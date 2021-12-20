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Британская пресса: Россия ставит на вооружение ракету, способную уничтожить Великобританию

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Планы России поставить на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракеты "Сармат" не на шутку перепугали британцев. В Лондоне уже заявили, что одна новейшая российская ракета, несущая 12 ядерных боеголовок, может полностью уничтожить Великобританию. Об этом пишет автор статьи для британского издания The Sun.


Россия готовит к постановке на боевое дежурство новую межконтинентальную ракету "Сармат", способную нести 12 ядерных боеголовок. По мнению автора, назвавшего "Сармат" гиперзвуковой ракетой, способной развивать скорость в 25570 км в час, одна запущенная МБР способна уничтожить всю Великобританию.

Уилл Стюарт, опираясь на публикации российских СМИ, пишет, что в следующем году Россия беспрецедентно увеличит количество испытательных пусков ракет с ядерными боеголовками, опасаясь начала Третьей мировой войны на фоне напряженности в отношениях с Украиной. Кроме того, командующий РВСН генерал-полковник Каракаев пообещал заменить планирующий гиперзвуковой блок "Авангард" на более мощное оружие. Все это происходит на фоне сосредоточения на украинских границах 100 тысяч российских военнослужащих.

Касательно новой МБР "Сармат" автор сообщает, что с 2022 года Россия начнет постепенный вывод из боевого состава ракетного комплекса "Воевода" с заменой его на МБР "Сармат", способную доставить от 10 до 15 боеголовок в любую точку мира. При этом ракета способна маневрировать в верхних слоях атмосферы по непредсказуемой траектории, что делает ее 100% неуязвимой для всех существующих и перспективных зенитных комплексов.

В рамках подготовки ракеты Россия проведет до 10 испытательных пусков в течение года по сравнению с 25 пусками за предыдущие 5 лет. Это говорит о том, какое значение в Москве придают постановке на вооружение новой ракеты, подводит он итог.
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72 комментария
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  1. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 13:01
    +22
    Да, примерно, так. Мы не угрожаем. мы- просто уничтожим эту плесень, если она хоть раз на нас замахнётся.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:11
      +3
      Британская пресса: Россия ставит на вооружение ракету, способную уничтожить Великобританию
      не спешите себя хоронить...не приняли ещё. и без этого могли.но не можем...дети же...
      1. Сидор Аменподестович
        Сидор Аменподестович Сегодня, 13:46
        +2
        Цитата: Аэродромный
        дети же...

        1. krot
          krot Сегодня, 14:34
          +4
          Да, примерно, так. Мы не угрожаем. мы- просто уничтожим эту плесень, если она хоть раз на нас замахнётся.

          Очень точное подобрали слово для англосаксов, называл обычно паразитами на теле земли, но паразиты для них это слишком лестно! Они плесень!
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:42
        0
        Цитата: Аэродромный
        .не приняли ещё. и без этого могли.но не можем...дети же...

        Тю ! Так , шо там ваши дети ? Чи шо ? От же досада !!! А если серьёзно то сейчас во всех развитых странах мира живут наши соотечественники . Работают , учатся , просто живут . А почему нет ? В нужный момент обозначат , нужные цели ..
    2. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 Сегодня, 13:34
      +13
      Британия всегда была скрытым и явным врагом России, даже тогда когда была в составе коалиции против общего врага (примерами являются Первая и Вторая мировые войны).
      1. frruc
        frruc Сегодня, 13:55
        +3
        Вы еще внимательно поизучайте, кто и чьи агенты влияния внутри РФ, имею ввиду банковском секторе, торговле и промышленности.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:07
    +18
    А Сатана,мне это название больше нравится,разве раньше не могла.Или новый наш девайс под названием Сармат надо раскрутить на медийном поле?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:40
      +3
      Сами название придумают, по нашему Р-36М "Воевода", это по НАТОвской классификации SS-18 Satan
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:09
        +2
        Я ради шутки ,другу в его РМУ,это не ракетно минаметная установка,ниже надписи РМУ ,на клинкетной двери,написал SS 18 Satan.Другу понравилось и помпалиту тоже.РМУ по рыбацки ,это Рыбомучная установка.
  3. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Сегодня, 13:08
    +6
    Эко вас бриты распёрло.
  4. prior
    prior Сегодня, 13:08
    +10
    Россия ставит на вооружение ракету, способную уничтожить Великобританию

