Военное обозрение
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В ГБР Украины заявили о подделке документов о проведённых испытаниях десантных катеров «Кентавр-ЛК»

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Украинские новейшие десантные катера "Кентавр-ЛК" не прошли положенных испытаний, документы об их окончании были подделаны. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования Украины.


Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Минобороны Украины. Чиновника обвиняют в подделке официальных документов о прохождении испытаний катерами "Кентавр-ЛК", построенными на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". На самом деле катера вообще не выводились на испытания.

В ГБР утверждают, что чиновник Минобороны доподлинно знал, что катера не только не прошли испытания, но и вообще не соответствуют требованиям военного ведомства, но подписал их, вступив в сговор с руководством завода. Экс-руководитель военного представительства присоединился к ряду украинских чиновников, уже проходящих по уголовному делу в отношении десантных катеров.

Напомним, что на Украине ряд лиц из Минобороны и руководства завода "Кузня на Рыбальском", ранее принадлежавшего Петру Порошенко, обвиняются в подмене проекта десантных катеров "Кентавр" на собственный проект "Кентавр-ЛК", что в итоге привело к строительству негодных к эксплуатации катеров. Как сообщается, два построенных катера "Кентавр-ЛК" не соответствуют требованиям Минобороны.

Выдаваемые за "новейшие и современные" десантные катера, "Кентавр-ЛК" получился утяжеленным, не великим по водоизмещению и не способным нести заявленное количество десанта, в общем полностью не соответствующим ТТХ. Катера до сих пор не вошли в состав ВМС Украины, хотя деньги за них получены сполна. Предварительный ущерб насчитан в полмиллиарда гривен (1,35 миллиарда рублей), но эта цифра не окончательная.
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30 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 12:26
    +7
    "Тащи с завода каждый гвоздь -
    Ты здесь хозяин,а не гость!
    Тут нет других людей,пойми,
    Распорядителем здесь ТЫ!
    Забудь про страх,забудь про честь,
    Коль нече дома детям есть!
    Смотри! - начальники цехов
    Воруют все,до потрохов!
    Станки,машины и детали
    Уже,наверно,своровали..."     - гимн истинного майдановца! laughing
    1. prior
      prior Сегодня, 12:45
      +3
      Ещё несколько заповедей из кодекса неудачного строителя коммунизма:
      - Если очень хочется поработать, ляг полежи, должно пройти.
      - Пришел на работу, сначала сделай все свои дела. Потому, как если тебя выгонят, рабочие дела за тебя кто-то сделает, но твои - никто и никогда.
      - Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, но никогда не оставляй на завтра то, что можно съесть сегодня. laughing
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:53
      -5
      Цитата: Зяблицев
      гимн истинного майдановца!

      Гимн истинного майдановца был бы на мове.
      А раз на русском, то это про нас. tongue
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 14:00
        +5
        Возможно и про Вас, но я писал именно про рогулей на Великом и могучем, поскольку украинского не знаю, а вот рогули русский знают прекрасно! laughing
  2. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 12:27
    0
    Замнут дело..... И катер "кентавренком" нарекут......и будет экскурсии водить по Днепру.....
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:49
      +1
      Лучше " Рагуленком ".
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: Фредэгар Пузикс мл.
      Замнут дело..... И катер "кентавренком" нарекут......и будет экскурсии водить по Днепру.....

      По мне, так пусть Порошенко с Зеленским "утонут в борьбе".
      ИМХО, мало кто будет скучать на Украине по этим "кадрам".
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:30
    +1
    Кто силён в украинском?Что там сами украинцы по этому говорят на своей мове.Поисковик отсылает только на украинские сайты.А я в этом деле знаю только как звучит табуретка.
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 14:28
      0
      Кто силён в украинском?

      Ничего там интересного не пишут. Этой новости уже пол года. Катер не соответствует заявленным ТТХ, водоизмещение больше на 40% от проектного и скорость ниже на 40%, вместо 45 узлов, всего 30. Это никак не исправить в принципе. Вот и решили как то вытолкнуть катера с завода в ВМС Украины.
  4. prior
    prior Сегодня, 12:40
    +4
    Испытания денег стоят, а ресурса не добавляют.
    Зачем же тратиться, если можно бумажкой отписаться.
    Пётр Алексеевич дело знает, богатыми иначе не становятся.
    Не ....обманешь, не проживёшь.
  5. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:43
    +1
    Это из-за этого Потрох быстренько в Туретчину смылся? fellow
  6. Dos
    Dos Сегодня, 12:57
    0
    Не даром у полосатиков, преимущественно, резиновые лодки в "дарах". Там только баночку клея для мелкого ремонта стырить можно. fellow
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:25
      -1
      Айланды нормальные корабли. Почти 170 тонн, дешевые в обслуживании и неубиваемые дизельки КАТ, до 20 человек, включая и курсантов, походы по всему ЧМ. Как патрульник он хорош, что показали и сами американцы. Для ВМСУ это еще будет и парта для экипажей на те же строящиеся британские МРК или турецкие корветы.


