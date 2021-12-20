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«Газпром» в очередной раз отказался от предложения Украины увеличить прокачку газа

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Роста прокачки газа через Украину в январе 2022 года не будет, российский "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион и не стал бронировать дополнительные мощности на первый месяц следующего года.


Как следует из данных венгерской торговой платформы RBP, "Оператор ГТС Украины" в понедельник 20 декабря выставила на аукцион свое традиционное предложение на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему до 9,8 млн куб. м в сутки через станцию "Суджа" и до 5,2 млн. кубов газа в сутки через станцию "Сохрановка", однако российская компания данное предложение традиционно проигнорировала.

Таким образом "Газпром" по-прежнему бронирует только потребные ему мощности в рамках долгосрочного контракта с Украиной на прокачку 40 млрд. кубов газа в год, т.е. примерно 109,5 млн. кубов сутки.

А вот по газопроводу "Ямал-Европа", идущему через Польшу, "Газпром" забронировал 21,6% предложенных мощностей. Варшава предлагала дополнительный объем в 89,1 млн кубометров газа в сутки, но российская компания забронировала лишь 19,28 млн кубометров голубого топлива.

Отметим, что "Газпром" уже на протяжении четырех месяцев игнорирует все предложения Киева о бронировании дополнительных мощностей, продолжая выкупать только необходимые для выполнения контракта объемы. В ноябре "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности на прокачку газа через Украину и Польшу на первые три квартала 2022 года.

Между тем цены на газ в Европе с утра достигли 1740 долларов за тысячу кубометров, но ближе к обеду стабилизировались на отметке 1700 долларов. Эксперты не исключают, что Европу может поджидать еще один скачок цен на газ, если немецкие политики и дальше будет затягивать сертификацию газопровода "Северный поток-2".
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56 комментариев
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  1. VORON538
    VORON538 Сегодня, 15:17
    +24
    Какой такой газ дополнительно?Они же с Россией воюют/собираются воевать (нужное подчеркнуть).:)))Пусть довольствуются тем,что у них есть,пока оно есть.
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 15:26
      +2
      Верной дорогой идёте товарищи...
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 15:26
      +2
      Будь жив Хемингуэй, то он свой роман "По ком звонит колокол" посвятил бы Украине! laughing
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 15:42
        +2
        Карма для нерабов заключается в том, что Витренко с лютой ненавистью сходил "по большому" в лифте Газпрома, а он застрял!(потому, что видеокамеры в лифте) laughing
      2. LiSiCyn
        LiSiCyn Сегодня, 15:48
        +9
        Цитата: Зяблицев
        Будь жив Хемингуэй, то он свой роман "По ком звонит колокол" посвятил бы Украине!

        Мы знаем, дорогие друзья, наша сторона так никогда не поступит, конечно, но было бы смешно, если бы после очередного какого-нибудь немецкого заявления о продлении процедуры сертификации на экране появился бы Алексей Миллер в каске и с гаечным ключом и объявил, что Россия готова начать демонтировать «Северный Поток-2».

        И начал бы бить ключом по трубопроводу, инфернально хохоча.

        Там в первые пять минут спотовые цены за три тыщи ушли бы, тревожные заявления полетели бы одно за другим. Алексей Миллер в это время, ритмично колупая трубу, приговаривал бы:

        - Щас у вас там зелёное будущее досрочно наступит, черти европейские, хэппи ню йеар и фелис навидад…

        Бодрое начало 2022 г. было бы. laughing
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:55
          0
          Цитата: LiSiCyn
          Бодрое начало 2022 г. было бы.

          Ещё декабрь, а что будет 1- го января увидим.
      3. Бородач
        Бородач Сегодня, 16:20
        +2
        Украина и Польша могут заполнять трубу своим газом.
        Бандера, прижмись плотнее к унитазу - не допускай утечек газа. Кто не пернул - тот москаль. laughing
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 15:36
      +1
      Цитата: VORON538
      Какой такой газ дополнительно?Они же с Россией воюют/собираются воевать (нужное подчеркнуть).:)))Пусть довольствуются тем,что у них есть,пока оно есть.