    И правильно делает. Англичанку, которая по отношению к России только и знает, что гадит, давно пора уничтожить.
    Толку от неё. Только и может, что наворованные деньги по банкам прятать.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:19
      0
      Цитата: prior
      Толку от неё.

      А как же наши богатеи ? Их трогать низззяя !
      1. prior
        prior Сегодня, 13:39
        +9
        Вот за это самое низззяя, мы их и потрогаем.... wink
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 13:57
          +1
          Цитата: prior
          и потрогаем..

          А я думал, опять Воронеж ... lol
      2. Грица
        Грица Сегодня, 17:03
        0
        Цитата: Uncle Lee
        А как же наши богатеи ? Их трогать низззяя !

        А еще там дедушка Горбачев живет... Умрет ведь... crying
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:44
      +2
      Они нам, г а д ы , ещё за Севастополь должны ответить! angry И за отказ в помощи Николаю II с семьёй. Их смерть на их руках!.. negative
      1. Александр Секлицкий
        Александр Секлицкий Сегодня, 15:32
        +2
        А николашка тут причем? Их время ушло .Запустил страну,лишился головы.И о какой помощи речь? Англичашки должны были карательный поход организовать чтобы его из под омска вызволять?
  5. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 13:09
    +5
    Да, есть повод задуматься, стоит ли раздувать воинственную русофобскую истерику.
    1. zwlad
      zwlad Сегодня, 13:22
      +3
      Конечно стоит!
      За это, говорят, неплохо платють из-за океана.
  6. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 13:09
    +9
    Вот и сидите на своем острове тихонько, тихонько! И вас не должно волновать что мы деалем с Украиной, как нас не волнет особо, что вы сделали с Фольклендами!
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 13:16
      -1
      наивность...оно конечно, легче жить... и верить в честь,и правдою служить, какая честь..кому служить...
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:46
      +2
      Цитата: Зяблицев
      Вот и сидите на своем острове тихонько, тихонько! И вас не должно волновать что мы деалем с Украиной

      Рано или поздно Украина попросит прощения у Матушки, вот только Батька может выпороть... yes
  7. 23424636
    23424636 Сегодня, 13:11
    +6
    Англия живет лишь потому что воришки нувориши в основном еврейской национальности учат там своих детей и выводят туда бабло украденное в России. Даже друг ВВП бухарский еврей Искандер Махмудов хозяин Трансмашхолдинга с 20% блокирующим французским пакетом давно живет в Англии.Ну кто будет валить эту гнусную страну.?
  8. andr327
    andr327 Сегодня, 13:12
    +9
    Сколько паники при абсолютной безграмотности и незнании сил и средств РВСН. Пуски ракет с ядерными боеголовками, непонимание что-такое носитель и боевое оснащение. Уилл Стюарт продолжайте свою деятельность в таком же духе и тогда 70 процентов англичан бросятся в Ла-Манш только от слова Россия.
  9. Opiuk
    Opiuk Сегодня, 13:14
    +1
    Ну какое там всю Великобританию? 8 мегатонн максимальная мощность, этого хватит на ударную волну ну так 10-15 км если не меньше, конечно с учётом уничтожения объектов и прочего последствия станут ещё более печальными, но не настолько чтобы всей стране кранты пришли от одного сармата.
  10. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 13:15
    +7
    Изо всего того, что бриташка нарисовал в заметке, мне особенно понравился вот этот кусочек:
    - "В следующем году Россия беспрецедентно увеличит количество испытательных пусков ракет с ядерными боеголовками". laughing
    А в этом году сколько таких пусков было, а в прошлом? И, главное, куда в конечном итоге все эти ядерные боеголовки упали?
    1. Пижон
      Пижон Сегодня, 13:55
      +4
      Цитата: Кот Александрович
      Изо всего того, что бриташка нарисовал в заметке, мне особенно понравился вот этот кусочек:
      - "В следующем году Россия беспрецедентно увеличит количество испытательных пусков ракет с ядерными боеголовками". laughing
      А в этом году сколько таких пусков было, а в прошлом? И, главное, куда в конечном итоге все эти ядерные боеголовки упали?

