2018 году, планируется, что со временем АК-12 полностью вытеснит АК-74М.
АК-12 калибра 5,45 мм обладает повышенной кучностью стрельбы и улучшенной эргономикой. Приклад складной регулируемый по длине, на ствольной коробке имеется планка Пикатинни. На автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет. Автомат АК-12 разрабатывался в рамках программы "Ратник" и входит в неё как один из элементов перспективного комплекса оснащения бойцов ВС РФ.