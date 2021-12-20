В ГБР Украины заявили о подделке документов о проведённых испытаниях десантных катеров «Кентавр-ЛК»

Украинские новейшие десантные катера "Кентавр-ЛК" не прошли положенных испытаний, документы об их окончании были подделаны. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования Украины.
Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику военного представительства Минобороны Украины. Чиновника обвиняют в подделке официальных документов о прохождении испытаний катерами "Кентавр-ЛК", построенными на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском". На самом деле катера вообще не выводились на испытания.
В ГБР утверждают, что чиновник Минобороны доподлинно знал, что катера не только не прошли испытания, но и вообще не соответствуют требованиям военного ведомства, но подписал их, вступив в сговор с руководством завода. Экс-руководитель военного представительства присоединился к ряду украинских чиновников, уже проходящих по уголовному делу в отношении десантных катеров.
Напомним, что на Украине ряд лиц из Минобороны и руководства завода "Кузня на Рыбальском", ранее принадлежавшего Петру Порошенко, обвиняются в подмене проекта десантных катеров "Кентавр" на собственный проект "Кентавр-ЛК", что в итоге привело к строительству негодных к эксплуатации катеров. Как сообщается, два построенных катера "Кентавр-ЛК" не соответствуют требованиям Минобороны.
Выдаваемые за "новейшие и современные" десантные катера, "Кентавр-ЛК" получился утяжеленным, не великим по водоизмещению и не способным нести заявленное количество десанта, в общем полностью не соответствующим ТТХ. Катера до сих пор не вошли в состав ВМС Украины, хотя деньги за них получены сполна. Предварительный ущерб насчитан в полмиллиарда гривен (1,35 миллиарда рублей), но эта цифра не окончательная.