      Ну, а француз вообще шикарен.


      Ну это подтверждается успехом на мировом рынке от Филиппин до Суринама, от Бенина до Алжира. Даже китайцы всполошились и начали активно предлагать свои версии в этом сегменте, ибо Африка побежала к французам.


      1. Dos
        Dos Сегодня, 13:30
        +2
        Согласен! Но "железных" единицы, а резинок - десятки! Да и за "Айленды" платить надо ...
  7. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 12:57
    -1
    "Кентав-ЛК" получился утяжеленным, не великим по водоизмещению

    это взаимоисключающие вещи
    либо "утяжелённый"
    либо "не великий по водоизмещению"
    (кстати, что за идиотская формулировка? вольный перевод с украинского?)
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:10
      +3
      Отнюдь. Можно перетяжелить что угодно, хоть рыбацкую лодку. И при этом она будет недостаточно великой по водоизмещению, чтобы использоваться эффективно использоваться.

      То есть перетяжеление - это несоблюдение весовой дисциплины внутри уже спроектированного корпуса.
      А не великий - это уже изначальное несоответствие корпуса, требованиям по зоне применения.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: donavi49
        Можно перетяжелить что угодно, хоть рыбацкую лодку. И при этом она будет недостаточно великой по водоизмещению, чтобы использоваться эффективно использоваться.

        соглашусь
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 14:26
      0
      либо "не великий по водоизмещению"
      (кстати, что за идиотская формулировка? вольный перевод с украинского?)

      Может писал украинец и он понятия не имеет, как оно там правильно будет в русском языке. Здесь украинцев 76% на ВО.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:03
    +1
    "Кентав-ЛК" получился утяжеленным, не великим по водоизмещению"...
    Вот ведь воры! А должен бить ВЕЛИКИМ! Интересный параметр! М.б. кто из читатей подскажет, ВЕЛИКИЙ - это сколько? laughing
  9. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 13:05
    0
    Молодцы так держать. А ГБР выговор, неча нос свой совать куда не следует.
  10. Opiuk
    Opiuk Сегодня, 13:17
    -1
    Жаль что за время независимости Украины был подавлен её ВПК, а ведь когда-то строили самые мощные в мире ракеты, не без помощи нынешней РФ конечно же.
    1. Gato
      Gato Сегодня, 13:28
      +3
      Жаль что за время независимости Украины был подавлен её ВПК

      Кому жаль? Что плохого, если бодливая корова осталась без рогов?
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 14:26
        0
        а ведь когда-то строили самые мощные в мире ракеты, не без помощи нынешней РФ конечно же

        ваапче шедевр smile надо в граните вытесать :ап стену:
  11. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:28
    +1
    Кентавр какое то сухопутное название. Нужно было назвать как у запорожцев - "чайка", тогда уже с чистой совестью на борта можно поплавки из камыша привязывать и на веслах ходить (дополнительные и актуальные сейчас опции)
  12. А009
    А009 Сегодня, 13:31
    0
    Та не. Не может быти такого. Это же не москали
  13. Gato
    Gato Сегодня, 13:38
    +1
    Какая-то темно-мутная история. Акты испытаний и приемки подписывает комиссия, а не один чиновник МО. Или подписи он тоже подделал? Похоже, его назначили стрелочником, иначе прийдется сажать все МО - а кто тогда с Россией воевать будет? lol
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    +1
    Напомним, что на Украине ряд лиц из Минобороны и руководства завода "Кузня на Рыбальском", ранее принадлежавшего Петру Порошенко
    . Стоит ли вспоминать, что пан Порошенко, бывший президент ... не слабо так бабосиков наскирдовал, именно этому обстоятельству, благодаря.
    В общем, умеют они выбирать себе ведущих, один хлеще другого, но все воры, однозначно.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:32
    0
    Ничего удивительного. Это только,начало. Власть слабеет и шакалы,переобуваются.
  16. vervolk
    vervolk Сегодня, 14:42
    0
    вот и все что нужно знать о вороватых и глуповатых укропрезедентах!
  17. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 15:10
    0
    Зато для проектирования катера привлекли современных дизайнеров, наклон стекол в рубке выполнен в сторону противоположную принятому на флоте, как на автомобиле, в гламурном стиле, наверное для принятия солнечных ванным экипажем, чтобы жизнь медом не казалась.