Командующий ВМС Украины: В случае боевых действий вероятность использования минного оружия противником очень велика

Нужно отметить, что корабли – это не только боевая единица, это сложное инженерное сооружение. Мы в текущем году приняли ряд мер по восстановлению и обновлению флота . Эти меры нельзя, так сказать, пощупать. Они невидимы. Но они приняты, и это важно.

В случае вторжения России потери для неё будут больше в разы, чем потери 2014 года.

Новая техника такая уже закуплена. Первая так называемая батарея уже готова.

Прибрежные воды Чёрного и Азовского морей, которые мы контролируем, имеют небольшие глубины. Так что, в случае боевых действий вероятность использования минного оружия со стороны противника очень велика. В этой связи, мы должны контролировать подводное пространство. Поэтому приобретение в Великобритании двух первых противоминных кораблей способствуют приобретению противоминных возможностей.