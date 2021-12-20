Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский истребитель пятого поколения F-35 получит обновленную систему РЭБ

10

Американский истребитель пятого поколения F-35 получит обновленную систему РЭБ. Контракт на модернизацию установленного на самолет комплекса радиоэлектронной борьбы получила компания BAE Systems. Об этом говорится на сайте компании.


BAE Systems заключила контракт на модернизацию системы РЭБ AN/ASQ-239, установленную на F-35 Lightning II, с компанией Lockheed Martin, являющейся разработчиком и производителем этих самолетов. Стоимость контракта составляет 493 млн. долларов. В рамках соглашения BAE Systems должна разработать и доработать базовую линию аппаратного обеспечения РЭБ до уровня Block 4. Производство новой системы начнется в 2024 году.

Новое обновление РЭБ в свою очередь станет центром нового усовершенствования F-35, которое стало возможно благодаря новым процессорам, установленным в рамках программы Tech Refresh 3.

Система РЭБ AN/ASQ-239 имеет круговую зону обзора, выдавая в реальном времени предупреждения об атаке ракет с радиолокационным, инфракрасным и лазерным наведением. Она включает автомат сбрасывания дипольных отражателей и ложных тепловых целей вместе с контроллером, а также оборудование радиотехнической разведки (РТР). В рамках обновления система предоставит истребителю новые возможности для "опережения угроз", что будет достигнуто с помощью новых датчиков и более мощной обработке сигналов.

В компании не исключают, что новая система РЭБ будет установлена и на другие воздушные платформы.

Возможности, которые мы предоставим в рамках этого контракта, являются основополагающими и будут использованы на других платформах, чтобы все военные истребители имели самые передовые возможности РЭБ

- заявила Лиза Аукойн, вице-президент по F-35 в BAE Systems.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:46
    -7
    С новой системой РЭБ его сразу отнесут к поколению 6-,или же 5+?Начинка отличная, а сам планер самолёта воистину результат "гения "художника-абстакциониста....эдакого Малевича по американски...
    1. prior
      prior Сегодня, 15:10
      -4
      Наглый "Пингвин" робко прячет тело жирное в ангаре,
      Он на конкурсе красавцев не был никогда в ударе.
  2. SergKam
    SergKam Сегодня, 14:52
    +4
    Уже четвёртое обновление для новейшего самолёта.
    Забавно.
    Эх, такими темпами обновляли бы наши самолёты.
    А то МиГ-31 4 раза модернизировали, но только за 40 лет (с принятия на вооружение в 1981)
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Сегодня, 14:56
    -8
    В общем, как мне представляется, ситуация с F-35 примерно такая
  4. vervolk
    vervolk Сегодня, 15:07
    -9
    если у ржавого ведра с гайками, ручку поменять -тот же эффект получится....
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 15:12
    -8
    Подсадили всех своих "союзников" на сырой супер-пупер, теперь ещё десятилетиями будут с них качать бабло на постоянные доработки. И никто не возникает - заглатывают молча.
  6. agoran
    agoran Сегодня, 15:33
    -5
    "Система РЭБ AN/ASQ-239 имеет круговую зону обзора, выдавая в реальном времени предупреждения об атаке ракет с радиолокационным, инфракрасным и лазерным наведением. Она включает автомат сбрасывания дипольных отражателей и ложных тепловых целей вместе с контроллером, а также оборудование радиотехнической разведки (РТР). "
    Глупость.
    (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них военной информации, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий (свойств среды) распространения радиоволн.
  7. Павел episkop
    Павел episkop Сегодня, 15:39
    -4
    Надо отдать должное матрасам) впарили недоделанную "фиговину", а теперь просят еще "за доделки". Развели дак развели)
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 16:25
      +4
      Ф-16 появился в конце 70-х.
      И до сих пор в производстве и успешно конкурирует с любым самолетом 4-го поколения.
      По причине непрерывных "доделок" smile
      Можно, конечно сказать, что Ф-16 70-х годов - недоделанная фиговина, которую впаривают уже 50 лет глупым странам...
  8. Dzafdet
    Dzafdet Сегодня, 16:46
    -2
    Всё ожидаем. А потом допилить напильником. Вот и допиливают.Главная их цель - продать побольше. А дальше напильнинг и рестайлинг !