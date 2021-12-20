Турецкие беспилотники BayraktarTB2 обеспечат охрану государственной границы Киргизии

Киргизия стала первой страной ОДКБ, закупившей турецкие ударные беспилотники BayraktarTB2, техника уже поступила в республику. Об этом сообщается на официальном сайте президента Киргизии.Когда точно были поставлены турецкие беспилотники не сообщается, на сайте говорится, что 18 декабря президент республики Садыр Жапаров осмотрел закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты. Жапарову не только показали сами беспилотники и пункты управления, но и продемонстрировали их работу. Согласно ранее опубликованной информации, Киргизия получила один пункт управления и три беспилотника, киргизские военнослужащие прошли обучение в Турции.Отмечается, что ударные беспилотники поступили на вооружение пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности, а не Министерства обороны, как предполагалось ранее. Таким образом турецкие беспилотники обеспечат охрану госграницы Киргизии.О том, что Киргизия намерена закупить турецкие ударные беспилотники BayraktarTB2 сообщалось еще в октябре этого года. Кроме турецких, республика закупила также российские разведывательные БПЛА "Орлан-10".Bayraktar TB2 – ударный БПЛА средней дальности, спроектированный и производящийся турецкой компанией Baykar. Высота полета - свыше 7300 м, время нахождения в воздухе - до 24 часов. Расстояние от пункта управления - не более 150 км, может работать в двух режимах (дистанционное управление или автоматический режим, включая самостоятельный взлёт и посадку). Максимальная скорость беспилотника составляет 250 км/ч, крейсерская скорость – 130 км/ч.