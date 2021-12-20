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Подведены первые итоги последствий пожара на корвете «Проворный»

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Судостроительный завод "Северная верфь" подвел первые неутешительные итоги последствий пожара на строящемся корвете проекта 20385 "Проворный". Специалисты предприятия провели первичный осмотр корабля, говорится в сообщении пресс-службы "Северной верфи".


Согласно опубликованной информации, надстройка корабля полностью уничтожена, корпус не пострадал. Это произошло благодаря смонтированной между палубой и надстройкой противопожарной изоляции. Таким образом надстройка корабля будет демонтирована, на ее место установлена новая. В настоящее время "Северная верфь" уже начала переговоры о строительстве новой надстройки и доставки ее на завод. Отмечается, что оборудования в сгоревшей надстройке не было.

Как заявляется, в субботу и воскресенье на корабль было подано электричество и отопление, велась откачка воды и просушка помещений. На корвете организованы работы по очистке от последствий пожара. К работе приступила специальная комиссия, в которую вошли представители ОСК и "Северной верфи". На установление всех обстоятельств и определение причин пожара потребуется несколько недель.

Напомним, что пожар на строящемся корвете вспыхнул в пятницу в 18:22. К 22:49 огонь удалось локализовать на площади 400 кв. метров, тушение и проливка велись до 9:00 утра субботы. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, доставленные в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. Среди работников "Северной верфи" пострадавших нет.

Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий", вошедшего в состав Тихоокеанского флота в этом году. "Проворный" был заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года. Теперь сроки будут сдвинуты вправо, на сколько - покажет окончательный подсчет ущерба.
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81 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 13:55
    +14
    Согласно опубликованной информации, надстройка корабля полностью уничтожена, корпус не пострадал.
    Бред. Конструкция сохранила форму, а вот свойства металла..... Мне с Урала и то видно. request
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 14:06
      +2
      Хотя я с противоположной стороны, но точно такого же мнения.
    2. Комментарий был удален.
    3. Invoce
      Invoce Сегодня, 14:31
      +16
      Цитата: Mavrikiy
      Согласно опубликованной информации, надстройка корабля полностью уничтожена, корпус не пострадал.
      Бред. Конструкция сохранила форму, а вот свойства металла..... Мне с Урала и то видно. request

      Не совсем так. Теплоемкость корабля Очень большая. Чтоб металл потерял свойства его нужно разогреть до определенной температуры. При охлаждении металла водой этого не произойдет, даже если температура внутри будет достигать несколько сотен градусов. При нагревании кастрюли с водой на газовой плите ничего подобного с кастрюлей не происходит. В данном случае пожар начали тушить сразу после возгорания... как то так
      1. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Сегодня, 15:17
        +1
        Будем надеется, что корабль был застрахован и его сдача будет сдвинута максимум на год...
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 15:36
          +2
          Цитата: Александр Иванов_11
          Будем надеется, что корабль был застрахован и его сдача будет сдвинута максимум на год...

          То, что сдача будет сдвинута в право до максимума, это точно.
          1. Александр Иванов_11
            Александр Иванов_11 Сегодня, 15:40
            -5
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Цитата: Александр Иванов_11
            Будем надеется, что корабль был застрахован и его сдача будет сдвинута максимум на год...

            То, что сдача будет сдвинута в право до максимума, это точно.

            Ну пластиковую надстройку новую закажут и летом - осенью 2022 года установят в овральном порядке и сдадут корвет в конце 2023 года.
      2. профессор
        профессор Сегодня, 15:20
        +9
        Цитата: Invoce
        При нагревании кастрюли с водой на газовой плите ничего подобного с кастрюлей не происходит. В данном случае пожар начали тушить сразу после возгорания... как то так

        Как-то не так. В вашей "кастрюле" нет внутреннего набора в виде шпангоутов, стрингеров, кильсонов, пиллерсов. Нет и переборок с палубами в кастрюле. Это раз.
        На сколько я понимаю корабль не был на плаву. Это два.
        Локальный нагрев элементов при пожаре достигает многих сотен градусов и даже доходит до температуры плавления. Другими словами свойства металла изменяются. Это три.
        Только независимая экспертная комиссия способна дать объективную оценку ситуации. Например "оценщик ущерба" как на гражданском флоте. Это четыре.
        1. МорякЧФ
          МорякЧФ Сегодня, 16:42
          0
          К сожалению вы правы,стоял бы он на воде тогда можно было бы надеяться на то что свойства металла не пострадали бы,а так на вряд ли.
          1. профессор
            профессор Сегодня, 17:26
            +1
            Цитата: МорякЧФ
            К сожалению вы правы,стоял бы он на воде тогда можно было бы надеяться на то что свойства металла не пострадали бы,а так на вряд ли.