      Они не упали, они всё ещё летают. Внутри черепной коробки мр. Стюарта laughing
      Да, белый-белый, савсэм горячий!©
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:17
    +13
    Это называется - прихлопнем мимоходом. Основной противник - США, по ним и основной удар, а мелкобританскую шавку - так, одна отклонилась... wassat Это все ирония, но взявшись тыкать палкой в медведя, подумай, достаточно ли она длинная...
  12. zwlad
    zwlad Сегодня, 13:20
    +10
    Наивный журналист.
    Те ракеты, которые стоят сейчас на боевом дежурстве, так-же гарантированно могут уничтожить Великобританию.
  13. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Сегодня, 13:21
    +7
    Ну вот, испуг англичан как новый повод для новых санкций против России. Теперь Россия угрожает агрессией Великобритании! Никазать!
  14. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:23
    0
    Много чести для мелкой мелкобритании 12 блоков, там пару ЯРСов хватит, или вообще пять тополей.
  15. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:34
    +4
    И что, они наивно до этого полагали, что до британии ничего не долетит и боеголовки на Воеводе слабее.
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 13:34
    +8
    Британская пресса: Россия ставит на вооружение ракету, способную уничтожить Великобританию

    Вы что , только сейчас проснулись? belay
    Да вы тормоза, почище эстонцев. fellow lol
    Такие ракеты существуют с 60-х годов. Тем стрАннее, что вы ведёте себя как бессмертные маклауды. lol
  17. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:35
    0
    Обьявляется бесплатная викторина ,кто перечислит достойные цели для боеголовок Сармата.Города где вас обсчитали ,не долили в баре не называть.Вэймут вычеркиваем,рядом Портсмут,тудой одну можно боеголовку.Ну чисто теоретически,Россайт рядом с Эдинбургом,туда надо.Хотя можно просто мост обрушить обыкновенными Калибрами.Правда из Англии не хило может прилететь.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:53
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Обьявляется бесплатная викторина ,кто перечислит достойные цели для боеголовок Сармата.Города где вас обсчитали ,не долили в баре не называть.Вэймут вычеркиваем,рядом Портсмут,тудой одну можно боеголовку.Ну чисто теоретически,Россайт рядом с Эдинбургом,туда надо.Хотя можно просто мост обрушить обыкновенными Калибрами.Правда из Англии не хило может прилететь.

      В Питерхеде можно неплохой файерверк устроить. А если что запустят оттуда, так к моменту отражения атаки от острова останутся утёсы и рифы. АПЛ в Атлантике достаточно...
  18. mvg
    mvg Сегодня, 13:36
    0
    Т.е. пишут неглупые люди статью о "ядрёной войне", что то там доказывают.. но большинство уря-патриотов ВО такие статьи не читает. А все пытается "шапками" закидывать, желательно розовыми
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:06
      0
      mvg :пишут неглупые люди статью о "ядрёной войне"

      А у нас не пишут разве, или у нас глупые. Хорошо, что в Великобритании еще ощущают суровую реальность.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:03
      +1
      Почему в Велиобритании не пишут что им есть чем ответить.Для всех в европе они белые и пушистые и пукают только бабочками.А вот для нас нет,Великобритания пусть садится за стол переговоров,а им так не хочется.А придётся.
  19. askort154
    askort154 Сегодня, 13:39
    +3
    .... одна запущенная МБР способна уничтожить всю Великобританию.

