Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкие беспилотники BayraktarTB2 обеспечат охрану государственной границы Киргизии

39

Киргизия стала первой страной ОДКБ, закупившей турецкие ударные беспилотники BayraktarTB2, техника уже поступила в республику. Об этом сообщается на официальном сайте президента Киргизии.


Когда точно были поставлены турецкие беспилотники не сообщается, на сайте говорится, что 18 декабря президент республики Садыр Жапаров осмотрел закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты. Жапарову не только показали сами беспилотники и пункты управления, но и продемонстрировали их работу. Согласно ранее опубликованной информации, Киргизия получила один пункт управления и три беспилотника, киргизские военнослужащие прошли обучение в Турции.

Отмечается, что ударные беспилотники поступили на вооружение пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности, а не Министерства обороны, как предполагалось ранее. Таким образом турецкие беспилотники обеспечат охрану госграницы Киргизии.

О том, что Киргизия намерена закупить турецкие ударные беспилотники BayraktarTB2 сообщалось еще в октябре этого года. Кроме турецких, республика закупила также российские разведывательные БПЛА "Орлан-10".

Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.
Использованы фотографии:
http://www.president.kg/ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. aslan balayev
    aslan balayev Сегодня, 11:57
    0
    Интересно в каком аэропорту они будут базироваться.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:25
      0
      намедни, говорили что киргизы,остались самыми верными соседями...но покупают не "орион" и не " панцири"...
    2. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 12:27
      +2
      А где же наш Орион-Э? Ведь по словам МО РФ он лучше? И почему наши союзники закупают за валюту у натовских врагов, а мы их перевооружаем и помогаем за наш счёт? Как то странненько и очень много не ясного?
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 12:31
        +1
        Цитата: Александр Иванов_11
        Как то странненько и очень много не ясного?

        это- ХПП.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 12:41
        +7
        А где же наш Орион-Э? Ведь по словам МО РФ он лучше?

        10 раз обсуждали - нигде. Его пока нет. Производство не налажено даже для себя не то что на экспорт.
        1. Александр Иванов_11
          Александр Иванов_11 Сегодня, 12:54
          +2
          alexmach (Александр)
          Как это нет пока? Ведь совсем недавно была информация, что он готов и для РФ и на экспорт и даже построен новый завод, инфа с этого сайта от 21 ноября 2021 года.
          1. alexmach
            alexmach Сегодня, 13:46
            +5
            Ведь совсем недавно была информация, что он готов и для РФ и на экспорт

            Ну вообще "готов" может значить очень разные вещи. Закончили проектирование, закончили испытания, протестировали в Сирии, ещё что-то там сделали.
            и даже построен новый завод,

            Вчера кто-то постил фотографию со строительства этого нового завода - ещё строят.
            В этом году обещали 5-6 комплектов МО передать, но сообщений о передачи пока не было.
            1. Александр Иванов_11
              Александр Иванов_11 Сегодня, 15:10
              +1
              Ну надеемся, что со следующего года дело пойдёт и сможем реально конкуренцию навязать не только туркам, но и другим странам.
      3. Грибок
        Грибок Сегодня, 12:41
        -1
        Киргизы наши БПЛА тоже закупают. Они и тем и тем как говорится.
        1. Александр Иванов_11
          Александр Иванов_11 Сегодня, 13:05
          0
          Грибок (Витёк)
          Двум Богам служить нельзя... Или Вы с нами или с ними. Могли бы хотя бы у нашего союзника Китая купить и это было бы честнее и правильнее.
      4. Dikson
        Dikson Сегодня, 15:18
        +3
        "Орион" - в бодрых отчётах и радостных рапОртах.. и в рекламных роликах .. Поставки будут позже..
    3. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 12:28
      +3
      Цитата: aslan balayev
      Интересно

      А какая разница? Главное что страна ОДКБ начала закупать технику не у нас, а у государства, проэктирущую строительство великого Турана. Сначала латиница, био лаборатории, перевалочная база США, теперь Байрактар.
      1. aslan balayev
        aslan balayev Сегодня, 12:37
        +2
        Цитата: Ингвар 72
        Цитата: aslan balayev
        Интересно

        А какая разница? Главное что страна ОДКБ начала закупать технику не у нас, а у государства, проэктирущую строительство великого Турана. Сначала латиница, био лаборатории, перевалочная база США, теперь Байрактар.

        Есть разница. В Манасе российская авиабаза. Интересно в этом смысле
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 17:19
          +1
          Цитата: aslan balayev
          Интересно в этом смысле

          Вы думаете у нас нет образцов и информации?
    4. LiSiCyn
      LiSiCyn Сегодня, 12:36
      +4
      Цитата: aslan balayev
      Интересно в каком аэропорту они будут базироваться.

      Джалалабад или Ош, скорее всего. Радиус управления, слишком маленький. С Канта, Манаса или Токмака не дотянуться, да и горы мешают...
  2. prior
    prior Сегодня, 12:03
    -5
    Турецкие беспилотники BayraktarTB2 обеспечат охрану государственной границы Киргизии

    Ну и как эта летающая хрень обеспечит задержание хотя бы одного нарушителя ?!
    Увидеть может быть и увидит, а обеспечить?
    Без живых "зелёных" человечков граница беззащитна.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:11
      +15
      Обнаружит, будет вести и наводить на нарушителей наземные силы. Это очень важно.
      1. prior
        prior Сегодня, 12:35
        0
        Обнаружит - да, будет вести и наводить - да.
        Но ведь написано - обеспечит. Именно это и возмутило.
        Купил Байрактар и обеспечил охрану....
        Сформулировано криво.
        Было дело сам столько километров вдоль КСП отмерил.....
    2. Suomynona
      Suomynona Сегодня, 12:14
      +4
      Никто же не говорит что беспилотники заменят "зелёных" человечков. На машины, как раз таки, и ляжет функция обнаружения. А ловить нарушителей средства найдутся
  3. donavi49
    donavi49 Сегодня, 12:10
    +7
    Вот фоточки.


