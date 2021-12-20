Минобороны Польши: Вдоль границы с Беларусью оборудуются «специальные пункты» для размещения военных

Министерство обороны Польши сообщает о том, что на границе с Белоруссией создаётся «особая инфраструктура», которая позволит «оперативно реагировать на угрозы, исходящие с белорусской стороны». Основной угрозой на данный момент Польша для себя видит высокую концентрацию мигрантов на белорусско-польской границе, а также «милитаристские заявления, которые доносятся из Минска».
Напомним, что ранее глава МИД РБ Владимир Макей заявил о том, что Минск готов к углублению военно-технического сотрудничества с Москвой до такого уровня, при котором на белорусской территории может быть размещено российское ядерное оружие – причём в ответ на возможное размещение аналогичного американского оружия в Польше.
Польское Минобороны распространило информацию о том, что вдоль границы с Беларусью оборудуются «специальные пункты» для размещения военных которые задействованы в охране границы. По сути, это металлические домики, которыми части пользуются строители при возведении определённого объекта. Такие же домики используются в натовских странах, например, для создания инфраструктуры на военных базах - до появления там стационарных объектов «на фундаменте».
В военном ведомстве Польши заявили, создание таких «пунктов несения дежурства» значительно улучшит несение службы польскими военнослужащими на границе в зимнее время.
На текущей неделе температура воздуха в районе польско-белорусской границы в ночные часы будет опускаться до -8-9 градусов по Цельсию. В этой связи устанавливаемые вдоль границы домики оснащают дополнительными электронагревательными приборами.
В минувшие выходные польская Погранслужба распространила сообщение о том, что группа из 11 нелегалов прорвалась на территорию Польши в районе пограничного пункта Дубичи-Церкевно. Польские пограничники утверждают, что нелегалы ослепляли их лазерами и забрасывали камнями после обнаружения. Также заявлено, что 9 мигрантов пытались форсировать реку в районе польской границы, но, «заметив польские военные патрули, вернулись в Беларусь».