    Не "Великобританию", а Англию на островках. Так что хватит пыжится, играть роль жены пахана, продолжайте "гендерировать", у вас это лучше получается.
    Это и экономично - не надо строить два раздельных туалета.
  20. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 13:40
    +1
    Америка нас не любит, Англия нас не любит, Германия нас не любит уж много веков подряд. С. Слепаков.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 13:48
      +2
      Цитата: 22 dmdc
      Америка нас не любит, Англия нас не любит, Германия нас не любит уж много веков подряд

      На всех хватит, главное помнить, что и ответ будет...
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:55
      +2
      Цитата: 22 dmdc
      Америка нас не любит, Англия нас не любит, Германия нас не любит уж много веков подряд. С. Слепаков.

      Нас не надо любить, достаточно просто не гадить.
  21. Rostok
    Rostok Сегодня, 14:00
    +3
    Невеликобританию давно пора признать государством агрессором как минимум. И в случае 3 мировой наравне с США это цель номер один.
  22. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:04
    0
    В рамках подготовки ракеты Россия проведет до 10 испытательных пусков в течение года по сравнению с 25 пусками за предыдущие 5 лет. Это говорит о том, какое значение в Москве придают постановке на вооружение новой ракеты, подводит он итог.
    . В общем то не зря волнуются, а то и печалятся ...
    Вот только крайну приплели совсем зря, это поводом не станет, ни для чего радикального, ни для кого ...
  23. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:09
    0
    Вам, уважаемые "партнёры" ещё Никита Сергеевич Хрущёв несколько раз "кузькину мать" показывал, а вы её только сейчас разглядели!
  24. rusich
    rusich Сегодня, 14:09
    +1
    По наглосаксам давно уже пора хорошенько долбануть. Они всегда были против России
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:56
      +2
      Цитата: rusich
      По наглосаксам давно уже пора хорошенько долбануть. Они всегда были против России

      Бахнем. Обязательно бахнем. Но потом...
  25. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:18
    0
    Чего хорошего, что британцы так испугались?
    Надавят на Парламент, и те скажут:
    "Давайте сделаем такую же ракету!"
    Никакие международные законы не запрещают им произвести самостоятельно МБР.
    Технологически освоят, БЧ поможет Америка сделать.
    И будет: у России - Сармат и у Англии - свой Сармат. Обе страны боятся.
    Кто выиграл?
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:57
      +1
      Цитата: voyaka uh
      И будет: у России - Сармат и у Англии - свой Сармат. Обе страны боятся.
      Кто выиграл?

      АПЛ в Атлантике... bully
  26. Ватанадзе
    Ватанадзе Сегодня, 14:27
    -3
    Да, ставит с 2009 и не поставит еще 25 лет минимум. Мультракета, бл@ть.
  27. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 14:29
    +1
    А Сатана их в ад отправить неможет ?
    Думаю без проблема, ненужно ждать Сармат. :)
    Англичанка гадит.
  28. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 14:31
    +2
    Цитата: tralflot1832
    А Сатана,мне это название больше нравится,разве раньше не могла.Или новый наш девайс под названием Сармат надо раскрутить на медийном поле?

    Сатаной назвали не мы. Наши партнёры позаботились. А Сармат- наше, родное....

    .Скифы
    Стихотворение Александра Блока

    Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
    Попробуйте, сразитесь с нами!
    Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
    С раскосыми и жадными очами!

    Для вас - века, для нас - единый час.
    Мы, как послушные холопы,
    Держали щит меж двух враждебных рас
    Монголов и Европы!

    Века, века ваш старый горн ковал
    И заглушал грома, лавины,
    И дикой сказкой был для вас провал
    И Лиссабона, и Мессины!

