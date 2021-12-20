Британская пресса: Россия ставит на вооружение ракету, способную уничтожить Великобританию

Планы России поставить на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракеты "Сармат" не на шутку перепугали британцев. В Лондоне уже заявили, что одна новейшая российская ракета, несущая 12 ядерных боеголовок, может полностью уничтожить Великобританию. Об этом пишет автор статьи для британского издания The Sun.
Россия готовит к постановке на боевое дежурство новую межконтинентальную ракету "Сармат", способную нести 12 ядерных боеголовок. По мнению автора, назвавшего "Сармат" гиперзвуковой ракетой, способной развивать скорость в 25570 км в час, одна запущенная МБР способна уничтожить всю Великобританию.
Уилл Стюарт, опираясь на публикации российских СМИ, пишет, что в следующем году Россия беспрецедентно увеличит количество испытательных пусков ракет с ядерными боеголовками, опасаясь начала Третьей мировой войны на фоне напряженности в отношениях с Украиной. Кроме того, командующий РВСН генерал-полковник Каракаев пообещал заменить планирующий гиперзвуковой блок "Авангард" на более мощное оружие. Все это происходит на фоне сосредоточения на украинских границах 100 тысяч российских военнослужащих.
Касательно новой МБР "Сармат" автор сообщает, что с 2022 года Россия начнет постепенный вывод из боевого состава ракетного комплекса "Воевода" с заменой его на МБР "Сармат", способную доставить от 10 до 15 боеголовок в любую точку мира. При этом ракета способна маневрировать в верхних слоях атмосферы по непредсказуемой траектории, что делает ее 100% неуязвимой для всех существующих и перспективных зенитных комплексов.
В рамках подготовки ракеты Россия проведет до 10 испытательных пусков в течение года по сравнению с 25 пусками за предыдущие 5 лет. Это говорит о том, какое значение в Москве придают постановке на вооружение новой ракеты, подводит он итог.