      Равносильно как требовать от Круппа возобновления поставок стали в... 1943-м году... fool
      1. VORON538
        VORON538 Сегодня, 15:42
        +2
        Не совсем корректно,ведь Германия и СССР действительно воевали,украина же уж 8й год то вопит о войне с Россией,то о том,что Россия вот вот нападет,а Россия на войну не идет,в то же время украм подай газа да побольше.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 16:58
          0
          Цитата: VORON538
          8й год то вопит о войне с Россией,то о том,что Россия вот вот нападет,а Россия на войну не идет,в то же время украм подай газа да побольше.

          Сидели бы на попе, тихо и мирненько, так ласковому телёнку и молочка бы подкинули. А бешеному козлу и клок соломы не дают.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 15:40
      +9
      Вот-вот, сосед, дай покушать, а то тебе под дверь срть нечем)
    5. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 15:44
      +1
      Зачем? Реверс вальцмана спасет, а его томос еще и согреет
    6. den3080
      den3080 Сегодня, 16:11
      +7
      Аукцыон!!??
      Уже смешно.
      И там такая толпа желающих покачать обычно собирается, видимо.
      Ну как на Сотбис или на Джексон’н’Баретт
      lol
      Юмористы-аукцыонисты
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:10
        0
        Цитата: den3080
        Аукцыон!!??

        Аукцыыон ! С одним продавцом, и без покупателей !
    7. zenion
      zenion Сегодня, 16:58
      0
      VORON538. А, как же самогойданку гнать без огня? Ни дров, ни угля, ни газа.
  2. prior
    prior Сегодня, 15:18
    +9
    Ничего страшного.
    Те объёмы, что не прокачаем в рамках контрактов зимой, прокачаем летом в июле-августе, может быть...... yes
    Европа не спешит с сертификацией, а Газпрому куда торопиться?!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:38
      +6
      Почему не прокачаем? Как раз прокачаем. Ровно в рамках контракта. Но ни кубическим миллиметром боььше. Об этом и заметка.
  3. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Сегодня, 15:19
    -5
    Верной дорогой идёте товарищи! Газпром рулит миром, Европой то точно.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 15:44
      +1
      В первую очередь-"Газпром" воспользовался ситуацией, когда газовые потоки переориентированы на Азию. Задорого. А миром правит Китай. С его высокими ценами на газ
      1. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Сегодня, 16:20
        -5
        Причём тут Китай то? Что Китай что ли продаёт газ то или Российский Газпром? Да если бы эти олухи из Европы не перешли бы на дорогущие спотовые биржевые цены и вовремя закачали газ в хранилища, то всё у них было бы сейчас тип топ.
        1. 210окв
          210окв Сегодня, 16:51
          0
          Китай газ покупает. Задорого. И поставщики соответственно туда и тянутся(амерзцы в основном). Отсюда и спотовые цены. Зачем продавать дешевле, если покупатели есть и с деньгами?
  4. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 15:19
    +1
    Цены на газ сегодня уже 1900+, пусть скачут всей Европой.
    1. Harry.km
      Harry.km Сегодня, 15:59
      0
      Цитата: Из Томска
      Цены на газ сегодня уже 1900+, пусть скачут всей Европой.

      Эта цена не для газпрома. Он работает по долговременным контрактам, а там все намного дешевле. Вполне может быть, что кому то нужен газ, не много, но очень срочно. Вот и купили на свободном рынке у кого то по цене 1900+.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 16:21
        +1
        Он работает по долговременным контрактам

        Уже нет. По настоянию "партнеров" laughing большинство контрактов теперь работают по формуле средней цены на спотовом рынке за прошедший квартал. Ну кое-кто поумнее конечно не стал переписывать контракты, но большинство "попало". А ведь газпром говорил "не надо так" - это откроет дверь для спекулятивных манипуляций рынком. Но кто ж его слушать стал....
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:48
      0
      Цены на газ сегодня уже 1900+, пусть скачут всей Европой


      Вы серьезно думаете, что кто то в Европе страдает? laughing Вам становится легче от етого? Так давайте скажу вам, что два дня назад наше правительство заморозило цены на електричество, центральное отопление и воду до марта 2022 года. А в апреле уже зацветут вишни. Так что населению наплевать на цены, с высокой колокольни. Франция, Италия, Испания и Греция отпустили деньги населению на компенсацию высоких цен електричества. Так что платить повышающиеся тарифы на ЖКХ и скакать будете только вы. laughing
      1. Rusticolus
        Rusticolus Сегодня, 16:59
        +1
        А не подскажете кто оплачивает этот банкет?
        наше правительство заморозило цены на електричество, центральное отопление и воду до марта 2022 года.
        Сдается мне ваше же правительство, из национальных резервов. А от куда эти резервы беруться? Правильно, из вашего же кармана. Так что вы все равно это оплатите, только не прямо сейчас, а сперва уже оплатили создание резерва, а потом еще и оплатите его восстановление. Вам всего лишь дали рассрочку, платить все равно придется.
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Сегодня, 17:18
          0
          Сдается мне ваше же правительство, из национальных резервов.