    Вы сотни лет глядели на Восток
    Копя и плавя наши перлы,
    И вы, глумясь, считали только срок,
    Когда наставить пушек жерла!

    Вот - срок настал. Крылами бьет беда,
    И каждый день обиды множит,
    И день придет - не будет и следа
    От ваших Пестумов, быть может!

    О, старый мир! Пока ты не погиб,
    Пока томишься мукой сладкой,
    Остановись, премудрый, как Эдип,
    Пред Сфинксом с древнею загадкой!

    Россия - Сфинкс. Ликуя и скорбя,
    И обливаясь черной кровью,
    Она глядит, глядит, глядит в тебя
    И с ненавистью, и с любовью!...

    Да, так любить, как любит наша кровь,
    Никто из вас давно не любит!
    Забыли вы, что в мире есть любовь,
    Которая и жжет, и губит!

    Мы любим все - и жар холодных числ,
    И дар божественных видений,
    Нам внятно всё - и острый галльский смысл,
    И сумрачный германский гений...

    Мы помним всё - парижских улиц ад,
    И венецьянские прохлады,
    Лимонных рощ далекий аромат,
    И Кельна дымные громады...

    Мы любим плоть - и вкус ее, и цвет,
    И душный, смертный плоти запах...
    Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
    В тяжелых, нежных наших лапах?

    Привыкли мы, хватая под уздцы
    Играющих коней ретивых,
    Ломать коням тяжелые крестцы,
    И усмирять рабынь строптивых...

    Придите к нам! От ужасов войны
    Придите в мирные обьятья!
    Пока не поздно - старый меч в ножны,
    Товарищи! Мы станем - братья!

    А если нет - нам нечего терять,
    И нам доступно вероломство!
    Века, века вас будет проклинать
    Больное позднее потомство!

    Мы широко по дебрям и лесам
    Перед Европою пригожей
    Расступимся! Мы обернемся к вам
    Своею азиатской рожей!

    Идите все, идите на Урал!
    Мы очищаем место бою
    Стальных машин, где дышит интеграл,
    С монгольской дикою ордою!

    Но сами мы - отныне вам не щит,
    Отныне в бой не вступим сами,
    Мы поглядим, как смертный бой кипит,
    Своими узкими глазами.

    Не сдвинемся, когда свирепый гунн
    В карманах трупов будет шарить,
    Жечь города, и в церковь гнать табун,
    И мясо белых братьев жарить!...

    В последний раз - опомнись, старый мир!
    На братский пир труда и мира,
    В последний раз на светлый братский пир
    Сзывает варварская лира!
  29. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 14:44
    0
    Цитата: voyaka uh
    Чего хорошего, что британцы так испугались?
    Надавят на Парламент, и те скажут:
    "Давайте сделаем такую же ракету!"
    Никакие международные законы не запрещают им произвести самостоятельно МБР.
    Технологически освоят, БЧ поможет Америка сделать.
    И будет: у России - Сармат и у Англии - свой Сармат. Обе страны боятся.
    Кто выиграл?

    Выиграет тот, у которых он УЖЕ есть. Пусть попробует Израиль сказать так. И сделать. Убедитесь, что это- не из бороды пару волос выдернуть. Трахтебидох.
    1. Арпад
      Арпад Сегодня, 14:47
      +1
      Цитата: Сибиряк-1
      Выиграет тот, у которых он УЖЕ есть

