Возможности, которые мы предоставим в рамках этого контракта, являются основополагающими и будут использованы на других платформах, чтобы все военные истребители имели самые передовые возможности РЭБ

Американский истребитель пятого поколения F-35 получит обновленную систему РЭБ. Контракт на модернизацию установленного на самолет комплекса радиоэлектронной борьбы получила компания BAE Systems. Об этом говорится на сайте компании.BAE Systems заключила контракт на модернизацию системы РЭБ AN/ASQ-239, установленную на F-35 Lightning II, с компанией Lockheed Martin, являющейся разработчиком и производителем этих самолетов. Стоимость контракта составляет 493 млн. долларов. В рамках соглашения BAE Systems должна разработать и доработать базовую линию аппаратного обеспечения РЭБ до уровня Block 4. Производство новой системы начнется в 2024 году.Новое обновление РЭБ в свою очередь станет центром нового усовершенствования F-35, которое стало возможно благодаря новым процессорам, установленным в рамках программы Tech Refresh 3.Система РЭБ AN/ASQ-239 имеет круговую зону обзора, выдавая в реальном времени предупреждения об атаке ракет с радиолокационным, инфракрасным и лазерным наведением. Она включает автомат сбрасывания дипольных отражателей и ложных тепловых целей вместе с контроллером, а также оборудование радиотехнической разведки (РТР). В рамках обновления система предоставит истребителю новые возможности для "опережения угроз", что будет достигнуто с помощью новых датчиков и более мощной обработке сигналов.В компании не исключают, что новая система РЭБ будет установлена и на другие воздушные платформы.- заявила Лиза Аукойн, вице-президент по F-35 в BAE Systems.