          Ага...платят частные енергоразпределительные дружества. В случае с Софией енергоразпределительное дружество чешская собственость - ЧЕЗ. Потеряет сотню милионов и никому до етого нет дела. Но не суть. Вы лучше подумайте вам кто нибудь с счетами ЖКХ поможет? В ЕС наверно каждое государство отпускает кучу денег на помощь компаниям, гражданам и так далее. А вам покажут на картинке новую яхту какого нибудь олигарха и ето вас будет греть... bully
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 17:09
        0
        Цитата: Keyser Soze
        Вы серьезно думаете, что кто то в Европе страдает?

        России нужны адекватные партнеры и взаимовыгодное сотрудничество. И глубоко фиолетово , что в Германии начали бодяжить природный газ водородом , цены на сырье растут , а решения Евро комиссии приводят к росту цен. Я вот думал , что создавать себе проблемы , а потом их героически решать - это удел только Русских wassat Нет , в Европе нам еще фору дадут wink
      3. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:14
        0
        Почему нас в России должны заботить страдания Европы? Здесь предложено относиться к приглашению Украины увеличить объёмы транзита с прохладцей. Россию меньше всего должна волновать цена на газ в Европе - у неё есть куда качать.
        А дельные предложения по поводу видеоролика с участием Миллера от Стаса отлично вписались бы в Новогодний огонёк...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:19
    +1
    Для того чтобы купить лишние мощности ГЗТ Украины,Газпрому надо газик продать, а перед этим добыть.С покупателями проблема,не стоят в очереди.Если сейчас купить у Газпрома газ по его цене,это дороговастинько обойдётся для не партнёров.Смотрим на цену газа из Норвегии.Газпрому эта цена тоже нравится,на короткий период.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 15:43
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Смотрим на цену газа из Норвегии.

      У норгов газ к финишу заворачивает. Чинцы готовы, в принципе, схавать все наши объёмы. А ведь есть ещё и Азия и, как ни странно, Штаты закупающие наш СПГ. Так что со сбытом пока всё ОК, да внутренний рынок понемногу расширяется... hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:24
        +1
        Добрый день. hi Во всём согласен,с газом хорошо ,без газа не очень.
    2. businessv
      businessv Сегодня, 16:15
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Если сейчас купить у Газпрома газ по его цене,это дороговастинько обойдётся для не партнёров.

      Сегодня выгодно заключать договоры на долгосрочные поставки 250-280 $ за тысячу кубов!
  6. AML
    AML Сегодня, 15:27
    +6
    Цитата: prior
    Ничего страшного.
    Те объёмы, что не прокачаем в рамках контрактов зимой, прокачаем летом в июле-августе, может быть...... yes
    Европа не спешит с сертификацией, а Газпрому куда торопиться?!

    А че им торопится? Это только кажется, что EC невыгодны высокие цены на газ. Но если есть понимание того что ЕС ЕСу рознь, то может возникнуть и другая идея - cтраны основоположники просто поглощают своих менее богатых соседей. Нет денег на газ? Не беда, мы дадим вам кредит под залог. Напечатают денег столько сколько надо, благо свой центробанк есть.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 15:31
    +7
    «Газпром» в очередной раз отказался от предложения Украины увеличить прокачку газа

    И это правильное решение ! Русофобия словом не лечится.
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Сегодня, 15:51
      +1
      А ведь в новостях говорили, что сша вообще против долгосрочных контрактов и типа пусть Европа закупает всегда газ на спотовом рынке (на бирже) и если в будущем будут такие же цены как сейчас вот в Европе не до смеху будет, а Газпром и Россия озолотится.
      1. Lykases1
        Lykases1 Сегодня, 17:08
        0
        Газпром да. Ну и мизерная, но очень способная и незаменимая, часть России. А у нас только цены вырастут.
      2. fif21
        fif21 Сегодня, 17:15
        0
        Цитата: Александр Иванов_11
        вот в Европе не до смеху будет, а Газпром и Россия озолотится.

