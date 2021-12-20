Военное обозрение
Войти Регистрация

Зеленский возглавил антирейтинг политиков на Украине

33

Украинский социологический центр «Социс» решил под конец года поинтересоваться у граждан на предмет одобрения деятельности Владимира Зеленского на посту президента. Итоги этого опроса для действующего президента Украины сложно назвать позитивными.


Как выясняется, большинство украинцев выступают против того, чтобы Зеленский остался в президентского должности на второй срок. Здесь нужно напомнить, что следующие выборы президента Украины по плану должны состояться в 2024 году.

За то, чтобы Владимир Зеленский оставался президентом страны и на протяжении второго срока, выступают около 26% опрошенных. Это минимальный показатель одобрения его деятельности за всё время президентства. Одновременно с этим против второго срока Зеленского высказались почти 64% опрошенных специалистами «Социса».

На вопрос о том, «поддерживаете ли вы нынешний курс украинских властей», положительный ответ дали ещё меньше украинцев, чем на вопрос о втором сроке Владимира Зеленского. Оказалось, что текущий курс поддерживают менее 19% опрошенных, а откровенно говорят о том, что Украина «движется в неправильном направлении», высказались более 67 процентов респондентов.

При ответе на вопрос, за кого точно не проголосовали бы на выборах президента, опрошенные поставили на 1-е место антирейтинга всё того же Зеленского. Более 32% однозначно назвали его имя. На втором месте в антирейтинге – Пётр Порошенко. За него точно не готовы голосовать 28% опрошенных. Тройку политиков с наименьшим президентским рейтингом замыкает Юрий Бойко. Внизу списка на данный момент Игорь Смешко. Возможно, по той причине, что о нём просто не многие вспомнили.

При таком раскладе перед украинскими политтехнологами и теми зарубежными фигурами, которые могут за ними стоят, возникает непростая задача. Либо искусственно повышать рейтинг Зеленского, либо списывать его со счетов и начинать подыскивать нового кандидата на президентский пост. Ведь когда антирейтинг политиков в стране возглавляет действующий президент, то тем же политтехнологами сложно однозначно делать ставку именно на него.

Причём, что интересно, большинство украинцев уже не верят в то, что до 2024 году Зеленский способен изменить ситуацию в стране к лучшему.
Использованы фотографии:
сайт президента Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:44
    +7
    И что этот рейтинг даёт для нас?
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Сегодня, 13:55
      -1
      Цитата: tralflot1832
      И что этот рейтинг даёт для нас?

      То, что в итоге не Донбасс будет реинтегрирован в Украину, а Украина - в Донбасс.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 14:06
        +3
        Мы начинаем КВН, для чего и зачем... Зеленский хорошо сидел в клоунах, зачем подался в политику...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:18
        0
        Это лучший вариант,но на до принудить хозяина европы к миру ,для начала.Они это понимают и сейчас упираются как могут.Красный кнопка не вариант для них ,они больше потеряют.
        1. Сидор Аменподестович
          Сидор Аменподестович Сегодня, 14:32
          +1
          Так для этого всеми нашими и декларируется, что Донбасс - часть Украины. Чтоб Украине было, куда податься.
          Поэтому, я считаю, и не признаётся независимость ЛДНР.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 13:57
      -1
      Поддержу, хоть издохнет сегодня ничего не изменится.
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 14:00
      +3
      Как что? Один из элементов информационной войны. Для рядовых граждан России он не даёт НИЧЕГО.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:08
      0
      Зелёнке нужно второй срок засчитать за первый пробный, и оставить у власти минимум, на 21-25 лет, не нам же одним маяться от бездарной власти....
    5. isv000
      isv000 Сегодня, 14:34
      +1
      Цитата: tralflot1832
      И что этот рейтинг даёт для нас?

      С помощью таких опросов можно прикинуть когда наступит "вдребезги" - надо же успеть ещё по рукам настучать желающим кусок отхватить... hi
    6. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 15:20
      +1
      Цитата: tralflot1832
      И что этот рейтинг даёт для нас?