            Серьезно? Вы действительно моряк? Моряк не написал-бы такую глупость. fool
    4. профессор
      профессор Сегодня, 15:13
      +6
      Цитата: Mavrikiy
      Согласно опубликованной информации, надстройка корабля полностью уничтожена, корпус не пострадал.
      Бред. Конструкция сохранила форму, а вот свойства металла..... Мне с Урала и то видно. request

      Вам же сказали "не пострадал" значит не пострадал. Они взяли пробы металла из разных элементов конструкции и стахановскими темпами провели всеобъемлющий анализ. Не верить им нет оснований.
    5. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 15:16
      +2
      Конструкция сохранила форму, а вот свойства металла....
      Это произошло благодаря смонтированной между палубой и надстройкой противопожарной изоляции
  2. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 13:57
    0
    Отмечается, что оборудования в сгоревшей надстройке не было.

    Прекрасно. А что с УКСК?
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 15:24
      -4
      Цитата: Сидор Аменподестович
      Отмечается, что оборудования в сгоревшей надстройке не было.

      Прекрасно. А что с УКСК?

      УКСК выгорела. Под замену. Весьма дорогая вещь.
      Но то, что корпус не пострадал и вся электроника
      уцелела, это просто подарок. Хоть в чем-то свезло. hi
      1. Косм22
        Косм22 Сегодня, 16:41
        +9
        Угу. Таким же оптимизмом были наполнены все сообщения российских СМИ после аварии с ПД-50.
        Ерунда, поднимем, отремонтируем и т.д.
        Где сейчас плавдок?
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 17:22
          -2
          Не путайте теплое и мягкое. yes
          Плавдок стар и поднимать его не стали.
          Предпочли сухой док построить.
          А это корабль на верфи. Поднимать не надо.
          1. Косм22
            Косм22 Сегодня, 17:38
            0
            Я не знаю, что там и чему кто предпочел.
            Я только отлично помню, что после той аварии тоже были "подведены првые итоги" и в прессе зазвучали бодрые реляции о скором подъёме плавдока. А куча доморощенных экспертов (в том числе и на этом ресурсе) начала уверять всех, что у маркизы дела обстоят хорошо.
            И в этом случае не стоит делать скоропалительных выводов. Особенно если учесть, что о реальном состоянии дел на корвете никто никогда не расскажет.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:59
    +8
    Печальный, но урок ... а вот кто его выучит, это вопрос?
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 14:18
      +14
      Сколько уже таких уроков? На одном только Кузнецове
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:00
        0
        Нарушения, ошибки в самой системе, как контроля, так и организации работ.
        Про разные оптимизации, сокращения и ЭКОНОМИЮ, даже говорить не хочется.
        Это серьезная тема для ... скорее всего, органов дознания.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:46
      +2
      Цитата: rocket757
      Печальный, но урок ... а вот кто его выучит, это вопрос?

      Во всём мире на ССЗ и СРЗ всегда пожары были, и дальше будут.
      1. Harry.km
        Harry.km Сегодня, 15:04
        +9
        Цитата: tihonmarine
        Во всём мире на ССЗ и СРЗ всегда пожары были, и дальше будут.


        В августе-сентябре когда случился самолетопад, слышались бодрые крики, типа летать стали больше поэтому и падать чаще. Логика однако... Ну так давайте сравним, сколько к примеру кораблей клепают американцы и китайцы и сколько у них их горит. Есть такое ощущение, что статистика не в нашу пользу будет! Пора уже местами высшую меру по новой вводить. А то, сгорел корабль, так где пьют, там и бьют. Сработала аварийная система на космическом корабле, так это мы ее проверяли, теперь точно знаем, что аналоговвмиренеимеет... Утопили док, пора было его давно утилизировать... И таких примеров - каждый день в новостях.

