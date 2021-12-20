Зеленский возглавил антирейтинг политиков на Украине

Украинский социологический центр «Социс» решил под конец года поинтересоваться у граждан на предмет одобрения деятельности Владимира Зеленского на посту президента. Итоги этого опроса для действующего президента Украины сложно назвать позитивными.Как выясняется, большинство украинцев выступают против того, чтобы Зеленский остался в президентского должности на второй срок. Здесь нужно напомнить, что следующие выборы президента Украины по плану должны состояться в 2024 году.За то, чтобы Владимир Зеленский оставался президентом страны и на протяжении второго срока, выступают около 26% опрошенных. Это минимальный показатель одобрения его деятельности за всё время президентства. Одновременно с этим против второго срока Зеленского высказались почти 64% опрошенных специалистами «Социса».На вопрос о том, «поддерживаете ли вы нынешний курс украинских властей», положительный ответ дали ещё меньше украинцев, чем на вопрос о втором сроке Владимира Зеленского. Оказалось, что текущий курс поддерживают менее 19% опрошенных, а откровенно говорят о том, что Украина «движется в неправильном направлении», высказались более 67 процентов респондентов.При ответе на вопрос, за кого точно не проголосовали бы на выборах президента, опрошенные поставили на 1-е место антирейтинга всё того же Зеленского. Более 32% однозначно назвали его имя. На втором месте в антирейтинге – Пётр Порошенко. За него точно не готовы голосовать 28% опрошенных. Тройку политиков с наименьшим президентским рейтингом замыкает Юрий Бойко. Внизу списка на данный момент Игорь Смешко. Возможно, по той причине, что о нём просто не многие вспомнили.При таком раскладе перед украинскими политтехнологами и теми зарубежными фигурами, которые могут за ними стоят, возникает непростая задача. Либо искусственно повышать рейтинг Зеленского, либо списывать его со счетов и начинать подыскивать нового кандидата на президентский пост. Ведь когда антирейтинг политиков в стране возглавляет действующий президент, то тем же политтехнологами сложно однозначно делать ставку именно на него.Причём, что интересно, большинство украинцев уже не верят в то, что до 2024 году Зеленский способен изменить ситуацию в стране к лучшему.