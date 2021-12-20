Подведены первые итоги последствий пожара на корвете «Проворный»

Судостроительный завод "Северная верфь" подвел первые неутешительные итоги последствий пожара на строящемся корвете проекта 20385 "Проворный". Специалисты предприятия провели первичный осмотр корабля, говорится в сообщении пресс-службы "Северной верфи".
Согласно опубликованной информации, надстройка корабля полностью уничтожена, корпус не пострадал. Это произошло благодаря смонтированной между палубой и надстройкой противопожарной изоляции. Таким образом надстройка корабля будет демонтирована, на ее место установлена новая. В настоящее время "Северная верфь" уже начала переговоры о строительстве новой надстройки и доставки ее на завод. Отмечается, что оборудования в сгоревшей надстройке не было.
Как заявляется, в субботу и воскресенье на корабль было подано электричество и отопление, велась откачка воды и просушка помещений. На корвете организованы работы по очистке от последствий пожара. К работе приступила специальная комиссия, в которую вошли представители ОСК и "Северной верфи". На установление всех обстоятельств и определение причин пожара потребуется несколько недель.
Напомним, что пожар на строящемся корвете вспыхнул в пятницу в 18:22. К 22:49 огонь удалось локализовать на площади 400 кв. метров, тушение и проливка велись до 9:00 утра субботы. Пожару был присвоен 4-й уровень сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, доставленные в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести. Среди работников "Северной верфи" пострадавших нет.
Корвет "Проворный" проекта 20385 является вторым в серии и первым серийным после головного корабля "Гремящий", вошедшего в состав Тихоокеанского флота в этом году. "Проворный" был заложен в 2013 году, технический спуск на воду прошел в 2019, передать его в состав российского флота планировали в конце 2022 года. Теперь сроки будут сдвинуты вправо, на сколько - покажет окончательный подсчет ущерба.