        Вангую: Виноват будет стрелочник! ... как и на том "Протоне", где датчики вверх ногами зафигачили. Прости нас Юра мы все пролюбили, ужебыло. Теперь у кого прощения просить, у Петра I ???
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:54
          +1
          Когда ЧП превышают пределы статистики, ищи СИСТЕМНЫЕ нарушения и ошибки ...
          Это ведь не бином Ньютона, это понятно любому, кто умеет мозгами шевелить.
          1. Harry.km
            Harry.km Сегодня, 16:01
            +6
            Цитата: rocket757
            СИСТЕМНЫЕ нарушения


            Вот я примерно так и написал в августе... Минусов наполучал, как будто, на святое покусился)))
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 16:06
              +2
              Когда происходит само, само, всё равно стоит поискать, кому выгодно! Как правило, находится.
              Созданная/действующая сейчас система, тоже выгодна не мало кому ... потому, сковырнут, выпотрошить её сложно, да и возможно ли вообще, в теперешней системе координат.
              1. Harry.km
                Harry.km Сегодня, 16:09
                +4
                Цитата: rocket757
                Созданная/действующая сейчас система, тоже выгодна не мало кому ... потому, сковырнут, выпотрошить её сложно, да и возможно ли вообще, в теперешней системе координат.


                Переводя на свой церковно-архаичный, позволю себе задать вопрос, таки шо, дна мы еще не достигли? )))
                1. rocket757
                  rocket757 Сегодня, 17:17
                  0
                  Смотря с какой стороны посмотреть ... хотя, стоит посмотреть, какие действия, решения опустятся с верху на эту и другие подобные ситуации.
                  В общем, не очень понятно ... будем посмотреть.
              2. Vita VKO
                Vita VKO Сегодня, 16:26
                +2
                Цитата: rocket757
                Когда происходит само, само, всё равно стоит поискать, кому выгодно!

                Естественно выгодно МО РФ как распорядителю бюджета и само руководство предприятия наверняка в накладе не останется от дополнительных средств выделяемых на восстановление после пожара.
                Виновным назначат как обычно сварщика Пупкина, который вчера был уволен, все остальные получат награды и премии
                1. rocket757
                  rocket757 Сегодня, 17:19
                  0
                  Всякое может произойти ... иллюзиях, особых, нет, но все ж выводы делать рано, идёт следствие .
            2. tihonmarine
              tihonmarine Сегодня, 17:19
              +1
              Цитата: Harry.km
              Вот я примерно так и написал в августе... Минусов наполучал

              Не Вы один, систему нельзя трогать (какой бы они не была).
        2. Fachmann
          Fachmann Сегодня, 16:21
          0
          Вчера я уже писал на эту тему:
          "Если ты хочешь достичь чего либо, есть один из способов, копировать то или того, кто уже, тобой поставленной цели успешно достиг. Все знают о успехах Китая в развитии флота. Все знают, что в Поднебесной существует такой вид наказания как смертная казнь. После приведения в исполнение, семья расстрелянного оплачивает счёт за 2 патрона от ТТ (по моему 8 юаней).
          Этот просто мысли вслух..."
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:58
        0
        Понятно, что от всего и всегда не убережошься, но, есть предел, после которого надо серьезно перетряхивать всю систему контроля и организации производства работ.
  4. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 14:00
    +5
    Что-то не верится что корпус не ослаб....
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:01
    +6
    Да уж,надстройки из люминия дюралия ничему не научили!Новая тема композиты.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:04
    +8
    Нехорошая такая "традиция " у нас-корабли жечь.... Сколько их у нас уже погорело, а настоящих виновных не наказывают как они того заслужили.И, время теряется на восстановление погорелого...Такими темпами мы свой флот обновим никогда.
    1. sanek45744
      sanek45744 Сегодня, 15:05
      -3
      Сколько, предоставьте список.
  7. Klingon
    Klingon Сегодня, 14:05
    +2
    Ну хоть не на шпильки и то ладно, но за идяйство надо привлекать к ответу. За нарушение ТБ и неисполнение регламента работ и начальство за хреновую организацию и пофигистический контроль bully
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:22
      +2
      Авралами не надо заниматься, там где спешка в работе там всегда нарушения ТБ и качества.
      Графики надо соблюдать, оплачивать вовремя работы чтобы людей к концу года не гонять в поте лица.
    2. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 16:02
      +5
      Цитата: Klingon
      надо привлекать к ответу. За нарушение ТБ и неисполнение регламента работ и начальство за хреновую организацию и пофигистический контроль

      Частная собственность, отсюда и нарушения всего и вся в угоду прибыли. Шахта «Листвяжная» тому наглядный пример.
      Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», по всей видимости, сбежал из России. Есть сведения, что сейчас он находится в Монако. .... через швейцарскую компанию MIR Trade Владимир Гридин и его сын Андрей получали прибыль от экспорта угля, добытого в Кузбассе. Только в 2021 году таким образом они могли заработать $132 млн
      Штенглеров (Зимняя Вишня) в Австралии, Гридин в Монако(?), сколько таких ещё по миру "судьба раскидала".... Стрелять - пока не разбежались! А то - наш самый гуманный суд - опять устроит шоу как с Сердюковым и Васильевой.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 16:17
        +3
        Частная собственность


        Это как раз не частная. Верфью владеет ОСК (которая государственная) и государство напрямую.

