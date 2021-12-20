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Зарубежный эксперт: При глубине пролива в 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на «уток на мелководье»

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Зарубежный эксперт: При глубине пролива в 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на «уток на мелководье»

Последние дополнения к оборонному арсеналу Тайбэя могут создать ему дополнительные проблемы, а не послужить сдерживанию Пекина. Речь идет о программе создания тайваньской промышленностью собственного подводного флота.


На эту тему рассуждает бывший офицер Военно-морских сил Германии Уве Парпарт в статье, опубликованной гонконгской газетой Asia Times.

Зарубежный эксперт отмечает, что напряженность в районе Тайваньского пролива продолжает нарастать. В этих условиях у Тайбэя есть все основания для наращивания сил сдерживания. При этом большинство стран мира, которые могли бы продавать острову вооружения, не делают этого, чтобы лишний раз не злить Пекин. Это привело к тому, что программа создания Тайванем флотилии дизель-электрических ударных подводных лодок в определенной степени является «теневой». Парпарт считает, что другие страны не только оказывают в этом острову моральную поддержку, но и могли поделиться с ним технологиями и опытом.

Правда, по его мнению, Тайбэю новые субмарины вряд ли чем-то помогут, ведь при глубине пролива между островом и материковым Китаем 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на уток на мелководье. В случае конфликта они станут очень легкой мишенью, ведь современные противолодочные системы обнаружат их или вскоре после первого выстрела, или даже задолго до него.

Эксперт считает, что данная программа тайваньского ОПК способна нанести Тайбэю существенный вред, создавая иллюзию высокой обороноспособности.

Предполагается, что новые подлодки будут иметь надводное водоизмещение 2,5 тысячи тонн (сопоставимо с параметрами российских «Варшавянок»). Длина корпуса такой субмарины составит 70 метров. Всего планируется построить восемь таких ДЭПЛ.
Использованы фотографии:
ВМС Бразилии
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17 комментариев
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  1. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:06
    +3
    Правда, по его мнению, Тайбэю новые субмарины вряд ли чем-то помогут, ведь при глубине пролива между островом и материковым Китаем 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на уток на мелководье.

    Другого места для их использования нет?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:19
      -2
      Таков эксперт,немецких подводникоа как класс ликвидировали до мая 1945 года.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 12:34
        +4
        немецких подводникоа как класс ликвидировали до мая 1945 года

        "4 мая был отдан приказ о прекращении подводной войны, и U-2511 легла на обратный курс. В районе Фарерских островов она встретилась с группой британских кораблей, включавшей тяжёлый крейсер «Норфолк» и несколько эсминцев. Лодка, двигаясь на моторах подкрадывания, вышла на позицию для атаки крейсера, но приказа на открытие огня командир не отдал, и U-2511 скрылась, так и оставшись незамеченной британцами."
        Это был тип 21 , ставший эталоном дизелюх на долгие послевоенные годы во всех странах, включая СССР . Немцы отлично представляют себе и тактику лодок , и средств ПЛО с кучей хитростей . А современный тип 212 опять стал эталоном для подражания.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 12:39
          -1
          А сколько их лежит на дне по морям и весям на дне.Как то попадалась карта с местами гибели подводных лодок,где их только не топили и где они только не лазили.Дизелюхи сейчас только для охраны ВНБ и пусковых районов РПКСН.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 16:10
            +1
            У Израиля немецкие ПЛ с ВНЭУ и КР в СЯС записаны.
            А еще есть план "ответного" ядерного удара по Ирану. hi
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:51
      -1
      Да вполне можно и в проливе. Пока строят, на планете ещё потеплеет, уровень океана повысится, и плавай не хочу.
    3. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 13:13
      +2
      Цитата: ВАШ
      Другого места для их использования нет?

      конечно есть! сразу после установления Китаем контроля над этим анклавом они пригодиться Китаю для противостояния флоту США. там глубины нормальные.
  2. sen
    sen Сегодня, 12:35
    +2
    Зарубежный эксперт: При глубине пролива в 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на «уток на мелководье»

    Современные подлодки оснащают дальнобойными крылатыми ракетами. Использование подлодок - это вывод их из под удара, если бы они были размещены на острове.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:54
      +3
      Туповатье сравнение. Ведь утке по барабану, на мелководье она или над Марианской впадиной. Она везде одинаково выглядит. Ну немец-перец, гигант зоологической мысли!
    2. Rusticolus
      Rusticolus Сегодня, 14:38
      0
      Использование подлодок - это вывод их из под удара, если бы они были размещены на острове.
      Каким образом? При нанесении тайваньскими подлодками удара по силам материкового китая, в первую очередь в ответ будут уничтожненны места базирования этих лодок. И кто их тогда примет? Это ведь будет означать вступление в войну против китая, на это даже сша не пойдет. А для остальных "желающих" это слишком черевато огромными последствиями.
  3. дед_Костя
    дед_Костя Сегодня, 12:50
    +1
    Наилучший охотник для мелководья- крокодил. Сделайте уже кто-нибудь подлодке лапы и зубастую пасть!
  4. Dos
    Dos Сегодня, 13:07
    +2
    При их взаимной численности населения, совершенно не принципиально водоизмещение и метраж этих лодок.Китайцы ведрами пролив вычерпать в состоянии. laughing
  5. Vik66
    Vik66 Сегодня, 13:11
    +1
    Нехай подводные блюдца строят, плоские ! laughing
    И китайцы не поймут - подводные НЛО !
  6. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 13:11
    +1
    Цитата: ВАШ
    Правда, по его мнению, Тайбэю новые субмарины вряд ли чем-то помогут, ведь при глубине пролива между островом и материковым Китаем 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на уток на мелководье.

    Другого места для их использования нет?

    Ну, если только в Мексиканском заливе. Там их никто не тронет.
  7. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:14
    +1
    ...при глубине пролива между островом и материковым Китаем 50 м тайваньские подводные лодки будут похожи на уток на мелководье.

    Глубина в проливе и правда небольшая, но ведь лодки можно использовать и на восточном побережье, с целью препятствования блокады острова китайскими ВМС. Эта миссия не такая героическая, но тоже очень важная.
    Если Пекин возьмет мятежный остров, то это будет поражением демократоров, самым серьезным за всю историю. И если они пожелают ввязаться, то тайваньский подплав моментально станет одним из ключевых игроков во всей операции...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:40
      0
      Цитата: Doccor18
      тайваньский подплав моментально станет одним из ключевых игроков во всей операции...

      Главное, что бы он в топляк не превратился...
  8. Avior
    Avior Сегодня, 15:11
    0
    при глубине пролива между островом и материковым Китаем 50 м

    просто напрашивается установка в угрожаемый период защитных минных полей, прикрытых береговыми ПКР и ЗРК, а также теми же подлодками.