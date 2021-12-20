Военное обозрение
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Командующий ВМС Украины: В случае боевых действий вероятность использования минного оружия противником очень велика

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Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа дал интервью украинским журналистам. Тематика интервью касалась развития военном-морских сил страны, включающее приобретение зарубежных вооружений. Среди прочего у командующего поинтересовались, сколь серьёзно могут повысить потенциал ВМС Украины переданные США списанные катера Island.


Алексей Неижпапа:

Нужно отметить, что корабли – это не только боевая единица, это сложное инженерное сооружение. Мы в текущем году приняли ряд мер по восстановлению и обновлению флота. Эти меры нельзя, так сказать, пощупать. Они невидимы. Но они приняты, и это важно.

По словам Неижпапы, приняты планы и программы модернизации украинского флота на ближайшие 5-10 лет.

Командующий ВМС Украины:

В случае вторжения России потери для неё будут больше в разы, чем потери 2014 года.

А какие конкретно потери понесла Россия в 2014?

Неижпапа отметил, что до президента довели данные о том, какие должен быть флот Украины на период до 2030 года. Флот, как сказал командующий ВМС в интервью журналистам, «должен быть способен защитить Украину».

Украинский контр-адмирал добавил, что для повышения боеспособности украинского флота необходимо обновлять и береговую инфраструктуру, создавать новые военные базы. Такие базы сегодня строятся в Очакове, Бердянске и Мариуполе. Они будут оснащены береговыми ракетными комплексами «Нептун».

Неижпапа:

Новая техника такая уже закуплена. Первая так называемая батарея уже готова.

Почему «так называемая», контр-адмирал не пояснил.

Алексей Неижпапа отметил, что «для противодействия России на море» в состав флота планируется ввести не только патрульные катера американского производства, но и корвет, который на данный момент строится в Турции.

Командующий ВМС ВСУ заявил о том, что в случае боевых действий Россия на Чёрном и Азовском морях будет использовать минное оружие:

Прибрежные воды Чёрного и Азовского морей, которые мы контролируем, имеют небольшие глубины. Так что, в случае боевых действий вероятность использования минного оружия со стороны противника очень велика. В этой связи, мы должны контролировать подводное пространство. Поэтому приобретение в Великобритании двух первых противоминных кораблей способствуют приобретению противоминных возможностей.

По словам Неижпапы, страны НАТО «активно помогают ВМС Украины развиваться».

Не обошлось и без упоминания стандартов НАТО, к которым украинский флот стремится.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВМС Украины
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28 комментариев
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  1. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 11:41
    +10
    Всё мечтают, когда РФ нападет. Чтобы быстро сдаться.
    п.с. Сегодня день чекиста, поздравляю всех причастных!!! soldier
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:47
      +2
      Цитата: БИАБИА
      Всё мечтают, когда РФ нападет. Чтобы быстро сдаться.

      Уже один раз сдавались, можно ещё раз попробовать.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 12:00
        -1
        Неижпапа: ....Эти меры нельзя, так сказать, пощупать. Они невидимы. Но они приняты, и это важно..............Так называемые батареи......

        Нельзя ли просто сказать, -прикрыли голой задницей. К чему обтекаемые высказывания?
    2. frruc
      frruc Сегодня, 11:52
      0
      Неижпапа......Эти меры нельзя, так сказать, пощупать. Они невидимы. Но они приняты, и это важно.

      Мне кажется как раз можно пощупать... у себя в кармане.

      БИАБИА: Сегодня день чекиста, поздравляю всех причастных!!!

      Присоединяюсь к поздравлению вышеупомянутого товарища. С праздником всех сотрудников госбезопасности. bully
    3. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:56
      +4
      Совсем на жизнь я не в обиде,
      ничуть свой жребий не кляну;
      как неистовый рогуль, в гавне по шею сидя,
      усердно делаю волну.      @ сухопутный адмирал Нежипапа laughing
    4. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 12:32
      -1
      БИАБИА (Иван)
      Не он не мечтает, он уже всё знает... У этого вояки уже давно чемодан собран и в странах нато домик в деревне на берегу моря куплен на их же деньги.
    5. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 13:06
      +3
      Цитата: БИАБИА
      п.с. Сегодня день чекиста, поздравляю всех причастных!!!