    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 12:26
      +3
      очередной "провал" с соседями.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 12:29
        +1
        Цитата: Аэродромный
        провал

        Прорыв! wassat
      2. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Сегодня, 15:09
        -1
        а вам лишь бы повод поныть,да голову пеплом посыпать.О даа 3 беспилотника купили бедааа.
  4. askort154
    askort154 Сегодня, 12:27
    +5
    Высота полета - свыше 7300 м.

    Какой не профессиональный параметр в авиации, сейчас часто применяемый СМИ. У каждого летательного аппарата указываются максимальные параметры по высоте полёта ("потолок"), а не абстрактное - " свыше".
    Что значит " Высота полёта свыше 7300 м" - вплоть до Космоса ? Или ниже 7300 м. он не может устойчиво летать ? fool
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:57
      0
      Вы правы. Но только не до космоса, а аж до дальнего космоса!
    2. Юрий Сирицкий_2
      Юрий Сирицкий_2 Сегодня, 13:38
      0
      Это может говорить о том высота полета может быть выше 7300 метров, на 10-15 метров.
  5. sen
    sen Сегодня, 12:28
    +5
    Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 обеспечат охрану государственной границы Киргизии

    На кыргызско-таджикской границе 16 декабря произошел инцидент с применением оружия, сообщило Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР. Имея в запасе беспилотники Bayraktar TB2 позволит Киргизия более уверено держаться на границе.
    https://ru.sputnik.kg/20211216/na-kyrgyzsko-tadzhikskoy-granitse-proizoshel-konflikt-vse-reshilos-mirno-1060383476.html
  6. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:40
    -1
    Странная позиция у киргизов, за помощью едут к Путину, БПЛА покупают у турок, или на рекламу повелись. Так пусть посмотрят как эти Байрактары в Сирии наши беспилотники сбивали.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:23
      +1
      Что то не нашел данное видео? И какой наш беспилотник стал истребителем,?
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 15:51
        -1
        Сам только вчера увидел случайно по ящику, во что превращаются турецкие Байрактары. Там наши как раз испытывали наши девайсы, видимо скоро покажут фильм.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:33
      +4
      Вы все перепутали.
      Сбил Орион особенной версией Корнета вертолет БПЛА, который висел фактически. Настоящий БПЛА даже со скоростью в 120-140 км/ч на высоте в 4500-5000 метров, который еще хоть минимально маневрирует таким способом сбить в теории то можно, но вот на практике.

      В том видео, лично мне резануло глаз даже не качество картинки, а частота кадров. На 10 ФПС (а там не больше) корректировать вручную (а автосопровождение будет слетать) очень сложно и неудобно. Скорей всего упор в производительность бортовой ЭВМ, вряд ли в передатчик.
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 15:59
        -1
        Пока еще в памяти, и вертушку от самолета, даже в варианте БПЛА отличаю. negative А по поводу чистоты изображения с вами согласен, кадры действительно классные и кстати звук тоже, я даже подумал дубляж.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 16:07
          +1
          Вот репортаж, где тут сбивают самолетный БПЛА (любой) с БПЛА?
          [media=https://youtu.be/jf1PNKvVOQg]
    3. Rash
      Rash Сегодня, 13:35
      +2
      Ничего странного нет. Не помню ,чтобы наши какие-то БПЛА на экспорт продвигали.
    4. Rash
      Rash Сегодня, 13:42
      +2
      Ничего странного. Не помню, чтобы наши предлагали на экспорт БПЛА уровня Байрактара, способного часами висеть и обследовать протяженные территории. На вскидку - такое может только Орион. Но он в единичных экземплярах.
  7. Шалтай
    Шалтай Сегодня, 13:41
    +1
    Почему же вдова пионеру дала
    Почему же ему а не мне...

    Не ищите сложных ответов, где всё просто, как ситцевые трусы.
    Ничто так не объединяет, как вместе совершенное преступление. В интересах Эрдогана в частном случае.
    Наверно турки скидку хорошую дали. Не думаю что принципиально поможет уберечь границу.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:55
      +1
      Принципиально , конечно нет, но уж точно не ухудшит. Ночью с тепловизором точно тема.
      1. Шалтай
        Шалтай Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: ASAD
        Принципиально , конечно нет, но уж точно не ухудшит. Ночью с тепловизором точно тема.

        Вы пытаетесь рассуждать, как разумный человек. А это поверьте не всегда работает. Что можно увидеть с барматрактора, тоже видно и в окно или через забор, в данном частном случае. Что не видно через окно, или с вышки, если угодно, то и с барматрактора не увидят.
        Я там чуток на месте ориентируюсь. Таджиков боятся. Потому и приобретают. Надеются, что может поможет. Это как оберег, предмет каргокульта вместо подвешенных собачьих хвостов и клочков шерсти.
  8. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:52
    +4
    Согласно ранее опубликованной информации, Киргизия получила один пункт управления и три беспилотника, киргизские военнослужащие прошли обучение в Турции.
    Завтра БПЛА купит и таджикистан и Узбекистан. request