      Типа у нас с рейтингом у президента всё нормально.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:25
        +4
        Когда будет статья о рейтинге Путина ВВ будем обсуждать его рейтинг. wassat
        1. lis-ik
          lis-ik Сегодня, 15:49
          -3
          Цитата: tralflot1832
          Когда будет статья о рейтинге Путина ВВ будем обсуждать его рейтинг. wassat

          я ответил на вопрос "что это нам даёт".
        2. фа2998
          фа2998 Сегодня, 17:29
          0
          Это тема скользкая,до 300 тыс. или 3-5 лет как настроение у судьи. bully bully bully
    7. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 15:31
      +1
      Каждый должен делать то, что он лучше умеет, это только в лозунгах для бедных - кухарка или дворник или комик может управлять 40 млн. государством, а в реальной жизни это не прокатывает.
    8. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:17
      0
      А НИЧЕГО! Рейтинги это такая штука-кто его проводит-тот и результат.А некоторым агенствам можно вообще запретить-уж больно результаты не нравятся властям.В России если кто покажет поддержку властям менее 50 % можно обозвать "иностранным агентом".А кто показывает результаты 95% и выше получают заказы и финансирование. laughing hi
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:47
    +2
    следующие выборы президента Украины по плану должны состояться в 2024 году.
    За то, чтобы Владимир Зеленский оставался президентом страны и на протяжении второго срока, выступают около 26% опрошенных.
    До 2024 г спите спокойно. Разлагайтесь... Да и 26% за Владимира Святого, к выборам еще подтянутся. Народ заслужил именно такого президента, ворюгу и убийцу своего народа.
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 13:49
    -1
    Итоги этого опроса для действующего президента Украины сложно назвать позитивными.

  4. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 13:49
    -1
    Делов-то. Убрать анти-, и он опять в деле! Первый с конца) wassat
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:07
      +5
      против второго срока Зеленского высказались почти 64%
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 14:31
        0
        Цитата: Uncle Lee
        против второго срока Зеленского высказались почти 64%

        Ему как бы с первого по УДО не соскочить... lol
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:50
    +1
    Пора возвращаться к клавишному инструменту. laughing
  6. Kamarada
    Kamarada Сегодня, 13:56
    +2
    Зеленский возглавил антирейтинг. wassat Ещё бы, печальный клоун - наркоман.
  7. Художник
    Художник Сегодня, 13:56
    +2
    Ну, так этого и следовало ожидать, он пришёл к власти как бывший клоун, который хочет войти в серьёзную политику, чтобы избавить свой народ от войны, а по факту клоуном и остался.
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 13:56
    +3
    Это ещё "дед мороз" не постучал в окно Украины. А придёт Зима, будут греться, прыгая и сжигая покрышки на "майдане".
    Вот там и проявится настоящий "рейтинг" прези-артиста.
  9. Павел episkop
    Павел episkop Сегодня, 14:02
    +2
    Неудивительно в свете такого вранья,которое он наобешал, странно только одно - как его еще на вилы не подняли. Порох свалил - успел, а Зеля может и не успеет) Сколько живет Украина - ни одного нормального правителя не было
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 14:25
      +1
      Цитата: Павел episkop
      Сколько живет Украина - ни одного нормального правителя не было

      Причём это касается и постимперского периода, а в советский ещё и Хрущёв достался... Так и хочется сказать - бросьте вы эту затею, не ваше это, возвращайтесь к матушке да в ноги падите, голову пеплом посыпьте. Матушка добрая, отходчивая, простит и накормит. fellow Батька вот только отодрать может... belay
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:07
    +1
    Зеленский возглавил антирейтинг политиков на Украине
    . Сами это породили, пусть и условно, а вот заровнять это, сами, не могут ... тут большим дядям действовать придется.
  11. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:16
    0
    Вот о чем думал народ вна, когда голосовали за него? Я даже допускаю подтасовку результатов голосования, но ведь кто то и реально голосовал за клоуна! Или такие же клоуны и голосовали?
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 14:46
      +4
      ваш вср 66-67...Вот о чем думал народ вна, когда голосовали за него?

      Для этого и существует выборная политтехнология. Голосование не "За", а против. На Украине это чётко сработало.Большинство голосовало не за Зеленского, а именно против Порошенко.
      Типа, я лучше за чёрта, но не за бабу Ягу.
  12. Степан S
    Степан S Сегодня, 14:34
    +4
    Я так полагаю, что сайт ВО перерегистрировался вна Украине и теперь здесь будут все мало мальски бесполезные новости Украины, не имеющие никакого отношения к военной тематике. Скрин первой странички
    1. Димка75
      Димка75 Сегодня, 14:44
      +1
      Ничего вы не понимаете.
      В России за саму постановку вопроса о недоверии к институтам действующей власти можно статью впаять , за экстремизм и прочее.
      А здесь Зелю-бандеровца сами бандеровцы не
  13. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:21
    0
    Цитата: isv000
    против второго срока Зеленского высказались почти 64%

    А у нас по прежнему-"ЗА"-146% wassat hi hi
  14. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 17:28
    0
    Что не правитель то хуже и хуже, следующий наверное Кличко будет.