      [center]
  2. URAL72
    URAL72 Сегодня, 11:42
    +6
    А зачем нам минные заграждения? ЧФ и так способен контролировать всё побережье Украины и блокировать как угрозы, так и судоходство в целом.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:13
      +4
      Цитата: URAL72
      ЧФ и так способен контролировать всё побережье Украины и блокировать как угрозы, так и судоходство в целом.

      Причём, что ОЧЕНЬ интересно для Украины - из акватории, например, Каспийского моря.
    2. Fil743
      Fil743 Сегодня, 13:04
      +1
      зачем нам минные заграждения?

      Ну так ВМСУ именно на это и надеются. А противном случае могут возникнуть вопросы относительно целесообразности покупки противоминных посудин в Наглии.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:44
    +2
    Да это же Капитан Очевидность!
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:45
    +3
    А какие конкретно потери понесла Россия в 2014?

    Россия ? Украина без боя сдала все корабли в Севастополе России.
    Но главная надежда "Папы" на виртуальный турецкий фрегат Фантазёр.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:17
      +2
      Цитата: tihonmarine
      Но главная надежда "Папы" на виртуальный турецкий фрегат

      Он же ясно сказал, "так сказать, батарея" и "пощупать нельзя".
      Это флот такой специальный, если можно так выразиться. Его как бы не видно, но он есть. Деньги-то выделены - значит, есть.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:24
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Деньги-то выделены - значит, есть.

        Как всегда, вначале деньги, а "фрегаты и батареи" только на бумаге.
  5. alexniko77
    alexniko77 Сегодня, 11:46
    +4
    "Мы в текущем году приняли ряд мер по восстановлению и обновлению флота. Эти меры нельзя, так сказать, пощупать. Они невидимы. Но они приняты, и это важно."
    вот поет нуижопа, заслушаться можно belay
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:53
    +2
    Зачем использовать России минное оружие на Азове?Если мина дороже надувных линкоров ВМС Украины,там и Ланцета 3 хватит ,с 3 кг в БГ.
  7. svoit
    svoit Сегодня, 11:54
    -2

    А какие конкретно потери понесла Россия в 2014?
    вот непонятно, к кому этот вопрос, если к адмиралу , то ему и задавайте, если сами хотите ответить, то отвечайте
  8. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 11:55
    -1
    Я не специалист в минном морском деле, поэтому очень интересно узнать какова целесообразность использования мин против украинского флота, особенно против резиновых лодок и этих пресловутых катеров. Единственная достойная цель - ударный ледокол, однако учитывая его мощное вооружение, на него не стоит даже артиллерийские снаряды тратить.
  9. singless
    singless Сегодня, 12:10
    -1
    карты ми нных полей давно проданы
    1. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 13:16
      -1
      Ну и чо? Вон в Одессе на привозе вчерась разыгрывали карты закопанных древних сокровищ. Часть счастливчиков приобрела.
  10. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:34
    +1
    Удивительной глупости бандеровец неизжопа.
  11. Алексий
    Алексий Сегодня, 12:36
    0
    Что интересно, у этого Неижпапы есть папа в Севастополе - общественный деятель и большой "патриот России".
  12. Dos
    Dos Сегодня, 13:02
    -1
    Ось туточки,днесь,Неижтётя звонила! Так она говорила, шо не бачила гробив на Росию!
  13. Деревенский я......
    Деревенский я...... Сегодня, 13:10
    -1
    "А какие конкретно потери понесла Россия в 2014?" - такие же, как и потери Черноморских чаек в войне между США и Вьетнамом.
  14. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 13:43
    -1
    Раз потери будут превышать потери 2014 года, о которых никто не знает, кроме этого адмирала, то можно спокойно делать свои дела.
  15. Slavors Gart
    Slavors Gart Сегодня, 13:45
    -1
    То есть - котлов будет её больше ?
  16. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:07
    -1
    Доклад подготовил правильный - одни перемоги и доказательства эффективности выбранного властью курса. Наверняка в раде для него уже выделили 2 баллона сжиженного газа и тачку угля в качестве поощрения за эффективное управление
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:37
    0
    Флот- корабли,технические средства и т д, может быть и способны, частично, " защитить" Украину. Вопрос в другом:" способна" ли Украина ( народ,личный состав ВСУ) защищать свое " государство"? Кого защищать? Ахметовых, Зеленских, Порошенко, Коломойских?..