«Газпром» в очередной раз отказался от предложения Украины увеличить прокачку газа

Роста прокачки газа через Украину в январе 2022 года не будет, российский "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион и не стал бронировать дополнительные мощности на первый месяц следующего года.Как следует из данных венгерской торговой платформы RBP, "Оператор ГТС Украины" в понедельник 20 декабря выставила на аукцион свое традиционное предложение на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 млн. кубов газа в сутки через станцию "Сохрановка", однако российская компания данное предложение традиционно проигнорировала.Таким образом "Газпром" по-прежнему бронирует только потребные ему мощности в рамках долгосрочного контракта с Украиной на прокачку 40 млрд. кубов газа в год, т.е. примерно 109,5 млн. кубов сутки.А вот по газопроводу "Ямал-Европа", идущему через Польшу, "Газпром" забронировал 21,6% предложенных мощностей. Варшава предлагала дополнительный объем в 89,1 млн кубометров газа в сутки, но российская компания забронировала лишь 19,28 млн кубометров голубого топлива.Отметим, что "Газпром" уже на протяжении четырех месяцев игнорирует все предложения Киева о бронировании дополнительных мощностей, продолжая выкупать только необходимые для выполнения контракта объемы. В ноябре "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности на прокачку газа через Украину и Польшу на первые три квартала 2022 года.Между тем цены на газ в Европе с утра достигли 1740 долларов за тысячу кубометров, но ближе к обеду стабилизировались на отметке 1700 долларов. Эксперты не исключают, что Европу может поджидать еще один скачок цен на газ, если немецкие политики и дальше будет затягивать сертификацию газопровода "Северный поток-2".