Командующий ВМС Украины: В случае боевых действий вероятность использования минного оружия противником очень велика

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа дал интервью украинским журналистам. Тематика интервью касалась развития военном-морских сил страны, включающее приобретение зарубежных вооружений. Среди прочего у командующего поинтересовались, сколь серьёзно могут повысить потенциал ВМС Украины переданные США списанные катера Island.
Алексей Неижпапа:
Нужно отметить, что корабли – это не только боевая единица, это сложное инженерное сооружение. Мы в текущем году приняли ряд мер по восстановлению и обновлению флота. Эти меры нельзя, так сказать, пощупать. Они невидимы. Но они приняты, и это важно.
По словам Неижпапы, приняты планы и программы модернизации украинского флота на ближайшие 5-10 лет.
Командующий ВМС Украины:
В случае вторжения России потери для неё будут больше в разы, чем потери 2014 года.
А какие конкретно потери понесла Россия в 2014?
Неижпапа отметил, что до президента довели данные о том, какие должен быть флот Украины на период до 2030 года. Флот, как сказал командующий ВМС в интервью журналистам, «должен быть способен защитить Украину».
Украинский контр-адмирал добавил, что для повышения боеспособности украинского флота необходимо обновлять и береговую инфраструктуру, создавать новые военные базы. Такие базы сегодня строятся в Очакове, Бердянске и Мариуполе. Они будут оснащены береговыми ракетными комплексами «Нептун».
Неижпапа:
Новая техника такая уже закуплена. Первая так называемая батарея уже готова.
Почему «так называемая», контр-адмирал не пояснил.
Алексей Неижпапа отметил, что «для противодействия России на море» в состав флота планируется ввести не только патрульные катера американского производства, но и корвет, который на данный момент строится в Турции.
Командующий ВМС ВСУ заявил о том, что в случае боевых действий Россия на Чёрном и Азовском морях будет использовать минное оружие:
Прибрежные воды Чёрного и Азовского морей, которые мы контролируем, имеют небольшие глубины. Так что, в случае боевых действий вероятность использования минного оружия со стороны противника очень велика. В этой связи, мы должны контролировать подводное пространство. Поэтому приобретение в Великобритании двух первых противоминных кораблей способствуют приобретению противоминных возможностей.
По словам Неижпапы, страны НАТО «активно помогают ВМС Украины развиваться».
Не обошлось и без упоминания стандартов НАТО, к которым украинский флот стремится.