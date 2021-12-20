В ГБР Украины заявили о подделке документов о проведённых испытаниях десантных катеров «Кентавр-ЛК»

Украинские новейшие десантные катера "Кентавр-ЛК" не прошли положенных испытаний, документы об их окончании были подделаны. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования Украины.Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Минобороны Украины. Чиновника обвиняют в подделке официальных документов о прохождении испытаний катерами "Кентавр-ЛК", построенными на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". На самом деле катера вообще не выводились на испытания.В ГБР утверждают, что чиновник Минобороны доподлинно знал, что катера не только не прошли испытания, но и вообще не соответствуют требованиям военного ведомства, но подписал их, вступив в сговор с руководством завода. Экс-руководитель военного представительства присоединился к ряду украинских чиновников, уже проходящих по уголовному делу в отношении десантных катеров.Напомним, что на Украине ряд лиц из Минобороны и руководства завода "Кузня на Рыбальском", ранее принадлежавшего Петру Порошенко, обвиняются в подмене проекта десантных катеров "Кентавр" на собственный проект "Кентавр-ЛК", что в итоге привело к строительству негодных к эксплуатации катеров. Как сообщается, два построенных катера "Кентавр-ЛК" не соответствуют требованиям Минобороны.Выдаваемые за "новейшие и современные" десантные катера, "Кентавр-ЛК" получился утяжеленным, не великим по водоизмещению и не способным нести заявленное количество десанта, в общем полностью не соответствующим ТТХ. Катера до сих пор не вошли в состав ВМС Украины, хотя деньги за них получены сполна. Предварительный ущерб насчитан в полмиллиарда гривен (1,35 миллиарда рублей), но эта цифра не окончательная.