        Просто там место проклятое, вернее козырное. Денег много (но не для рабочих, где как раз зарплаты едва ли конкурентные, хороший сварщик в условном СТО/строительстве больше заработает). Санкт-Петербург опять же, золотая молодежь топмендежром на Севмаш или Восточную верфь не поедет, а вот в Питере как раз само-то руководить сразу после ВУЗика. Ну и директора тоже по 2-3 года работают, а нынешний вообще скандальный по делам в Архангельске еще.
        1. Serg Koma
          Serg Koma Сегодня, 16:56
          +2
          Цитата: donavi49
          Это как раз не частная. Верфью владеет ОСК (которая государственная) и государство напрямую.

          публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"
          21 марта 2007 года был подписан указ президента России В. В. Путина № 394 "Об открытом акционерном обществе «Объединённая судостроительная корпорация». По указу в ОСК должны войти все государственные судостроительные активы — ФГУПы после акционирования и госпакеты крупных частных судостроительных предприятий.

          По состоянию на апрель 2008 года у предприятия два основных акционера:
          «Объединённая промышленная корпорация»(Основным бенефициаром группы является семья сенатора от Тувы Сергея Пугачева) — 72,19 %,
          Государство в лице ОАО «Западный центр судостроения» — 20,96 %

          Сколько там "Государства" в % осталось/добавилось на сегодня - вопрос? Но то что на момент создания у ОСК - 20,96 % факт, и кому свои акции продал Пугачев в 2010 году - тоже вопрос?
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 14:08
    +8
    Корпус пострадал. Несколько часов полыхало мощно, ну что за бред! Его достраивать нельзя, несколько лет походит и в списание. С дорогим оборудованием.
  9. Andy
    Andy Сегодня, 14:13
    +20
    10 лет строительства и настройка пуста?? а в следующем году его флоту передать должны были. и до этого он должен был успеть пройти испытания... скажите. мне одному это странно?
    1. Serg Koma
      Serg Koma Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: Andy
      10 лет строительства и настройка пуста?


      корвет "Строгий"/ "Проворный" (заводской номер 1008) проекта 20380 (20385 )
      Мы не знаем в каких объёмах и в какие сроки производилось финансирование проекта Государством. Если верить фин.отчетности (2016 год), наверное и сроки такие были заложены из за частичного финансирования. На сколько подорожал тот же металл ( по сравнению с инфляцией объявляемой РосСтатом) за это время? И все это надо согласовывать, утверждать, обосновывать... Время, время, время...
    2. sanek45744
      sanek45744 Сегодня, 16:42
      -2
      Тут автор видимо еще такой. По моему там изначально двигатели должны быть германские а из за 14 года санкции. Видимо ждали, что наши могут предложить. Вот вопрос по чему автор пишет с некоторой провокацией.
  10. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:14
    +4
    Да тут впору премии всем выписывать.
    Отмечается, что оборудования в сгоревшей надстройке не было.


    За эффективное освоенные денежных средств, предназначенных на закупку и установку оборудования - если бы не вывели в офшоры и не дай бог закупили, страшно представить

    корпус не пострадал. Это произошло благодаря смонтированной между палубой и надстройкой противопожарной изоляции


    Премия за натурные испытания противопожарной изоляции - огонь удержала.

    Если отбросить иронию то печально все это. Похоже северная верфь идет по проторенной дорожке адмиралтейских верфей
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:23
      +3
      А кто убытки от пожара покрывать будет?
    2. vervolk
      vervolk Сегодня, 14:45
      -8
      эффективное освоение денежных средств это когда порошенко на своих вервях вместо "кентавров" строит другие корабли а потом втюхивает их флоту без приемки
      1. alavrin
        alavrin Сегодня, 15:36
        +6
        Давайте не будем включать везде " а че там у хо-ов". "Проворный" - новейший корвет на котором хотели устанавливать новейшие же "Цирконы". Теперь спуск на воду откладывается еще на пару-тройку лет как минимум.
        1. vervolk
          vervolk Сегодня, 16:25
          -3
          ну вы ведь как щирый росиян в курсе сколько в РФ строится носителей цирконов одновременно? одним больше одним меньше...
    3. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 15:09
      +4
      Цитата: JonnyT
      За эффективное освоенные денежных средств, предназначенных на закупку и установку оборудования - если бы не вывели в офшоры и не дай бог закупили, страшно представить