      Не выиграет никто кроме ВПК и лишних миллиардов потраченных на вооружение, тк яо уже произведено на триллионы , а толку ?
      Боятся все и все тратят больше и больше денег - на выходе тот же ноль.
      Англия не одна - за ней НАТО.
  30. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:44
    +2
    Ещё в 70 годах расчёты показали что для Великобритании хватит 9 штук с 500 к/т боеголовками для образования пустыни типа Набиб. Сармат избыточна для Великобритании. Тогда она может уйти под воду и может изменится направление течения Гольфстрима, а это непредсказуемо для климата Европы. soldier
    1. Арпад
      Арпад Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Ещё в 70 годах расчёты показали что для Великобритании хватит 9 штук с 500 к/т боеголовками для образования пустыни типа Набиб. Сармат избыточна для Великобритании. Тогда она может уйти под воду и может изменится направление течения Гольфстрима, а это непредсказуемо для климата Европы. soldier

      Англия гораздо большая чем вы думаете и 9 боеголовок точно не хватит
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 15:07
        +1
        Великобритания практически низменная равнина, и стоит на меловом основании. Её и так без бомбардировки размывает. Особенно на западе тем же Гольфстримом. Посмотрите фильмы ВВС про природу Великобритании и пролив Ла-Манш. yes
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:37
      +1
      Дело не в этом.
      Ядерного арсенала Англии на АПЛ тоже с лихвой хватает для уничтожения всех крупных городов России.
      Без вступления в войну США.
      Поэтому запугивать бессмысленно.
      1. Солдатов В.
        Солдатов В. Сегодня, 16:53
        0
        Заметьте про угрозу Великобритании от САРМАТа говорят сами англичане. Наши военные говорят про любую точку мира. Думаю автор проконсультировался у своих военных, есть ли за что бомбить королевство, и они ответили да. Вот он и боится, паникует.
        На Английских АПЛ стоят американские ракеты ТРАЙДЕНТ, плюс с ними плавает американский офицер с кодом и ключом для запуска ракет. Запуск только по команде США.
        Уничтожать военные объекты в королевстве в случае войны будут скорее всего авиацией ,например ТУ-160 или СУ-34, из гуманитарных соображений высокоточными ракетами с малым ядерным зарядом. САРМАТ это как гвозди забивать микроскопом. bully soldier
  31. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:49
    +1
    Для Королевсва Сармата избыточна по дальности. Можно вернуться к теме БРСД.
  32. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 14:49
    +1
    Цитата: CastroRuiz
    А Сатана их в ад отправить неможет ?
    Думаю без проблема, ненужно ждать Сармат. :)
    Англичанка гадит.

    Для этих сэров есть попроще и побольше. Сармат- это индивидуальный подарок для паханов за лужей. Они сами уже посчитали, что им хватит 20 штук. И 80% населения не станет. А всех и не надо. Оставить для штурма той самой стены, которую они поставили от Мексики. Мексиканцы их будут сбивать со стены мачете и рогатками. Там, ведь, более или менее чистая природа останется. Её ЗАЩИЩАТЬ придётся.
  33. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 14:55
    +1
    Цитата: Солдатов В.
    Ещё в 70 годах расчёты показали что для Великобритании хватит 9 штук с 500 к/т боеголовками для образования пустыни типа Набиб. Сармат избыточна для Великобритании. Тогда она может уйти под воду и может изменится направление течения Гольфстрима, а это непредсказуемо для климата Европы. soldier

    Они, конечно, ошиблись. Полная пустыня не нужна. Достаточно опустить их до уровня Греции, и она в таком виде и "могуществе" будет не страшна, и роль её сведётся к воспоминаниям о былом могуществе. Что, как заметили психиатры, убивает быстрее пули. Отвалятся все её протектораты, им, ведь, не нужно лечить , кормить, и обеспечивать НИЩИХ. Они, ведь, не сами попали в такую зависимость. Хватит и половины. оставшиеся будут ухаживать за больными, ремонтировать сараи, и ковать металл на лопаты.
  34. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 14:58
    0
    Цитата: Арпад
    Цитата: Сибиряк-1
    Выиграет тот, у которых он УЖЕ есть

    Не выиграет никто кроме ВПК и лишних миллиардов потраченных на вооружение, тк яо уже произведено на триллионы , а толку ?
    Боятся все и все тратят больше и больше денег - на выходе тот же ноль.
    Англия не одна - за ней НАТО.

