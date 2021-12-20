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Минобороны Польши: Вдоль границы с Беларусью оборудуются «специальные пункты» для размещения военных

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Министерство обороны Польши сообщает о том, что на границе с Белоруссией создаётся «особая инфраструктура», которая позволит «оперативно реагировать на угрозы, исходящие с белорусской стороны». Основной угрозой на данный момент Польша для себя видит высокую концентрацию мигрантов на белорусско-польской границе, а также «милитаристские заявления, которые доносятся из Минска».


Напомним, что ранее глава МИД РБ Владимир Макей заявил о том, что Минск готов к углублению военно-технического сотрудничества с Москвой до такого уровня, при котором на белорусской территории может быть размещено российское ядерное оружие – причём в ответ на возможное размещение аналогичного американского оружия в Польше.

Польское Минобороны распространило информацию о том, что вдоль границы с Беларусью оборудуются «специальные пункты» для размещения военных которые задействованы в охране границы. По сути, это металлические домики, которыми части пользуются строители при возведении определённого объекта. Такие же домики используются в натовских странах, например, для создания инфраструктуры на военных базах - до появления там стационарных объектов «на фундаменте».

В военном ведомстве Польши заявили, создание таких «пунктов несения дежурства» значительно улучшит несение службы польскими военнослужащими на границе в зимнее время.

Минобороны Польши: Вдоль границы с Беларусью оборудуются «специальные пункты» для размещения военных


На текущей неделе температура воздуха в районе польско-белорусской границы в ночные часы будет опускаться до -8-9 градусов по Цельсию. В этой связи устанавливаемые вдоль границы домики оснащают дополнительными электронагревательными приборами.

В минувшие выходные польская Погранслужба распространила сообщение о том, что группа из 11 нелегалов прорвалась на территорию Польши в районе пограничного пункта Дубичи-Церкевно. Польские пограничники утверждают, что нелегалы ослепляли их лазерами и забрасывали камнями после обнаружения. Также заявлено, что 9 мигрантов пытались форсировать реку в районе польской границы, но, «заметив польские военные патрули, вернулись в Беларусь».
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Польши
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11 комментариев
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  1. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Сегодня, 10:54
    +3
    А может лучше Центры для размещения беженцев (стариков, женщин, детей), которых ваше Поганое нато разбомбило?
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:23
      +2
      Цитата: Александр Иванов_11
      А может лучше Центры для размещения беженцев (стариков, женщин, детей), которых ваше Поганое нато разбомбило?

      По мнению поляков, это - излишество. Гораздо важнее, по их мнению, в плане противодействия нелегальной миграции - размещение американской ПРО.

      Не понять мне польской логики никогда. Моими-то варварскими мозгами... wassat
  2. Комментарий был удален.
    1. Перейра
      Перейра Сегодня, 11:03
      +2
      Очень просто, г-н Инженер. Едут в Европу за данью.
      Вы разбомбили нашу страну, теперь мы будем жить у Вас.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:01
    +3
    Пусть что угодно делают,но показания узника совести Эмиля Чечко им придётся комментировать.А с этим у них будет полная засада.Не будут отвечать,будут вызываться оставшиеся послы в Белоруссии.
  4. Andobor
    Andobor Сегодня, 11:01
    +2
    С прочными решетками нужно домики строить, что бы от кровавого польского режима военные не разбегались.
    1. Mole
      Mole Сегодня, 12:35
      0
      Это не домики, это обогревательные пункты. Во всяком случае у пограничников. У меня на срочке тоже были. Для того чтобы наряд не замёрз, особенно в непогоду.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 13:48
        0
        А где печная труба необходимая в этом случае?
  5. aslan balayev
    aslan balayev Сегодня, 11:45
    0
    Это видимо стройбат. am Это значит конец мечтам о речьпосполите yes
  6. Maks-80
    Maks-80 Сегодня, 11:48
    +1
    Готовые металлические гробы
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: Maks-80
      Готовые металлические гробы

      Коллективные (коммунальные)?
  7. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 13:15
    -1
    Поляки действуют по принципу: "Думай как противник". Осталось ещё выдать польским военным оранжевые пластиковые каски, спецовки, и разрешить полицейским брать с них дань. Заодно это создаст наглядную мотивацию: не пускай нелегала в Польшу сегодня, чтобы он не занял твое место в Германии завтра.