        Интересно , кто сможет покупать Европейские товары , если исходные цены на сырье выросли в столько раз? Похоже озолотится еще и Китай. hi
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:32
    0
    Ни как не могу найти,сколько градусов было 23 24 декабря 1995 г в Гамбурге.Те бы морозы сейчас,весь бы бундестаг с Лашетом и компанией побежал бы СП 2 открывать.А охрана Газпрома стала на защиту задвижек грудью.
  9. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:32
    +1
    Имеют от нас газ по сбалансированной цене, не ценят Россию. Имеют газ по рыночной цене, ещё больше не ценят Россию. Прямо как в фильме "Не может быть": "они сами не понимают, чего они хочут". Пора поток газа на Азию разворачивать.
    1. businessv
      businessv Сегодня, 16:12
      0
      Цитата: S.K.Vichyakow
      Пора поток газа на Азию разворачивать.
      Этим давно пытаются заниматься, Сила Сибири 2 вовсю тянется.
  10. mag nit
    mag nit Сегодня, 15:34
    +2
    Храждане, дело - труба...
  11. Павел episkop
    Павел episkop Сегодня, 15:36
    +3
    В Европу не взяли, зато цены "европейские". Так скоро яныка позовут
  12. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 15:42
    +1
    Газпром прокачивает ровно столько газа, сколько у него эти самые европейцы купили.
    Хотят больше газа - не проблема, пусть покупают. А иначе куда качать, если он там никому не нужен?
  13. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 15:43
    +2
    Ни граммом больше, чем должны по договорам. Хватит ушлепков кормить, пусть на паперть идут за подаянием. negative
  14. Сандор Клиган
    Сандор Клиган Сегодня, 15:45
    0
    если СП-2 не запустят до лета 21 года, то к тому времени уже точно весь проект окупится , уверен, что в 20 числах Января 21 года цена на спотовом рынке будет 2400 $ за 1000 кубов, че они там себе возомнили?? что лорды Севера их спасут? belay wassat
    1. askort154
      askort154 Сегодня, 16:01
      +1
      Сандор Клиган
      если СП-2 не запустят до лета 21 года, то к тому времени уже точно весь проект окупится

      Он уже окупился. Газпром вложил 5 млрд. и благодаря высоким ценам, вернул остаток досрочно. Сейчас пошла чистая прибыль.
      Поэтому Россия на все их "подергушки", смотрит спокойно. yes hi
      1. Сандор Клиган
        Сандор Клиган Сегодня, 16:04
        0
        Цитата: askort154
        Он уже окупился.

        не точная у вас информация, должен окупится при нынешних ценах к лету, ну а если повезет(1900 и выше) то к весне)) ну или к февралю, тут уж только от цены зависит
      2. Комментарий был удален.
  15. businessv
    businessv Сегодня, 16:09
    0
    Отметим, что "Газпром" уже на протяжении четырех месяцев игнорирует все предложения Киева о бронировании дополнительных мощностей, продолжая выкупать только необходимые для выполнения контракта объемы.
    Молодцы! Так держать! drinks
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:10
    +1
    «Газпром» в очередной раз отказался от предложения Украины увеличить прокачку газа
    . Игра идёт за большие бабосики ... пощады никому не будет.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:24
      +4
      пощады никому не будет.

      Такая жизнь. Наконец пришла и наша очередь говорить "это бизнес - ничего личного".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:13
        0
        Ну да, такая игра, свои интересы ближе к телу ...
        Вопрос, а готовы ли забугорных принимать такую ситуацию, не стоит ... будут давить как могут и изо всех сил.
        Надо стоять на своем ...
  17. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 16:33
    +1
    Не, ну а как с ними иначе?!
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 16:40
      +1
      А нас за шо? belay Ну или"..мы им санкции законно а они нам незаконно..."
  18. rusich
    rusich Сегодня, 17:01
    0
    Опять кастрюлеголовым облом. Не удалось срубить грошей
  19. d1975
    d1975 Сегодня, 17:07
    0
    Газ для немцев блокируют немцы !О как ! Что - то долго германцы занимаются садо- мазо .Одним словом извращенцы . wassat