    ВПК в уничтоженной стране. Окстись. Не будет ничего. Погляди кино, очень правдоподобное. "Письма мёртвого человека". НАТО- это дальнейшее развитие Антанты. Тогда все прятались за Россию. Но, тогда ещё не работал маразм ОБЩЕГО принятия решений. Сегодня НАТО- это
    Турция
    Франция
    Италия
    Германия
    Великобритания
    Испания
    Греция
    Польша
    Румыния
    Канада
    Нидерланды
    Португалия
    Болгария
    Бельгия
    Чехия
    Норвегия
    Венгрия
    Дания
    Хорватия
    Словакия
    Литва
    Словения
    Албания
    Эстония
    Латвия
    Люксембург
    -совершенно разные, с разными возможностями и интересами. Общее принятие решений. Это- КАК? Кто за кого будет прятаться в этот раз? Американцы уже не однажды заявляли, что за интересы Турции, Греции, они- на угловом, и не вмешиваются..... Это- в прошлом. За кого они не будут вмешиваться сейчас? А что стоит НАТО без..... толпа цыган, попрошаек, и мелкоты, умеющих тявкать из подворотни.
    1. Rocj
      Rocj Сегодня, 15:21
      -1
      Не выиграет никто кроме ВПК и лишних миллиардов потраченных на вооружение, тк яо уже произведено на триллионы , а толку ?
      Что предлагаете? Не тратить деньги и ждать, когда нас поработят зная, что у нас нет ничего для защиты и ответного удара? По этому и на выходе ноль, все в этом мире знают, у кого есть такое оружие, трогать нельзя, иначе погибнут сами. Есть пример страны у кого не было такого оружия, они разрушены. Это всех и сдерживает. Главное, нет войны. А значит порох, нужно держать сухим или потеряем страну.
  35. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:00
    0
    "Сармат" не на шутку перепугали британцев

    ***
    Англичанка обгадилась...
    ***
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:40
      +1
      Поздравляю Вас!
      По результатам опроса Вы избраны "Чемпионом Глупых Постов" на ВО.
  36. Rocj
    Rocj Сегодня, 15:07
    0
    мы-просто уничтожим эту плесень, если она хоть раз на нас замахнётся
    Греют....))
  37. Кухтиев Вадим
    Кухтиев Вадим Сегодня, 15:10
    0
    А раньше они не знали, что мы способны уничтожить Англию?)))))
    И то что цели на територии Британии введены в блоки управления ракет? Думали, если начнется только американцы выхватят, а они за проливом отсидятся, как привыкли?)))))
  38. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 15:29
    0
    Цитата: Rocj
    Не выиграет никто кроме ВПК и лишних миллиардов потраченных на вооружение, тк яо уже произведено на триллионы , а толку ?
    Что предлагаете? Не тратить деньги и ждать, когда нас поработят зная, что у нас нет ничего для защиты и ответного удара? По этому и на выходе ноль, все в этом мире знают, у кого есть такое оружие, трогать нельзя, иначе погибнут сами. Есть пример страны у кого не было такого оружия, они разрушены. Это всех и сдерживает. Главное, нет войны. А значит порох, нужно держать сухим или потеряем страну.

    Это вы мне?
  39. alex-sherbakov48
    alex-sherbakov48 Сегодня, 15:38
    0
    Сколько уж бритам говорено, не будите русского медведя! Англичанам стоит помнить, как бесславно погибли их три тысячи молодых кавалеристов из элитных семей в русско-турецкую войну. Так вот сейчас, если будете рыпаться на Россию, то исчезнете с карты мира от слова совсем!!!
  40. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 16:31
    0
    Сведения по линии ОБС. Количество пусков - неизвестно, дата постановки на дежурство тоже. Нести она может 21 боеголовку и так далее. Далеко ещё до принятия на вооружение...