Зарубежный эксперт: При глубине пролива в 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на «уток на мелководье»

Последние дополнения к оборонному арсеналу Тайбэя могут создать ему дополнительные проблемы, а не послужить сдерживанию Пекина. Речь идет о программе создания тайваньской промышленностью собственного подводного флота.
На эту тему рассуждает бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт в статье, опубликованной гонконгской газетой Asia Times.
Зарубежный эксперт отмечает, что напряженность в районе Тайваньского пролива продолжает нарастать. В этих условиях у Тайбэя есть все основания для наращивания сил сдерживания. При этом большинство стран мира, которые могли бы продавать острову вооружения, не делают этого, чтобы лишний раз не злить Пекин. Это привело к тому, что программа создания Тайванем флотилии дизель-электрических ударных подводных лодок в определенной степени является «теневой». Парпарт считает, что другие страны не только оказывают в этом острову моральную поддержку, но и могли поделиться с ним технологиями и опытом.
Правда, по его мнению, Тайбэю новые субмарины вряд ли чем-то помогут, ведь при глубине пролива между островом и материковым Китаем 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на уток на мелководье. В случае конфликта они станут очень легкой мишенью, ведь современные противолодочные системы обнаружат их или вскоре после первого выстрела, или даже задолго до него.
Эксперт считает, что данная программа тайваньского ОПК способна нанести Тайбэю существенный вред, создавая иллюзию высокой обороноспособности.
Предполагается, что новые подлодки будут иметь надводное водоизмещение 2,5 тысячи тонн (сопоставимо с параметрами российских «Варшавянок»). Длина корпуса такой субмарины составит 70 метров. Всего планируется построить восемь таких ДЭПЛ.