      А ведь в начале года писали:
      "В настоящее время экипаж корабля сформирован, корвет готовится к прохождению швартовных испытаний, после которых выйдет на заводские ходовые. По планам судостроителей, окончание государственных испытаний и передача корабля в состав Военно-морского флота пройдут до конца года"
      https://topwar.ru/179784-minoborony-opredelilos-s-mestom-nesenija-sluzhby-korveta-provornyj-proekta-20385.html?_gl=1*1embc3o*_ga*MUVaWVJfbk5IVVp2LWswQnVfeGgzMDRIUEl5MnBDMVpmTFYtTlJDMTVBbFpWcFFLcHNXNEhJVWhRRVRkZ0RoRQ..#comments
  11. bk316
    bk316 Сегодня, 14:16
    +2
    Судостроительный завод "Северная верфь" подвел первые неутешительные итоги

    Ну если все так как написали (корпус не пострадал, надстройка была пустая) то это как раз утешительные итоги.
  12. CastroRuiz
    CastroRuiz Сегодня, 14:20
    +7
    А следства ФСБ и ГРУ небудет ?!
    Ибо следсвие ОСК и СВ будет с такими же резултатмы как с ПД-50.
    Те уже тепер нагло рвут.
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 16:40
      -2
      интересно а че такое гру и что оно должно расследовать по вашему?
  13. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Сегодня, 14:21
    -11
    Цитата: Mavrikiy
    Согласно опубликованной информации, надстройка корабля полностью уничтожена, корпус не пострадал.
    Бред. Конструкция сохранила форму, а вот свойства металла..... Мне с Урала и то видно. request

    Собирай там у себя грибы. Самое время. Переборка не дала проникнуть пожару вниз. А то, что обрушилось, уже не повлекло разрастаться внизу.
  14. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:35
    +11
    Вывод-быстрее строишь, реже горят.
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 14:49
      0
      Цитата: evgen1221
      быстрее строишь, реже горят.

      Ледокол "Виктор Черномырдин" подтверждает. yes
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 16:50
        0
        Но и при сроках сдачи в 3-4года не так жалко десяти лет впустую.
  15. Андрей В
    Андрей В Сегодня, 14:48
    +4
    Вопрос, кто ответит за это разгильдяйство? Убытков на миллиарды. Или как всегда, виноватых нет?
    Налоги с людей собирают исправно, а потом разгильдяи прожигают наши деньги....
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:59
      +5
      Работяги ответят как всегда, на крайний случай руководители нижнего звена. Высокое начальство как всегда непогрешимо.
    2. sanek45744
      sanek45744 Сегодня, 16:46
      -4
      Не переживайте, страховка как правило все покроет, еще в плюсе будет.
  16. Боря Иванов
    Боря Иванов Сегодня, 14:53
    +2
    сутки тушили и ничего не пострадало---местами даже стало крепче...
  17. Hog
    Hog Сегодня, 14:58
    +2
    Что-то не верю я в заявления представителей верфи, судя по фоткам там всё намного хуже.
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 16:26
      -3
      вам бы по фоткам людей находить и потерянные предметы-больше толку было бы...
      1. sanek45744
        sanek45744 Сегодня, 16:47
        -2
        ахахах экспертиза по фото, это сильно
  18. Dos
    Dos Сегодня, 14:58
    +2
    Роскосмос напоминает.Там тоже сплошь и рядом "недочёты", на миллиарды рублей...
    1. Harry.km
      Harry.km Сегодня, 15:20
      +4
      Цитата: Dos
      сплошь и рядом "недочёты"


      Об этой таинственной организации, теперь надо или хорошо или никак.)))

      В перечень, в частности, попали:

      сведения о целевых программах «Роскосмоса», их финансовом, материально-техническом обеспечении, а также сроки их выполнения;
      сведения о реструктуризации организаций, входящих в госкорпорацию, их расчеты с другими предприятиями, финансово-экономическая деятельность и прогнозы по ней;
      данные о финансировании «Роскосмосом» и Минобороны исследовательских, конструкторских и научных работ в космической отрасли;
      общая информация о конверсии, мощностях и планах учреждений, входящих в «Роскосмос»;
      данные о техническом состоянии, готовности космодромов и других наземных объектов космической инфраструктуры;
      сведения об автоматизации — текущей и запланированной — госкорпорации.

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/19/07/2021/60f5cd8a9a7947b0f2ca1507
      1. Dos
        Dos Сегодня, 15:27
        0
        Благодарю за ссылочку! Но Рогозина пора того ... Ну вы меня понимаете!
        1. Harry.km
          Harry.km Сегодня, 15:39
          +6
          Цитата: Dos
          Но Рогозина пора того ... Ну вы меня понимаете!


          Да что Вы! )) Милейшей души человек, стихи слагает, из них песни делают...

          Сирийцы в отчаянии нас попросили
          В небе представить танцы России:
          Татарские песни, русские пляски,
          Громких цыган зажигательных краски. (с)

          Карабин он вскинул лихо,
          Защищай лосят, лосиха!
          Не стреляй!
          Не стреляй! (с)



          Как говорится из песни слов не выкинешь...
        2. Грица
          Грица Сегодня, 16:57
          0
          Цитата: Dos
          Но Рогозина пора того ... Ну вы меня понимаете!

          Неужели, на кол? belay
      2. agond
        agond Сегодня, 15:33
        0
        Корпус и в самом деле мог не сильно пострадать, хуже если геометрия обводов корпуса получила тепловые деформации и потеряла симметрию
  19. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 15:54
    +2
    На фото пожара, пострадал стрельбовый комплекс на баке! Его, обследовали?(((
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 16:28
      -5
      а вы с какой целью интересуетесь?
  20. stels_07
    stels_07 Сегодня, 16:18
    +2
    как-то слишком быстро определили,годен-не годен
    1. vervolk
      vervolk Сегодня, 16:27
      -7
      так чай не в хохлостане, по шесть лет дела расследовать!
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 16:38
        +3
        А строили его с 2013 года.
      2. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 17:13
        +1
        Цитата: vervolk
        так чай не в хохлостане, по шесть лет дела расследовать!

        Вы , ещё, Гондурас с Коста-Рикой приплетите
  21. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:38
    +3
    Цитата: Александр Иванов_11
    и его сдача будет сдвинута максимум на год...

    Его и так без пожара,уже 8 лет строят,очередной долгострой будет! hi
  22. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:44
    +4
    Цитата: Андрей В
    Убытков на миллиарды.

    Цитата: Андрей В
    Убытков на миллиарды.

    Корабль государственный,деньги на него тоже государственные,и судоверфь тоже государственное-ЗНАЧИТЬ НИЧЬЕ! Деньги они осваивают,еще пришлют,бюджет полон,даже профицит,можно еще раз спалить. hi hi hi
    1. sanek45744
      sanek45744 Сегодня, 17:12
      0
      Ну допустим убытков не на миллиарды, если быть объективнее. Плюс все покроет страховка, я так думаю еще в плюсе будет.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 17:35
        0
        Вы хотя бы посчитали-его строили СОТНИ судостроителей(даже секретарша директора)-8 (восемь) лет.96 месяцев просто зарплату платили,да и начальство квартальные и годовые премию получали-и ВСЕ,начинай с начала!
  23. KIND
    KIND Сегодня, 17:04
    +2
    Боевой корабль горит как спичка даже без оборудования....я не моряк....но мне кажется это как то не камильфо....и это случайный пожар...нет ни топлива ,ни боезапаса...а если по нему вломят в бою?...или это нормально?
    1. sanek45744
      sanek45744 Сегодня, 17:26
      0
      ахаха выводы просто бомба. я не не в теме но вот выводы у меня такие. да уж, а может для начала ознакомится с темой а потом что то говорить, тем более уже все есть в интернете. Во первых в бою на корабле будет команда, которая сразу начнет борьбу за живучесть, будет герметизация отсеков. По факту горел небоевой корабль, на котором не сразу начали борьбу с огнем, нет герметизации отсеков и противопожарных систем, а куча строительного, баллоны с газом какие то покрасочные средства. На корабле да наверное и везде это потушить в зародыше огонь.
  24. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 17:10
    +1
    Сроки строительства корвета потрясают((
    Ну,а " сдержанно оптимистичные" итоги первого осмотра напоминают подобные,в отношении дока и многострадального " Кузнецова"
    ....а ещё " завидное" постоянство пожаров на шахтах